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Обмен опытом
08/05/2003
Андре.
по существу, повнимательнее присмотритесь к ехаусу...
Андре.
по существу, повнимательнее присмотритесь к ехаусу...
13/05/2003
Мне кажется, кроме выпивки, навалом тем для совместной работы.
Создание единого стандарта и-торговли (фор икзэмпл: доставка как максимум на следующий день, обязательный манибэк по требованию клиента, сертифицированная продукция и прочее - все это можно обсудить и голосованием принять.)
Далее. На каждом сайте, кто в клуб входит - крупный логотип этого стандарта (типа советского знака качества или веманевского сертификата). Типа: покупатель! видишь этот знак? он означает, что тебя здесь не кинут. Отдельная реклама этого стандарта.
И многое другое. Ну и пиво по вторникам, понятное дело. Что мы, хуже питерцев?
Мне кажется, кроме выпивки, навалом тем для совместной работы.
Создание единого стандарта и-торговли (фор икзэмпл: доставка как максимум на следующий день, обязательный манибэк по требованию клиента, сертифицированная продукция и прочее - все это можно обсудить и голосованием принять.)
Далее. На каждом сайте, кто в клуб входит - крупный логотип этого стандарта (типа советского знака качества или веманевского сертификата). Типа: покупатель! видишь этот знак? он означает, что тебя здесь не кинут. Отдельная реклама этого стандарта.
И многое другое. Ну и пиво по вторникам, понятное дело. Что мы, хуже питерцев?
13/05/2003
Господа,
по поводу встречи могу предложить Вам прекрасный повод и место для проведения этой самой встречи.
Место проведения: офис Клуба Многодетных Семей http://8ya.ru, расположен он почти в Центре Москвы, на Пресне. Время предлагаю удобное для всех: понедельник, среда или пятница, часов в 19.00.
Готова выслушать любые другие предложения.
Господа,
по поводу встречи могу предложить Вам прекрасный повод и место для проведения этой самой встречи.
Место проведения: офис Клуба Многодетных Семей http://8ya.ru, расположен он почти в Центре Москвы, на Пресне. Время предлагаю удобное для всех: понедельник, среда или пятница, часов в 19.00.
Готова выслушать любые другие предложения.
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