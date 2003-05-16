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Обмен опытом



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
16/05/2003

С днем рождения, Костя!



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
16/05/2003

Спасибо :))) мы уже почти начали...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
16/05/2003

ЗЫ: Уж очень много "значимого" народа "не может". Тогда может действительно на след. неделе в середине стрелку забъем, а? От первого рандеву многое зависит ведь. Надо что б она прошла на "подъеме". Света, Вы там рУлите. Договоритесь с Оксаной на среду-четверг, часиков в 19-20, а? Тогда многие смогут. Всеж интереснее будет.



Ссылка на сообщение Andre
16/05/2003

Поздравлям-с :)



Ссылка на сообщение Oxana S.
16/05/2003

В среду - никак не получится.:) В среду у нас семинар по сайтостроению.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
18/05/2003

А мы все же встречались в пятницу. Было нас всего трое, но мы остались вполне довольны друг другом и готовы к новым встречам в расширенном составе. Я, например, твердо убеждена, что надо собраться в ближайшее время.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
18/05/2003

А в четверг, ближе к вечеру? (но не ночью?)



Ссылка на сообщение Oxana S.
18/05/2003

Скорее всего, в среду у нас семинара по сайтостроению не состоится, так что вполне можно ориентироваться на 20-21 час. Или раньше? Мне всё равно, я там буду во второй половине дня.:)

На всякий случай еще раз пишу адрес и телефон офиса: м.Краснопресненская ул.Дружинниковская д. 11/2 домофон 35

тел. 205 48 92



Ссылка на сообщение Эксперт
19/05/2003

Оксана! Я приезжал в 18:30, немного не расчитал время, сделал поправку на пробки, а их не было. Никого не застал. А жаль, был бы четвертым. Вы находитесь по этому адресу только вечером или постоянно? Готов к встрече в любое время.

P.S. Почему время встречи предлагается после работы? Разве эта задача имеет для нас нижайший приоритет? Ине так не кажется.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
19/05/2003

Вот-вот! Предлагаю в 14-00 - 15-00. Как раз к вечеру закончим. Если проблема с местом - можно у меня в конторе!



Только быстрее определяйтесь среда или четверг (планы хотелось бы заранее строить).



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
19/05/2003

А интересно ли кому-то издание совместного каталога?



Ссылка на сообщение Lisovsky
19/05/2003

Я бы к вам с удовольствием присоединился!



Ссылка на сообщение Oxana S.
19/05/2003

Итак, господа.

Встреча назначается на 17.00, в среду, 21 мая.

Адрес тот же: м.Краснопресненская, ул. Дружинниковская, 11/2 домофон 35.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
19/05/2003

ОК, я буду!



Насчет каталога - интересно, только там же сильно зависит от тиража... большой вряд ли будет возможно, а маленький дорого в пересчете на единицу.



Ссылка на сообщение Lisovsky
20/05/2003

Постараюсь прийти вовремя.


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