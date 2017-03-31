MikeBogdanov:

В общем, ситуация следующая: Предстоит выбрать компанию для аутсорсинга своего интернет магазина.В глубине души, я уже выбрал CALL IM. Молодая, развивающаяся контора, как я понял.Люди добрые, а таких по словам CALL IM - 204 человека, отзовитесь пожалуйстаКто работает с этой компанией, как там что?От себя скажу, прозвонив 5 подобных компаний, эта приглянулась сразу с первых секунд разговора, на проводе меня встретил супер жизнерадостный и активный менеджер, все объяснил, рассказал, очень гибкие ребята в плане подхода. В ходе разговора сразу было ясно, что компания (или менеджер?) знает свое дело, знает тренды интернет торговли и ситуации на е-комерс в целом..