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Нужен двидок для инет магазина



Ссылка на сообщение Евгений
10/01/2003

Кому интересен движок - обращайтесь, отдам бесплатно.



Ссылка на сообщение shoponline
10/01/2003

Не проще. Во первых этот сервис просит 0.5% с каждой продажи. А сами наверное знаете что накрутка на товар в интернет магазинах и так не велика, чтобы разбрасыватся 0.5%. Кроме того возможнось роста и модефикаций, наворотов полностью отсутствует. Выгодно для начинающего магазина без перспектив роста.



Ссылка на сообщение FdF
25/01/2003

Я не нашел по указанным ссылкам и по названию продукта в сети интернет ничего на тему и osecommerce.com.

Дайте работующие ссылки или пришлите на мыло дистриб посмотреть



Ссылка на сообщение Коляда Сергей
27/01/2003

http://www.beltorg.net/vozm.html

http://www.beltorg.net/spec.html

он на ASP, есть off-line программа для управления базой...

Демо-магазин (пока малость корявенький) http://www.demo.beltorg.net/



Ссылка на сообщение FdF
27/01/2003

Хм... а на php есть что-то написанное?



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
28/01/2003

Есть и на PHP только оно денег стоит. Мое твердое убеждение, что халявный движек неможет быть правильным выбором для построения нормального бизнеса, нельзя открывать свое дело с халявы, поистечении времени вы поймете почему и будет жаль потраченых на "халяву" сил, времени и денег.



Как народ не понимает что бесплатный сыр только в мышеловке???



Ссылка на сообщение FreeLancer
01/02/2003

Что то мне кажется,что некоторые товарищи -не будем тыкать пальцем,усиленно пропихивающие свой движок.судят за тысячи людей разрабатывавших оскоммерс

Видать шибко круты :-)))



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
01/02/2003

Да ..., мы таким товарищам, в которых мы не будем тыкать пальцем, которые усиленно пропихивают свой двтжок НЕ ТОВАРИЩИ, однозначно :-[]



Для Free Lancer. Я, например, свой не пропихиваю, есть один клиент и ему рад. А если человек свое мнение высказал, то почему вы считаете, что он говорил,за тысячи людей которые занимаются разработкой, я не очень понимаю. Мы живем в демократической страние,вроде, и ни кому не запрещено свое мнение высказывать.



Я так понимаю вы считаете что бесплатный сыр всеже есть?



Ссылка на сообщение FdF
05/02/2003

У меня есть вопрос по этому движку:

1. Какой модуль должен быть для доставки "до дома".

(Речь идет о бесплатной доставке)

2. Кто-то поле "Область" при регистрации пользователя делал необязательным? Как это?



Ссылка на сообщение lnx
06/03/2003

Уважаемые нелюбители "халявы"! А вы Apache и MySQL не пользуетесь? Это тоже OpenSource-разработки.



Ссылка на сообщение FFR
07/03/2003

Уважаемые господа любители ине любители "халявы".

Вот Вам ссылка на сайт-форум поддержки oScommerce на русском языке.

Он поможет как новичкам, так и не новичкам в этом деле разобраться: http://my777.biz/OSC-ru/

Халявы, как таковой в бизнесе не бывает изначально, поэтому, устанавливая заказной или не заказной магазин (движок) будьте уверены, что к вечеру Ваш интернет магазин не заработает.

Для наладки и доводки любого интернет магазина, требуется время. Опыт говорит, что оно составляет от 2 до 6 месяцев.

Бесплатное программное обеспечение, тот же oScommerce, требует от Вас определенных знаний и умений для его инсталляции, конфигурации, создания дизайна, отработки алгоритков платежей и доставки.

Да, это Вы можете сделать и самостоятельно. Это возьмет многовремени, и чаще всего итог будет корявым. Значит, нужно или нанимать себе работника, который это сделает для вас или заключать договор с компанией, которая выполнит Ваш заказ и будет поддерживать Ваш магазин в рабочем состоянии.

Вывод таков: как не крути - бесплатно не получается.

Подводим итог:

1. Бесплатный движок, ставим самостоятельно: 3-6 месяцев (для человека, знакомого с основами программирования и дизайна). Посчитайте для себя, во сколько вы оцениваете свое время -Вы получите стоимость магазина.

2. Вы нанимаете работника. Если это хороший профессионал, срок от 1,5 до 3 месяцев. Затраты составят: заработная плата, плюс необходимая техника, программы, помещение, интернет, сервер и т.д.

3. Контракт с компанией: затраты - как договоритесь :) Сроки - более короткие, качество, как правило более высокое.



Вот Вам уважаемые господа и весь расклад пробесплатное, и сколько это стоит :)



Ссылка на сообщение Eugene
08/03/2003

Упс, интересная дискуссия получилась! А вот движок который мы выбрали в итоге - http://x-cart.com



Он тоже не без грехов, но его преимущества перет osecommerce такие -



1) есть партнерка

2) дизайн настраивается через templates

3) есть cross selling



Сейчас бьемся с его настройкой. Как сделаем - покажу :)



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
30/04/2003

Бьемся с настройкой :-)))



Неплохо сказано, и долго собираетесь еще с ним биться? :-) Расскажите потом сколько у вас времени ушло на доведение выбранного вами движка до ума.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
30/04/2003

У же 2 месяца прошло а вы Eugene так и не написали, что у вас получилось.



Ссылка на сообщение Олег
30/04/2003

Видимо будут еще 2 месяца биться над кодом, а потом еще 4 месяца над всем остальным. А по концу выяснится что все насмарку.

Удивительно, что вся проблема инет-магазина - движок. И все вокруг него крутится. Особенно "партнерка" и прочие фокусы. Самое интересное, что вся стратегия построения и развития инет-магазина строится вокруг платного или бесплатного движка, т.е. изначально привязывается к нему. Это все равно что я буду строить магазин из-за торговых прилавков. Иначе говоря - какие прилавки - это главное, а все остальное - ерунда. Может еще и лошадь позади телеги поставим? Это все равно в рамках "движок главное для инет-магазина".

А интересно, сколько времени еще потребуется Евгению и что у него получилось?


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