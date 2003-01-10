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Нужен двидок для инет магазина



Евгений



Кому интересен движок - обращайтесь, отдам бесплатно.





shoponline



Не проще. Во первых этот сервис просит 0.5% с каждой продажи. А сами наверное знаете что накрутка на товар в интернет магазинах и так не велика, чтобы разбрасыватся 0.5%. Кроме того возможнось роста и модефикаций, наворотов полностью отсутствует. Выгодно для начинающего магазина без перспектив роста.





FdF







Дайте работующие ссылки или пришлите на мыло дистриб посмотреть Я не нашел по указанным ссылкам и по названию продукта в сети интернет ничего на тему и osecommerce.com.Дайте работующие ссылки или пришлите на мыло дистриб посмотреть





Коляда Сергей



http://www.beltorg.net/vozm.html



http://www.beltorg.net/spec.html



он на ASP, есть off-line программа для управления базой...



Демо-магазин (пока малость корявенький) он на ASP, есть off-line программа для управления базой...Демо-магазин (пока малость корявенький) http://www.demo.beltorg.net/





FdF



Хм... а на php есть что-то написанное?





shoponline(Buy-Shop)











Как народ не понимает что бесплатный сыр только в мышеловке??? Есть и на PHP только оно денег стоит. Мое твердое убеждение, что халявный движек неможет быть правильным выбором для построения нормального бизнеса, нельзя открывать свое дело с халявы, поистечении времени вы поймете почему и будет жаль потраченых на "халяву" сил, времени и денег.Как народ не понимает что бесплатный сыр только в мышеловке???





FreeLancer







Видать шибко круты :-))) Что то мне кажется,что некоторые товарищи -не будем тыкать пальцем,усиленно пропихивающие свой движок.судят за тысячи людей разрабатывавших оскоммерсВидать шибко круты :-)))





shoponline(Buy-Shop)











Для Free Lancer. Я, например, свой не пропихиваю, есть один клиент и ему рад. А если человек свое мнение высказал, то почему вы считаете, что он говорил,за тысячи людей которые занимаются разработкой, я не очень понимаю. Мы живем в демократической страние,вроде, и ни кому не запрещено свое мнение высказывать.







Я так понимаю вы считаете что бесплатный сыр всеже есть? Да ..., мы таким товарищам, в которых мы не будем тыкать пальцем, которые усиленно пропихивают свой двтжок НЕ ТОВАРИЩИ, однозначно :-[]Для Free Lancer. Я, например, свой не пропихиваю, есть один клиент и ему рад. А если человек свое мнение высказал, то почему вы считаете, что он говорил,за тысячи людей которые занимаются разработкой, я не очень понимаю. Мы живем в демократической страние,вроде, и ни кому не запрещено свое мнение высказывать.Я так понимаю вы считаете что бесплатный сыр всеже есть?





FdF







1. Какой модуль должен быть для доставки "до дома".



(Речь идет о бесплатной доставке)



2. Кто-то поле "Область" при регистрации пользователя делал необязательным? Как это? У меня есть вопрос по этому движку:1. Какой модуль должен быть для доставки "до дома".(Речь идет о бесплатной доставке)2. Кто-то поле "Область" при регистрации пользователя делал необязательным? Как это?





lnx



Уважаемые нелюбители "халявы"! А вы Apache и MySQL не пользуетесь? Это тоже OpenSource-разработки.





FFR







Вот Вам ссылка на сайт-форум поддержки oScommerce на русском языке.



Он поможет как новичкам, так и не новичкам в этом деле разобраться:



Халявы, как таковой в бизнесе не бывает изначально, поэтому, устанавливая заказной или не заказной магазин (движок) будьте уверены, что к вечеру Ваш интернет магазин не заработает.



Для наладки и доводки любого интернет магазина, требуется время. Опыт говорит, что оно составляет от 2 до 6 месяцев.



Бесплатное программное обеспечение, тот же oScommerce, требует от Вас определенных знаний и умений для его инсталляции, конфигурации, создания дизайна, отработки алгоритков платежей и доставки.



Да, это Вы можете сделать и самостоятельно. Это возьмет многовремени, и чаще всего итог будет корявым. Значит, нужно или нанимать себе работника, который это сделает для вас или заключать договор с компанией, которая выполнит Ваш заказ и будет поддерживать Ваш магазин в рабочем состоянии.



Вывод таков: как не крути - бесплатно не получается.



Подводим итог:



1. Бесплатный движок, ставим самостоятельно: 3-6 месяцев (для человека, знакомого с основами программирования и дизайна). Посчитайте для себя, во сколько вы оцениваете свое время -Вы получите стоимость магазина.



2. Вы нанимаете работника. Если это хороший профессионал, срок от 1,5 до 3 месяцев. Затраты составят: заработная плата, плюс необходимая техника, программы, помещение, интернет, сервер и т.д.



3. Контракт с компанией: затраты - как договоритесь :) Сроки - более короткие, качество, как правило более высокое.







Вот Вам уважаемые господа и весь расклад пробесплатное, и сколько это стоит :) Уважаемые господа любители ине любители "халявы".Вот Вам ссылка на сайт-форум поддержки oScommerce на русском языке.Он поможет как новичкам, так и не новичкам в этом деле разобраться: http://my777.biz/OSC-ru/ Халявы, как таковой в бизнесе не бывает изначально, поэтому, устанавливая заказной или не заказной магазин (движок) будьте уверены, что к вечеру Ваш интернет магазин не заработает.Для наладки и доводки любого интернет магазина, требуется время. Опыт говорит, что оно составляет от 2 до 6 месяцев.Бесплатное программное обеспечение, тот же oScommerce, требует от Вас определенных знаний и умений для его инсталляции, конфигурации, создания дизайна, отработки алгоритков платежей и доставки.Да, это Вы можете сделать и самостоятельно. Это возьмет многовремени, и чаще всего итог будет корявым. Значит, нужно или нанимать себе работника, который это сделает для вас или заключать договор с компанией, которая выполнит Ваш заказ и будет поддерживать Ваш магазин в рабочем состоянии.Вывод таков: как не крути - бесплатно не получается.Подводим итог:1. Бесплатный движок, ставим самостоятельно: 3-6 месяцев (для человека, знакомого с основами программирования и дизайна). Посчитайте для себя, во сколько вы оцениваете свое время -Вы получите стоимость магазина.2. Вы нанимаете работника. Если это хороший профессионал, срок от 1,5 до 3 месяцев. Затраты составят: заработная плата, плюс необходимая техника, программы, помещение, интернет, сервер и т.д.3. Контракт с компанией: затраты - как договоритесь :) Сроки - более короткие, качество, как правило более высокое.Вот Вам уважаемые господа и весь расклад пробесплатное, и сколько это стоит :)





Eugene











Он тоже не без грехов, но его преимущества перет osecommerce такие -







1) есть партнерка



2) дизайн настраивается через templates



3) есть cross selling







Сейчас бьемся с его настройкой. Как сделаем - покажу :) Упс, интересная дискуссия получилась! А вот движок который мы выбрали в итоге - http://x-cart.com Он тоже не без грехов, но его преимущества перет osecommerce такие -1) есть партнерка2) дизайн настраивается через templates3) есть cross sellingСейчас бьемся с его настройкой. Как сделаем - покажу :)





shoponline(Buy-Shop)











Неплохо сказано, и долго собираетесь еще с ним биться? :-) Расскажите потом сколько у вас времени ушло на доведение выбранного вами движка до ума. Бьемся с настройкой :-)))Неплохо сказано, и долго собираетесь еще с ним биться? :-) Расскажите потом сколько у вас времени ушло на доведение выбранного вами движка до ума.





shoponline(Buy-Shop)



У же 2 месяца прошло а вы Eugene так и не написали, что у вас получилось.





Олег







Удивительно, что вся проблема инет-магазина - движок. И все вокруг него крутится. Особенно "партнерка" и прочие фокусы. Самое интересное, что вся стратегия построения и развития инет-магазина строится вокруг платного или бесплатного движка, т.е. изначально привязывается к нему. Это все равно что я буду строить магазин из-за торговых прилавков. Иначе говоря - какие прилавки - это главное, а все остальное - ерунда. Может еще и лошадь позади телеги поставим? Это все равно в рамках "движок главное для инет-магазина".



А интересно, сколько времени еще потребуется Евгению и что у него получилось? Видимо будут еще 2 месяца биться над кодом, а потом еще 4 месяца над всем остальным. А по концу выяснится что все насмарку.Удивительно, что вся проблема инет-магазина - движок. И все вокруг него крутится. Особенно "партнерка" и прочие фокусы. Самое интересное, что вся стратегия построения и развития инет-магазина строится вокруг платного или бесплатного движка, т.е. изначально привязывается к нему. Это все равно что я буду строить магазин из-за торговых прилавков. Иначе говоря - какие прилавки - это главное, а все остальное - ерунда. Может еще и лошадь позади телеги поставим? Это все равно в рамках "движок главное для инет-магазина".А интересно, сколько времени еще потребуется Евгению и что у него получилось?



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