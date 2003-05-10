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Нужен двидок для инет магазина



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
10/05/2003

Квит, извини, отсутствовал, отвечаю с опозданием.

"стоит прислушиваться к людям с реальным опытом в е-коммерс"



А где опыт? Алекс пишет - испльзую заявки по е-мейл.

При чем тут вообще е-комерс!?!?!?

С таким же успехом он может и факс применять, и телефон. Он просто использует Е. как СВЯЗЬ. В данном случае - более удобную и все. Когда факсы появились никаких революций в торговле не случилось.

У Алекса есть опыт ПРОСТО ТОРГОВЛИ. ( Так у меня он в 4 раза больший, я с 88-го на "вольных хлебах"). А е-комеции я ТОЛЬКО УЧУСЬ.

И тут. Ну купит он двиДок, ну набьет картинками, наладит прием платежей. А Жисть его фейсом по тейблу в е-комерс повозит и все станет на свои места.



Ссылка на сообщение kwit
11/05/2003

Уважаемый Константин,



Откуда Вы решили для себя, про удачность чьих либо проектов?



Предлагаю вернуться к обсуждению этой темы, когда у Вас будет свой удачный ИМ ну хотя бы с прибыльностью в 1000 убитых енотов в месяц. Как Вы на это смотрите? Просто мы как бы говорим на разных языках? На своем опыте: на продажи влияет даже перестановка слов в титле, а уж движок и подавно... причем значительно.



Это лично мой опыт.

И мой выбор - oscommerce.

А вообще не думаю, что эта полемика приносит кому то тут пользу...



С уважением,

Дмитрий Каратаев



Ссылка на сообщение Alex56
11/05/2003

Для Константин Тимошенко и Олег:

Пожалуйста, не ссылайтесь на меня в своих домыслах и дилетанских рассуждениях. Выступайте без ссылок на меня - вы ведь все равно даже не умеете прочитать и осмыслить написанное другими и слушаете лишь себя.

Для kwit:

Нам с вами тут делать нечего - мы практики торговли, а они пытаются заработать деньги мороча голову начинающим... Таких полно в инете, например я получаю 3-5 писем в неделю, с предложениями раскрутить мой сайт, но забавно, что каталоги, которые это предлагают, имеют посещаемость в 5-10 раз ниже чем у меня! И еще просят деньги! Вот и эти тоже из этой серии-рассуждают об инет-бизнесе, сами не имея удачного опыта в нем. Это напоминает мне один случай: "Как-то один знакомый стал мне рассказывать, как правильно выводить машину из заноса в гололед. Зная, что он никогда не водил ничего, кроме велосипеда, я намекнул ему об этом. В ответ услышал следующее: "Да, но я видел и читал об этом!". На это я ему ответил: "Я не раз видел как играют на органе, много слушал орган и читал немало о музыке, но не думаю, что это дает мне какое-то право учить органиста, даже хренового"

P.P.S. Придется ставить OSC. Хороший движок, но придется поковыряться в нем немного, подстраивая под свои нужды.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/05/2003

Млин, неужели я настолько непонятен... :(

Квит, у меня нет ИМ с доходностью 1000 в месяц. Но зарабатываю я больше :)

Что мы считаем ИМ тогда Ё-МОЁ!!!

Один продает 10.000 сидюков в год и чувствует себя тузом козырным. А другой продает в год один "Порш" и зарабатывает на этом НА ПОРЯДОК больше того, что возится с дисками или картриджами.

Но как он этот порш продает? Ему нужен движок? нужны все эти детские понты и кнопка "положить в корзину"?

Да на-фиг они ему не нужны! Он просто делает сайт про это порш и мыло при нем. И двигает его потихоньку. И все.

Так кто из них в бизнесе, Квит? "Мы с настоящими танками в нашу песочницу не принимаем!" Да не принимайте, кому хуже? Нравится вам в "ебизнес" играть - да играйте, кто против! Вы никому не мешаете.



Ссылка на сообщение kwit
11/05/2003

Уважаемый Константин,



Описанный Вами бизнес имеет настолько узкую специфику, с которой здесь Вы никому не интересны.



Можете взглянуть на топик и ответить на вопрос - о чем Вы пишете? Про продажу порша на e-bay?



Уважаемый, зачем засорять форум Вашим раздражением. Найдите 1 коммерсанта, скажите ему - я реальный пацан, а ты - лох. И все. Но нам то зачем Ваша злость тут???



С уважением,

Дмитрий Каратаев



ps. без обид.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/05/2003

:) А при чем тут злость.

Пришел "реальный пацан", с "огромным опытом" торговли по е-мейл, говорит, что этот "посылторг" типа е-комерсе. (И что бы ему сюда весь остальной опыт по торговле по факсу не присовокупить). Теперь "двидок" ищет.

И найдет. Только это не главное а ебизнесе. И он в этом убедится и скоро.

Вы как тот товарисч, что ножами собирался торговать. Ему - надо храм делать. А он - а я типа сам на пальцем деланый. (а у самого в описаниях товара картинка 150х150 75 Кб. весит).

Ну не пальцем, так не пальцем, флаг тебе в руки, барабан на шею, трубу в рот.

Раз не хочешь советы бесплатно получать - будешь за них платить.

Равно как вы, квит и алекс.



Ссылка на сообщение Alex56
11/05/2003

Черт возьми, как достали эти деятели, которые ничего реального не сделав сами,пытаются учить кого-то, да еще зарабатывают на новичках, которые не знают, что их советы ничего не представляют собой, кроме набора общеизвестных штампов. Давайте-ка посмотрим РЕАЛЬНЫЕ достижения. Вот у вас Константин сайт http://statya.ru - на нем активно рекламируется магазин парфюмерии Letolie.ru - я насчитал на вашей главной страниц 3 текстовые ссылки и баннер. Смотрим результаты на 12-20 мск. У вас согласно счетчику майл.ру 98 хостов и 195 хитов, а в рекламируемом вами (и надо полагать продвигаемым с вашими бесценными советами) магазине 6 хостов и 10 хитов. У меня на сайте на это же время, согласно счетчику майл.ру 237 хостов и 837 хитов. Ну и чему вы меня можете научить? Рекламируемый вами магазин 100 процентов не приносит прибыли. И одной из статей убытков, наверное является плата за вашу рекламу и советы, которая ничего не стоит, а является просто разводом лохов на бабки, под красивые фразы об инвестициях в будущее.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/05/2003

Что и говорит, приятно беседовать со спецом.

"сайт http://statya.ru - на нем активно рекламируется магазин парфюмерии Letolie.ru..."

Для тех, кто на бронепоезде. Этот "парфюмер" рекламируется ЧЕРЕЗ NTBA.ru !!! баннерная и тесктовая реклама! Я лично не имею к этому "Letolie" не имею никакого отношения. А то, что на нем 6 хостов - это его проблемы! Он тоже, не пальцем деланый, все сам да сам. Ну вот и сам :) А тоже, поди, пальцы оттопаривает, "он в ебизнесе!".

Справедлмвости ради скажу, что единственное, что нас с Litoliem связывает, так это то, что мы работаем в одной баннерной сети. Только он как рекламодатель, а Статья - как издатель. Но сочинял дурацкие тексты к своим текстовым баннерам - он, таргетинг кампании настраивал он. Ко мне он как раз и не обращался :). Поэтому мне его судьба до-фени абс.



Вас я ничему не учу. Я просто хотел сказать, что движок, если вам лично его не продают, можно и заказать индивидуальный, а заодно и заточить под ваши нужды. К тому же "движок" - не главное. Вот и все.



А что касается числа хитов-хостов - классное мерило успеха, особенно в магазине. Считать сколько раз входная дверь хлопнула. Что ж вы ссылку на него не дадите? будет не 237, а 238. Приду, хоть гляну...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/05/2003

PS/ Алекс, вы напрасно толсто намекаете, что я тут "типа, клиентов себе ищу". :) Тут моих клиентов нет. Средненькая акция по продвижению, гарантированно дающая эффект - это 1,5-2 косых баксюклв. А реальная - еще больше. Без учета комиссионных промоутеру.

95% тутошних "е-комерсантов" это просто не по карману и не скоро будет по карману, судя по подходу к делу.

Что я тут тогда делаю?

Да учусь. На ошибках других, как умным и полагается :).

Успехов!



Ссылка на сообщение Andre
11/05/2003

Эх, как обычно все свелось к "Ты меня уважаешь?"

Костя мне кажется специально провоцирует аборигенов- учится он так. Если почитать его постинги в разных топиках- так высказывания меняются на прямо противоположные (плиз, Константин, не проси меня повторить, сам перечитай). Может, это и правильно. Несколько слов по теме- На мой взгляд, все нужно делать своевременно. Антипример- тот же кошелек.ру- дизайн был, движок был, парк автомобилей, секретарши и что? Все же основная цель любого B2C бизнеса это создание конвеера из людей, желающих заплатить деньги за твой товар или услугу. В этом плане советская торговля была идеальна, помните очереди? (конечно методы их создания мы должны учитывать но не приветствовать:). Развитие бизнеса- убыстрение этого конвеера. Так с этого и нужно начинать, а крутой движок или страница на фронтпейдже- не суть ( по крайней мере пока и здесь) Убыстрится конвеер, не справитесь с ручной обработкой, тогда потребуется и движок, и бэкофис и парк машин с секретаршами.. Движок, дизайн, какая, к бесу разница? Решает на определенном этапе определенную задачу и ладно, потом нужен будет другой, опять-таки. И советов тут нет, кроме разве что самых прописных истин. У каждого свой бизнес, свой клиент, свои рекламные площадки, свои заморочки с логистикой и тп. Поэтому советы Константина здесь и не воспринимаются, как и контр-доводы. На мой взгляд, дискуссии о предпочтениях в движке или дизайне лишена смысла, а вот о чем можно и нужно дискутировать- это о системных вопросах е-коммерс. Например- создание и развитие потребности в вашем товаре(магазине), конкуренция и ее этика, покупатели-кидалы, цена покупателя и многое другое. Брэк, господа.



Ссылка на сообщение Олег
12/05/2003

Уважаемый Дмитрий (от же Квит). Что значит для Вас интернет-магазин, каковы его критерии? А то непонятно, рассуждаем об е-коммерции, а о начальных пнятиях не договорились. Может мы понимаем под этим совершенно разные вещи? Далее, что значит совершенно узкая специфика? Если сравнивать Вас с Озоном то у вас совершенно узкая специфика. Вот например, мы занмаемся экспертизой и консультациями - это что тоже совершенно узкая специфика (у нас нет корзины и "любимой" кнопки положить в корзину).

Для Алекса - можно дать адрес своего ИМ, а то непонятно о чем ведем речь. Хочется посмотреть своими глазами (непонятно а чего Вы стесняетесь, что свой адрес прячете. Я например, честно указываю адрес сайта).

Андрэ. Совершенно с Вами согласен. Особенно с последними словами. Может действительно открыть новые топики по темам: создание и развитие потребности в вашем товаре, конкуренция и ее этика, цена покупателя и пр. По крайней мере это будет лучше и для обсуждения и для результатов этого обсуждения.



Ссылка на сообщение kwit
12/05/2003

"Только это не главное а ебизнесе." "Раз не хочешь советы бесплатно получать - будешь за них платить.". Чушь. Вы видимо в детстве фантазер были. После ваших постов ни один нормальный человек к вам за консультацией не обратится, т.к. это обычный развод на

"1,5-2 косых баксюклв". В рот вам Вашу трубу и барабан в руки, мне они не нужны, Константин.



Олег, успешные продажи и их рост, возврат клиентов.



Дмитрий.



Ссылка на сообщение kwit
12/05/2003

а вообще я сюда пришел учиться, а не вступать в бессмысленные перепалки. Могу предложить высказываться по существу. По теме - могу предложить движок oscommerce. С некоторыми доообустраиваниями вполне рабочий для наших условий. Работает на ссылке в инфо.



Дмитрий.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
12/05/2003

Вы знаете, Дима, я часто встречаю на разных форумах разные очень посещаемы топики вроде "как бесплатно ракрутить свой сайт". Ключевое слово - "бесплатно".

Удивляет меня другое. Вот от "самодельных" (читай индивидуальных) движков все харахаются, как черт от ладана. "Лучше купим у специалиста готовый". А вот что касается продвижения - тут, млин, все специалисты сами. Вот и появляется разные ебизнесы типа "Letolie" или "Мegaflowers"-ы с 20 хостами в сутки. И спрашиваешь, милок, а он тебя хоть кормит? "а это у меня хобби", отвечает он потупив глазки. Понятно, что он не мой клиент (как промоутера).

Когда ты подъезжаешь к АЗС ты видишь цену - 10 руб/литр. Это не "развод" - это текущая цена бензина. То же и цена серьезной промо-акции. Она не из пальца высасывается, а складывается из текущих цен на опреленные работы. И список этих работ заказчик утверждает. Как смету.

Есть ли промоакции дешевле 1,5 тыщ. Да разумеется есть. Можешь начать хоть с $10. Но и результата не жди как от 1000.

Поэтому при разработке акции тоже учитывается, "сколько стоит покупатель" (если она не имиджевая). Вот покупаель в твоем магазине стоит примерно 1-2$. При массовой покупке. Но никто же с тобой возиться не будет ради 10-20 покупателей. Потому что процесс подготовки достаточно трудоемок. Как полет самолет. Не важно, куда ты летишь, на 100 км или 10.000. Подготовка самолета должна быть в полном объеме. Разница только в колмчестве заливаемого горючего. А все приборы и моторы - работают в полном объеме.

Теперь про "опыт". Уважаемый, есть ЛЕТЧИКИ (с огромным опытом, семижды герои и пр.), а есть КОНСТРУКТОРЫ. Вот совет про "юзабилити" летчик конструктору может дать (ну там кнопочка неудобно), а вот если он начинает обсуждать профиль крыла - место этому летчику - в дурке.

В сети - все проще, то принцип тот же. "А у тебя самого магазина нету!". Да!, вот такого мертворожденного "Мegaflowers-а" нету. И никогда не будет. Потому что у меня не хоспис для умирающих сайтов. Если мне было интересно торговать цветами, я бы торговал

а) цветами/растениями в горшочках,(в первую очередь) б) из своей оранжереи-теплицы, в)устроил бы храм - с сказками про цветочки и пр.

и т.д.

А у вас? :) 199044 посещений с 8 ноября 2002 года. Т.е. в среднем 1000 хостов в день!

Жмем на счетчик - 16 человек.

Оп-ля! Дима, где народ? Почему ты его не пускаешь? Или это результат "самостоятельного" продвижения?



Ссылка на сообщение kwit
12/05/2003

Константин, это становится интересным. Как то: Вы так часто пишете "умирающий" - это Вам настолько близко. У кого чего болит - тот о том и говорит? Ну то что вы откровенный хам, это вы и сами знаете. Вы просто человек с комплексами, избравший место Оборот.Ру для удовлетворения своих личных проблем. Кому до Вас есть дело? Когда Вы всем тут надоедите - вас забанит модератор. Вот финал, к которому вы идете. Задумайтесь.


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