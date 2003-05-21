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Обмен опытом
21/05/2003
Идея с печатным каталогом - очень хороша!
С удовольствием присоединился бы к встрече, но в 17.00 врядли получится ...
Хочу попросить кого-нибудь по окончанию встречи составить простенький отчет - до чего договорились, и выложить здесь - я думаю многим будет интересно.
Идея с печатным каталогом - очень хороша!
С удовольствием присоединился бы к встрече, но в 17.00 врядли получится ...
Хочу попросить кого-нибудь по окончанию встречи составить простенький отчет - до чего договорились, и выложить здесь - я думаю многим будет интересно.
21/05/2003
1. Сначала кратко представиться, сказать, какие магазины представляем, какие должности занимаем.
2. Потом оглашаем, у кого есть какие идеи для обсуждения - максимум одна идея от одного участника, чтобы не перегружать.
3. Так как участников будет не более 5-7 человек, то идей будет также не много - можно обсудить все. Это будет полезно, мы сразу представим себе ближайшие перспективы наших встреч.
4. Накидаем кратко на манжете, какие мысли в сухом остатке по каждой идее.
1. Сначала кратко представиться, сказать, какие магазины представляем, какие должности занимаем.
2. Потом оглашаем, у кого есть какие идеи для обсуждения - максимум одна идея от одного участника, чтобы не перегружать.
3. Так как участников будет не более 5-7 человек, то идей будет также не много - можно обсудить все. Это будет полезно, мы сразу представим себе ближайшие перспективы наших встреч.
4. Накидаем кратко на манжете, какие мысли в сухом остатке по каждой идее.
22/05/2003
Уважаемые коллеги!
На вчерашней встрече было принято решение о создании российской ассоциации интернет магазинов (рабочее название).
В качестве приоритетных направлений совместной работы были признаны:
1. Принятие единого стандарта качества торговли для всех участников. Соответствующий логотип ("знак качества") будет размещен на сайте участников.
2. Разработка объединенной рекламной кампании.
3. Построение надежной и приемлимой по затратам доставки в крупные города России
Протокол собрания был разослан всем участникам.
Все заинтересованные интернет-магазины приглашаются к участию в Ассоциации. Поверьте, мы все от этого только выиграем.
Уважаемые коллеги!
На вчерашней встрече было принято решение о создании российской ассоциации интернет магазинов (рабочее название).
В качестве приоритетных направлений совместной работы были признаны:
1. Принятие единого стандарта качества торговли для всех участников. Соответствующий логотип ("знак качества") будет размещен на сайте участников.
2. Разработка объединенной рекламной кампании.
3. Построение надежной и приемлимой по затратам доставки в крупные города России
Протокол собрания был разослан всем участникам.
Все заинтересованные интернет-магазины приглашаются к участию в Ассоциации. Поверьте, мы все от этого только выиграем.
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