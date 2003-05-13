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Обмен опытом
13/05/2003
Бест биттер? Портер? Стаут? или может Барлей Вэйн? А может моего? домашнего?
Бест биттер? Портер? Стаут? или может Барлей Вэйн? А может моего? домашнего?
14/05/2003
Друзья! Вы так-то пива не пьете что ли? Вне темы электронной коммерции? А то только и слышно: "да, да, точно, электронная коммерция! круто! Мне темного пива! А мне светлого" Если дело обсуждать - можно собираться, и время выбрать для этого не по остаточному принципу (в выходные или ночью), а когда нужно. А пива попить можно в свободное от дел время... Мне так кажется.
Друзья! Вы так-то пива не пьете что ли? Вне темы электронной коммерции? А то только и слышно: "да, да, точно, электронная коммерция! круто! Мне темного пива! А мне светлого" Если дело обсуждать - можно собираться, и время выбрать для этого не по остаточному принципу (в выходные или ночью), а когда нужно. А пива попить можно в свободное от дел время... Мне так кажется.
14/05/2003
Господа, я думаю, что можно для начала собраться в то время, которое я указала - а именно в пятницу (мне все-таки кажется, что удобнее в 19.00, но - как скажете), пусть в 21.00. А в дальнейшем сделать такие встречи постоянными - и по ходу дела разобраться, что именно обсуждать и какие вопросы самые важные.
Господа, я думаю, что можно для начала собраться в то время, которое я указала - а именно в пятницу (мне все-таки кажется, что удобнее в 19.00, но - как скажете), пусть в 21.00. А в дальнейшем сделать такие встречи постоянными - и по ходу дела разобраться, что именно обсуждать и какие вопросы самые важные.
14/05/2003
Коллеги! В пятницу так в пятницу, ОК. Я для себя уже принял решение, что я приеду. Если не возражаете, давайте заранее повестку дня согласуем. Иначе мы потратим первый час на то, чтобы обсудить то, о чем мы вообще будем говорить. А потом все устанут, потому что конец рабочей недели и уже 10 часов вечера и вообще...
Если нет возражений, то я предлагаю за основу взять выработку Правил интернет-торговли, которым будут следовать все члены Клуба (назовем пока так). Правила мы конечно за одну встречу выработать не успеем, но во-первых, создадим прототип (рыбу), а во-вторых, поймем, насколько эффективно данный состав решиает вопросы и достигает поставленных целей.
А если мы еще предварительно состав участников согласуем - вообще будем торжество эффективности какое-то :)
Коллеги! В пятницу так в пятницу, ОК. Я для себя уже принял решение, что я приеду. Если не возражаете, давайте заранее повестку дня согласуем. Иначе мы потратим первый час на то, чтобы обсудить то, о чем мы вообще будем говорить. А потом все устанут, потому что конец рабочей недели и уже 10 часов вечера и вообще...
Если нет возражений, то я предлагаю за основу взять выработку Правил интернет-торговли, которым будут следовать все члены Клуба (назовем пока так). Правила мы конечно за одну встречу выработать не успеем, но во-первых, создадим прототип (рыбу), а во-вторых, поймем, насколько эффективно данный состав решиает вопросы и достигает поставленных целей.
А если мы еще предварительно состав участников согласуем - вообще будем торжество эффективности какое-то :)
14/05/2003
Ну началось... "правила, конвенции, модераторы...".
Меня на заре моей работы разные дети доставали. "а у вашего кооператива эмблема есть?" "Логотип?". "Ну да, тоесь логотип". "Нет". "А как же вы работаете!?". "У нашего кооп деньги есть. и квалифицированные кадры. Вот и работаем".
Правила торговли, уважаемый Эксперт, описаны в законах РФ, в частности. Интернет - это просто коммуникация, способ связи, передачи информации. Чем отличается ИТ от просто Т - убей, не пойму! Звонят тебе по телефону, присылают факс, или пишут на е-мейл (пусть и автоматом, "кладя в корзину").
Критерий тут один:
Ты или умеешь торговать, или ты НЕ умеешь торговать.
Я думаю, речь надо вести над тем, как согласовывать свои действия. Потому что интернет по отношения к ИТ - это один большой магазин. Юзера разницы нет, перейти из одного раздела в другой в одном ИМ, или вообще перейти в другой "магазин".
Поэтому надо делать один магазин (с разными движками), но одной службой доставки. службой обработки заказов, взаиморасчетами между магазинами, совместной рекламе ... хватит как крысы по своим норам сидеть.
А не эмблемы и правила городить... Вот это и будут Правила.
Ну началось... "правила, конвенции, модераторы...".
Меня на заре моей работы разные дети доставали. "а у вашего кооператива эмблема есть?" "Логотип?". "Ну да, тоесь логотип". "Нет". "А как же вы работаете!?". "У нашего кооп деньги есть. и квалифицированные кадры. Вот и работаем".
Правила торговли, уважаемый Эксперт, описаны в законах РФ, в частности. Интернет - это просто коммуникация, способ связи, передачи информации. Чем отличается ИТ от просто Т - убей, не пойму! Звонят тебе по телефону, присылают факс, или пишут на е-мейл (пусть и автоматом, "кладя в корзину").
Критерий тут один:
Ты или умеешь торговать, или ты НЕ умеешь торговать.
Я думаю, речь надо вести над тем, как согласовывать свои действия. Потому что интернет по отношения к ИТ - это один большой магазин. Юзера разницы нет, перейти из одного раздела в другой в одном ИМ, или вообще перейти в другой "магазин".
Поэтому надо делать один магазин (с разными движками), но одной службой доставки. службой обработки заказов, взаиморасчетами между магазинами, совместной рекламе ... хватит как крысы по своим норам сидеть.
А не эмблемы и правила городить... Вот это и будут Правила.
15/05/2003
2 Андрей Сергеич
Мы будем вместе только там, где нам выгодно быть вместе. А конкуренции это не мешает, такие объединения успешно действуют, например, на рынке недвижимости. Агентства лоббируют свои интересы, выпускают газеты, инициируют принятие законов и даже отзыв лицензий у тех агентств, которые нарушают правила игры. Пополнять ряды будем не выборочно. Озонам бои давать не будем, они сами присоединятся к нам тогда, когда это объединение даст результаты - потому что такое объединение будет способствовать притоку покупателей, а потеря даже 2-3% покупателей для Озона и иже с ним - потеря сотен тысяч долларов. Амбиции столько не стоят.
2 Андрей Сергеич
Мы будем вместе только там, где нам выгодно быть вместе. А конкуренции это не мешает, такие объединения успешно действуют, например, на рынке недвижимости. Агентства лоббируют свои интересы, выпускают газеты, инициируют принятие законов и даже отзыв лицензий у тех агентств, которые нарушают правила игры. Пополнять ряды будем не выборочно. Озонам бои давать не будем, они сами присоединятся к нам тогда, когда это объединение даст результаты - потому что такое объединение будет способствовать притоку покупателей, а потеря даже 2-3% покупателей для Озона и иже с ним - потеря сотен тысяч долларов. Амбиции столько не стоят.
15/05/2003
Сергеич, а ты то чего за конкуренцию болеешь? оно тебе надо? :-)))
И одна направленность - не помеха. Вот и будете бороться сервисом и пр.
Это же не попытка загнать всех ИМ в одни рамки, а покупателя - покупать в том, а не в том.
Это - попытка снизить издержки за счет рекламы, доставки. Вот весьма актуален вопрос доверия. см http://www.oborot.ru/article/253/21
Вот ассоциация - этот вопрос и сможет решить, по большому счету.
Сергеич, а ты то чего за конкуренцию болеешь? оно тебе надо? :-)))
И одна направленность - не помеха. Вот и будете бороться сервисом и пр.
Это же не попытка загнать всех ИМ в одни рамки, а покупателя - покупать в том, а не в том.
Это - попытка снизить издержки за счет рекламы, доставки. Вот весьма актуален вопрос доверия. см http://www.oborot.ru/article/253/21
Вот ассоциация - этот вопрос и сможет решить, по большому счету.
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