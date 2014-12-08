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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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IntellectMoney или RbkMoney? Плюсы и минусы.



Ссылка на сообщение IntellectMoney
08/12/2014

ЛюдмилаН:

да, подтверждаю, у нас именно 5 рабочих дней и было
но информацию на сайте надо обновлять

Данная информация предназначена для физических лиц.



Ссылка на сообщение rbkmoney@bk.ru
23/03/2015

;-):

На самом деле RBK Money страдает "Паранойей" в полный рост... ((

Уточните, пожалуйста, какие у Вас возникли вопросы по работе платежного сервиса RBK Money? Также можно обратиться в круглосуточную службу поддержки - http://www.rbkmoney.com/ru/support



Ссылка на сообщение Модератор
23/03/2015

Все анонимные отзывы будут удалены



Ссылка на сообщение Николай Павленко,
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
1
21/06/2017

Подключил IntellectMoney к своим интернет-магазинам (у меня их 2). Ушел со старой ПС, ибо внезапно и без предупреждения изменили тариф и стало не удобно и слишком накладно. Порадовало, что в ИМ можно подключить их хоть сколько к одному аккаунту. Тарифы у них выгодные. В одном магазине маленький оборот (магазин часов, работаем только в своем регионе), и тариф получается выгодный, с маленькой процентной ставкой. Нет необходимости накручивать бешенно цены или заставлять покупателей платить еще и комиссию. В другом побольше, но тоже по-божески. Работать можно. Система работает с кучей банков, так что ни каких проблем в этом плане у покупателей не возникает. Все довольны, всем все нравится, система отличная!


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