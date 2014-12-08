IntellectMoney или RbkMoney? Плюсы и минусы.
08/12/2014
Данная информация предназначена для физических лиц.
ЛюдмилаН:
да, подтверждаю, у нас именно 5 рабочих дней и было
но информацию на сайте надо обновлять
да, подтверждаю, у нас именно 5 рабочих дней и было
но информацию на сайте надо обновлять
Данная информация предназначена для физических лиц.
23/03/2015
Уточните, пожалуйста, какие у Вас возникли вопросы по работе платежного сервиса RBK Money? Также можно обратиться в круглосуточную службу поддержки - http://www.rbkmoney.com/ru/support
;-):
На самом деле RBK Money страдает "Паранойей" в полный рост... ((
На самом деле RBK Money страдает "Паранойей" в полный рост... ((
Уточните, пожалуйста, какие у Вас возникли вопросы по работе платежного сервиса RBK Money? Также можно обратиться в круглосуточную службу поддержки - http://www.rbkmoney.com/ru/support
Николай Павленко,
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
|1
21/06/2017
Подключил IntellectMoney к своим интернет-магазинам (у меня их 2). Ушел со старой ПС, ибо внезапно и без предупреждения изменили тариф и стало не удобно и слишком накладно. Порадовало, что в ИМ можно подключить их хоть сколько к одному аккаунту. Тарифы у них выгодные. В одном магазине маленький оборот (магазин часов, работаем только в своем регионе), и тариф получается выгодный, с маленькой процентной ставкой. Нет необходимости накручивать бешенно цены или заставлять покупателей платить еще и комиссию. В другом побольше, но тоже по-божески. Работать можно. Система работает с кучей банков, так что ни каких проблем в этом плане у покупателей не возникает. Все довольны, всем все нравится, система отличная!
Подключил IntellectMoney к своим интернет-магазинам (у меня их 2). Ушел со старой ПС, ибо внезапно и без предупреждения изменили тариф и стало не удобно и слишком накладно. Порадовало, что в ИМ можно подключить их хоть сколько к одному аккаунту. Тарифы у них выгодные. В одном магазине маленький оборот (магазин часов, работаем только в своем регионе), и тариф получается выгодный, с маленькой процентной ставкой. Нет необходимости накручивать бешенно цены или заставлять покупателей платить еще и комиссию. В другом побольше, но тоже по-божески. Работать можно. Система работает с кучей банков, так что ни каких проблем в этом плане у покупателей не возникает. Все довольны, всем все нравится, система отличная!
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