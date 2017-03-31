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ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов)



Ссылка на сообщение Cергей Цибров
31/03/2017

Всем привет.
Хочу оставить отзыв о данном колцентре. но сначала небольшая предыстория. Стартовал наш проект 1 апреля 2014 . к лету 2016 решили на аутсорс отдать звонки. и вместе со звонками еще и почту и и заявки поставщикам и логистам. Когда начали искать подходящую контору поняли, что за такие деньги ( тарифы) как у call im можно найти только обработку звонков, НО ( и это круто!!!) данный кол центр делает менеджеровское сопровождение!!!! . Это и переписка и созвон с курьерской службой и отправка заявок поставщикам и заявок в ту же курьерку на комплектацию заказов. Вначале было боязно отдавать и были нюансы, одного менеджера даже пришлось заменить , так как не потянул такую сложную работу. И в итоге стартанули с октября 2016. НО новый год прошли на отлично - успели и оптимизировать админку и т.д. И есть в данном колцентре замечательный менеджер Екатерина Хорошинина. Можно сказать благодаря ее умелой работе и вовлеченности мы по сей день работаем с колцентром начиная с октября 2016 года. Катя спасибо от души )) помогала так же и оптимизировать процессы и других менеджеров обучать. Теперь видать на других стартапах ударно трудится , и у нас активно не участвует , хотя и поддержку оказывает эпизодически, но мы не в обиде ))) Сейчас Настя Ильюшина рулит отлично и помогает в обучении новых людей. Понятно, когда в проект приходит новый человек , то 1-2 месяца нужно набраться терпения, но потом все выравнивается и степень довольства от работы вырастает )) .
Саша Алимов - привет )) Как же мягко и заботливо ты оказываешь сопровождение и поддержку на стартапе да и по сей день . Так что ребята развития вам и процветания - хорошее дело делаете - нужное , ав значит и развитие будет и успех )) и у нас вместе с вами .
ПС свой магазин не указываем , не хотим , чтобы наши непосредственные конкуренты узнали. Легкая паранойя в бизнесе не повредит =))
А всем неверующим в объективности отзыва скидываю ссылку на скриншот скайп-переписки .

http://joxi.ru/VrwMM1KTOXQRv2

, хотя по большому счету мне пофиг на неверующих, а ищущим людям хороший колцентр рекомендую к ним обращаться.. и далее уже советовать ничего не буду. Там есть Алимов , который сделает все, чтобы вы не отвалились и были довольны сотрудничеству. но без иллюзий моменты рабочие разные бывают и вам тоже нужно активное участие принимать и в настройке процессов и в обучении новой команды - не сваливайте всю нагрузку на ребят, потрудиться тоже придется вначале!
___________________

tssv78@gmail.com



Ссылка на сообщение Андрей Сметанин,
Директор по маркетингу LedSneakersShop.ru
10/04/2017

Работаю с call im с декабря прошлого (2016) года. Очень доволен! Все ребята отзывчивые и профессиональные. Сборки во время, хранение без косяков, цены на услуги доступные (в сравнении с подобными предложениями на рынке). Особенно благодарен Николаю (зав. склада) за терпение и оперативность. Поставки получаем из Китая и проверяем на складе, всегда подготавливают место под нас и по просьбе предоставляют все необходимое (канцелярию, удлинитель и пр.). Сейчас отправляем в основном через Top Delivery и DDelivery (с первыми ожидается, что будет так же интеграция). Итог: отличные ребята, профессионалы своего дела, реально развязали руки!



Ссылка на сообщение Дмитрий Dmitri-Mag495,
Директор ООО Прайд
04/09/2017

MikeBogdanov:

В общем, ситуация следующая: Предстоит выбрать компанию для аутсорсинга своего интернет магазина.
В глубине души, я уже выбрал CALL IM. Молодая, развивающаяся контора, как я понял.

Люди добрые, а таких по словам CALL IM - 204 человека, отзовитесь пожалуйста :)

Кто работает с этой компанией, как там что?

От себя скажу, прозвонив 5 подобных компаний, эта приглянулась сразу с первых секунд разговора, на проводе меня встретил супер жизнерадостный и активный менеджер, все объяснил, рассказал, очень гибкие ребята в плане подхода. В ходе разговора сразу было ясно, что компания (или менеджер?) знает свое дело, знает тренды интернет торговли и ситуации на е-комерс в целом..


Внесем свои пять копеек. Сотрудничаем с Call-im.ru уже 3года. За это время выработалась команда и отладить работа склада. Не мало радует индивидуальный подход к каждому клиенту. Менеджеры компании оперативно реагируют на каждую просьбу клиентов.

Одним словом - сотрудничеством мы довольны и рекомендуем компанию всем нашим коллегам!

Красин Дмитрий lasermasters.ru


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