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Обмен опытом



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
22/05/2003

Всем участникам собрания было выслано письмо. Если кто-то не получил - пишите сюда!



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
22/05/2003

Господа! Хочу быть в курсе! Пришлите и мне...



Ссылка на сообщение Павел
22/05/2003

Тимофей!

Почему-то не могу зайти на форум, хотя там зарегистрирован. что делать?



Ссылка на сообщение Павел
22/05/2003

закрытый, я имею ввиду



Ссылка на сообщение СамиЗнаете Кто
22/05/2003

сепаратисты на обороте? млин...Будем мочить! В сортирах.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
22/05/2003

Павел. все вопросы по мылу (оно всем приходило).



Андрей Сергеич, приходите на след. встречу - след. среда - будете в курсе!



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
22/05/2003

пришлите мне, плз, на ящик dobroezdorovie@umail.ru.



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
22/05/2003

Тимофей, я живу в Питере... может тут чем помочь?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
22/05/2003

В силу ряда причин не смог присутствовать ни на первой, ни на второй встрече (в самом деле, не могу же я подстраивать рабочий график по свободное время О.S. (то будет семинар, то не будет семинар...)), но проявляя живой интерес к данной асс. раскажу одну быль и задам ряд вопросов.

Быль:

На заре перестройки (многим юношам это слово возможно известно из курса новейшей истории), когда только-только "разрешили" создавать разные общественные организации, ондними из первых "неформальных" организаций были всм всякие там клубы собаководов, кошатников-голубятников. Так самые первые из них, едва создавшись, тут же выпустили "декрет" о том, что ни одна родословная собаки ( а равно другой живности, включая хомячков) без их высочайшего утверждения абсолютно недействительна и требует утверждения. За деньги, ес-но. И народ, приученый быть какашкой без бумажки, аккуратно понес свои самодельные родословные и денежки в эти клубы и ассоциации. И нес довольно долго, пока Некто не задал им вопроса - а вы соб-сно кто, ребята? и по какому праву вы мою шавку с аглицкими орденами и медалями не признаете? И создал СВОЮ ассоциацию. А за ней - третья, четвертая и т.д. Т.е. все они выродились в разные "междусобойчики" и "тусняки", в коем состоянии и пребывают.

Мораль вм понятна? А теперь вопросы:

1) Вот первым пунктом у вас - раздача "медалек" качества. А за что вы их собираетесь давать? Кто будет судьей? каковы критерии? Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку? И не стоит забывать, что у медальки 2 стороны (не считая ребра). Да и посетителю медалька ни о чем не говорит. Ьолее того, облажайся один ИМ с медалькой, так тень падает на всю компанию - одна шайка-лейка. Будет ли механизм отъема "медалей". Ведь все течет, все изменяется...

2) Вот зашла речь о доставке. Всем понятно, что это - коммерческая организация. Причем требующая первоначальных вложений и ощутимых. По каким принципам она будет создаваться? По принципам аутсорсинга? А если она станет прибыльной (например за счет заказов сторонних организаций). Не послужит ли это причиной раздоров?

3) Вот сейчас в асс. мало ИМ и все разношерстные, т.е. чьи рынки практически не перекрываются. Как поведет себя ассоциация, приди в нее, скажем, еще один "дигиталшоп" - прямой конкурент Т.Ш. Что будет в этом случае? И как себя, скажем будет чувствовать мелкий магазин, торгующий такими же позициями, как и большой? При том же "совместном проведении рекламных акций" или "совместном маркетинге". Ведь ассоциация не отменяет конкуренции.

4) Совершенно очевидно и видно невооруженным глазом, что каждый из вас преследует абсолютно свои личные цели. И они РАЗНЫЕ. (я даже могу сказать какие :)) И асс. лишь средство их достижения, а в дальнейшем - возможно и манипулирования ост. участниками. Каким образом вы собираетесь поддерживать паритет, какимми механизмами?

5) Ассоциация есть суть совещательный орган, чьи решения необязательны к исполнению. В то же время, многие из ваших задач требуют финансового участия ее членов. Как вы собираетесь решать этот вопрос, в случае когда ЧА денег вложил, да проштрафился невзначай.

И т.д. и т.п. Очень, очень много вопросов...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
22/05/2003

PS. 6) Не провоцируете ли вы, господа, своей "закрытостью и элитарностью" создание другой, альтернативной ассоциации? Уж слишком откровенны кои-чьи амбиции на "руководящую и направляющую" роль при опыте "я знаю, как детей лечить, сам семерых похоронил"...



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
22/05/2003

Константин - БРАВО! Снимаю шляпу, откланиваясь в реверансе.



Ссылка на сообщение Andre
22/05/2003

Константин, ну что Вы ,право, под каждое маломальское событие норовите вселенский комментарий дать :) Ну зачем же вынуждать людей оправдываться, они ж ничего еще не натворили :) Посмотрим, подождем, ежли что не так- поправим, вдруг чего и выйдет.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
22/05/2003

Константин, надеюсь видеть Вас на второй встрече! ;)



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
22/05/2003

или на третьей? ;)



вторая вроде как была ;)



короче, в след. среду. Место и время - то же.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
22/05/2003

Андрэ, должно выйти. Хоть год пусть растет, но правильно. Оч. боюсь искусственного форсирования событий. Беременность должна протекать нормально и плод должен вызреть. А если раньше срока - сами знаете, как называется.


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