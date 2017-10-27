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Отзывы о АллоБегу



Ссылка на сообщение Игорь Лопырев,
Директор по маркетингу Алло?Бегу!
Санкт-Петербург
27/10/2017

1.Под ваши нужды добавили новую кнопку. Олег, благодаря вам, теперь у нас есть новый функционал. Мы всегда стараемся развиваться и становиться удобнее для наших клиентов.

2. Если бы вы в процесс работы сообщили, что вам неудобен данный интерфейс, операторы делали бы выгрузки другим способом. К сожалению, данную информацию я получил от вас только сейчас на форуме.

3. Трек номер был вам отправлен менеджером в письме от 21/09 в 12:30. Вся переписка сохраняется на сервере.

С уважением,
Алло?Бегу!



Ссылка на сообщение Олег Тор,
сотрудник Custom Guns
Saint-Pitersburg
27/10/2017

Игорь Лопырев:

1.Под ваши нужды добавили новую кнопку. Олег, благодаря вам, теперь у нас есть новый функционал. Мы всегда стараемся развиваться и становиться удобнее для наших клиентов.

Да давно у них эта кнопка. Складской сервис без возможности скачать остатки это что-то странное. А если нет, то как вы за время работы не заметили что нельзя скачать остатки в удобоваримом виде, а не несколькими картинками? У вас все клиенты довольствуются такими отчетами об остатках?

Игорь Лопырев:

3. Трек номер был вам отправлен менеджером в письме от 21/09 в 12:30. Вся переписка сохраняется на сервере.

да точно, вы правы, трек код вы присылали, я перепутал потому-что потом менял телефон и имя клиента клиента в отправке на правильные через партнера.



Ссылка на сообщение Олег Тор,
сотрудник Custom Guns
Saint-Pitersburg
27/10/2017

Ладно, закончили сотрудничество и хорошо. К взаимному удовольствию.



Ссылка на сообщение Михаил Иванов,
Руководитель Среда Обитания
Москва, Россия
10/11/2017

После получения первого отчета со строкой - Хранение 20.10-31.102017 (19 мест 96х46х46)
смотрим на раздел Тарифы на сайте - http://allobegy.ru/tariffs/
и видим что сумма должна быть в три раза меньше.

На вопрос, почему так, и актуальны ли тарифы на сайте, получаем ответ от менеджера:
"На сайте верная информация:
8 руб/ день за полку
16 руб/ день за м3
Для уточнения подробностей и быстрого решения вопросов по складскому хранению лучше позвонить на склад."

Хотя мы работаем по тарифу Аллобегу (а не склада) и менеджер Аллобегу присылает на этот отчет, ответить он по нему почему-то неможет.

P.s. Склад трубку неберт.

Прошу прокомментировать.

Договор №041017


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