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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Обмен опытом



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
15/05/2003

Константин... конечно я ЗА здоровую конкуренцию в он-лайне, потому что знаю что я по он-лайну могу оставить всех в аутсайдерах... Это моя работа и в себе и моей команде я уверен более чем. Вот вопрос оф-лайна поднимаемый Вами мне куда более интересен с точки зрения минимизации затрат... В любом случае Ваши начинания мне интересны и со своей стороны постараюсь принять активное участие!



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
15/05/2003

Ну так и для того...

Ну сделаю я доставку. А она даже с 1 машиной и парой курьеров может быть недогружена. Иметь надежность, допустим высокую - надо там хорошо платить. А если 3-4 магазина скорешатся - уже запросто. Высокая загрузка - надежная доставка. Т.е. каждый магазин "покупает" 20% этой службы. Или ты, например. Вот из питера твои кассеты шустро доставить - все одно 1-2 дня потери. А так - у тебя "филиал в Москве" считай надежный есть. А у меня - в Питере... ну и т.д.

:) Кстати, Андрей, "Сергеич" - это отчество или фамилия ? :-)))



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
15/05/2003

ха-ха... конечно отчество :о)) Фамилия моя слишком знаменитая что бы её произносить в слух... поэтому напишу... Жданов я, Андрей Сергеевич Жданов...



Ссылка на сообщение Дмитрий
15/05/2003

Планируется, что членами клуба будут только магазины?



Ссылка на сообщение Олег
16/05/2003

Надеюсь что нет. Я, правда, далеко от предполагаемой встречи отцов-основателей клуба, но с удовольствем поддержу это начинание и готов стать представителем на Дальнем Востоке или в Хабаровском крае.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
16/05/2003

Встреча сегодня.

Кто в итоге будет-то?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
16/05/2003

Выбрали вы время... 21 час а ПЯТНИЦУ! При теплой погоде. Да никого не будет. К тому адрес неизвестен :)

Давйте все же посреди недели и не так поздно. Разговор долгим будет...



Ссылка на сообщение Эксперт
16/05/2003

Я буду, я уже записался.

2 Дмитрий

В клубе будут состоять не только магазины, а еще те кто полезен. Наприме, если смотреть на тех же реэлтеров, то в совет ассоциации входят кроме представителей агентств еще: представитель органа власти, курирующего этот рынок, представитель банка (ипотека) и строители. В нашем случае это могут быть: представитель органов власти (Электронная Россия, все дела), банкир (до сих пор нет удобной единой платежной системы, есть вебмани, но с юридической точки зрения это не платежная система), та же служба доставки, представитель рекламного ресурса, провайдер и еще кто-нибудь, кто нам реально полезен.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
16/05/2003

Адрес:

м.Краснопресненская ул.Дружинниковская 11/2, подъезд 3, домофон 35 (три минуты пешком от метро в сторону Белого Дома)

Что-то "цветы" молчат. Не приедут что ли?



Ссылка на сообщение kwit
16/05/2003

В такую погоду на пляже только собираться :)



Возможно буду, зависит от степени занятости.



Удачи!

Дмитрий



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
16/05/2003

:) А у меня так вооще день варенья. Подарки туда приносите, на следующей встрече заберу...



Ссылка на сообщение Ди.А.
16/05/2003

Похоже, интересы у всех общие. И не монополисты собрались. Сегодня - увы. Надеюсь, буду в следующий раз. Среди недели было бы удобнее.



Ссылка на сообщение Дмитрий
16/05/2003

>представитель рекламного ресурса и еще кто-нибудь, кто нам реально полезен.

ну, слава богу, вроде подхожу :)

но день вы, конечно, очень удачный выбрали



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
16/05/2003

Насчет доставки думаю сложно будет по началу все слить в одну кучу. А вот насчет совместной рекламы - я давно уже на этом форуме пытаюсь об этом поговорить! Даже встречу назначал.... тоже в пятницу, кстати... никто не приехал...



Я не смогу. Лучше встретиться раньше и НЕ в пятницу. Раньше потому, что такие разговоры три часа не длятся, а после 24-00 у меня голова с трудом соображать начинает (думаю, что не только у меня).



Может вообще в выходной день и днём?



Ссылка на сообщение Эксперт
16/05/2003

Константина Тимошенко поздравляю днем рождения тчк желаю успехов капиталистическом труде тчк надеюсь зпт представится возможность поздравить лично вскл


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