/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Платежные системы
Главная Форум Ведение бизнеса Платежные системы
Предыдущая 1 2 ... 7 8 9 10 11 12
Ответить

IntellectMoney или RbkMoney? Плюсы и минусы.



Ссылка на сообщение ЛюдмилаН
08/12/2014

да, подтверждаю, у нас именно 5 рабочих дней и было
но информацию на сайте надо обновлять



Ссылка на сообщение IntellectMoney
08/12/2014

ЛюдмилаН:

да, подтверждаю, у нас именно 5 рабочих дней и было
но информацию на сайте надо обновлять

Данная информация предназначена для физических лиц.



Ссылка на сообщение rbkmoney@bk.ru
23/03/2015

;-):

На самом деле RBK Money страдает "Паранойей" в полный рост... ((

Уточните, пожалуйста, какие у Вас возникли вопросы по работе платежного сервиса RBK Money? Также можно обратиться в круглосуточную службу поддержки - http://www.rbkmoney.com/ru/support



Ссылка на сообщение Модератор
23/03/2015

Все анонимные отзывы будут удалены



Ссылка на сообщение Николай Павленко,
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
1
21/06/2017

Подключил IntellectMoney к своим интернет-магазинам (у меня их 2). Ушел со старой ПС, ибо внезапно и без предупреждения изменили тариф и стало не удобно и слишком накладно. Порадовало, что в ИМ можно подключить их хоть сколько к одному аккаунту. Тарифы у них выгодные. В одном магазине маленький оборот (магазин часов, работаем только в своем регионе), и тариф получается выгодный, с маленькой процентной ставкой. Нет необходимости накручивать бешенно цены или заставлять покупателей платить еще и комиссию. В другом побольше, но тоже по-божески. Работать можно. Система работает с кучей банков, так что ни каких проблем в этом плане у покупателей не возникает. Все довольны, всем все нравится, система отличная!



Ссылка на сообщение Андрей Ершов,
манагер Первая ландшафтная компания
03/07/2017

У нас сезонный бизнес и лето самая горячая пора, он-лайн кассу конечно поставить не успели, да и ждем пока устаканятся тарифы и цены на ккт.

Нужен интренет эквайринг, уже понятно что он-лайн касса к нему полюбас нужна, так как 90% платят картами.

Вопрос: налоговая как-то может заполучить данные как именно (visa, mastercard или qiwi) был оплачен тот или иной заказ и постфактум затребовать для всех оплат он-лайн чеки и соответсвенно впаять штрафов?

Ведь через экваера можно и банк переводы что бы клиенты слали (в этом случае он-лайн ккм не требуется). Экваер с нами я так понимаю расплачиваться будет с р/c на р/c то есть тут никаких касс и чеков не нужно.

Не знаю верно ли изложил мысль, но думаю логика понятна.



Ссылка на сообщение Владимир Касьянов,
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
12/07/2017

Подключили онлайн-оплату на сайт нашей юридической компании через Интеллектмани, для пробы. Оборот онлайн не очень большой, но все равно выгодно! Для малого бизнеса у этой ЭПС вполне нормальные условия. Недавно проводили опрос среди клиентов, оплачивавших наши услуги на сайте, все они довольны нововведением. Будем работать дальше!



Ссылка на сообщение Владимир Касьянов,
юрист Юрист ОнЛайн
Ленинград
12/07/2017

learn and learn:

IntellectMoney:

IntellectMoney —
+7 (495) 649-86-81, доб.1199, partner@intellectmoney.ru

Теперь, самое главное: вывод денег на юр-лицо (внимание!!!) - 3-5 банковских дней!

Это не 3-5, а ДО 3-5. Просто мы выводили быстрее.



Ссылка на сообщение Михаил Медведев,
сам себе хозяин ИП Медведев
19/07/2017

Пожалуй я тоже поделюсь своим опытом, как предприниматель. Я подключил платежную систему Intellectmoney в 2014 году. На офиц. сайт моей небольшой компании, чтобы у клиентов была возможность заказать и оплатить наши услуги он-лайн. Сначала оборот был маленький и не превышал 150 тыс в месяц. Со временем, благодаря низкому вознаграждению, решили попробовать запустить акцию, что на он-лайн заказы скидка. Мои потери не значительны, а вот людям приятно. Число клиентов значительно увеличилось и сейчас уже мы достигли среднемесячного оборота в 700 тыс. Через пару месяцев думаю добьем 750 и снизим ставку вознаграждения Intellectmoney. В общем, это система с которой можно делать бизнес.
Вложения:
!РИБ ЗОП_0012.jpg
!РИБ ЗОП_0012.jpg (3.46 Мб) Просмотров: 0



Ссылка на сообщение Кирилл Владимирович,
предприниматель Пассажирские перевозки
01/08/2017

У меня онлайн-касса билетов на междугородние автобусы. Раньше была возможность только забронировать, а недавно вот нашел такую платежную систему Интелектмани и решил сделать онлайн-покупку. Договор заключили быстро одним днем и уже к вечеру касса заработала. Хорошая штука эта Интелектмани, именно этого и не хватало.



Ссылка на сообщение Артур Мальцев,
ИП Мальцев А.В.
16/08/2017

Я тоже решил всё-таки выбрать ИнтеллектМани. И в принципе не пожалел. Многое из того, что здесь писали, уже давным-давно исправленно. Тех.поддержка все заявки рассматривает быстро, в течение 3-4 часов, если не в выходной конечно. Скрытых платежей никаких нет, все четко прописано в договоре. При обороте меньше 75 тыс 1500 системе не так уж много. Да и как бы всегда стоит стремиться к большему. У ИнтеллектМани в этом плане тарифы хорошие, чем больше делаешь - тем меньше ставка. Какой-никакой, а стимул развиваться. Плюс поддерживает около 16 способ оплаты разными способами, начиная кошельками, и заканчивая банковскими переводами (да-да и такое бывает). Вывод тоже не долгий, у меня максимум 4 дня был, после каких-то праздников выводил. Сотрудничаем полтора года, за это время никаких претензий предъявить компании не могу, ну а технические проблемы у всех бывают.
Вложения:
ИП Мальцев.jpg
ИП Мальцев.jpg (2.99 Мб) Просмотров: 0



Ссылка на сообщение Кирилл Владимирович,
предприниматель Пассажирские перевозки
17/08/2017

Андрей Ершов:

Вопрос: налоговая как-то может заполучить данные как именно (visa, mastercard или qiwi) был оплачен тот или иной заказ и постфактум затребовать для всех оплат он-лайн чеки и соответсвенно впаять штрафов?


Ну если вы ей доступы не предоставите, то нет )
А штрафы за что, за сокрытие дохода? Как-то не вполне понятно.



Ссылка на сообщение Леха Кузнецов,
фин.директор Аптека +
11/09/2017

Недавно сменил тариф на более низкий. Наш оборот перевалил за 750 тыс и теперь ставка ПС снизилась с 3,5 до 3,2%. Все по-честному, приятно, удивлен.



Ссылка на сообщение Сергей Викторович,
Москва dynatone.ru
11:43

С платежной системой Интеллект-Мани работаем очень давно. За всё время сотрудничества они зарекомендовали себя как надежные поставщики услуг в сфере приема онлайн-платежей. Всегда можно дозвониться до менеджера (с нами работает Виталий) и получить квалифицированную информацию. Оперативно решают вопросы, связанные с рабочим процессом. Прием и вывод денег проходит без проблем. В этом году мы совместно с ИнтеллектМани привели в порядок наш магазин для соответствия требованиям закона ФЗ-54 (у них есть специально разработанное пакетное предложение). Качественное обслуживание, система работает корректно, нареканий нет. Могу посоветовать данную систему для использования в интернет-магазине.



Ссылка на сообщение Илья Смагин,
Владелец ИП Смагин И.Г.
16:00

Ну вот наш магазин сотрудничает с Intellect Money уже около года.
Из плюсов:
- минимальные комиссии и отсутствие всяких подводных камней
- быстрая и понятная техническая поддержка. Отвечают всегда на любые вопросы.
- удобный и понятный интерфейс

Из минусов - не работают в выходные дни.

К слову, единственная компания которая знает что такое персональный подход к клиенту. До этого были яндекс деньги, там шаблонность ответов и хамство иногда даже шокировали.
А так большинство отзывов об интеллектмани уже давно не соответствуют реалиям. Сейчас всё ок. На 4+


Ответить
Предыдущая 1 2 ... 7 8 9 10 11 12




Ответить



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены