Главная Форум Ведение бизнеса Общий менеджмент
Отзывы о АллоБегу
27/10/2017
1.Под ваши нужды добавили новую кнопку. Олег, благодаря вам, теперь у нас есть новый функционал. Мы всегда стараемся развиваться и становиться удобнее для наших клиентов.
2. Если бы вы в процесс работы сообщили, что вам неудобен данный интерфейс, операторы делали бы выгрузки другим способом. К сожалению, данную информацию я получил от вас только сейчас на форуме.
3. Трек номер был вам отправлен менеджером в письме от 21/09 в 12:30. Вся переписка сохраняется на сервере.
С уважением,
Алло?Бегу!
1.Под ваши нужды добавили новую кнопку. Олег, благодаря вам, теперь у нас есть новый функционал. Мы всегда стараемся развиваться и становиться удобнее для наших клиентов.
2. Если бы вы в процесс работы сообщили, что вам неудобен данный интерфейс, операторы делали бы выгрузки другим способом. К сожалению, данную информацию я получил от вас только сейчас на форуме.
3. Трек номер был вам отправлен менеджером в письме от 21/09 в 12:30. Вся переписка сохраняется на сервере.
С уважением,
Алло?Бегу!
27/10/2017
Да давно у них эта кнопка. Складской сервис без возможности скачать остатки это что-то странное. А если нет, то как вы за время работы не заметили что нельзя скачать остатки в удобоваримом виде, а не несколькими картинками? У вас все клиенты довольствуются такими отчетами об остатках?
да точно, вы правы, трек код вы присылали, я перепутал потому-что потом менял телефон и имя клиента клиента в отправке на правильные через партнера.
Игорь Лопырев:
1.Под ваши нужды добавили новую кнопку. Олег, благодаря вам, теперь у нас есть новый функционал. Мы всегда стараемся развиваться и становиться удобнее для наших клиентов.
1.Под ваши нужды добавили новую кнопку. Олег, благодаря вам, теперь у нас есть новый функционал. Мы всегда стараемся развиваться и становиться удобнее для наших клиентов.
Да давно у них эта кнопка. Складской сервис без возможности скачать остатки это что-то странное. А если нет, то как вы за время работы не заметили что нельзя скачать остатки в удобоваримом виде, а не несколькими картинками? У вас все клиенты довольствуются такими отчетами об остатках?
Игорь Лопырев:
3. Трек номер был вам отправлен менеджером в письме от 21/09 в 12:30. Вся переписка сохраняется на сервере.
3. Трек номер был вам отправлен менеджером в письме от 21/09 в 12:30. Вся переписка сохраняется на сервере.
да точно, вы правы, трек код вы присылали, я перепутал потому-что потом менял телефон и имя клиента клиента в отправке на правильные через партнера.
10/11/2017
После получения первого отчета со строкой - Хранение 20.10-31.102017 (19 мест 96х46х46)
смотрим на раздел Тарифы на сайте - http://allobegy.ru/tariffs/
и видим что сумма должна быть в три раза меньше.
На вопрос, почему так, и актуальны ли тарифы на сайте, получаем ответ от менеджера:
"На сайте верная информация:
8 руб/ день за полку
16 руб/ день за м3
Для уточнения подробностей и быстрого решения вопросов по складскому хранению лучше позвонить на склад."
Хотя мы работаем по тарифу Аллобегу (а не склада) и менеджер Аллобегу присылает на этот отчет, ответить он по нему почему-то неможет.
P.s. Склад трубку неберт.
Прошу прокомментировать.
Договор №041017
После получения первого отчета со строкой - Хранение 20.10-31.102017 (19 мест 96х46х46)
смотрим на раздел Тарифы на сайте - http://allobegy.ru/tariffs/
и видим что сумма должна быть в три раза меньше.
На вопрос, почему так, и актуальны ли тарифы на сайте, получаем ответ от менеджера:
"На сайте верная информация:
8 руб/ день за полку
16 руб/ день за м3
Для уточнения подробностей и быстрого решения вопросов по складскому хранению лучше позвонить на склад."
Хотя мы работаем по тарифу Аллобегу (а не склада) и менеджер Аллобегу присылает на этот отчет, ответить он по нему почему-то неможет.
P.s. Склад трубку неберт.
Прошу прокомментировать.
Договор №041017
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив