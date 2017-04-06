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пункты выдачи заказов



Ссылка на сообщение Наталья К.
06/04/2017

Всем привет! Подскажите, как организовать ПВЗ, с чего начать? Есть помещение, как найти партнеров, поставщиков заказов? Спасибо)



Ссылка на сообщение Фролик
06/04/2017

Наталья К.:

Всем привет! Подскажите, как организовать ПВЗ, с чего начать? Есть помещение, как найти партнеров, поставщиков заказов? Спасибо)


Вы как одиночный пвз без логистики отдельным магазинам не интересны. Вы можете начать работать как партнерские пвз с сетями пунктов, но там свои условия.



Ссылка на сообщение Наталья К.
06/04/2017

Это я понимаю. Готовы начать сотрудничать)))



Ссылка на сообщение SkyTour
07/04/2017

Наталья К.:

Всем привет! Подскажите, как организовать ПВЗ, с чего начать? Есть помещение, как найти партнеров, поставщиков заказов? Спасибо)

1. Основной бизнес (ПВЗ) или просто дополнительный доход?
2. Какой город (население)?
3. Готовы ли вы нести убытки как минимум первые пол года, а то и год?
4. Многое зависит от локации помещения в городе.
А если тупо ответить на ваш неконкретный вопрос, то:
1. Оборудуете помещение (кладовая, стойка для персонала, примерочная, кассовый аппарат и т.д.).
2. Заключаете договоры с курьерскими службами.
3. Принимаете на работу оператора ПВЗ или сами встаете за стойку.
И ву-аля!



Ссылка на сообщение Наталья К.
07/04/2017

Это будет дополнительный доход. ПВЗ будет находиться в комиссионном магазине электронной техники в СПб.
Интересует именно то,как найти партнеров и поставщиков заказов?



Ссылка на сообщение Андрей Чеберда,
Руководитель fix-box.ru
Надым, Россия
10/04/2017

Наталья К.:

Это будет дополнительный доход. ПВЗ будет находиться в комиссионном магазине электронной техники в СПб.
Интересует именно то,как найти партнеров и поставщиков заказов?

Коммерческое предложение рассылаете всем крупным (и не только) КС...
не удивляйтесь если не ответят или вежливо пошлют... "долбите" и дальше периодически.... вода камень точит...



Ссылка на сообщение Наталья Новикова,
Менеджер ИП
18/04/2017

Андрей Чеберда:

Наталья К.:

Это будет дополнительный доход. ПВЗ будет находиться в комиссионном магазине электронной техники в СПб.
Интересует именно то,как найти партнеров и поставщиков заказов?

Коммерческое предложение рассылаете всем крупным (и не только) КС...
не удивляйтесь если не ответят или вежливо пошлют... "долбите" и дальше периодически.... вода камень точит...

Спасибо за ответ))



Ссылка на сообщение Fox Fox In Box,
Директор по развитию FOX IN BOX
1
24/04/2017

Если Вы из Питера, можно уточнить как и что у glavpunkt.
Может Ваш адрес будет им интересен как ПВЗ.
Поработать с опытными людьми и решить подходит Вам или нет этот бизнес.


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