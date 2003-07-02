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Обмен опытом
02/07/2003
Сразу видно, что товарищ не торгует в интернете. Отсюда и столько вопросов...
Сразу видно, что товарищ не торгует в интернете. Отсюда и столько вопросов...
03/07/2003
:) Ребята, я прекрасно понимаю, что вам кажется что вы там возясь в своей песочнице и впрямь революцию готовите, новый миропорядок.
И это действительно так! (иначе весь кайф пропадет! Скажите дитю, что его плюшевый мишка "дохлый" и набит ватой - для него это трагедия. Поэтому ОБ ЭТОМ - НЕ ГОВОРЯТ).
Хотите, я предскажу, что вы будете делать дальше?
- Вы займетесь разработкой "эмблемы" ассоциации, "правилами", знаменем и гимном :)
Причем правила будут подгоняться под то, что у вас есть, а все вновьприбывшие должны будут на вас равняться.
Ваше поведение напоминает поведение девочек-подростков. Вот они тоже хотят "попробовать", что бы посмотреть, а что будет дальше. А дальше - беременность.
"Сразу видно, не занимается...". А кто тут "занимается"?
Может тот придурок, что вой поднял оттого, что ему клиент майку хочет вернуть "дорогую"? ets...
Эхе-хе... Ребята, потому и не занимаюсь, что это химера. Интернет - это способ связи. А интернет-торговля - это то, что вы себе придумали. Мне наплевать, через что я на товар покупателя нахожу - интернет, газета, радио, ТВ, слухи, листовки... Есть ПРОСТО ТОРГОВЛЯ.
Для того, что бы узнать последствия, не обязательно взрывать атомную бомбу. Умные люди так и делают. Они просто моделируют процесс. А вам, что бы убедиться что Г - именно Г - надо на вкус попробовать? :)
:) Ребята, я прекрасно понимаю, что вам кажется что вы там возясь в своей песочнице и впрямь революцию готовите, новый миропорядок.
И это действительно так! (иначе весь кайф пропадет! Скажите дитю, что его плюшевый мишка "дохлый" и набит ватой - для него это трагедия. Поэтому ОБ ЭТОМ - НЕ ГОВОРЯТ).
Хотите, я предскажу, что вы будете делать дальше?
- Вы займетесь разработкой "эмблемы" ассоциации, "правилами", знаменем и гимном :)
Причем правила будут подгоняться под то, что у вас есть, а все вновьприбывшие должны будут на вас равняться.
Ваше поведение напоминает поведение девочек-подростков. Вот они тоже хотят "попробовать", что бы посмотреть, а что будет дальше. А дальше - беременность.
"Сразу видно, не занимается...". А кто тут "занимается"?
Может тот придурок, что вой поднял оттого, что ему клиент майку хочет вернуть "дорогую"? ets...
Эхе-хе... Ребята, потому и не занимаюсь, что это химера. Интернет - это способ связи. А интернет-торговля - это то, что вы себе придумали. Мне наплевать, через что я на товар покупателя нахожу - интернет, газета, радио, ТВ, слухи, листовки... Есть ПРОСТО ТОРГОВЛЯ.
Для того, что бы узнать последствия, не обязательно взрывать атомную бомбу. Умные люди так и делают. Они просто моделируют процесс. А вам, что бы убедиться что Г - именно Г - надо на вкус попробовать? :)
04/07/2003
Согласен с Константином. Ассоциация должна решать те проблемы, которые в одиночку не потянуть. Я в свое время "наигрался"в разные союзы и ассоциации. Много чего мы здесь на месте создавали. И могу точно сказать что стало работать а что так и осталось красивой вывеской или клубом трепа.
Мне не надо торговать через инет, чтобы это знать. Это для г-на Эксперта - открытие, потому как он ни разу ни чем серьезным еще не занимался.
Я вот тоже хочу вступить в вашу ассоциацию г-н Эксперт, но вы меня туда не приглашаете. Поэтому не вижу смысла идти. Лучше сделать что-то свое либо вообще обойтись без лишней нервотрепки.
Я физические не нахожусь в Москве, поэтому могу поддерживать контакт только удаленно. Но никто из членов т.н. ассоциации до сих пор внятно не сказал что будет с региональщиками. Складывается впечатление, что этот чередной московский междусобойчик. И ваши сказки про 2 месяца встреч - читать смешно. И что вы сделали за это время???
Согласен с Константином. Ассоциация должна решать те проблемы, которые в одиночку не потянуть. Я в свое время "наигрался"в разные союзы и ассоциации. Много чего мы здесь на месте создавали. И могу точно сказать что стало работать а что так и осталось красивой вывеской или клубом трепа.
Мне не надо торговать через инет, чтобы это знать. Это для г-на Эксперта - открытие, потому как он ни разу ни чем серьезным еще не занимался.
Я вот тоже хочу вступить в вашу ассоциацию г-н Эксперт, но вы меня туда не приглашаете. Поэтому не вижу смысла идти. Лучше сделать что-то свое либо вообще обойтись без лишней нервотрепки.
Я физические не нахожусь в Москве, поэтому могу поддерживать контакт только удаленно. Но никто из членов т.н. ассоциации до сих пор внятно не сказал что будет с региональщиками. Складывается впечатление, что этот чередной московский междусобойчик. И ваши сказки про 2 месяца встреч - читать смешно. И что вы сделали за это время???
04/07/2003
Приведу пример конкретной идеи. Покритикуйте, будет всем полезно.
Создание дисконтной программы для всех ЖЕЛАЮЩИХ магазинов ассоциации.
1.Дисконтные карты раздаются состоявшимся покупателям ИМ.
2.Каждый магазин ведет свою политику скидок.
3.Дисконтная программа рекламируется на нескольких сайтах, куда ходят покупатели.
Разве это не конкретное дело?
2Олег.
Я тебя приглашаю. Хочешь - вступай.
Еще:
Мы изначально продумали равноправное членство старослужащих и призывников.
Это все есть в Уставе.
Приведу пример конкретной идеи. Покритикуйте, будет всем полезно.
Создание дисконтной программы для всех ЖЕЛАЮЩИХ магазинов ассоциации.
1.Дисконтные карты раздаются состоявшимся покупателям ИМ.
2.Каждый магазин ведет свою политику скидок.
3.Дисконтная программа рекламируется на нескольких сайтах, куда ходят покупатели.
Разве это не конкретное дело?
2Олег.
Я тебя приглашаю. Хочешь - вступай.
Еще:
Мы изначально продумали равноправное членство старослужащих и призывников.
Это все есть в Уставе.
05/07/2003
2Олег.
Олег, ну что Вы, право. Интернет же у Вас есть... неужели же не напишете заявление и не отправите его по е-мейлу? И что, в Москве совсем-совсем никогда не бываете? И представителей московских у Вас нету? ай-ай-ай...
А приглашать мы лично не приглашаем. Знаете почему? Потому, что на всех не угодишь. Кого приглашали, сердятся, что им спам присылают. Кого не приглашаем (как Вы), сердятся, что игнорируют. Вы уж давайте сами организовывайтесь: сайт есть, мейл есть, форум АРИМа есть - в случае чего можно там вопросы задавать...
А то получается какой-то моськин лай, причем далеко летящий впереди событий... Нехорошо.
2Олег.
Олег, ну что Вы, право. Интернет же у Вас есть... неужели же не напишете заявление и не отправите его по е-мейлу? И что, в Москве совсем-совсем никогда не бываете? И представителей московских у Вас нету? ай-ай-ай...
А приглашать мы лично не приглашаем. Знаете почему? Потому, что на всех не угодишь. Кого приглашали, сердятся, что им спам присылают. Кого не приглашаем (как Вы), сердятся, что игнорируют. Вы уж давайте сами организовывайтесь: сайт есть, мейл есть, форум АРИМа есть - в случае чего можно там вопросы задавать...
А то получается какой-то моськин лай, причем далеко летящий впереди событий... Нехорошо.
07/07/2003
Оксана. Написать-то не проблема. Проблема в другом. Еще в самом начале этого обсуждения я был не против этой организации. Вся задача была в организации (простите за тавтологню) всех желающих - в самом подходе к этому процессу. Я вот вижу что вы уже ошибок наделали кучу и еще дальше сделаете, хотя всего этого можно было бы избежать. Даже такой простой шаг как рассылка писем тому, кто пожелал вступить и тому кто участвовал в обсуждении (хотя бы отзывался позитивно об ассоциации). Так ведь нет этого сделано не было. Зато потом читаю тех приглашали не пошли, тех не приглашали но хотят... И потом про моськин лай...
Может не стоит начинать если не можете нормально сделать.
И в Москве я совсем-совсем не бываю, нечего там делать. И представителей у меня там нету. Но я хочу чтобы развивалась интернет-торговля и е-коммерция. Поэтому буду способствовать всем чем могу (и неважно при этом буду я в АРИМ или нет).
Оксана. Написать-то не проблема. Проблема в другом. Еще в самом начале этого обсуждения я был не против этой организации. Вся задача была в организации (простите за тавтологню) всех желающих - в самом подходе к этому процессу. Я вот вижу что вы уже ошибок наделали кучу и еще дальше сделаете, хотя всего этого можно было бы избежать. Даже такой простой шаг как рассылка писем тому, кто пожелал вступить и тому кто участвовал в обсуждении (хотя бы отзывался позитивно об ассоциации). Так ведь нет этого сделано не было. Зато потом читаю тех приглашали не пошли, тех не приглашали но хотят... И потом про моськин лай...
Может не стоит начинать если не можете нормально сделать.
И в Москве я совсем-совсем не бываю, нечего там делать. И представителей у меня там нету. Но я хочу чтобы развивалась интернет-торговля и е-коммерция. Поэтому буду способствовать всем чем могу (и неважно при этом буду я в АРИМ или нет).
07/07/2003
Оксана, вообщето иногда весьма полезно адекватно себя позиционировать в окружающем пространстве. Это позволяет более рационально расходовать ресурсы для повышения своего статуса, а не энтропии вселенной.
В "Америке":
- на порядок больше пользователей интернет. 80 млн против наших 5-8 (а "постоянных" и того меньше)
- существуют службы доставки глобально охватывающие страну, начиная от банальной, но практически безупречно-работающей почты, кончая разными курьерскими
- существует отлично отлаженная платежная система Хоть через те же карточки. И вы думаете, что "средний американец" страдает, если ку него деньги с карточки украли? Банк страдает. Потому что это банк должен будет доказывать, что этот человек совершил эту покупку. Потомку что банк не смог обеспечить безопасность и все такое.
- существуют законы и суды. И таких проблем как один торговец жалуется, что "покупатель требует снизить цену на майку", а ВУМНЫЕ интернет-магазинщики хором советуют ему - "Да пошли ты его на ухо!",
там просто не возникает. Есть суд. И действует он просто - не умеешь производить - не берись. Не умеешь продавать - не берись.
(Жулья и там полно, но там его хотя бы можно наказать).
- и много чего другого.
Вся инфраструктура сервиса, торговли, платежей там УЖЕ были и до интернет. А интернет как способ связи просто позволил их использовать более интенсивно.
У нас же ничего из этого нет пока.
А вы-то тут при чем? Уж не считаете вы себя "почти такой же"? Понятно, что Вам, как потенциальному президенту не слабо-бы застолбить за собой местечко а российской асс. электронной торговли :).
Вы сражаетесь за свои деньги. Ничего плохого в этом нет. В конце концов, каждый из нас сражается за свои деньги.
В одном из топиков Св. Морозова правильно сказала. Цель ассоциации - увеличение продаж (каждого из членов). Но сможете ли вы этого добиться?
И да и нет. Да, потому что для этого не много надо-то в принципе - сделать удобный ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ сервис. Это может сделать и каждый из магазинов сам по себе. А уж объединив усилия...
И нет, потому что все ваши Уставы, горны и барабаны ну совершенно не при чем.
Поскольку Ваша АРИМ фактически становится коммерческой организацией, то она запросто может быть заменена ПРОСТО коммерческой организацией, торговать через которую выгоднее, чем самому по себе. Либо торговать дополнительно И через нее.
Оксана, вообщето иногда весьма полезно адекватно себя позиционировать в окружающем пространстве. Это позволяет более рационально расходовать ресурсы для повышения своего статуса, а не энтропии вселенной.
В "Америке":
- на порядок больше пользователей интернет. 80 млн против наших 5-8 (а "постоянных" и того меньше)
- существуют службы доставки глобально охватывающие страну, начиная от банальной, но практически безупречно-работающей почты, кончая разными курьерскими
- существует отлично отлаженная платежная система Хоть через те же карточки. И вы думаете, что "средний американец" страдает, если ку него деньги с карточки украли? Банк страдает. Потому что это банк должен будет доказывать, что этот человек совершил эту покупку. Потомку что банк не смог обеспечить безопасность и все такое.
- существуют законы и суды. И таких проблем как один торговец жалуется, что "покупатель требует снизить цену на майку", а ВУМНЫЕ интернет-магазинщики хором советуют ему - "Да пошли ты его на ухо!",
там просто не возникает. Есть суд. И действует он просто - не умеешь производить - не берись. Не умеешь продавать - не берись.
(Жулья и там полно, но там его хотя бы можно наказать).
- и много чего другого.
Вся инфраструктура сервиса, торговли, платежей там УЖЕ были и до интернет. А интернет как способ связи просто позволил их использовать более интенсивно.
У нас же ничего из этого нет пока.
А вы-то тут при чем? Уж не считаете вы себя "почти такой же"? Понятно, что Вам, как потенциальному президенту не слабо-бы застолбить за собой местечко а российской асс. электронной торговли :).
Вы сражаетесь за свои деньги. Ничего плохого в этом нет. В конце концов, каждый из нас сражается за свои деньги.
В одном из топиков Св. Морозова правильно сказала. Цель ассоциации - увеличение продаж (каждого из членов). Но сможете ли вы этого добиться?
И да и нет. Да, потому что для этого не много надо-то в принципе - сделать удобный ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ сервис. Это может сделать и каждый из магазинов сам по себе. А уж объединив усилия...
И нет, потому что все ваши Уставы, горны и барабаны ну совершенно не при чем.
Поскольку Ваша АРИМ фактически становится коммерческой организацией, то она запросто может быть заменена ПРОСТО коммерческой организацией, торговать через которую выгоднее, чем самому по себе. Либо торговать дополнительно И через нее.
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