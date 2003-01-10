Главная Форум Специальные форумы Архив
Нужен двидок для инет магазина
10/01/2003
Кому интересен движок - обращайтесь, отдам бесплатно.
Кому интересен движок - обращайтесь, отдам бесплатно.
10/01/2003
Не проще. Во первых этот сервис просит 0.5% с каждой продажи. А сами наверное знаете что накрутка на товар в интернет магазинах и так не велика, чтобы разбрасыватся 0.5%. Кроме того возможнось роста и модефикаций, наворотов полностью отсутствует. Выгодно для начинающего магазина без перспектив роста.
Не проще. Во первых этот сервис просит 0.5% с каждой продажи. А сами наверное знаете что накрутка на товар в интернет магазинах и так не велика, чтобы разбрасыватся 0.5%. Кроме того возможнось роста и модефикаций, наворотов полностью отсутствует. Выгодно для начинающего магазина без перспектив роста.
27/01/2003
http://www.beltorg.net/vozm.html
http://www.beltorg.net/spec.html
он на ASP, есть off-line программа для управления базой...
Демо-магазин (пока малость корявенький) http://www.demo.beltorg.net/
http://www.beltorg.net/vozm.html
http://www.beltorg.net/spec.html
он на ASP, есть off-line программа для управления базой...
Демо-магазин (пока малость корявенький) http://www.demo.beltorg.net/
28/01/2003
Есть и на PHP только оно денег стоит. Мое твердое убеждение, что халявный движек неможет быть правильным выбором для построения нормального бизнеса, нельзя открывать свое дело с халявы, поистечении времени вы поймете почему и будет жаль потраченых на "халяву" сил, времени и денег.
Как народ не понимает что бесплатный сыр только в мышеловке???
Есть и на PHP только оно денег стоит. Мое твердое убеждение, что халявный движек неможет быть правильным выбором для построения нормального бизнеса, нельзя открывать свое дело с халявы, поистечении времени вы поймете почему и будет жаль потраченых на "халяву" сил, времени и денег.
Как народ не понимает что бесплатный сыр только в мышеловке???
01/02/2003
Да ..., мы таким товарищам, в которых мы не будем тыкать пальцем, которые усиленно пропихивают свой двтжок НЕ ТОВАРИЩИ, однозначно :-[]
Для Free Lancer. Я, например, свой не пропихиваю, есть один клиент и ему рад. А если человек свое мнение высказал, то почему вы считаете, что он говорил,за тысячи людей которые занимаются разработкой, я не очень понимаю. Мы живем в демократической страние,вроде, и ни кому не запрещено свое мнение высказывать.
Я так понимаю вы считаете что бесплатный сыр всеже есть?
Да ..., мы таким товарищам, в которых мы не будем тыкать пальцем, которые усиленно пропихивают свой двтжок НЕ ТОВАРИЩИ, однозначно :-[]
Для Free Lancer. Я, например, свой не пропихиваю, есть один клиент и ему рад. А если человек свое мнение высказал, то почему вы считаете, что он говорил,за тысячи людей которые занимаются разработкой, я не очень понимаю. Мы живем в демократической страние,вроде, и ни кому не запрещено свое мнение высказывать.
Я так понимаю вы считаете что бесплатный сыр всеже есть?
07/03/2003
Уважаемые господа любители ине любители "халявы".
Вот Вам ссылка на сайт-форум поддержки oScommerce на русском языке.
Он поможет как новичкам, так и не новичкам в этом деле разобраться: http://my777.biz/OSC-ru/
Халявы, как таковой в бизнесе не бывает изначально, поэтому, устанавливая заказной или не заказной магазин (движок) будьте уверены, что к вечеру Ваш интернет магазин не заработает.
Для наладки и доводки любого интернет магазина, требуется время. Опыт говорит, что оно составляет от 2 до 6 месяцев.
Бесплатное программное обеспечение, тот же oScommerce, требует от Вас определенных знаний и умений для его инсталляции, конфигурации, создания дизайна, отработки алгоритков платежей и доставки.
Да, это Вы можете сделать и самостоятельно. Это возьмет многовремени, и чаще всего итог будет корявым. Значит, нужно или нанимать себе работника, который это сделает для вас или заключать договор с компанией, которая выполнит Ваш заказ и будет поддерживать Ваш магазин в рабочем состоянии.
Вывод таков: как не крути - бесплатно не получается.
Подводим итог:
1. Бесплатный движок, ставим самостоятельно: 3-6 месяцев (для человека, знакомого с основами программирования и дизайна). Посчитайте для себя, во сколько вы оцениваете свое время -Вы получите стоимость магазина.
2. Вы нанимаете работника. Если это хороший профессионал, срок от 1,5 до 3 месяцев. Затраты составят: заработная плата, плюс необходимая техника, программы, помещение, интернет, сервер и т.д.
3. Контракт с компанией: затраты - как договоритесь :) Сроки - более короткие, качество, как правило более высокое.
Вот Вам уважаемые господа и весь расклад пробесплатное, и сколько это стоит :)
Уважаемые господа любители ине любители "халявы".
Вот Вам ссылка на сайт-форум поддержки oScommerce на русском языке.
Он поможет как новичкам, так и не новичкам в этом деле разобраться: http://my777.biz/OSC-ru/
Халявы, как таковой в бизнесе не бывает изначально, поэтому, устанавливая заказной или не заказной магазин (движок) будьте уверены, что к вечеру Ваш интернет магазин не заработает.
Для наладки и доводки любого интернет магазина, требуется время. Опыт говорит, что оно составляет от 2 до 6 месяцев.
Бесплатное программное обеспечение, тот же oScommerce, требует от Вас определенных знаний и умений для его инсталляции, конфигурации, создания дизайна, отработки алгоритков платежей и доставки.
Да, это Вы можете сделать и самостоятельно. Это возьмет многовремени, и чаще всего итог будет корявым. Значит, нужно или нанимать себе работника, который это сделает для вас или заключать договор с компанией, которая выполнит Ваш заказ и будет поддерживать Ваш магазин в рабочем состоянии.
Вывод таков: как не крути - бесплатно не получается.
Подводим итог:
1. Бесплатный движок, ставим самостоятельно: 3-6 месяцев (для человека, знакомого с основами программирования и дизайна). Посчитайте для себя, во сколько вы оцениваете свое время -Вы получите стоимость магазина.
2. Вы нанимаете работника. Если это хороший профессионал, срок от 1,5 до 3 месяцев. Затраты составят: заработная плата, плюс необходимая техника, программы, помещение, интернет, сервер и т.д.
3. Контракт с компанией: затраты - как договоритесь :) Сроки - более короткие, качество, как правило более высокое.
Вот Вам уважаемые господа и весь расклад пробесплатное, и сколько это стоит :)
08/03/2003
Упс, интересная дискуссия получилась! А вот движок который мы выбрали в итоге - http://x-cart.com
Он тоже не без грехов, но его преимущества перет osecommerce такие -
1) есть партнерка
2) дизайн настраивается через templates
3) есть cross selling
Сейчас бьемся с его настройкой. Как сделаем - покажу :)
Упс, интересная дискуссия получилась! А вот движок который мы выбрали в итоге - http://x-cart.com
Он тоже не без грехов, но его преимущества перет osecommerce такие -
1) есть партнерка
2) дизайн настраивается через templates
3) есть cross selling
Сейчас бьемся с его настройкой. Как сделаем - покажу :)
30/04/2003
Видимо будут еще 2 месяца биться над кодом, а потом еще 4 месяца над всем остальным. А по концу выяснится что все насмарку.
Удивительно, что вся проблема инет-магазина - движок. И все вокруг него крутится. Особенно "партнерка" и прочие фокусы. Самое интересное, что вся стратегия построения и развития инет-магазина строится вокруг платного или бесплатного движка, т.е. изначально привязывается к нему. Это все равно что я буду строить магазин из-за торговых прилавков. Иначе говоря - какие прилавки - это главное, а все остальное - ерунда. Может еще и лошадь позади телеги поставим? Это все равно в рамках "движок главное для инет-магазина".
А интересно, сколько времени еще потребуется Евгению и что у него получилось?
Видимо будут еще 2 месяца биться над кодом, а потом еще 4 месяца над всем остальным. А по концу выяснится что все насмарку.
Удивительно, что вся проблема инет-магазина - движок. И все вокруг него крутится. Особенно "партнерка" и прочие фокусы. Самое интересное, что вся стратегия построения и развития инет-магазина строится вокруг платного или бесплатного движка, т.е. изначально привязывается к нему. Это все равно что я буду строить магазин из-за торговых прилавков. Иначе говоря - какие прилавки - это главное, а все остальное - ерунда. Может еще и лошадь позади телеги поставим? Это все равно в рамках "движок главное для инет-магазина".
А интересно, сколько времени еще потребуется Евгению и что у него получилось?
Тема закрыта. Вы не можете отвечать в нее и редактировать сообщения