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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Обмен опытом



Ссылка на сообщение Кирилл
26/05/2003

Что решили по поводу среды (28 мая)?

Вроде бы решили собираться на Дружинниковской? Или не получится?

P.S. Пароль и логин при входе на собрание не спрашивают? :о)



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
26/05/2003

Эти могут...

Действительно, интернет дает возможность. И чат, а еще лучше купите микрофон за пару долларов, да можно и "селекторное" совещание устроить, с живым звуком. да хоть через Палтолк, например.

"Выделенка" конечно сильный аргумент :-))) что бы из Питера в Москву катить. Или из Владика.

Думаю, разумнее будет принародно и не спеша наметить и обсудить цели и возможные пути решения. Это позволит привлечь максимальное число заинтересованных сторон.

Да, пусть медленно, но верно.

А избранный путь О.S. и примкнувших к ней Т.Ш. и Эксперта (вы, кстати и в Асс. добровольно узурпируете себе это "звание"?) на кулуарность и закрытость - тупиковый. Секта какая-то. "Вы к нам вступайте, вступайте!" А вы кто? Да вы вступайте, мы потом расскажем.

Что-то как то тоскливо становится...

Это не ассоциация ИМ получается, а "ассициацию 3-5 ИМ".



Ссылка на сообщение Эксперт
26/05/2003

2 Правильный

Лично у моей компании десяток магазинов, которые нуждаются в партнерах в Питере. Так что готов ответить и поговорить о совместной работе.

2 Всем

Наша ассоциация - попытка сделать то, что всем нужно (популярность этого форума это доказывает). Мы можем ошибаться, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы никогда не станем закрывать вход для региональных магазинов. Просто мы за порядок. На ближайшей встрече в среду мы планируем выработать порядок вступления в ассоциацию, простой и понятный, и конечно, удаленный. То что мы приглашаем всех к личному общению - не требование, а просто желание лично общаться между собой.

Закрытости в плане информации тоже нет никакой, я выложил краткий отчет. Если будут конкретные вопросы - ответы тоже будут, никакой секретности.

Присоединяйтесь, сейчас самое интересное время, когда перед нами чистый лист, что напишем - то и будет.



Ссылка на сообщение Oxana S.
26/05/2003

2Константин Тимошенко

Дискредитация по половому признаку.:)

Константин, я не далее чем вчера читала Вашу статью на Кликз.ру - "Спаймер и провайдер братья навек". Радовалась умным мыслям, высказанным в статье и возможности когда-нибудь познакомиться с автором (благодаря АИМ). Сегодня Вы меня почти разочаровали...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
26/05/2003

:-))) Оксана, на воспринимайте это серьезно. Те статьи - просто попытка хоть как то оживить кликз, подбросить дров в угасающий костер. Ах! что за компании там собирались при Ворошилове. Что за славные баталии велись! Только что морды не били. Но ушел Ворошилов в Известия, и привет. А новые хояева ни сами не юзают, ни другим не дают...

Касательно Вас - никакой дискриминации. Я уже старый дискриминировать по половому признаку :-)))) Для меня все - растения.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
26/05/2003

Думаю, что мы соберемся как и планировали.



Похоже многие для себя раздули из мухи слона, потому и обижаются на то, что их-де игнорируют... Никто никого не игнорирует, все в поле зрения.



Гораздо удобнее общаться в дуплексе, через инет дуплекс получится с трудом.



Кстати, региональщикам (уж извините, что так, но зато одним словом) гораздо проще в данной ситуации, они практически на готовенькое придут (знаю, что меня сейчас шапками закидают, но это моё мнение).



Ссылка на сообщение Олег
27/05/2003

Не знаю, как там насчет дуплекса, но неплохо бы 7на начальном этапе кого-нибудь из региональщиков сразу включить в ассоциацию - чтобы не было дискриминации по региональному признаку. А то получается какой-то московский междусобойчик. Я может тоже хочу войти в эту ассоциацию (но не сейчас - пока своего ИМ нет), но меня никто не приглашает.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/05/2003

Свободу не дают, ее завоевывают, Олег :-))

И в самом деле, междусобойчик. Я хоть в Москве. но принял решение очно не посещать принципиально.

И предлагаю все же решать проблемы по одной и в онлайне, на спец. форуме (открытом). Наметить вопрос и искать решение.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
27/05/2003

2 Константин:

Так хотелось с Вами познакомиться, а Вы увиливаете.



Ссылка на сообщение Эксперт
30/06/2003

Вот это результат наших действий. И это только начало

http://www.oborot.ru/news/1759/24



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
30/06/2003

Вот видите как плохо быть молодым - не успели вы наиграться в "слеты", "советы дружины", "собрания отряда" - теперь маетесь от своей "неохваченности" общественной работой.

А "доска почета" и "клеймим позором" будет?



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
01/07/2003

Да ладно Вам, Константин! Молодым хорошо, знаете чем? Нет скуки от скепсиса, а жизнь кажется еще вся впереди.

А немолодым быть тоже хорошо, знаете, наверное, чем: свободой от комплексов и интересом к жизни во всех ее проявлениях.



Ссылка на сообщение Сергей
01/07/2003

Я полностью ЗА! Мне понравилась идея Andre о возможности совместной работы (совместные рекламные акции, аренда офиса и т.п.). Я думаю, что для небольших Инет-магазинов это хороший шанс значительно сократить свои расходы, улучшить качество сервиса и добиться хороших совместных успехов. Вот это хорошая тема для обсуждения на офф-лайн встречах; такие вопросы в форуме не решишь.



Ссылка на сообщение Эксперт
01/07/2003

Мы уже почти 2 месяца каждую среду встречаемся. Кол-во участников растет. Уверен, что скоро все прогрессивное интернет-сообщество к нам присоединится :-) Кроме г-на Тимошенко, разумеется.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/07/2003

"...это хороший шанс значительно сократить свои расходы, улучшить качество сервиса и добиться хороших совместных успехов..."

Ух-ты! Это как же это Вы этот шанс реализуете?

Может курьерам придется меньше платить? Или МНС на вас перестанет внимание обращать, как "члена"? Или качество сервиса взлетит на небывалую высоту само по себе, оттого, что вы "почти каждую среду".

Вот вы там "критерии" вырабатываете. Критерии ЧЕГО ? Норма отката? норма прибыли? сроки доставки?

И как их оценивать?



Это просто какой то суррогат "дружбы". Ну да, приятнее общаться в своем кругу, говоря о проблемах или вещах, которые более-менее другим понятны и близки. Ну типа "физики-лирики". Ну стресс там можно снять, выговориться. Но проблемы ваши за вас ассоциация не решит. Кредитное плечо вам там не подставят, ваши заказы за красивые глаза выполнять никто не будет. Даже "взаимные скидки" - это глупость.



Я бы мог еще как то понять ассоциацию одноассортиментных магазинов, что бы устранить встречные перевозки с целью уменьшения издержек, что бы курьер магазина ААА не пер заказ с Медведково в Бутово в то время как точно такой же товар не ехал из Бутово в Медведково.



Или организацию совместного портала - интернет-гипер-маркета, где представлены все товары всех ИМ и совместно его продвигать.



Организацию нормальной слкжбы доставки, колл-центра и пр. Т.е. ТО, что каждому в одиночку не потянуть однозначно.



А вы пока просто 2 месяца потеряли. Крольчиха за это время 6-8 крольчат приносит, однако. А вы родили только дурацкую веб-страничку.

Прогрессивное человечество, млин...


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