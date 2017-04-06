Наталья К.:



Это будет дополнительный доход. ПВЗ будет находиться в комиссионном магазине электронной техники в СПб.

Интересует именно то,как найти партнеров и поставщиков заказов?

Коммерческое предложение рассылаете всем крупным (и не только) КС...не удивляйтесь если не ответят или вежливо пошлют... "долбите" и дальше периодически.... вода камень точит...