Отзывы о АллоБегу

igu85 : Здравствуйте! Работал с Аллобегу более года



Александр, только сейчас увидели Ваш отредактированный отзыв. Свой положительный отзыв Вы изначально писали 24/02/16, когда еще у нас обслуживались, а отредактировали, как видно, свой отзыв только 6/12/16



К сожалению, у нас не сохранился скрин первого Вашего отзыва, где Вы пишите 24/02/16, о том что Вам все нравится и все устраивает.



Вы у нас обслуживались с сентября 2015 по сентябрь 2016



О каких именно убытках на декабрь 16 года идет речь? Мы не разу не получали от Вас подобной информации.



Какие именно Ваши заказы не были обработаны? О чем именно Вам так откровенно лгали?



Вы просили выделенного менеджера под проект для обработки заказов. Мы пошли Вам на встречу и без увеличения стоимости тарифа выделили Вам оператора, которого обучили только под Ваш магазин.



Ваши заказы в течение 20мин обрабатывались в СРМ системе, где всегда операторы меняли статусы и писали дополнительные комментарии, вся информация фиксировалась в системе.



У нас сохранилось множество писем от Вас, в том числе со ссылками, присланными Вами на яндекс маркет, где покупатели благодарят наших операторов магазина за идеальную консультацию.



Вы также выплачивали премию Елене (нашему оператору), которая работала по Вашему магазину за хорошую работу.



Спустя пару месяцев, как Вы решили попробовать новую аутсорс компанию, Вы отредактировали свой изначально положительный отзыв.



У нас множество клиентов, которые пришли к нам от других компаний, в том числе от той, в которой Вы сейчас обслуживаетесь.



Грустно это читать, особенно когда понимаешь, что это сделано за небольшую скидку, которую предоставила Вам другая компания за этот отзыв.



Удачи в Вашем бизнесе, Александр.



С уважением,

компания "Алло?Бегу!"

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http://allobegy.ru

Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России Александр, только сейчас увидели Ваш отредактированный отзыв. Свой положительный отзыв Вы изначально писали 24/02/16, когда еще у нас обслуживались, а отредактировали, как видно, свой отзыв только 6/12/16К сожалению, у нас не сохранился скрин первого Вашего отзыва, где Вы пишите 24/02/16, о том что Вам все нравится и все устраивает.Вы у нас обслуживались с сентября 2015 по сентябрь 2016О каких именно убытках на декабрь 16 года идет речь? Мы не разу не получали от Вас подобной информации.Какие именно Ваши заказы не были обработаны? О чем именно Вам так откровенно лгали?Вы просили выделенного менеджера под проект для обработки заказов. Мы пошли Вам на встречу и без увеличения стоимости тарифа выделили Вам оператора, которого обучили только под Ваш магазин.Ваши заказы в течение 20мин обрабатывались в СРМ системе, где всегда операторы меняли статусы и писали дополнительные комментарии, вся информация фиксировалась в системе.У нас сохранилось множество писем от Вас, в том числе со ссылками, присланными Вами на яндекс маркет, где покупатели благодарят наших операторов магазина за идеальную консультацию.Вы также выплачивали премию Елене (нашему оператору), которая работала по Вашему магазину за хорошую работу.Спустя пару месяцев, как Вы решили попробовать новую аутсорс компанию, Вы отредактировали свой изначально положительный отзыв.У нас множество клиентов, которые пришли к нам от других компаний, в том числе от той, в которой Вы сейчас обслуживаетесь.Грустно это читать, особенно когда понимаешь, что это сделано за небольшую скидку, которую предоставила Вам другая компания за этот отзыв.Удачи в Вашем бизнесе, Александр.С уважением,компания "Алло?Бегу!"_________________Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России