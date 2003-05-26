Главная Форум Специальные форумы Архив
Обмен опытом
26/05/2003
Что решили по поводу среды (28 мая)?
Вроде бы решили собираться на Дружинниковской? Или не получится?
P.S. Пароль и логин при входе на собрание не спрашивают? :о)
Что решили по поводу среды (28 мая)?
Вроде бы решили собираться на Дружинниковской? Или не получится?
P.S. Пароль и логин при входе на собрание не спрашивают? :о)
26/05/2003
Эти могут...
Действительно, интернет дает возможность. И чат, а еще лучше купите микрофон за пару долларов, да можно и "селекторное" совещание устроить, с живым звуком. да хоть через Палтолк, например.
"Выделенка" конечно сильный аргумент :-))) что бы из Питера в Москву катить. Или из Владика.
Думаю, разумнее будет принародно и не спеша наметить и обсудить цели и возможные пути решения. Это позволит привлечь максимальное число заинтересованных сторон.
Да, пусть медленно, но верно.
А избранный путь О.S. и примкнувших к ней Т.Ш. и Эксперта (вы, кстати и в Асс. добровольно узурпируете себе это "звание"?) на кулуарность и закрытость - тупиковый. Секта какая-то. "Вы к нам вступайте, вступайте!" А вы кто? Да вы вступайте, мы потом расскажем.
Что-то как то тоскливо становится...
Это не ассоциация ИМ получается, а "ассициацию 3-5 ИМ".
Эти могут...
Действительно, интернет дает возможность. И чат, а еще лучше купите микрофон за пару долларов, да можно и "селекторное" совещание устроить, с живым звуком. да хоть через Палтолк, например.
"Выделенка" конечно сильный аргумент :-))) что бы из Питера в Москву катить. Или из Владика.
Думаю, разумнее будет принародно и не спеша наметить и обсудить цели и возможные пути решения. Это позволит привлечь максимальное число заинтересованных сторон.
Да, пусть медленно, но верно.
А избранный путь О.S. и примкнувших к ней Т.Ш. и Эксперта (вы, кстати и в Асс. добровольно узурпируете себе это "звание"?) на кулуарность и закрытость - тупиковый. Секта какая-то. "Вы к нам вступайте, вступайте!" А вы кто? Да вы вступайте, мы потом расскажем.
Что-то как то тоскливо становится...
Это не ассоциация ИМ получается, а "ассициацию 3-5 ИМ".
26/05/2003
2 Правильный
Лично у моей компании десяток магазинов, которые нуждаются в партнерах в Питере. Так что готов ответить и поговорить о совместной работе.
2 Всем
Наша ассоциация - попытка сделать то, что всем нужно (популярность этого форума это доказывает). Мы можем ошибаться, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы никогда не станем закрывать вход для региональных магазинов. Просто мы за порядок. На ближайшей встрече в среду мы планируем выработать порядок вступления в ассоциацию, простой и понятный, и конечно, удаленный. То что мы приглашаем всех к личному общению - не требование, а просто желание лично общаться между собой.
Закрытости в плане информации тоже нет никакой, я выложил краткий отчет. Если будут конкретные вопросы - ответы тоже будут, никакой секретности.
Присоединяйтесь, сейчас самое интересное время, когда перед нами чистый лист, что напишем - то и будет.
2 Правильный
Лично у моей компании десяток магазинов, которые нуждаются в партнерах в Питере. Так что готов ответить и поговорить о совместной работе.
2 Всем
Наша ассоциация - попытка сделать то, что всем нужно (популярность этого форума это доказывает). Мы можем ошибаться, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы никогда не станем закрывать вход для региональных магазинов. Просто мы за порядок. На ближайшей встрече в среду мы планируем выработать порядок вступления в ассоциацию, простой и понятный, и конечно, удаленный. То что мы приглашаем всех к личному общению - не требование, а просто желание лично общаться между собой.
Закрытости в плане информации тоже нет никакой, я выложил краткий отчет. Если будут конкретные вопросы - ответы тоже будут, никакой секретности.
Присоединяйтесь, сейчас самое интересное время, когда перед нами чистый лист, что напишем - то и будет.
26/05/2003
2Константин Тимошенко
Дискредитация по половому признаку.:)
Константин, я не далее чем вчера читала Вашу статью на Кликз.ру - "Спаймер и провайдер братья навек". Радовалась умным мыслям, высказанным в статье и возможности когда-нибудь познакомиться с автором (благодаря АИМ). Сегодня Вы меня почти разочаровали...
2Константин Тимошенко
Дискредитация по половому признаку.:)
Константин, я не далее чем вчера читала Вашу статью на Кликз.ру - "Спаймер и провайдер братья навек". Радовалась умным мыслям, высказанным в статье и возможности когда-нибудь познакомиться с автором (благодаря АИМ). Сегодня Вы меня почти разочаровали...
26/05/2003
:-))) Оксана, на воспринимайте это серьезно. Те статьи - просто попытка хоть как то оживить кликз, подбросить дров в угасающий костер. Ах! что за компании там собирались при Ворошилове. Что за славные баталии велись! Только что морды не били. Но ушел Ворошилов в Известия, и привет. А новые хояева ни сами не юзают, ни другим не дают...
Касательно Вас - никакой дискриминации. Я уже старый дискриминировать по половому признаку :-)))) Для меня все - растения.
:-))) Оксана, на воспринимайте это серьезно. Те статьи - просто попытка хоть как то оживить кликз, подбросить дров в угасающий костер. Ах! что за компании там собирались при Ворошилове. Что за славные баталии велись! Только что морды не били. Но ушел Ворошилов в Известия, и привет. А новые хояева ни сами не юзают, ни другим не дают...
Касательно Вас - никакой дискриминации. Я уже старый дискриминировать по половому признаку :-)))) Для меня все - растения.
26/05/2003
Думаю, что мы соберемся как и планировали.
Похоже многие для себя раздули из мухи слона, потому и обижаются на то, что их-де игнорируют... Никто никого не игнорирует, все в поле зрения.
Гораздо удобнее общаться в дуплексе, через инет дуплекс получится с трудом.
Кстати, региональщикам (уж извините, что так, но зато одним словом) гораздо проще в данной ситуации, они практически на готовенькое придут (знаю, что меня сейчас шапками закидают, но это моё мнение).
Думаю, что мы соберемся как и планировали.
Похоже многие для себя раздули из мухи слона, потому и обижаются на то, что их-де игнорируют... Никто никого не игнорирует, все в поле зрения.
Гораздо удобнее общаться в дуплексе, через инет дуплекс получится с трудом.
Кстати, региональщикам (уж извините, что так, но зато одним словом) гораздо проще в данной ситуации, они практически на готовенькое придут (знаю, что меня сейчас шапками закидают, но это моё мнение).
27/05/2003
Не знаю, как там насчет дуплекса, но неплохо бы 7на начальном этапе кого-нибудь из региональщиков сразу включить в ассоциацию - чтобы не было дискриминации по региональному признаку. А то получается какой-то московский междусобойчик. Я может тоже хочу войти в эту ассоциацию (но не сейчас - пока своего ИМ нет), но меня никто не приглашает.
Не знаю, как там насчет дуплекса, но неплохо бы 7на начальном этапе кого-нибудь из региональщиков сразу включить в ассоциацию - чтобы не было дискриминации по региональному признаку. А то получается какой-то московский междусобойчик. Я может тоже хочу войти в эту ассоциацию (но не сейчас - пока своего ИМ нет), но меня никто не приглашает.
01/07/2003
Я полностью ЗА! Мне понравилась идея Andre о возможности совместной работы (совместные рекламные акции, аренда офиса и т.п.). Я думаю, что для небольших Инет-магазинов это хороший шанс значительно сократить свои расходы, улучшить качество сервиса и добиться хороших совместных успехов. Вот это хорошая тема для обсуждения на офф-лайн встречах; такие вопросы в форуме не решишь.
Я полностью ЗА! Мне понравилась идея Andre о возможности совместной работы (совместные рекламные акции, аренда офиса и т.п.). Я думаю, что для небольших Инет-магазинов это хороший шанс значительно сократить свои расходы, улучшить качество сервиса и добиться хороших совместных успехов. Вот это хорошая тема для обсуждения на офф-лайн встречах; такие вопросы в форуме не решишь.
01/07/2003
"...это хороший шанс значительно сократить свои расходы, улучшить качество сервиса и добиться хороших совместных успехов..."
Ух-ты! Это как же это Вы этот шанс реализуете?
Может курьерам придется меньше платить? Или МНС на вас перестанет внимание обращать, как "члена"? Или качество сервиса взлетит на небывалую высоту само по себе, оттого, что вы "почти каждую среду".
Вот вы там "критерии" вырабатываете. Критерии ЧЕГО ? Норма отката? норма прибыли? сроки доставки?
И как их оценивать?
Это просто какой то суррогат "дружбы". Ну да, приятнее общаться в своем кругу, говоря о проблемах или вещах, которые более-менее другим понятны и близки. Ну типа "физики-лирики". Ну стресс там можно снять, выговориться. Но проблемы ваши за вас ассоциация не решит. Кредитное плечо вам там не подставят, ваши заказы за красивые глаза выполнять никто не будет. Даже "взаимные скидки" - это глупость.
Я бы мог еще как то понять ассоциацию одноассортиментных магазинов, что бы устранить встречные перевозки с целью уменьшения издержек, что бы курьер магазина ААА не пер заказ с Медведково в Бутово в то время как точно такой же товар не ехал из Бутово в Медведково.
Или организацию совместного портала - интернет-гипер-маркета, где представлены все товары всех ИМ и совместно его продвигать.
Организацию нормальной слкжбы доставки, колл-центра и пр. Т.е. ТО, что каждому в одиночку не потянуть однозначно.
А вы пока просто 2 месяца потеряли. Крольчиха за это время 6-8 крольчат приносит, однако. А вы родили только дурацкую веб-страничку.
Прогрессивное человечество, млин...
"...это хороший шанс значительно сократить свои расходы, улучшить качество сервиса и добиться хороших совместных успехов..."
Ух-ты! Это как же это Вы этот шанс реализуете?
Может курьерам придется меньше платить? Или МНС на вас перестанет внимание обращать, как "члена"? Или качество сервиса взлетит на небывалую высоту само по себе, оттого, что вы "почти каждую среду".
Вот вы там "критерии" вырабатываете. Критерии ЧЕГО ? Норма отката? норма прибыли? сроки доставки?
И как их оценивать?
Это просто какой то суррогат "дружбы". Ну да, приятнее общаться в своем кругу, говоря о проблемах или вещах, которые более-менее другим понятны и близки. Ну типа "физики-лирики". Ну стресс там можно снять, выговориться. Но проблемы ваши за вас ассоциация не решит. Кредитное плечо вам там не подставят, ваши заказы за красивые глаза выполнять никто не будет. Даже "взаимные скидки" - это глупость.
Я бы мог еще как то понять ассоциацию одноассортиментных магазинов, что бы устранить встречные перевозки с целью уменьшения издержек, что бы курьер магазина ААА не пер заказ с Медведково в Бутово в то время как точно такой же товар не ехал из Бутово в Медведково.
Или организацию совместного портала - интернет-гипер-маркета, где представлены все товары всех ИМ и совместно его продвигать.
Организацию нормальной слкжбы доставки, колл-центра и пр. Т.е. ТО, что каждому в одиночку не потянуть однозначно.
А вы пока просто 2 месяца потеряли. Крольчиха за это время 6-8 крольчат приносит, однако. А вы родили только дурацкую веб-страничку.
Прогрессивное человечество, млин...
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено