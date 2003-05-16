Главная Форум Специальные форумы Архив
16/05/2003
ЗЫ: Уж очень много "значимого" народа "не может". Тогда может действительно на след. неделе в середине стрелку забъем, а? От первого рандеву многое зависит ведь. Надо что б она прошла на "подъеме". Света, Вы там рУлите. Договоритесь с Оксаной на среду-четверг, часиков в 19-20, а? Тогда многие смогут. Всеж интереснее будет.
ЗЫ: Уж очень много "значимого" народа "не может". Тогда может действительно на след. неделе в середине стрелку забъем, а? От первого рандеву многое зависит ведь. Надо что б она прошла на "подъеме". Света, Вы там рУлите. Договоритесь с Оксаной на среду-четверг, часиков в 19-20, а? Тогда многие смогут. Всеж интереснее будет.
18/05/2003
Скорее всего, в среду у нас семинара по сайтостроению не состоится, так что вполне можно ориентироваться на 20-21 час. Или раньше? Мне всё равно, я там буду во второй половине дня.:)
На всякий случай еще раз пишу адрес и телефон офиса: м.Краснопресненская ул.Дружинниковская д. 11/2 домофон 35
тел. 205 48 92
Скорее всего, в среду у нас семинара по сайтостроению не состоится, так что вполне можно ориентироваться на 20-21 час. Или раньше? Мне всё равно, я там буду во второй половине дня.:)
На всякий случай еще раз пишу адрес и телефон офиса: м.Краснопресненская ул.Дружинниковская д. 11/2 домофон 35
тел. 205 48 92
19/05/2003
Оксана! Я приезжал в 18:30, немного не расчитал время, сделал поправку на пробки, а их не было. Никого не застал. А жаль, был бы четвертым. Вы находитесь по этому адресу только вечером или постоянно? Готов к встрече в любое время.
P.S. Почему время встречи предлагается после работы? Разве эта задача имеет для нас нижайший приоритет? Ине так не кажется.
Оксана! Я приезжал в 18:30, немного не расчитал время, сделал поправку на пробки, а их не было. Никого не застал. А жаль, был бы четвертым. Вы находитесь по этому адресу только вечером или постоянно? Готов к встрече в любое время.
P.S. Почему время встречи предлагается после работы? Разве эта задача имеет для нас нижайший приоритет? Ине так не кажется.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено