Отзывы о АллоБегу - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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Отзывы о АллоБегу
СообщениеАвтор: Subbotka89 
Дата: 14:01, Пн., 13 Фев. 17
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Уважаемые форумчане!
Собираемся стать клиентами Алло?Бегу!, но тут я наткнулся на этот заечательный форум, с помощью которого прочитал не очень лестные отзывы о данной компании.
Хотелось бы узнать есть ли изменения у этой конторы в лучшую сторону или по-прежнему лучше искать кого-то другого на аутсорс?

СообщениеАвтор: Дмитрий Fastery 
Дата: 14:25, Пн., 13 Фев. 17
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Алло?Бегу! :
Сделайте , если несложно, скрин из СРМ.

это может сделать только владелец магазина, их сайт - www.zoom-3d.ru
_________________
Журавлев Дмитрий
zhuravlev@fastery.ru
www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов
СообщениеАвтор: Алло?Бегу! 
Дата: 16:40, Пн., 13 Фев. 17
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igu85 :
Здравствуйте! Работал с Аллобегу более года


Александр, только сейчас увидели Ваш отредактированный отзыв. Свой положительный отзыв Вы изначально писали 24/02/16, когда еще у нас обслуживались, а отредактировали, как видно, свой отзыв только 6/12/16

К сожалению, у нас не сохранился скрин первого Вашего отзыва, где Вы пишите 24/02/16, о том что Вам все нравится и все устраивает.

Вы у нас обслуживались с сентября 2015 по сентябрь 2016

О каких именно убытках на декабрь 16 года идет речь? Мы не разу не получали от Вас подобной информации.

Какие именно Ваши заказы не были обработаны? О чем именно Вам так откровенно лгали?

Вы просили выделенного менеджера под проект для обработки заказов. Мы пошли Вам на встречу и без увеличения стоимости тарифа выделили Вам оператора, которого обучили только под Ваш магазин.

Ваши заказы в течение 20мин обрабатывались в СРМ системе, где всегда операторы меняли статусы и писали дополнительные комментарии, вся информация фиксировалась в системе.

У нас сохранилось множество писем от Вас, в том числе со ссылками, присланными Вами на яндекс маркет, где покупатели благодарят наших операторов магазина за идеальную консультацию.

Вы также выплачивали премию Елене (нашему оператору), которая работала по Вашему магазину за хорошую работу.

Спустя пару месяцев, как Вы решили попробовать новую аутсорс компанию, Вы отредактировали свой изначально положительный отзыв.

У нас множество клиентов, которые пришли к нам от других компаний, в том числе от той, в которой Вы сейчас обслуживаетесь.

Грустно это читать, особенно когда понимаешь, что это сделано за небольшую скидку, которую предоставила Вам другая компания за этот отзыв.

Удачи в Вашем бизнесе, Александр.

С уважением,
компания "Алло?Бегу!"
_________________
http://allobegy.ru
Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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