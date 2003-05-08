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Обмен опытом



Ссылка на сообщение kwit
08/05/2003

Андре.

по существу, повнимательнее присмотритесь к ехаусу...



Ссылка на сообщение Andre
08/05/2003

Помню, месяца три назад пришел заказ, где клиент указал- хочу скидку, так как я- работник Е-Хауса! На что ему админ совершенно справедливо возразил- А что ЭТО, Е-хаус?

Не будем создавать кумиров. господа, все в наших руках.



Ссылка на сообщение kwit
08/05/2003

ну хотя бы потому что ехаус контролирует порядка 40% интернет торговли.



а я и не к этому, просто подобная система есть, и это работает. это интересно для обсуждения.



Ссылка на сообщение Марина
13/05/2003

Есть, с удовольствием пообщаюсь в реале. Только вечерком, после работы, чтобы голова от дел еще не остыла!



Ссылка на сообщение Правильный
13/05/2003

ну И ???



я так понимаю что встреча заинтересовала тока Сендфлаурс и Мегафлаурс? :-)



А жаль :-(



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
13/05/2003

А кто откуда?

Все Москвичи?



Ссылка на сообщение Эксперт
13/05/2003

Мне кажется, кроме выпивки, навалом тем для совместной работы.

Создание единого стандарта и-торговли (фор икзэмпл: доставка как максимум на следующий день, обязательный манибэк по требованию клиента, сертифицированная продукция и прочее - все это можно обсудить и голосованием принять.)

Далее. На каждом сайте, кто в клуб входит - крупный логотип этого стандарта (типа советского знака качества или веманевского сертификата). Типа: покупатель! видишь этот знак? он означает, что тебя здесь не кинут. Отдельная реклама этого стандарта.

И многое другое. Ну и пиво по вторникам, понятное дело. Что мы, хуже питерцев?



Ссылка на сообщение Oxana S.
13/05/2003

Господа,

по поводу встречи могу предложить Вам прекрасный повод и место для проведения этой самой встречи.

Место проведения: офис Клуба Многодетных Семей http://8ya.ru, расположен он почти в Центре Москвы, на Пресне. Время предлагаю удобное для всех: понедельник, среда или пятница, часов в 19.00.

Готова выслушать любые другие предложения.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
13/05/2003

Ну что? Собираться будем? Вот и место есть и даже конкретное время.



Ссылка на сообщение Владимир Румянцев
13/05/2003

Идея, конечно, хорошая, но работы много. А если встретиться в субботу? Или, хотя-бы в пятницу, но после 21 часа?



Ссылка на сообщение Oxana S.
13/05/2003

Можно и в пятницу после 21.

Итак, как насчет пятницы, 16 мая?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
13/05/2003

:) Место есть. Осталось придумать повод.

И как насчет э-э-э пива? :-))



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
13/05/2003

Пиво закажем в ИМ



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
13/05/2003

Логично. Заодно проверим на вшивость. Закажем в 5 разных. Потом "осветим".



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
13/05/2003

Ну и виды разные. Я, например, темное предпочитаю.

Делайте заявки, друзья!


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