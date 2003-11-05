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Нужен двидок для инет магазина



Олег Краюшкин



Специально для В2. Вы сами себе пртиворечите. Говорите прочь этих демагогов-теоретиков, а сами признаетесь, что для Вас главное - найти свое место под е-солнцем и удержаться на нем. А вот именно для этого и нужны теоретики. Они могут подсказать как это сделать проще и быстрее. А вот движок этого сделать при любом развитии не сможет. Аксиома, однако.





B2



Олег, не спорю теоретики иногда просто необходимы. Но в данной теме актуальны советы практиков. Учитывая все прочитанное здесь, при необходимости, я поищу теоретиков где-нибудь на стороне.





Eugene











Меня как его создателя давно уже волнуют другие вопросы.







Напрмер сегодня рвал жилы, вешал баннер на стену здания где находится офис нашего Инет-магазина. :) Модератор! прошу срочно закрыть этот топик :)Меня как его создателя давно уже волнуют другие вопросы.Напрмер сегодня рвал жилы, вешал баннер на стену здания где находится офис нашего Инет-магазина. :)



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