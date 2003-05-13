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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Обмен опытом



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
13/05/2003

Бест биттер? Портер? Стаут? или может Барлей Вэйн? А может моего? домашнего?



Ссылка на сообщение Марина
14/05/2003

А что Вы имеете против SendFlowers.ru? Чтобы так говорить нужны основания, у Вас они есть?



Ссылка на сообщение Павел Коротов
14/05/2003

Боюсь, если заказывать в интернет-магазине, можно остаться без пива :).



Хотя, дважды делал заказ в "Водовозе" - опоздание, по-моему, было всего на час.



Ссылка на сообщение Правильный
14/05/2003

если Вы ко мне обращаетесь, Марина.

То лично я ничего против не имею, я тока ЗА :-) Больше цветов разных и красивых :-)

Сдается мне, Ваша усталось помешала разглядеть доброжелательный смайлик :-)



Ссылка на сообщение Эксперт
14/05/2003

Друзья! Вы так-то пива не пьете что ли? Вне темы электронной коммерции? А то только и слышно: "да, да, точно, электронная коммерция! круто! Мне темного пива! А мне светлого" Если дело обсуждать - можно собираться, и время выбрать для этого не по остаточному принципу (в выходные или ночью), а когда нужно. А пива попить можно в свободное от дел время... Мне так кажется.



Ссылка на сообщение Oxana S.
14/05/2003

Господа, я думаю, что можно для начала собраться в то время, которое я указала - а именно в пятницу (мне все-таки кажется, что удобнее в 19.00, но - как скажете), пусть в 21.00. А в дальнейшем сделать такие встречи постоянными - и по ходу дела разобраться, что именно обсуждать и какие вопросы самые важные.



Ссылка на сообщение Олег
14/05/2003

Друзья. Духовно с вами, но приехать не смогу. Поэтому буду думать что у вас все хорошо и надеяться на позитивные результаты встречи :)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
14/05/2003

В пятницу в 21-00, ОК? Кто поедет пишите Oxanе S, что ли. А то так и не собиремся.



Ссылка на сообщение Эксперт
14/05/2003

Коллеги! В пятницу так в пятницу, ОК. Я для себя уже принял решение, что я приеду. Если не возражаете, давайте заранее повестку дня согласуем. Иначе мы потратим первый час на то, чтобы обсудить то, о чем мы вообще будем говорить. А потом все устанут, потому что конец рабочей недели и уже 10 часов вечера и вообще...



Если нет возражений, то я предлагаю за основу взять выработку Правил интернет-торговли, которым будут следовать все члены Клуба (назовем пока так). Правила мы конечно за одну встречу выработать не успеем, но во-первых, создадим прототип (рыбу), а во-вторых, поймем, насколько эффективно данный состав решиает вопросы и достигает поставленных целей.



А если мы еще предварительно состав участников согласуем - вообще будем торжество эффективности какое-то :)



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
14/05/2003

Ну началось... "правила, конвенции, модераторы...".

Меня на заре моей работы разные дети доставали. "а у вашего кооператива эмблема есть?" "Логотип?". "Ну да, тоесь логотип". "Нет". "А как же вы работаете!?". "У нашего кооп деньги есть. и квалифицированные кадры. Вот и работаем".



Правила торговли, уважаемый Эксперт, описаны в законах РФ, в частности. Интернет - это просто коммуникация, способ связи, передачи информации. Чем отличается ИТ от просто Т - убей, не пойму! Звонят тебе по телефону, присылают факс, или пишут на е-мейл (пусть и автоматом, "кладя в корзину").

Критерий тут один:

Ты или умеешь торговать, или ты НЕ умеешь торговать.



Я думаю, речь надо вести над тем, как согласовывать свои действия. Потому что интернет по отношения к ИТ - это один большой магазин. Юзера разницы нет, перейти из одного раздела в другой в одном ИМ, или вообще перейти в другой "магазин".

Поэтому надо делать один магазин (с разными движками), но одной службой доставки. службой обработки заказов, взаиморасчетами между магазинами, совместной рекламе ... хватит как крысы по своим норам сидеть.

А не эмблемы и правила городить... Вот это и будут Правила.



Ссылка на сообщение Эксперт
15/05/2003

Коллеги! Вот поступило еще два толковых предложения - создание единой службы доставки и рекламный пул. Можно им посвятить первую встречу. Главное - четко наметить, о чем будем говорить, иначе зря потратим время.



Ссылка на сообщение Марина
15/05/2003

Правильный



Соррюшки, действительно переборщила, ввело в заблуждение Ваше - цитирую "А жаль:("



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
15/05/2003

А как же здоровая конкуренция? Как будут уживаться два магазина одной направленности в одном клубе? Или клуб будет выборочно пополнять свои ряды? Или Вы хотите объединиться и дать бой е-магнатам типа Озона и иже с ними?



Ссылка на сообщение Эксперт
15/05/2003

2 Андрей Сергеич

Мы будем вместе только там, где нам выгодно быть вместе. А конкуренции это не мешает, такие объединения успешно действуют, например, на рынке недвижимости. Агентства лоббируют свои интересы, выпускают газеты, инициируют принятие законов и даже отзыв лицензий у тех агентств, которые нарушают правила игры. Пополнять ряды будем не выборочно. Озонам бои давать не будем, они сами присоединятся к нам тогда, когда это объединение даст результаты - потому что такое объединение будет способствовать притоку покупателей, а потеря даже 2-3% покупателей для Озона и иже с ним - потеря сотен тысяч долларов. Амбиции столько не стоят.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
15/05/2003

Сергеич, а ты то чего за конкуренцию болеешь? оно тебе надо? :-)))

И одна направленность - не помеха. Вот и будете бороться сервисом и пр.

Это же не попытка загнать всех ИМ в одни рамки, а покупателя - покупать в том, а не в том.

Это - попытка снизить издержки за счет рекламы, доставки. Вот весьма актуален вопрос доверия. см http://www.oborot.ru/article/253/21

Вот ассоциация - этот вопрос и сможет решить, по большому счету.


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