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Обмен опытом



Ссылка на сообщение Vadim
21/05/2003

Идея с печатным каталогом - очень хороша!



С удовольствием присоединился бы к встрече, но в 17.00 врядли получится ...



Хочу попросить кого-нибудь по окончанию встречи составить простенький отчет - до чего договорились, и выложить здесь - я думаю многим будет интересно.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
21/05/2003

Кстати, а какова повестка дня? ;)



Познакомиться и обсудить повестку дня? ;)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
21/05/2003

Я считаю, что повестка дня образуется. Еще неизвестен состав участников, мы почти незнакомы.



Ссылка на сообщение Эксперт
21/05/2003

1. Сначала кратко представиться, сказать, какие магазины представляем, какие должности занимаем.

2. Потом оглашаем, у кого есть какие идеи для обсуждения - максимум одна идея от одного участника, чтобы не перегружать.

3. Так как участников будет не более 5-7 человек, то идей будет также не много - можно обсудить все. Это будет полезно, мы сразу представим себе ближайшие перспективы наших встреч.

4. Накидаем кратко на манжете, какие мысли в сухом остатке по каждой идее.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
21/05/2003

информация к размышлению: raim.ru занят



завтра полдня буду дома, но на связи, так, что форум запущу только после обеда если особо не будет загрузки. В хучшем случае послезавтра утром.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
21/05/2003

кстати, пришла мысль:



назвать также, только первое слово - "Первая".



Ссылка на сообщение k73
22/05/2003

угу и можно назвать Прайм (ПРАИМ)



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
22/05/2003

не стыкуется с остальными словами. Либо все русское, либо все английское...



Ссылка на сообщение Эксперт
22/05/2003

Друзья, есть предложение конкретику излагать только в закрытом форуме. Мне кажется, что с полуфабрикатом может иметь дело только повар. Публика должна видеть только готовое блюдо.



Ссылка на сообщение Oxana S.
22/05/2003

Тимофей, будет телевидение.:)

Позвоните мне плиз по 205 48 92

Есть пара идей и пара вопросов.



Ссылка на сообщение Lisovsky
22/05/2003

Где форум-то??



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
22/05/2003

Оксана, позвоню обязательно, только сейчас срочно убегаю.



Форум готов. Как только я получу все данные - сразу всем вышлю рег. инфу.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
22/05/2003

прошу выслать мне на указанный выше адрес.



Ссылка на сообщение Lisovsky
22/05/2003

Ок ждём!



Ссылка на сообщение Эксперт
22/05/2003

Уважаемые коллеги!

На вчерашней встрече было принято решение о создании российской ассоциации интернет магазинов (рабочее название).

В качестве приоритетных направлений совместной работы были признаны:

1. Принятие единого стандарта качества торговли для всех участников. Соответствующий логотип ("знак качества") будет размещен на сайте участников.

2. Разработка объединенной рекламной кампании.

3. Построение надежной и приемлимой по затратам доставки в крупные города России



Протокол собрания был разослан всем участникам.

Все заинтересованные интернет-магазины приглашаются к участию в Ассоциации. Поверьте, мы все от этого только выиграем.


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