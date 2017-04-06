пункты выдачи заказов
06/04/2017
Всем привет! Подскажите, как организовать ПВЗ, с чего начать? Есть помещение, как найти партнеров, поставщиков заказов? Спасибо)
Всем привет! Подскажите, как организовать ПВЗ, с чего начать? Есть помещение, как найти партнеров, поставщиков заказов? Спасибо)
06/04/2017
Вы как одиночный пвз без логистики отдельным магазинам не интересны. Вы можете начать работать как партнерские пвз с сетями пунктов, но там свои условия.
Наталья К.:
Всем привет! Подскажите, как организовать ПВЗ, с чего начать? Есть помещение, как найти партнеров, поставщиков заказов? Спасибо)
Всем привет! Подскажите, как организовать ПВЗ, с чего начать? Есть помещение, как найти партнеров, поставщиков заказов? Спасибо)
Вы как одиночный пвз без логистики отдельным магазинам не интересны. Вы можете начать работать как партнерские пвз с сетями пунктов, но там свои условия.
07/04/2017
1. Основной бизнес (ПВЗ) или просто дополнительный доход?
2. Какой город (население)?
3. Готовы ли вы нести убытки как минимум первые пол года, а то и год?
4. Многое зависит от локации помещения в городе.
А если тупо ответить на ваш неконкретный вопрос, то:
1. Оборудуете помещение (кладовая, стойка для персонала, примерочная, кассовый аппарат и т.д.).
2. Заключаете договоры с курьерскими службами.
3. Принимаете на работу оператора ПВЗ или сами встаете за стойку.
И ву-аля!
Наталья К.:
Всем привет! Подскажите, как организовать ПВЗ, с чего начать? Есть помещение, как найти партнеров, поставщиков заказов? Спасибо)
Всем привет! Подскажите, как организовать ПВЗ, с чего начать? Есть помещение, как найти партнеров, поставщиков заказов? Спасибо)
1. Основной бизнес (ПВЗ) или просто дополнительный доход?
2. Какой город (население)?
3. Готовы ли вы нести убытки как минимум первые пол года, а то и год?
4. Многое зависит от локации помещения в городе.
А если тупо ответить на ваш неконкретный вопрос, то:
1. Оборудуете помещение (кладовая, стойка для персонала, примерочная, кассовый аппарат и т.д.).
2. Заключаете договоры с курьерскими службами.
3. Принимаете на работу оператора ПВЗ или сами встаете за стойку.
И ву-аля!
Андрей Чеберда,
Руководитель fix-box.ru
Надым, Россия
Руководитель fix-box.ru
Надым, Россия
10/04/2017
Коммерческое предложение рассылаете всем крупным (и не только) КС...
не удивляйтесь если не ответят или вежливо пошлют... "долбите" и дальше периодически.... вода камень точит...
Наталья К.:
Это будет дополнительный доход. ПВЗ будет находиться в комиссионном магазине электронной техники в СПб.
Интересует именно то,как найти партнеров и поставщиков заказов?
Это будет дополнительный доход. ПВЗ будет находиться в комиссионном магазине электронной техники в СПб.
Интересует именно то,как найти партнеров и поставщиков заказов?
Коммерческое предложение рассылаете всем крупным (и не только) КС...
не удивляйтесь если не ответят или вежливо пошлют... "долбите" и дальше периодически.... вода камень точит...
Наталья Новикова,
Менеджер ИП
Менеджер ИП
18/04/2017
Спасибо за ответ))
Андрей Чеберда:
Коммерческое предложение рассылаете всем крупным (и не только) КС...
не удивляйтесь если не ответят или вежливо пошлют... "долбите" и дальше периодически.... вода камень точит...
Наталья К.:
Это будет дополнительный доход. ПВЗ будет находиться в комиссионном магазине электронной техники в СПб.
Интересует именно то,как найти партнеров и поставщиков заказов?
Это будет дополнительный доход. ПВЗ будет находиться в комиссионном магазине электронной техники в СПб.
Интересует именно то,как найти партнеров и поставщиков заказов?
Коммерческое предложение рассылаете всем крупным (и не только) КС...
не удивляйтесь если не ответят или вежливо пошлют... "долбите" и дальше периодически.... вода камень точит...
Спасибо за ответ))
Fox Fox In Box,
Директор по развитию FOX IN BOX
Директор по развитию FOX IN BOX
|1
24/04/2017
Если Вы из Питера, можно уточнить как и что у glavpunkt.
Может Ваш адрес будет им интересен как ПВЗ.
Поработать с опытными людьми и решить подходит Вам или нет этот бизнес.
Если Вы из Питера, можно уточнить как и что у glavpunkt.
Может Ваш адрес будет им интересен как ПВЗ.
Поработать с опытными людьми и решить подходит Вам или нет этот бизнес.
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