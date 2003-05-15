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Обмен опытом
15/05/2003
Константин... конечно я ЗА здоровую конкуренцию в он-лайне, потому что знаю что я по он-лайну могу оставить всех в аутсайдерах... Это моя работа и в себе и моей команде я уверен более чем. Вот вопрос оф-лайна поднимаемый Вами мне куда более интересен с точки зрения минимизации затрат... В любом случае Ваши начинания мне интересны и со своей стороны постараюсь принять активное участие!
Константин... конечно я ЗА здоровую конкуренцию в он-лайне, потому что знаю что я по он-лайну могу оставить всех в аутсайдерах... Это моя работа и в себе и моей команде я уверен более чем. Вот вопрос оф-лайна поднимаемый Вами мне куда более интересен с точки зрения минимизации затрат... В любом случае Ваши начинания мне интересны и со своей стороны постараюсь принять активное участие!
15/05/2003
Ну так и для того...
Ну сделаю я доставку. А она даже с 1 машиной и парой курьеров может быть недогружена. Иметь надежность, допустим высокую - надо там хорошо платить. А если 3-4 магазина скорешатся - уже запросто. Высокая загрузка - надежная доставка. Т.е. каждый магазин "покупает" 20% этой службы. Или ты, например. Вот из питера твои кассеты шустро доставить - все одно 1-2 дня потери. А так - у тебя "филиал в Москве" считай надежный есть. А у меня - в Питере... ну и т.д.
:) Кстати, Андрей, "Сергеич" - это отчество или фамилия ? :-)))
Ну так и для того...
Ну сделаю я доставку. А она даже с 1 машиной и парой курьеров может быть недогружена. Иметь надежность, допустим высокую - надо там хорошо платить. А если 3-4 магазина скорешатся - уже запросто. Высокая загрузка - надежная доставка. Т.е. каждый магазин "покупает" 20% этой службы. Или ты, например. Вот из питера твои кассеты шустро доставить - все одно 1-2 дня потери. А так - у тебя "филиал в Москве" считай надежный есть. А у меня - в Питере... ну и т.д.
:) Кстати, Андрей, "Сергеич" - это отчество или фамилия ? :-)))
16/05/2003
Я буду, я уже записался.
2 Дмитрий
В клубе будут состоять не только магазины, а еще те кто полезен. Наприме, если смотреть на тех же реэлтеров, то в совет ассоциации входят кроме представителей агентств еще: представитель органа власти, курирующего этот рынок, представитель банка (ипотека) и строители. В нашем случае это могут быть: представитель органов власти (Электронная Россия, все дела), банкир (до сих пор нет удобной единой платежной системы, есть вебмани, но с юридической точки зрения это не платежная система), та же служба доставки, представитель рекламного ресурса, провайдер и еще кто-нибудь, кто нам реально полезен.
Я буду, я уже записался.
2 Дмитрий
В клубе будут состоять не только магазины, а еще те кто полезен. Наприме, если смотреть на тех же реэлтеров, то в совет ассоциации входят кроме представителей агентств еще: представитель органа власти, курирующего этот рынок, представитель банка (ипотека) и строители. В нашем случае это могут быть: представитель органов власти (Электронная Россия, все дела), банкир (до сих пор нет удобной единой платежной системы, есть вебмани, но с юридической точки зрения это не платежная система), та же служба доставки, представитель рекламного ресурса, провайдер и еще кто-нибудь, кто нам реально полезен.
16/05/2003
Насчет доставки думаю сложно будет по началу все слить в одну кучу. А вот насчет совместной рекламы - я давно уже на этом форуме пытаюсь об этом поговорить! Даже встречу назначал.... тоже в пятницу, кстати... никто не приехал...
Я не смогу. Лучше встретиться раньше и НЕ в пятницу. Раньше потому, что такие разговоры три часа не длятся, а после 24-00 у меня голова с трудом соображать начинает (думаю, что не только у меня).
Может вообще в выходной день и днём?
Насчет доставки думаю сложно будет по началу все слить в одну кучу. А вот насчет совместной рекламы - я давно уже на этом форуме пытаюсь об этом поговорить! Даже встречу назначал.... тоже в пятницу, кстати... никто не приехал...
Я не смогу. Лучше встретиться раньше и НЕ в пятницу. Раньше потому, что такие разговоры три часа не длятся, а после 24-00 у меня голова с трудом соображать начинает (думаю, что не только у меня).
Может вообще в выходной день и днём?
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