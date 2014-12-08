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IntellectMoney или RbkMoney? Плюсы и минусы.
08/12/2014
да, подтверждаю, у нас именно 5 рабочих дней и было
но информацию на сайте надо обновлять
да, подтверждаю, у нас именно 5 рабочих дней и было
но информацию на сайте надо обновлять
23/03/2015
Уточните, пожалуйста, какие у Вас возникли вопросы по работе платежного сервиса RBK Money? Также можно обратиться в круглосуточную службу поддержки - http://www.rbkmoney.com/ru/support
;-):
На самом деле RBK Money страдает "Паранойей" в полный рост... ((
На самом деле RBK Money страдает "Паранойей" в полный рост... ((
Уточните, пожалуйста, какие у Вас возникли вопросы по работе платежного сервиса RBK Money? Также можно обратиться в круглосуточную службу поддержки - http://www.rbkmoney.com/ru/support
Николай Павленко,
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
|1
21/06/2017
Подключил IntellectMoney к своим интернет-магазинам (у меня их 2). Ушел со старой ПС, ибо внезапно и без предупреждения изменили тариф и стало не удобно и слишком накладно. Порадовало, что в ИМ можно подключить их хоть сколько к одному аккаунту. Тарифы у них выгодные. В одном магазине маленький оборот (магазин часов, работаем только в своем регионе), и тариф получается выгодный, с маленькой процентной ставкой. Нет необходимости накручивать бешенно цены или заставлять покупателей платить еще и комиссию. В другом побольше, но тоже по-божески. Работать можно. Система работает с кучей банков, так что ни каких проблем в этом плане у покупателей не возникает. Все довольны, всем все нравится, система отличная!
Подключил IntellectMoney к своим интернет-магазинам (у меня их 2). Ушел со старой ПС, ибо внезапно и без предупреждения изменили тариф и стало не удобно и слишком накладно. Порадовало, что в ИМ можно подключить их хоть сколько к одному аккаунту. Тарифы у них выгодные. В одном магазине маленький оборот (магазин часов, работаем только в своем регионе), и тариф получается выгодный, с маленькой процентной ставкой. Нет необходимости накручивать бешенно цены или заставлять покупателей платить еще и комиссию. В другом побольше, но тоже по-божески. Работать можно. Система работает с кучей банков, так что ни каких проблем в этом плане у покупателей не возникает. Все довольны, всем все нравится, система отличная!
Андрей Ершов,
манагер Первая ландшафтная компания
манагер Первая ландшафтная компания
03/07/2017
У нас сезонный бизнес и лето самая горячая пора, он-лайн кассу конечно поставить не успели, да и ждем пока устаканятся тарифы и цены на ккт.
Нужен интренет эквайринг, уже понятно что он-лайн касса к нему полюбас нужна, так как 90% платят картами.
Вопрос: налоговая как-то может заполучить данные как именно (visa, mastercard или qiwi) был оплачен тот или иной заказ и постфактум затребовать для всех оплат он-лайн чеки и соответсвенно впаять штрафов?
Ведь через экваера можно и банк переводы что бы клиенты слали (в этом случае он-лайн ккм не требуется). Экваер с нами я так понимаю расплачиваться будет с р/c на р/c то есть тут никаких касс и чеков не нужно.
Не знаю верно ли изложил мысль, но думаю логика понятна.
У нас сезонный бизнес и лето самая горячая пора, он-лайн кассу конечно поставить не успели, да и ждем пока устаканятся тарифы и цены на ккт.
Нужен интренет эквайринг, уже понятно что он-лайн касса к нему полюбас нужна, так как 90% платят картами.
Вопрос: налоговая как-то может заполучить данные как именно (visa, mastercard или qiwi) был оплачен тот или иной заказ и постфактум затребовать для всех оплат он-лайн чеки и соответсвенно впаять штрафов?
Ведь через экваера можно и банк переводы что бы клиенты слали (в этом случае он-лайн ккм не требуется). Экваер с нами я так понимаю расплачиваться будет с р/c на р/c то есть тут никаких касс и чеков не нужно.
Не знаю верно ли изложил мысль, но думаю логика понятна.
12/07/2017
Подключили онлайн-оплату на сайт нашей юридической компании через Интеллектмани, для пробы. Оборот онлайн не очень большой, но все равно выгодно! Для малого бизнеса у этой ЭПС вполне нормальные условия. Недавно проводили опрос среди клиентов, оплачивавших наши услуги на сайте, все они довольны нововведением. Будем работать дальше!
Подключили онлайн-оплату на сайт нашей юридической компании через Интеллектмани, для пробы. Оборот онлайн не очень большой, но все равно выгодно! Для малого бизнеса у этой ЭПС вполне нормальные условия. Недавно проводили опрос среди клиентов, оплачивавших наши услуги на сайте, все они довольны нововведением. Будем работать дальше!
12/07/2017
Это не 3-5, а ДО 3-5. Просто мы выводили быстрее.
learn and learn:
Теперь, самое главное: вывод денег на юр-лицо (внимание!!!) - 3-5 банковских дней!
IntellectMoney:
IntellectMoney —
+7 (495) 649-86-81, доб.1199, partner@intellectmoney.ru
IntellectMoney —
+7 (495) 649-86-81, доб.1199, partner@intellectmoney.ru
Теперь, самое главное: вывод денег на юр-лицо (внимание!!!) - 3-5 банковских дней!
Это не 3-5, а ДО 3-5. Просто мы выводили быстрее.
Михаил Медведев,
сам себе хозяин ИП Медведев
сам себе хозяин ИП Медведев
19/07/2017
Пожалуй я тоже поделюсь своим опытом, как предприниматель. Я подключил платежную систему Intellectmoney в 2014 году. На офиц. сайт моей небольшой компании, чтобы у клиентов была возможность заказать и оплатить наши услуги он-лайн. Сначала оборот был маленький и не превышал 150 тыс в месяц. Со временем, благодаря низкому вознаграждению, решили попробовать запустить акцию, что на он-лайн заказы скидка. Мои потери не значительны, а вот людям приятно. Число клиентов значительно увеличилось и сейчас уже мы достигли среднемесячного оборота в 700 тыс. Через пару месяцев думаю добьем 750 и снизим ставку вознаграждения Intellectmoney. В общем, это система с которой можно делать бизнес.
Пожалуй я тоже поделюсь своим опытом, как предприниматель. Я подключил платежную систему Intellectmoney в 2014 году. На офиц. сайт моей небольшой компании, чтобы у клиентов была возможность заказать и оплатить наши услуги он-лайн. Сначала оборот был маленький и не превышал 150 тыс в месяц. Со временем, благодаря низкому вознаграждению, решили попробовать запустить акцию, что на он-лайн заказы скидка. Мои потери не значительны, а вот людям приятно. Число клиентов значительно увеличилось и сейчас уже мы достигли среднемесячного оборота в 700 тыс. Через пару месяцев думаю добьем 750 и снизим ставку вознаграждения Intellectmoney. В общем, это система с которой можно делать бизнес.
Вложения:
!РИБ ЗОП_0012.jpg (3.46 Мб) Просмотров: 0
01/08/2017
У меня онлайн-касса билетов на междугородние автобусы. Раньше была возможность только забронировать, а недавно вот нашел такую платежную систему Интелектмани и решил сделать онлайн-покупку. Договор заключили быстро одним днем и уже к вечеру касса заработала. Хорошая штука эта Интелектмани, именно этого и не хватало.
У меня онлайн-касса билетов на междугородние автобусы. Раньше была возможность только забронировать, а недавно вот нашел такую платежную систему Интелектмани и решил сделать онлайн-покупку. Договор заключили быстро одним днем и уже к вечеру касса заработала. Хорошая штука эта Интелектмани, именно этого и не хватало.
Артур Мальцев,
ИП Мальцев А.В.
ИП Мальцев А.В.
16/08/2017
Я тоже решил всё-таки выбрать ИнтеллектМани. И в принципе не пожалел. Многое из того, что здесь писали, уже давным-давно исправленно. Тех.поддержка все заявки рассматривает быстро, в течение 3-4 часов, если не в выходной конечно. Скрытых платежей никаких нет, все четко прописано в договоре. При обороте меньше 75 тыс 1500 системе не так уж много. Да и как бы всегда стоит стремиться к большему. У ИнтеллектМани в этом плане тарифы хорошие, чем больше делаешь - тем меньше ставка. Какой-никакой, а стимул развиваться. Плюс поддерживает около 16 способ оплаты разными способами, начиная кошельками, и заканчивая банковскими переводами (да-да и такое бывает). Вывод тоже не долгий, у меня максимум 4 дня был, после каких-то праздников выводил. Сотрудничаем полтора года, за это время никаких претензий предъявить компании не могу, ну а технические проблемы у всех бывают.
Я тоже решил всё-таки выбрать ИнтеллектМани. И в принципе не пожалел. Многое из того, что здесь писали, уже давным-давно исправленно. Тех.поддержка все заявки рассматривает быстро, в течение 3-4 часов, если не в выходной конечно. Скрытых платежей никаких нет, все четко прописано в договоре. При обороте меньше 75 тыс 1500 системе не так уж много. Да и как бы всегда стоит стремиться к большему. У ИнтеллектМани в этом плане тарифы хорошие, чем больше делаешь - тем меньше ставка. Какой-никакой, а стимул развиваться. Плюс поддерживает около 16 способ оплаты разными способами, начиная кошельками, и заканчивая банковскими переводами (да-да и такое бывает). Вывод тоже не долгий, у меня максимум 4 дня был, после каких-то праздников выводил. Сотрудничаем полтора года, за это время никаких претензий предъявить компании не могу, ну а технические проблемы у всех бывают.
Вложения:
ИП Мальцев.jpg (2.99 Мб) Просмотров: 0
17/08/2017
Ну если вы ей доступы не предоставите, то нет )
А штрафы за что, за сокрытие дохода? Как-то не вполне понятно.
Андрей Ершов:
Вопрос: налоговая как-то может заполучить данные как именно (visa, mastercard или qiwi) был оплачен тот или иной заказ и постфактум затребовать для всех оплат он-лайн чеки и соответсвенно впаять штрафов?
Вопрос: налоговая как-то может заполучить данные как именно (visa, mastercard или qiwi) был оплачен тот или иной заказ и постфактум затребовать для всех оплат он-лайн чеки и соответсвенно впаять штрафов?
Ну если вы ей доступы не предоставите, то нет )
А штрафы за что, за сокрытие дохода? Как-то не вполне понятно.
Леха Кузнецов,
фин.директор Аптека +
фин.директор Аптека +
11/09/2017
Недавно сменил тариф на более низкий. Наш оборот перевалил за 750 тыс и теперь ставка ПС снизилась с 3,5 до 3,2%. Все по-честному, приятно, удивлен.
Недавно сменил тариф на более низкий. Наш оборот перевалил за 750 тыс и теперь ставка ПС снизилась с 3,5 до 3,2%. Все по-честному, приятно, удивлен.
Сергей Викторович,
Москва dynatone.ru
Москва dynatone.ru
11:43
С платежной системой Интеллект-Мани работаем очень давно. За всё время сотрудничества они зарекомендовали себя как надежные поставщики услуг в сфере приема онлайн-платежей. Всегда можно дозвониться до менеджера (с нами работает Виталий) и получить квалифицированную информацию. Оперативно решают вопросы, связанные с рабочим процессом. Прием и вывод денег проходит без проблем. В этом году мы совместно с ИнтеллектМани привели в порядок наш магазин для соответствия требованиям закона ФЗ-54 (у них есть специально разработанное пакетное предложение). Качественное обслуживание, система работает корректно, нареканий нет. Могу посоветовать данную систему для использования в интернет-магазине.
С платежной системой Интеллект-Мани работаем очень давно. За всё время сотрудничества они зарекомендовали себя как надежные поставщики услуг в сфере приема онлайн-платежей. Всегда можно дозвониться до менеджера (с нами работает Виталий) и получить квалифицированную информацию. Оперативно решают вопросы, связанные с рабочим процессом. Прием и вывод денег проходит без проблем. В этом году мы совместно с ИнтеллектМани привели в порядок наш магазин для соответствия требованиям закона ФЗ-54 (у них есть специально разработанное пакетное предложение). Качественное обслуживание, система работает корректно, нареканий нет. Могу посоветовать данную систему для использования в интернет-магазине.
Илья Смагин,
Владелец ИП Смагин И.Г.
Владелец ИП Смагин И.Г.
16:00
Ну вот наш магазин сотрудничает с Intellect Money уже около года.
Из плюсов:
- минимальные комиссии и отсутствие всяких подводных камней
- быстрая и понятная техническая поддержка. Отвечают всегда на любые вопросы.
- удобный и понятный интерфейс
Из минусов - не работают в выходные дни.
К слову, единственная компания которая знает что такое персональный подход к клиенту. До этого были яндекс деньги, там шаблонность ответов и хамство иногда даже шокировали.
А так большинство отзывов об интеллектмани уже давно не соответствуют реалиям. Сейчас всё ок. На 4+
Ну вот наш магазин сотрудничает с Intellect Money уже около года.
Из плюсов:
- минимальные комиссии и отсутствие всяких подводных камней
- быстрая и понятная техническая поддержка. Отвечают всегда на любые вопросы.
- удобный и понятный интерфейс
Из минусов - не работают в выходные дни.
К слову, единственная компания которая знает что такое персональный подход к клиенту. До этого были яндекс деньги, там шаблонность ответов и хамство иногда даже шокировали.
А так большинство отзывов об интеллектмани уже давно не соответствуют реалиям. Сейчас всё ок. На 4+
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