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Обмен опытом
23/05/2003
Константин! Все высказанные Вами опасения - справедливы. И мы это понимаем. Поэтому действовать будем аккуратно, взвешивая все шаги.
А подробных отчетов мы не выкладываем не потому что это тайна какая-то (мы вкратце отчитались о том что было), а потому что не хотим вести пустых разговоров. Если у кого-то есть живой интерес - милости просим к нам присоединиться и принять деятельное участие. А пустые разговоры нам разводить некогда, мы люди занятые и Ассоциацию эту устроили не ради разговоров, а ради выгоды.
Что касается коллег из Питера - от вас до нас 8 часов на Красной стреле. Невелики затраты для того, чтобы посмотреть - нужное это дело или нет, и если нужно - предложить порядок своего участия. У москвичей есть болшая заинтересованность в питерцах, это вам любой успешно торгующий в Москве магазин скажет. Так что зря не съездите.
Константин! Все высказанные Вами опасения - справедливы. И мы это понимаем. Поэтому действовать будем аккуратно, взвешивая все шаги.
А подробных отчетов мы не выкладываем не потому что это тайна какая-то (мы вкратце отчитались о том что было), а потому что не хотим вести пустых разговоров. Если у кого-то есть живой интерес - милости просим к нам присоединиться и принять деятельное участие. А пустые разговоры нам разводить некогда, мы люди занятые и Ассоциацию эту устроили не ради разговоров, а ради выгоды.
Что касается коллег из Питера - от вас до нас 8 часов на Красной стреле. Невелики затраты для того, чтобы посмотреть - нужное это дело или нет, и если нужно - предложить порядок своего участия. У москвичей есть болшая заинтересованность в питерцах, это вам любой успешно торгующий в Москве магазин скажет. Так что зря не съездите.
23/05/2003
Уважаемые господа. 21 век, всеобщая мобильность, к интернету подключают холодильники и унитазы, интернет коммерция… Люди решили заняться популяризацией, повышение доверия к заказам товаров и услуг через сеть. Но между собой, они не могут договорится ни по электронной почте, ни по телефону, а только лично. Ну допустим, из Питера приехать не долго, но если интернет-магазин Новосибирска, Омска, Екатеринбурга решит присоединится к данному проекту то для него путь заказан ? Или пока не будет выработано основной идеи в Москве, в регионы смогут только гадать, что же опять Масква придумает ? Думаю у регионов есть свой ценный опыт, специфика, мнение… И кстати, по опыту, региональщики делятся информацией и дают ценные советы больше, чем Москвичи.
Уважаемые господа. 21 век, всеобщая мобильность, к интернету подключают холодильники и унитазы, интернет коммерция… Люди решили заняться популяризацией, повышение доверия к заказам товаров и услуг через сеть. Но между собой, они не могут договорится ни по электронной почте, ни по телефону, а только лично. Ну допустим, из Питера приехать не долго, но если интернет-магазин Новосибирска, Омска, Екатеринбурга решит присоединится к данному проекту то для него путь заказан ? Или пока не будет выработано основной идеи в Москве, в регионы смогут только гадать, что же опять Масква придумает ? Думаю у регионов есть свой ценный опыт, специфика, мнение… И кстати, по опыту, региональщики делятся информацией и дают ценные советы больше, чем Москвичи.
23/05/2003
Если мы будем ждать участников из Питера, то мы легко сможем перенести встречу на конец или начало недели, просто среда - это наша маленькая традиция.
2 Михаил
Какую часть от всех русских интернет-магазинов составляют (по аудитории и по обороту) московские и питерские ресурсы? Тогда о чем мы говорим?
Если мы будем ждать участников из Питера, то мы легко сможем перенести встречу на конец или начало недели, просто среда - это наша маленькая традиция.
2 Михаил
Какую часть от всех русских интернет-магазинов составляют (по аудитории и по обороту) московские и питерские ресурсы? Тогда о чем мы говорим?
23/05/2003
Та-а-ак-с, я смотрю, Остапов "понесло"... Кремль автоматически переносится на Дружинниковскую 11/2, домофон 35. Опять же "телевидение там, вместе м радиА" (это ж главное - телевидение в этом вопросе). Столько шуму, столько шуму... И курьеры, курьеры... (от службы доставки), 40 тыщ одних курьеров.. :-))))
Та-а-ак-с, я смотрю, Остапов "понесло"... Кремль автоматически переносится на Дружинниковскую 11/2, домофон 35. Опять же "телевидение там, вместе м радиА" (это ж главное - телевидение в этом вопросе). Столько шуму, столько шуму... И курьеры, курьеры... (от службы доставки), 40 тыщ одних курьеров.. :-))))
24/05/2003
Мне кажется, что основная задача будущей ассоциации - решение методических вопросов, а не узконаправленной практики каждого ИМ.
И потом почему опять отказывают регионам. При чем тут "сколько питерских и московских ресурсов в рунете??!" Да хоть половина, что это дает. Их карликовые обороты - ничто по сравнению даже со средними с западными ИМ. Так чего сравнивать? Может лучше не разъединяться, а ОБЪЕДИНЯТЬСЯ. Хотя бы в решение общих правовых, финансовых, управленческих и образовательных вопросов.
Мне кажется, что основная задача будущей ассоциации - решение методических вопросов, а не узконаправленной практики каждого ИМ.
И потом почему опять отказывают регионам. При чем тут "сколько питерских и московских ресурсов в рунете??!" Да хоть половина, что это дает. Их карликовые обороты - ничто по сравнению даже со средними с западными ИМ. Так чего сравнивать? Может лучше не разъединяться, а ОБЪЕДИНЯТЬСЯ. Хотя бы в решение общих правовых, финансовых, управленческих и образовательных вопросов.
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