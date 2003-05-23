/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая
Ответить

Обмен опытом



Ссылка на сообщение Эксперт
23/05/2003

Константин! Все высказанные Вами опасения - справедливы. И мы это понимаем. Поэтому действовать будем аккуратно, взвешивая все шаги.

А подробных отчетов мы не выкладываем не потому что это тайна какая-то (мы вкратце отчитались о том что было), а потому что не хотим вести пустых разговоров. Если у кого-то есть живой интерес - милости просим к нам присоединиться и принять деятельное участие. А пустые разговоры нам разводить некогда, мы люди занятые и Ассоциацию эту устроили не ради разговоров, а ради выгоды.

Что касается коллег из Питера - от вас до нас 8 часов на Красной стреле. Невелики затраты для того, чтобы посмотреть - нужное это дело или нет, и если нужно - предложить порядок своего участия. У москвичей есть болшая заинтересованность в питерцах, это вам любой успешно торгующий в Москве магазин скажет. Так что зря не съездите.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
23/05/2003

Насчет заинтересованности - ФАКТ.



С июня наш магазин работает с Питером без предоплаты!



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
23/05/2003

В любом случае не получится сорваться посреди недели... Хотя интерес присутствует и надобность тоже!



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
23/05/2003

Уважаемые господа. 21 век, всеобщая мобильность, к интернету подключают холодильники и унитазы, интернет коммерция… Люди решили заняться популяризацией, повышение доверия к заказам товаров и услуг через сеть. Но между собой, они не могут договорится ни по электронной почте, ни по телефону, а только лично. Ну допустим, из Питера приехать не долго, но если интернет-магазин Новосибирска, Омска, Екатеринбурга решит присоединится к данному проекту то для него путь заказан ? Или пока не будет выработано основной идеи в Москве, в регионы смогут только гадать, что же опять Масква придумает ? Думаю у регионов есть свой ценный опыт, специфика, мнение… И кстати, по опыту, региональщики делятся информацией и дают ценные советы больше, чем Москвичи.



Ссылка на сообщение Эксперт
23/05/2003

Если мы будем ждать участников из Питера, то мы легко сможем перенести встречу на конец или начало недели, просто среда - это наша маленькая традиция.

2 Михаил

Какую часть от всех русских интернет-магазинов составляют (по аудитории и по обороту) московские и питерские ресурсы? Тогда о чем мы говорим?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
23/05/2003

Та-а-ак-с, я смотрю, Остапов "понесло"... Кремль автоматически переносится на Дружинниковскую 11/2, домофон 35. Опять же "телевидение там, вместе м радиА" (это ж главное - телевидение в этом вопросе). Столько шуму, столько шуму... И курьеры, курьеры... (от службы доставки), 40 тыщ одних курьеров.. :-))))



Ссылка на сообщение Dmitry
23/05/2003

Что такое ИМ?



Ссылка на сообщение k73
23/05/2003

Я считаю,что для нормальной работы ассоциации совсем необязательны очные ставки.

Все можно решать и через интернет. Можно в конце-концов установить свой чат и назначать время сбора.

Да и для ассоциации будет очень полезно иметь в своих рядах Региональных представителей.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
23/05/2003

Наверное меня не приняли :-I

Никаких писем так и не получила...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
23/05/2003

Как тут смайлы вставляются? <img>http://petrograd.biz/smiles/007.gif</img>



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
23/05/2003

Хочешь им фигу показать? :-)))



Ссылка на сообщение Oxana S.
23/05/2003

Господа, в офисе на Дружинниковской есть компьютеры с выделенной линией, так что вполне можно встречу проводить с применением всех известных технологий общения (в том числе и чат, и что пожелаете). Самое главное как раз - было бы желание.:)



Ссылка на сообщение Олег
24/05/2003

Мне кажется, что основная задача будущей ассоциации - решение методических вопросов, а не узконаправленной практики каждого ИМ.

И потом почему опять отказывают регионам. При чем тут "сколько питерских и московских ресурсов в рунете??!" Да хоть половина, что это дает. Их карликовые обороты - ничто по сравнению даже со средними с западными ИМ. Так чего сравнивать? Может лучше не разъединяться, а ОБЪЕДИНЯТЬСЯ. Хотя бы в решение общих правовых, финансовых, управленческих и образовательных вопросов.



Ссылка на сообщение Oxana S.
24/05/2003

Здрасти, приехали.

А кто собирается РАЗЪЕДИНЯТЬСЯ?

Наоборот, Ассоциация и создается с целью ОБЪЕДИНЕНИЯ ИМ (интернет-магазинов, если пока кто не понял, что такое ИМ). Помните ведь, как в надоевшей рекламе: ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!

:)



Ссылка на сообщение Правильный
24/05/2003

"У москвичей есть болшая заинтересованность в питерцах, это вам любой успешно торгующий в Москве магазин скажет. Так что зря не съездите"

Ответьте за свои слова господин Эксперт :-) я волею судеб представляю Питерский магазин :-) очень часто бываю в Москве :-)


Ответить
Предыдущая 1 2 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены