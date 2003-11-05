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Нужен двидок для инет магазина
05/11/2003
Специально для В2. Вы сами себе пртиворечите. Говорите прочь этих демагогов-теоретиков, а сами признаетесь, что для Вас главное - найти свое место под е-солнцем и удержаться на нем. А вот именно для этого и нужны теоретики. Они могут подсказать как это сделать проще и быстрее. А вот движок этого сделать при любом развитии не сможет. Аксиома, однако.
Специально для В2. Вы сами себе пртиворечите. Говорите прочь этих демагогов-теоретиков, а сами признаетесь, что для Вас главное - найти свое место под е-солнцем и удержаться на нем. А вот именно для этого и нужны теоретики. Они могут подсказать как это сделать проще и быстрее. А вот движок этого сделать при любом развитии не сможет. Аксиома, однако.
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