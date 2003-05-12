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Нужен двидок для инет магазина



Константин Тимошенко







Хоспис - близко потому, что постоянно приходится иметь с ним дело. Как с клиентами. В реанимации работаю. Обращаются только когда припечет. А так в основном самолечением занимаются, таблетки выбирают по цвету и красоте упаковки. Ну и цене, есесно.



Все эти рассказки про движок напоминают мне разговоры "про машину" того, у кого ее нет, но он хочет купить. Черег слово слышышь - эх! вот была бы у меня машина крутая. Опа, купил. Повозится повозится, а когда просекает, что чем больше ездишь, тем больше денег на нее надо, уже ищет причину, что бы не ехать.



Так и движок. Ну впаришь ты ему свой oscommerce. И что?



Будет ему Щастье? Задело значит... в точку попал! :) Ничего страшного, отпустит. Только на визг не срывайтесь.Хоспис - близко потому, что постоянно приходится иметь с ним дело. Как с клиентами. В реанимации работаю. Обращаются только когда припечет. А так в основном самолечением занимаются, таблетки выбирают по цвету и красоте упаковки. Ну и цене, есесно.Все эти рассказки про движок напоминают мне разговоры "про машину" того, у кого ее нет, но он хочет купить. Черег слово слышышь - эх! вот была бы у меня машина крутая. Опа, купил. Повозится повозится, а когда просекает, что чем больше ездишь, тем больше денег на нее надо, уже ищет причину, что бы не ехать.Так и движок. Ну впаришь ты ему свой oscommerce. И что?Будет ему Щастье?





kwit











Сорри за офф-топ. А вообще это становится грубым. Приношу свои извинения Константину и Олегу и желаю Вам процветания на Вашей ниве.Сорри за офф-топ.





А.Р.



Кгм... а посещаемость согласно майл.ру и впрямь невелика... хотя, возможно, 199044 - это хиты по всем страницам?





shoponline(Buy-Shop)







Так вот совершенно справедливо замечено что движки как правило берут готовые, а не пишут сами, а рекламу пытаются делать сами а не обращаются к специалистам.



Так вот мое мнение такое, написать хороший магазин, человек не знакомый с работой интернет магазина, даже хорошо умеющий програмить не сможет, ему надо в помошники консультантов различных, готовый движек и проще и дешевле получиться.



Теперь по рекламе, на своем опыте я не раз обращаля в промо фирмы, которые якобы "помогают" в продвижении ресурса, но результат как правило не стоил тех денег которые просят эти "спецы", это не только мое мнение, потому у народа и сложилось мнение что незачем обращаться в подобные конторы, а лучше самим это разруливать, тем более что как это делать многие знают не только в теории. Константину, по поводу того почему к части промоушена отношение у клиентов не такое как к части программерской.Так вот совершенно справедливо замечено что движки как правило берут готовые, а не пишут сами, а рекламу пытаются делать сами а не обращаются к специалистам.Так вот мое мнение такое, написать хороший магазин, человек не знакомый с работой интернет магазина, даже хорошо умеющий програмить не сможет, ему надо в помошники консультантов различных, готовый движек и проще и дешевле получиться.Теперь по рекламе, на своем опыте я не раз обращаля в промо фирмы, которые якобы "помогают" в продвижении ресурса, но результат как правило не стоил тех денег которые просят эти "спецы", это не только мое мнение, потому у народа и сложилось мнение что незачем обращаться в подобные конторы, а лучше самим это разруливать, тем более что как это делать многие знают не только в теории.





Олег







Решил проверить. И вот что получилось. Данные приведены по Майл.ру



Недельная динамика показывает, что среднее количество посетителей равна 282 человек в неделю (или 40 человек в день). Количество визитов за это же время 1797, т.е. 257 в день. Индекс интереса 6,4. (индекс интереса показывает сколько страниц смотрит 1 посетитель). Кроме того, отмечена сильная связь количества посетителей и их визитов (это проверялось при помощи индекса корреляции, но наличие сильной связи фиксируется не всегда). Также отмечено, что разброс недельных значений от среднего невелик, что говорит об устойчивости интереса посетителей к данному сайту. При этом рост текущих значений индекса интереса тоже не наблюдается, что говорит о стабилизации посещаемости.



Хотя месячная динамика показывает рост посещаемости (особенно резкий в марте, что и понятно) и затем постепенно снижение до прежних значений. Например, по посетителям можно сказать, что в месяц можно ожидать не более 800 человек или 27 человек в день. Стабильный индекс интереса (чуть менее 7) говорит о сложившихся предпочтениях посетителей в процессе выбора цветов и перемещении по сайту. Кстати, согласно этого счетчика, визитов с ноября прошлого года всего чуть менее 53000, но уж никак не не 199044 (т.е. почти в 4 раза меньше).



Что это дает. Если иметь реальную картину продаж, то на основе полученных данных можно провести оптимизацию страниц (и товаров) по критерию популярности, убрать низкопопулярные (и соответственно низкодоходные) товары, а также более направленно позиционировать свой магазин (бренд).



Кроме того, можно получить и прочие дополнительные результаты, но... это весьма долгая и напряженная работа. Я здесь показал только маленькую часть этого процесса (весь процесс только за деньги и неделю минимум работы). Я специально сделал это для того, чтобы показать - не только программисты умеют заниматься конкретной работой. Дайте мне цифры и я покажу что можно с ними сделать. Еще раз надеюсь - Дмитрий сумеет меня правильно понять, что я взял его магазин в качестве примера. Кстати о посещаемости и движках. Решил посмотреть что за фрукт такой - Мегафлауэрс (мега цветы, что-ли в переводе). Дмитрий, я надеюсь поймет, что хорошо говорить на цифрах и конкретном пример. Вот его магазин мы и возьмем за отправную точку. Тем более меня тоже заинтересовало магическое число 199044.Решил проверить. И вот что получилось. Данные приведены по Майл.руНедельная динамика показывает, что среднее количество посетителей равна 282 человек в неделю (или 40 человек в день). Количество визитов за это же время 1797, т.е. 257 в день. Индекс интереса 6,4. (индекс интереса показывает сколько страниц смотрит 1 посетитель). Кроме того, отмечена сильная связь количества посетителей и их визитов (это проверялось при помощи индекса корреляции, но наличие сильной связи фиксируется не всегда). Также отмечено, что разброс недельных значений от среднего невелик, что говорит об устойчивости интереса посетителей к данному сайту. При этом рост текущих значений индекса интереса тоже не наблюдается, что говорит о стабилизации посещаемости.Хотя месячная динамика показывает рост посещаемости (особенно резкий в марте, что и понятно) и затем постепенно снижение до прежних значений. Например, по посетителям можно сказать, что в месяц можно ожидать не более 800 человек или 27 человек в день. Стабильный индекс интереса (чуть менее 7) говорит о сложившихся предпочтениях посетителей в процессе выбора цветов и перемещении по сайту. Кстати, согласно этого счетчика, визитов с ноября прошлого года всего чуть менее 53000, но уж никак не не 199044 (т.е. почти в 4 раза меньше).Что это дает. Если иметь реальную картину продаж, то на основе полученных данных можно провести оптимизацию страниц (и товаров) по критерию популярности, убрать низкопопулярные (и соответственно низкодоходные) товары, а также более направленно позиционировать свой магазин (бренд).Кроме того, можно получить и прочие дополнительные результаты, но... это весьма долгая и напряженная работа. Я здесь показал только маленькую часть этого процесса (весь процесс только за деньги и неделю минимум работы). Я специально сделал это для того, чтобы показать - не только программисты умеют заниматься конкретной работой. Дайте мне цифры и я покажу что можно с ними сделать. Еще раз надеюсь - Дмитрий сумеет меня правильно понять, что я взял его магазин в качестве примера.





kwit











С уважением,



Дмитрий Каратаев Олег, ну, во первых, спасибо Вам за исследования и рекламу. Во вторых, предлагаю на этом и закончить, а модератора прощу удалить эти 2 поста, т.к. Вы занимаетесь разглашением комм. информации (пусть она и косвенно открыта). В будущем Вы можете прислать Ваш отчет мне по емайлу или хотя бы получать мое разрешение на опубликование подобных материалов, т.к. Вы нарушаете деловую этику.С уважением,Дмитрий Каратаев





Олег







Именно такие заказы я выполняю по заказу сторонних предприятий. Не всегда эти заказы касаются сайтов, чаще всего (пока - я надеюсь) речь идет о финансовой, производственной, сбытовой или маркетинговой деятельности в традиционном понимании. Уважаемый Дмитрий. Моя работа в основном связана с исследованиями и анализом в экономике, в том числе и коммерческой деятельности. Я сделал этот анализ, чтобы показать что моя практическая деятельность не связана с программированием и пр., а касается другой не менее важной стороны - мониторинга и анализа.Именно такие заказы я выполняю по заказу сторонних предприятий. Не всегда эти заказы касаются сайтов, чаще всего (пока - я надеюсь) речь идет о финансовой, производственной, сбытовой или маркетинговой деятельности в традиционном понимании.





shoponline(Buy-Shop)











Олег, интерестно вы рассуждаете, народ не хочет покупать продукцию -> она никому не нужна -> ее надо убрать с сайта. Вот это НОНСЕНС!!!! Какой вы к ... маркетолог, извените или я чегото не понимаю. У нас в компании маркетологи занимаются тем что продвигают как раз плохо продаваемые товары, с помощью той же статистики. Ваш способ нацелен не на развитие сайта а на его развал. Покупают на сайте например телефон С55, а остальные не очень, что повашему надо оставить один телефон и радоваться что на сайт народ за ним валлит, толку от такого маркетинга???







А что косается мега... и иже сним, то они возникли не на пустом месте, а из огромной дистрибьютерской компании имеющий опыт продаж в Offline немеренный, так что проблем с маркетологами у них тоже нет.



И я думаю что они не убирают с сайта плохо продаваемые товары, а действуют по другому ..... Да я то согласен, что маркетинговые иследования важны, но я писал о том что большинство народа на заре рунета заплатив маркетологу и не получив никакого результата, теперь небудут пользоваться их услугами, а будут продвигать сайты сами, как кто умеет.Олег, интерестно вы рассуждаете, народ не хочет покупать продукцию -> она никому не нужна -> ее надо убрать с сайта. Вот это НОНСЕНС!!!! Какой вы к ... маркетолог, извените или я чегото не понимаю. У нас в компании маркетологи занимаются тем что продвигают как раз плохо продаваемые товары, с помощью той же статистики. Ваш способ нацелен не на развитие сайта а на его развал. Покупают на сайте например телефон С55, а остальные не очень, что повашему надо оставить один телефон и радоваться что на сайт народ за ним валлит, толку от такого маркетинга???А что косается мега... и иже сним, то они возникли не на пустом месте, а из огромной дистрибьютерской компании имеющий опыт продаж в Offline немеренный, так что проблем с маркетологами у них тоже нет.И я думаю что они не убирают с сайта плохо продаваемые товары, а действуют по другому .....





Олег







Первое - если продвигать сайты "кто как умеет" это значит никак. Об этом я уже не раз писал в разных топиках. Особенно в том, где речь шла о строительстве храма.



Воторое. Я вас извиняю, что вы ничего не понимаете в маркетинге. Попросите ваших маркетологов - пусть они вам объяснят азы маркетинга (если они этого не смогут - гоните их в шею - это не маркетологи).



Теперь о продвижении. Продвигать можно только тот товар, который продается. Товар которые не продается - продвигать нельзя. Это аксиома не только маркетинга, но и бизнеса в целом. Почему? Потому что сначала потребность - товар потом. А вы предлагаете совершенно наоборот - предлагать товар, которые не соответствует (или частично соответствует) искомой потребности. Чтобы вам было и в дальнейшем ясно и понятно - научитесь смотреть на себя со стороны. Представьте что вы тоже покупатель (надеюсь, что вы тоже покупаете в магазинах что-либо). Так вот я совершенно уверен, что вы не купите тот товар, если он вам абсолютно не нужен. Самое интересное, что даже несмотря а все ухищрения рекламы и маркетинга продать этот товар невозможно. Другое дело, что можно искать такого покупателя. Да, но время и стоимость такого поиска должны быть учтены для принятия решения.



Мне откровенно жаль тех маркетологов, которые пытаются продвигать непродаваемые товары (это значит что они делают двойную работу, причем обе - плохо). Лучше и намного прибыльнее продвигать те товары, которые лучше и быстрее продаются.



Что же касается мега и иже с ними... Я оценивал данные с их сайта, поэтому какая у них так компания в офллайне я не знаю (если бы такие данные мне предоставили, думаю, что в анализ обязательно бы их включил). А на сайте все довольно просто - потребитель голосует рублем и ногами - это тоже аксиома. И это самые достоверные данные. Если потребителю что-то не нравится - он уходит. Если ему что-то нравится больше другого он берет именно это. Разница в сумме покупок одного товара и другого в вашей кассе. Вывод - на плохо продаваемый товар надо либо снижать цены, либо отказываться от него. Либо проводить дополнительные маркетинговые исследования для поиска рыночной ниши. Но нельзя быть всем для всех - это невозможно.



Учтите и такой немаловажный фактор как издержки. Затраты на хранение непроданных товаров могут быть весьма ощутимы и серьезно снижать вашу общую эффективность. К тому же неоднократные личные наблюдения и практика позволили сделать весьма убедительное эмпирическое правило - затраты на хранение непроданных товаров имеют тенденцию к росту. А это, простите, - прямой путь к банкротству. Плохо продаваемые товары должны быть уценены и убраны с сайта. Уважаемый ШОЛ.Первое - если продвигать сайты "кто как умеет" это значит никак. Об этом я уже не раз писал в разных топиках. Особенно в том, где речь шла о строительстве храма.Воторое. Я вас извиняю, что вы ничего не понимаете в маркетинге. Попросите ваших маркетологов - пусть они вам объяснят азы маркетинга (если они этого не смогут - гоните их в шею - это не маркетологи).Теперь о продвижении. Продвигать можно только тот товар, который продается. Товар которые не продается - продвигать нельзя. Это аксиома не только маркетинга, но и бизнеса в целом. Почему? Потому что сначала потребность - товар потом. А вы предлагаете совершенно наоборот - предлагать товар, которые не соответствует (или частично соответствует) искомой потребности. Чтобы вам было и в дальнейшем ясно и понятно - научитесь смотреть на себя со стороны. Представьте что вы тоже покупатель (надеюсь, что вы тоже покупаете в магазинах что-либо). Так вот я совершенно уверен, что вы не купите тот товар, если он вам абсолютно не нужен. Самое интересное, что даже несмотря а все ухищрения рекламы и маркетинга продать этот товар невозможно. Другое дело, что можно искать такого покупателя. Да, но время и стоимость такого поиска должны быть учтены для принятия решения.Мне откровенно жаль тех маркетологов, которые пытаются продвигать непродаваемые товары (это значит что они делают двойную работу, причем обе - плохо). Лучше и намного прибыльнее продвигать те товары, которые лучше и быстрее продаются.Что же касается мега и иже с ними... Я оценивал данные с их сайта, поэтому какая у них так компания в офллайне я не знаю (если бы такие данные мне предоставили, думаю, что в анализ обязательно бы их включил). А на сайте все довольно просто - потребитель голосует рублем и ногами - это тоже аксиома. И это самые достоверные данные. Если потребителю что-то не нравится - он уходит. Если ему что-то нравится больше другого он берет именно это. Разница в сумме покупок одного товара и другого в вашей кассе. Вывод - на плохо продаваемый товар надо либо снижать цены, либо отказываться от него. Либо проводить дополнительные маркетинговые исследования для поиска рыночной ниши. Но нельзя быть всем для всех - это невозможно.Учтите и такой немаловажный фактор как издержки. Затраты на хранение непроданных товаров могут быть весьма ощутимы и серьезно снижать вашу общую эффективность. К тому же неоднократные личные наблюдения и практика позволили сделать весьма убедительное эмпирическое правило - затраты на хранение непроданных товаров имеют тенденцию к росту. А это, простите, - прямой путь к банкротству. Плохо продаваемые товары должны быть уценены и убраны с сайта.





Константин Тимошенко







С удалением плохо продаваемого товара с сайта (из продажи) Вы, кончно, палку слегка перегнули. В оффлайне, это кончно, святое. Да и там, просто не держат большой запас плохо продаваемого товара, что б не омертвлять капитал. Но сосвсем удалять - это нонсенс.



Товар "плохо продаваем" может быть не потому, что он плохой. А потому, что он специфичен. Аспирин продается лучше противоглистовых препаратов. Но это не значит, что надо снижать цены на противоглистовые препараты или вообще удалять их из торговли.







И второе. При произнесении "шаманского" заклинания "сначала спрос - потом предложение" нельзя не учитывать, что спроса на НОВЫЙ товар нет. Но товар появляется и он формирует, порождает спрос. Тут скорее уместно вести речь о социальном заказе на товар.







Все рассуждения господ Траутов со товарищи распространяются на поп-бизнес, в самых примитивных его формах, (фаст-фуд, например), а жизнь куда многограннее. Олег, хотя модератор и аккуратно удаляет мои постинги, надеюсь, что вы все же успеете прочитать.С удалением плохо продаваемого товара с сайта (из продажи) Вы, кончно, палку слегка перегнули. В оффлайне, это кончно, святое. Да и там, просто не держат большой запас плохо продаваемого товара, что б не омертвлять капитал. Но сосвсем удалять - это нонсенс.Товар "плохо продаваем" может быть не потому, что он плохой. А потому, что он специфичен. Аспирин продается лучше противоглистовых препаратов. Но это не значит, что надо снижать цены на противоглистовые препараты или вообще удалять их из торговли.И второе. При произнесении "шаманского" заклинания "сначала спрос - потом предложение" нельзя не учитывать, что спроса на НОВЫЙ товар нет. Но товар появляется и он формирует, порождает спрос. Тут скорее уместно вести речь о социальном заказе на товар.Все рассуждения господ Траутов со товарищи распространяются на поп-бизнес, в самых примитивных его формах, (фаст-фуд, например), а жизнь куда многограннее.





shoponline(Buy-Shop)



Если товар не продается, это не значит что он плохой и ни кому не нужен, а также не значит что его нельзя продвигать (пример - любой новый бренд или продукт, по первости продать его очень сложно, его никто не знает). А лиш значит что для него неправильно выбрали маркетинговую политику, есть масса способов его продать и не мне о них говарить(снижение цены кстате это самый тупой из них), а то что это сложно так это всем понятно, за это у нас и платят зарплату маркетологам, хорошо продаваемый товар не нуждается в маркетологах его и так купят.





shoponline(Buy-Shop)



Пока писал Константин вклинился :-))) И сказал тоже самое :-))





Andre







Ну и конечно, отдельная интересная задача- раскрутить непродавабельный товар и снять сливки :) Вообще-то есть такое понятие как ассортимент. Где юзер с бОльшим удовольствием что-то купит- в лавке где 3 позиции (ну очень продавабельных) или там где 3 + еще 50? Более того, видя всего 3 позиции, юзер начинает метаться по рунету в поисках чего-то еще, а для 3+50 (+500) это не нужно. Другое дело, что угадать, какое соотношение количества продавабельных/непродавабельных позиций на складе должно быть, особенно если весь товар новый для рынка- в этом и мастерство, впрочем, жизнь все равно откорректирует.Ну и конечно, отдельная интересная задача- раскрутить непродавабельный товар и снять сливки :)





Константин Тимошенко







Например тому Квиту. У него цветы. Букеты. По большому счету это ПОДАРОК. Логично было бы расширять ассортимент подарков (корзинки всякие, мягкие игрушки, конфеты-шоколадки и все такое). Т.е. развивать тему "подарки". А так сказал "А" - и алфавит кончился. Ну "метаться" - громко сказано. А предложить к основному товару - фишке магазина еще и сопутствующий - весьма разумно. Но этим и ограничиться.Например тому Квиту. У него цветы. Букеты. По большому счету это ПОДАРОК. Логично было бы расширять ассортимент подарков (корзинки всякие, мягкие игрушки, конфеты-шоколадки и все такое). Т.е. развивать тему "подарки". А так сказал "А" - и алфавит кончился.





Константин Тимошенко



ЗЫ: А "обращений", кстати уже 204080 !!! :) Что ни сутки, то 5 тыщ... :)



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