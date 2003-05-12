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Нужен двидок для инет магазина
12/05/2003
Задело значит... в точку попал! :) Ничего страшного, отпустит. Только на визг не срывайтесь.
Хоспис - близко потому, что постоянно приходится иметь с ним дело. Как с клиентами. В реанимации работаю. Обращаются только когда припечет. А так в основном самолечением занимаются, таблетки выбирают по цвету и красоте упаковки. Ну и цене, есесно.
Все эти рассказки про движок напоминают мне разговоры "про машину" того, у кого ее нет, но он хочет купить. Черег слово слышышь - эх! вот была бы у меня машина крутая. Опа, купил. Повозится повозится, а когда просекает, что чем больше ездишь, тем больше денег на нее надо, уже ищет причину, что бы не ехать.
Так и движок. Ну впаришь ты ему свой oscommerce. И что?
Будет ему Щастье?
Задело значит... в точку попал! :) Ничего страшного, отпустит. Только на визг не срывайтесь.
Хоспис - близко потому, что постоянно приходится иметь с ним дело. Как с клиентами. В реанимации работаю. Обращаются только когда припечет. А так в основном самолечением занимаются, таблетки выбирают по цвету и красоте упаковки. Ну и цене, есесно.
Все эти рассказки про движок напоминают мне разговоры "про машину" того, у кого ее нет, но он хочет купить. Черег слово слышышь - эх! вот была бы у меня машина крутая. Опа, купил. Повозится повозится, а когда просекает, что чем больше ездишь, тем больше денег на нее надо, уже ищет причину, что бы не ехать.
Так и движок. Ну впаришь ты ему свой oscommerce. И что?
Будет ему Щастье?
12/05/2003
Константину, по поводу того почему к части промоушена отношение у клиентов не такое как к части программерской.
Так вот совершенно справедливо замечено что движки как правило берут готовые, а не пишут сами, а рекламу пытаются делать сами а не обращаются к специалистам.
Так вот мое мнение такое, написать хороший магазин, человек не знакомый с работой интернет магазина, даже хорошо умеющий програмить не сможет, ему надо в помошники консультантов различных, готовый движек и проще и дешевле получиться.
Теперь по рекламе, на своем опыте я не раз обращаля в промо фирмы, которые якобы "помогают" в продвижении ресурса, но результат как правило не стоил тех денег которые просят эти "спецы", это не только мое мнение, потому у народа и сложилось мнение что незачем обращаться в подобные конторы, а лучше самим это разруливать, тем более что как это делать многие знают не только в теории.
Константину, по поводу того почему к части промоушена отношение у клиентов не такое как к части программерской.
Так вот совершенно справедливо замечено что движки как правило берут готовые, а не пишут сами, а рекламу пытаются делать сами а не обращаются к специалистам.
Так вот мое мнение такое, написать хороший магазин, человек не знакомый с работой интернет магазина, даже хорошо умеющий програмить не сможет, ему надо в помошники консультантов различных, готовый движек и проще и дешевле получиться.
Теперь по рекламе, на своем опыте я не раз обращаля в промо фирмы, которые якобы "помогают" в продвижении ресурса, но результат как правило не стоил тех денег которые просят эти "спецы", это не только мое мнение, потому у народа и сложилось мнение что незачем обращаться в подобные конторы, а лучше самим это разруливать, тем более что как это делать многие знают не только в теории.
12/05/2003
Кстати о посещаемости и движках. Решил посмотреть что за фрукт такой - Мегафлауэрс (мега цветы, что-ли в переводе). Дмитрий, я надеюсь поймет, что хорошо говорить на цифрах и конкретном пример. Вот его магазин мы и возьмем за отправную точку. Тем более меня тоже заинтересовало магическое число 199044.
Решил проверить. И вот что получилось. Данные приведены по Майл.ру
Недельная динамика показывает, что среднее количество посетителей равна 282 человек в неделю (или 40 человек в день). Количество визитов за это же время 1797, т.е. 257 в день. Индекс интереса 6,4. (индекс интереса показывает сколько страниц смотрит 1 посетитель). Кроме того, отмечена сильная связь количества посетителей и их визитов (это проверялось при помощи индекса корреляции, но наличие сильной связи фиксируется не всегда). Также отмечено, что разброс недельных значений от среднего невелик, что говорит об устойчивости интереса посетителей к данному сайту. При этом рост текущих значений индекса интереса тоже не наблюдается, что говорит о стабилизации посещаемости.
Хотя месячная динамика показывает рост посещаемости (особенно резкий в марте, что и понятно) и затем постепенно снижение до прежних значений. Например, по посетителям можно сказать, что в месяц можно ожидать не более 800 человек или 27 человек в день. Стабильный индекс интереса (чуть менее 7) говорит о сложившихся предпочтениях посетителей в процессе выбора цветов и перемещении по сайту. Кстати, согласно этого счетчика, визитов с ноября прошлого года всего чуть менее 53000, но уж никак не не 199044 (т.е. почти в 4 раза меньше).
Что это дает. Если иметь реальную картину продаж, то на основе полученных данных можно провести оптимизацию страниц (и товаров) по критерию популярности, убрать низкопопулярные (и соответственно низкодоходные) товары, а также более направленно позиционировать свой магазин (бренд).
Кроме того, можно получить и прочие дополнительные результаты, но... это весьма долгая и напряженная работа. Я здесь показал только маленькую часть этого процесса (весь процесс только за деньги и неделю минимум работы). Я специально сделал это для того, чтобы показать - не только программисты умеют заниматься конкретной работой. Дайте мне цифры и я покажу что можно с ними сделать. Еще раз надеюсь - Дмитрий сумеет меня правильно понять, что я взял его магазин в качестве примера.
Кстати о посещаемости и движках. Решил посмотреть что за фрукт такой - Мегафлауэрс (мега цветы, что-ли в переводе). Дмитрий, я надеюсь поймет, что хорошо говорить на цифрах и конкретном пример. Вот его магазин мы и возьмем за отправную точку. Тем более меня тоже заинтересовало магическое число 199044.
Решил проверить. И вот что получилось. Данные приведены по Майл.ру
Недельная динамика показывает, что среднее количество посетителей равна 282 человек в неделю (или 40 человек в день). Количество визитов за это же время 1797, т.е. 257 в день. Индекс интереса 6,4. (индекс интереса показывает сколько страниц смотрит 1 посетитель). Кроме того, отмечена сильная связь количества посетителей и их визитов (это проверялось при помощи индекса корреляции, но наличие сильной связи фиксируется не всегда). Также отмечено, что разброс недельных значений от среднего невелик, что говорит об устойчивости интереса посетителей к данному сайту. При этом рост текущих значений индекса интереса тоже не наблюдается, что говорит о стабилизации посещаемости.
Хотя месячная динамика показывает рост посещаемости (особенно резкий в марте, что и понятно) и затем постепенно снижение до прежних значений. Например, по посетителям можно сказать, что в месяц можно ожидать не более 800 человек или 27 человек в день. Стабильный индекс интереса (чуть менее 7) говорит о сложившихся предпочтениях посетителей в процессе выбора цветов и перемещении по сайту. Кстати, согласно этого счетчика, визитов с ноября прошлого года всего чуть менее 53000, но уж никак не не 199044 (т.е. почти в 4 раза меньше).
Что это дает. Если иметь реальную картину продаж, то на основе полученных данных можно провести оптимизацию страниц (и товаров) по критерию популярности, убрать низкопопулярные (и соответственно низкодоходные) товары, а также более направленно позиционировать свой магазин (бренд).
Кроме того, можно получить и прочие дополнительные результаты, но... это весьма долгая и напряженная работа. Я здесь показал только маленькую часть этого процесса (весь процесс только за деньги и неделю минимум работы). Я специально сделал это для того, чтобы показать - не только программисты умеют заниматься конкретной работой. Дайте мне цифры и я покажу что можно с ними сделать. Еще раз надеюсь - Дмитрий сумеет меня правильно понять, что я взял его магазин в качестве примера.
12/05/2003
Олег, ну, во первых, спасибо Вам за исследования и рекламу. Во вторых, предлагаю на этом и закончить, а модератора прощу удалить эти 2 поста, т.к. Вы занимаетесь разглашением комм. информации (пусть она и косвенно открыта). В будущем Вы можете прислать Ваш отчет мне по емайлу или хотя бы получать мое разрешение на опубликование подобных материалов, т.к. Вы нарушаете деловую этику.
С уважением,
Дмитрий Каратаев
Олег, ну, во первых, спасибо Вам за исследования и рекламу. Во вторых, предлагаю на этом и закончить, а модератора прощу удалить эти 2 поста, т.к. Вы занимаетесь разглашением комм. информации (пусть она и косвенно открыта). В будущем Вы можете прислать Ваш отчет мне по емайлу или хотя бы получать мое разрешение на опубликование подобных материалов, т.к. Вы нарушаете деловую этику.
С уважением,
Дмитрий Каратаев
13/05/2003
Уважаемый Дмитрий. Моя работа в основном связана с исследованиями и анализом в экономике, в том числе и коммерческой деятельности. Я сделал этот анализ, чтобы показать что моя практическая деятельность не связана с программированием и пр., а касается другой не менее важной стороны - мониторинга и анализа.
Именно такие заказы я выполняю по заказу сторонних предприятий. Не всегда эти заказы касаются сайтов, чаще всего (пока - я надеюсь) речь идет о финансовой, производственной, сбытовой или маркетинговой деятельности в традиционном понимании.
Уважаемый Дмитрий. Моя работа в основном связана с исследованиями и анализом в экономике, в том числе и коммерческой деятельности. Я сделал этот анализ, чтобы показать что моя практическая деятельность не связана с программированием и пр., а касается другой не менее важной стороны - мониторинга и анализа.
Именно такие заказы я выполняю по заказу сторонних предприятий. Не всегда эти заказы касаются сайтов, чаще всего (пока - я надеюсь) речь идет о финансовой, производственной, сбытовой или маркетинговой деятельности в традиционном понимании.
13/05/2003
Да я то согласен, что маркетинговые иследования важны, но я писал о том что большинство народа на заре рунета заплатив маркетологу и не получив никакого результата, теперь небудут пользоваться их услугами, а будут продвигать сайты сами, как кто умеет.
Олег, интерестно вы рассуждаете, народ не хочет покупать продукцию -> она никому не нужна -> ее надо убрать с сайта. Вот это НОНСЕНС!!!! Какой вы к ... маркетолог, извените или я чегото не понимаю. У нас в компании маркетологи занимаются тем что продвигают как раз плохо продаваемые товары, с помощью той же статистики. Ваш способ нацелен не на развитие сайта а на его развал. Покупают на сайте например телефон С55, а остальные не очень, что повашему надо оставить один телефон и радоваться что на сайт народ за ним валлит, толку от такого маркетинга???
А что косается мега... и иже сним, то они возникли не на пустом месте, а из огромной дистрибьютерской компании имеющий опыт продаж в Offline немеренный, так что проблем с маркетологами у них тоже нет.
И я думаю что они не убирают с сайта плохо продаваемые товары, а действуют по другому .....
Да я то согласен, что маркетинговые иследования важны, но я писал о том что большинство народа на заре рунета заплатив маркетологу и не получив никакого результата, теперь небудут пользоваться их услугами, а будут продвигать сайты сами, как кто умеет.
Олег, интерестно вы рассуждаете, народ не хочет покупать продукцию -> она никому не нужна -> ее надо убрать с сайта. Вот это НОНСЕНС!!!! Какой вы к ... маркетолог, извените или я чегото не понимаю. У нас в компании маркетологи занимаются тем что продвигают как раз плохо продаваемые товары, с помощью той же статистики. Ваш способ нацелен не на развитие сайта а на его развал. Покупают на сайте например телефон С55, а остальные не очень, что повашему надо оставить один телефон и радоваться что на сайт народ за ним валлит, толку от такого маркетинга???
А что косается мега... и иже сним, то они возникли не на пустом месте, а из огромной дистрибьютерской компании имеющий опыт продаж в Offline немеренный, так что проблем с маркетологами у них тоже нет.
И я думаю что они не убирают с сайта плохо продаваемые товары, а действуют по другому .....
13/05/2003
Уважаемый ШОЛ.
Первое - если продвигать сайты "кто как умеет" это значит никак. Об этом я уже не раз писал в разных топиках. Особенно в том, где речь шла о строительстве храма.
Воторое. Я вас извиняю, что вы ничего не понимаете в маркетинге. Попросите ваших маркетологов - пусть они вам объяснят азы маркетинга (если они этого не смогут - гоните их в шею - это не маркетологи).
Теперь о продвижении. Продвигать можно только тот товар, который продается. Товар которые не продается - продвигать нельзя. Это аксиома не только маркетинга, но и бизнеса в целом. Почему? Потому что сначала потребность - товар потом. А вы предлагаете совершенно наоборот - предлагать товар, которые не соответствует (или частично соответствует) искомой потребности. Чтобы вам было и в дальнейшем ясно и понятно - научитесь смотреть на себя со стороны. Представьте что вы тоже покупатель (надеюсь, что вы тоже покупаете в магазинах что-либо). Так вот я совершенно уверен, что вы не купите тот товар, если он вам абсолютно не нужен. Самое интересное, что даже несмотря а все ухищрения рекламы и маркетинга продать этот товар невозможно. Другое дело, что можно искать такого покупателя. Да, но время и стоимость такого поиска должны быть учтены для принятия решения.
Мне откровенно жаль тех маркетологов, которые пытаются продвигать непродаваемые товары (это значит что они делают двойную работу, причем обе - плохо). Лучше и намного прибыльнее продвигать те товары, которые лучше и быстрее продаются.
Что же касается мега и иже с ними... Я оценивал данные с их сайта, поэтому какая у них так компания в офллайне я не знаю (если бы такие данные мне предоставили, думаю, что в анализ обязательно бы их включил). А на сайте все довольно просто - потребитель голосует рублем и ногами - это тоже аксиома. И это самые достоверные данные. Если потребителю что-то не нравится - он уходит. Если ему что-то нравится больше другого он берет именно это. Разница в сумме покупок одного товара и другого в вашей кассе. Вывод - на плохо продаваемый товар надо либо снижать цены, либо отказываться от него. Либо проводить дополнительные маркетинговые исследования для поиска рыночной ниши. Но нельзя быть всем для всех - это невозможно.
Учтите и такой немаловажный фактор как издержки. Затраты на хранение непроданных товаров могут быть весьма ощутимы и серьезно снижать вашу общую эффективность. К тому же неоднократные личные наблюдения и практика позволили сделать весьма убедительное эмпирическое правило - затраты на хранение непроданных товаров имеют тенденцию к росту. А это, простите, - прямой путь к банкротству. Плохо продаваемые товары должны быть уценены и убраны с сайта.
Уважаемый ШОЛ.
Первое - если продвигать сайты "кто как умеет" это значит никак. Об этом я уже не раз писал в разных топиках. Особенно в том, где речь шла о строительстве храма.
Воторое. Я вас извиняю, что вы ничего не понимаете в маркетинге. Попросите ваших маркетологов - пусть они вам объяснят азы маркетинга (если они этого не смогут - гоните их в шею - это не маркетологи).
Теперь о продвижении. Продвигать можно только тот товар, который продается. Товар которые не продается - продвигать нельзя. Это аксиома не только маркетинга, но и бизнеса в целом. Почему? Потому что сначала потребность - товар потом. А вы предлагаете совершенно наоборот - предлагать товар, которые не соответствует (или частично соответствует) искомой потребности. Чтобы вам было и в дальнейшем ясно и понятно - научитесь смотреть на себя со стороны. Представьте что вы тоже покупатель (надеюсь, что вы тоже покупаете в магазинах что-либо). Так вот я совершенно уверен, что вы не купите тот товар, если он вам абсолютно не нужен. Самое интересное, что даже несмотря а все ухищрения рекламы и маркетинга продать этот товар невозможно. Другое дело, что можно искать такого покупателя. Да, но время и стоимость такого поиска должны быть учтены для принятия решения.
Мне откровенно жаль тех маркетологов, которые пытаются продвигать непродаваемые товары (это значит что они делают двойную работу, причем обе - плохо). Лучше и намного прибыльнее продвигать те товары, которые лучше и быстрее продаются.
Что же касается мега и иже с ними... Я оценивал данные с их сайта, поэтому какая у них так компания в офллайне я не знаю (если бы такие данные мне предоставили, думаю, что в анализ обязательно бы их включил). А на сайте все довольно просто - потребитель голосует рублем и ногами - это тоже аксиома. И это самые достоверные данные. Если потребителю что-то не нравится - он уходит. Если ему что-то нравится больше другого он берет именно это. Разница в сумме покупок одного товара и другого в вашей кассе. Вывод - на плохо продаваемый товар надо либо снижать цены, либо отказываться от него. Либо проводить дополнительные маркетинговые исследования для поиска рыночной ниши. Но нельзя быть всем для всех - это невозможно.
Учтите и такой немаловажный фактор как издержки. Затраты на хранение непроданных товаров могут быть весьма ощутимы и серьезно снижать вашу общую эффективность. К тому же неоднократные личные наблюдения и практика позволили сделать весьма убедительное эмпирическое правило - затраты на хранение непроданных товаров имеют тенденцию к росту. А это, простите, - прямой путь к банкротству. Плохо продаваемые товары должны быть уценены и убраны с сайта.
13/05/2003
Олег, хотя модератор и аккуратно удаляет мои постинги, надеюсь, что вы все же успеете прочитать.
С удалением плохо продаваемого товара с сайта (из продажи) Вы, кончно, палку слегка перегнули. В оффлайне, это кончно, святое. Да и там, просто не держат большой запас плохо продаваемого товара, что б не омертвлять капитал. Но сосвсем удалять - это нонсенс.
Товар "плохо продаваем" может быть не потому, что он плохой. А потому, что он специфичен. Аспирин продается лучше противоглистовых препаратов. Но это не значит, что надо снижать цены на противоглистовые препараты или вообще удалять их из торговли.
И второе. При произнесении "шаманского" заклинания "сначала спрос - потом предложение" нельзя не учитывать, что спроса на НОВЫЙ товар нет. Но товар появляется и он формирует, порождает спрос. Тут скорее уместно вести речь о социальном заказе на товар.
Все рассуждения господ Траутов со товарищи распространяются на поп-бизнес, в самых примитивных его формах, (фаст-фуд, например), а жизнь куда многограннее.
Олег, хотя модератор и аккуратно удаляет мои постинги, надеюсь, что вы все же успеете прочитать.
С удалением плохо продаваемого товара с сайта (из продажи) Вы, кончно, палку слегка перегнули. В оффлайне, это кончно, святое. Да и там, просто не держат большой запас плохо продаваемого товара, что б не омертвлять капитал. Но сосвсем удалять - это нонсенс.
Товар "плохо продаваем" может быть не потому, что он плохой. А потому, что он специфичен. Аспирин продается лучше противоглистовых препаратов. Но это не значит, что надо снижать цены на противоглистовые препараты или вообще удалять их из торговли.
И второе. При произнесении "шаманского" заклинания "сначала спрос - потом предложение" нельзя не учитывать, что спроса на НОВЫЙ товар нет. Но товар появляется и он формирует, порождает спрос. Тут скорее уместно вести речь о социальном заказе на товар.
Все рассуждения господ Траутов со товарищи распространяются на поп-бизнес, в самых примитивных его формах, (фаст-фуд, например), а жизнь куда многограннее.
13/05/2003
Если товар не продается, это не значит что он плохой и ни кому не нужен, а также не значит что его нельзя продвигать (пример - любой новый бренд или продукт, по первости продать его очень сложно, его никто не знает). А лиш значит что для него неправильно выбрали маркетинговую политику, есть масса способов его продать и не мне о них говарить(снижение цены кстате это самый тупой из них), а то что это сложно так это всем понятно, за это у нас и платят зарплату маркетологам, хорошо продаваемый товар не нуждается в маркетологах его и так купят.
Если товар не продается, это не значит что он плохой и ни кому не нужен, а также не значит что его нельзя продвигать (пример - любой новый бренд или продукт, по первости продать его очень сложно, его никто не знает). А лиш значит что для него неправильно выбрали маркетинговую политику, есть масса способов его продать и не мне о них говарить(снижение цены кстате это самый тупой из них), а то что это сложно так это всем понятно, за это у нас и платят зарплату маркетологам, хорошо продаваемый товар не нуждается в маркетологах его и так купят.
13/05/2003
Вообще-то есть такое понятие как ассортимент. Где юзер с бОльшим удовольствием что-то купит- в лавке где 3 позиции (ну очень продавабельных) или там где 3 + еще 50? Более того, видя всего 3 позиции, юзер начинает метаться по рунету в поисках чего-то еще, а для 3+50 (+500) это не нужно. Другое дело, что угадать, какое соотношение количества продавабельных/непродавабельных позиций на складе должно быть, особенно если весь товар новый для рынка- в этом и мастерство, впрочем, жизнь все равно откорректирует.
Ну и конечно, отдельная интересная задача- раскрутить непродавабельный товар и снять сливки :)
Вообще-то есть такое понятие как ассортимент. Где юзер с бОльшим удовольствием что-то купит- в лавке где 3 позиции (ну очень продавабельных) или там где 3 + еще 50? Более того, видя всего 3 позиции, юзер начинает метаться по рунету в поисках чего-то еще, а для 3+50 (+500) это не нужно. Другое дело, что угадать, какое соотношение количества продавабельных/непродавабельных позиций на складе должно быть, особенно если весь товар новый для рынка- в этом и мастерство, впрочем, жизнь все равно откорректирует.
Ну и конечно, отдельная интересная задача- раскрутить непродавабельный товар и снять сливки :)
13/05/2003
Ну "метаться" - громко сказано. А предложить к основному товару - фишке магазина еще и сопутствующий - весьма разумно. Но этим и ограничиться.
Например тому Квиту. У него цветы. Букеты. По большому счету это ПОДАРОК. Логично было бы расширять ассортимент подарков (корзинки всякие, мягкие игрушки, конфеты-шоколадки и все такое). Т.е. развивать тему "подарки". А так сказал "А" - и алфавит кончился.
Ну "метаться" - громко сказано. А предложить к основному товару - фишке магазина еще и сопутствующий - весьма разумно. Но этим и ограничиться.
Например тому Квиту. У него цветы. Букеты. По большому счету это ПОДАРОК. Логично было бы расширять ассортимент подарков (корзинки всякие, мягкие игрушки, конфеты-шоколадки и все такое). Т.е. развивать тему "подарки". А так сказал "А" - и алфавит кончился.
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