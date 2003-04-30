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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Нужен двидок для инет магазина



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
30/04/2003

Ну возможно у него есть уже какие то нароботки в офлайне,

и нужно именно создание магазина, вот я тока не пойму

нафига козе баян, зачем стоклько трахаться используя бесплатное решение.



В целом тему я эту возобновил из-за интереса к тому, а что же все таки может сделать из бесплатного движка человек слабо знакомый с программированием.



Ссылка на сообщение FFR
01/05/2003

Уважаемый Олег, движок для интернет магазина, к сожалению аналогичен зданию, торговому залу и всему оборудованию, которое в нем находится, по аналогии с физическим бизнесом.



Как и в офлайне, магазин можно строить по разному.

Можно использовать готовую палатку. Можно прикупить небольшой стандартный, оборудованный магазинчик. Можно супермаркет, а можно просто купить все стройматериалы и построить с нуля.

Все то же и в сети. Движок - это оболочка, здание, сооружение ни чем не отличающееся по функциям и сложности от реально стоящего на земле торгового помещения. Поэтому, не надо пренебрежительно относиться к этой детали, без которой онлайн торговля невозможна в принципе.



Относительно Евгения.

2 недели - не срок. Реально, настройка и доводка движка может занять от 2 до 6 месяцев, совместного тяжелого и кропотливого труда, программиста, дизайнера, директора и владельца. Это при серьезном подходе.



Ссылка на сообщение Олег
01/05/2003

Уважаемый ФФР. Вы почти меня убедили в важности движка. Вот только исхродя из сказанного Вами, что-то не могу понять простой вещи. Вы говорите "купить магазин", "Купить стройматериалы"..., а человек хочет получить движок на халяву. Где Вы видели находку целого работоспособного магазина на халяву??? Вы утром проснулись а у вас целый супермаркет - в подарок (от Чубайса:)).

Я согласен с тяжелым трудом по доводке, настройке и отладке е-бизнеса (хоть с движком, хоть без оного). Вот именно поэтому мне и непонятен смысл вопроса "нужен движок для инет-магазина". А что все остальное уже есть??. Потому что просто глупо давать советы по выбору того или иного движка не знаю конкретики, на которую этот самый движок "сядет". Вы не находите что я прав.

Продолжая Вашу аналогию с оффлайн-магазином: я просто не поверю, что вы броситесь покупать (или строить) магазин на первом попавшемся месте (прошли уже те времена). Вы явно будете выбирать тщательно и придирчиво. Отсюда вывод, здания, прилавки, склады не собенно важны для магазина. Важна цель: что, кому и сколько. А вот именно этого от вопрошавшего во всем топике я так и не обнаружил. Поэтому полемика: платный/бесплатный движок, ПХП или МайСОЛ теряет всякий смысл, если мы не знаем исходных данных.



Ссылка на сообщение Евгений
02/05/2003

Я тот самый Евгений



Почитайте, о том что все таки в итоге получилось :)



http://www.oborot.ru/forum/read/790/1



А работы в самом деле оказалось очень много. Причем дизайн и программирование - это только 30%. остальное время уходит на общение с поставщиками прессой клиентами налоговой итд итп



Ссылка на сообщение Олег
04/05/2003

Надо же как странно... Кажется именно об этом я и говорил, когда упорно подчеркивал мысль, что "движок инет-магазина - не главное". Евгений признается, что все остальное - это почти 70% работы. Спрашивается, неужели эти 70% так уже не важны, что на них можно махнуть рукой.

А я ведь именно об этих 70 процентах говорил, когда вел речь о стратегии развития инет-магазина. Ведь если на джвижке можно хоть как-то сконцентрироваться и надалить его под свои требования, то все остальное своим разнообразием и неожиданностью способны создать хаос в голове только продавца, но и менеджера, директора и пр.. Вот именно поэтому и нужна единая четкая линия поведения, главная линия (стратегия) - которая поможет этого хаоса избежать (ну или хотя свести его минимуму) и упорядочить.

А магазин (вернее что получилось) посмотрю.



Ссылка на сообщение Andrey
05/05/2003

Привет!

Нужен движок инет-магазина, как приложение к диплому.

Заранее благодарен



Ссылка на сообщение Alex56
06/05/2003

Я не понял, а причем тут разговоры о халяве? Евгений поставил движок на базе X-CART, он не бесплатный, стоит 145 баксов версия Голд и 400 с чем-то версия Про. Я тестировал его (варезную версию) - вполне надежный и достойный вариант - альтернатив, по функциям, среди отечественных разработок и близко не видел, тем более за такую низкую цену, так что буду его покупать - пользоваться варезным считаю неприемлимым для себя.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
06/05/2003

Вот это слова человека понимающего что халявы не бывает.

А разговор о халяве начался с того что сам Евгений попросил об этом.



А вот насчет платных альтернатив, не согласен их масса, если порыться есть из чего выбрать.



Ссылка на сообщение Alex56
06/05/2003

Альтернатив масса, но по соотношению цена/возможности ничего лучшего я не видел. Из бесплатных конечно лучший OSC, но мне нужен стабильный и надежный движок, а там сплошные альфа-версии. Возможно среди платных есть немало и других хороших, но далеко не всегда есть полноценные демо на сайтах, чтобы оценить их. Вот и у вас кстати, чтобы получить демо доступ надо канителиться с заполнением формы, ждать письмо-не очень удобно для потенциального клиента, а ведь я мог бы им быть :-) Впрочем я для себя выбор сделал - он меня устраивает. Я под него уже хостинг у Зенона взял :-)



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
07/05/2003

Ну большой конетели по заполнению формы я не вижу,

Всего 4 сточки, зато я могу быть уверенным что человек зашедший в админскую часть магазина действительно ищет варианты, а не просто слоняется от безделья.

Кроме того свободный вход как правило не идет с ограничениями не позволяющими посмотреть и попробовать все.



Ну решать вам, а хостинг к магазину отношения не имеет, на зенноне или еще где какая разница?



Ссылка на сообщение Alex56
08/05/2003

Вот тебе бабушка и Юрьев день! (с) народ. :-(

Хотел купить себе x-cart - пошел на сайт, начал заполнять форму - облом, Росси в списке стран нет. Сделал запрос, как мне оплатить им за движок. Вот какой получил ответ: "России нет в списке стран, потому что мы не продаем наше ПО в Россию из-за пиратства." Подпись: Sincerely yours,

Alexander Mulin,

Sales manager Ну и что мне делать? Ставить Варез? Забавно, что не смотря на их политику, самые свежие варезные версии без проблем найти можно, а легальную я не могу купить, ну не идиотизм ли? Что посоветуете, поставить варезную, а потом подждать когда найдут, и наконец соизволят взять деньги за нее и зарегистрировать?



Ссылка на сообщение Олег
08/05/2003

Алекс. А таких примеров тысячи. Вот поэтому у нас и процветает пиратство. Пока они (буржуины) не поймут, что либо цены снижать для нас, либо мы будем поддерживать пиратство.

Вот и думай после этого, то ли покупать (с бооольшими проблемами), то ли ставить бесплатный. Либо третий вариант - разрабатывать самому.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
08/05/2003

"Либо третий вариант - разрабатывать самому."

И Ето - самый оптимальный. За те же 200-400 баков тебе что нить весьма приличное выстругают. Под твою задачу.

При этом дашь заработать "отечественному производителю". Не фига закордон кормить.



Ссылка на сообщение Alex56
08/05/2003

Олег

Да не надо мне снижать цену - 145 баксов меня вполне устраивает, они просто не хотят мне продать... А разрабатывать самому - теоретически это возможно, в прошлом я программировал очень много, а php язык элементарный, что-то вроде Бейсика, но зачем мне это нужно? Я занимаюсь бизнесом, и не желаю тратить свое время на разработку движка, когда есть устраивающий меня и за приемлимую цену.



Константин Тимошенко



Насчет отечественного производителя - я не против его поддержать - подскажите мне аналог x-cart с такими же возможностями и за такую же цену, с англоязычным интерфейсом и привязкой к западным платежным системам. Кстати - разработчик x-cart наш чел. Не знаю, где он живет, но Руслан Фазлиев это явно татарин, а не англичанин.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
08/05/2003

:)

Вам нужен аналог-ширпотреб или индпошив? Что вы скажете - то и сделают. Как ТЗ напишете.

Привязка к "запдным платежным системам"? А что это за "системы"? Я знаю 1 систему - деньги. Если вы имеете в виду прием с банк. карт - так подключитесь к АSSIST и принимайте спокойно со всего мира. Мне так такое подключение обошлось в 200$ и горя не знаю.

Прошу понять меня правильно, я не предлагаю свои услуги, потому что сам не программист.

Мне логика интересна. Психология, т.с.

Если Вы ориентируете строго на западную аудиторию, так договоритесь с каким либо эмигрантом-американцем - пусть он вам купит за ваши деньги, какие вопросы? А юзать будете вы.

Проблема ваша яичной скорлупы не стоит.


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