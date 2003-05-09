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Нужен двидок для инет магазина



Alex56







Вы вообще-то занимаетесь непосредственно интернет бизнесом? Или в основном теоретик? Все эти разговоры про индпошив, и как это здорово, в основном разводят программисты, пытающиеся заработать денежки. И забавно, когда обвиняют западных программистов в необоснованно завышенных ценах, приводящих к пиратству, скромно умалчивают о своих. Возьмем магазин shoponline(Buy-Shop) - при начительно меньших возможностях чем x-cart, его стоимость в 4 с лишним раза выше. Это нормально? Когда я читаю рассуждения про индпошив и только для вас, за приличные деньги, мне хочется сразу спросить, в каком мире вы живете? Ну выйдите на улицу и посмотрите - где вы видите магазины, построенные по индивидуальному заказу? Практически все магазины оффлайна одинаковые, разница в названиях, оформлении и продаваемых товарах. Интернет бизнес ничем не отличается от обычного, я знаю о чем говорю, он кормит меня уже четвертый год, и для абсолютного большинства применений достаточно универсального движка и возможность изменить дизайн. Что x-cart позволяет сделать в полной мере благодаря системе темплейтов. А вы мне говорите выдайте ТЗ и закажите. Неизвестно кому и неизвестно что потом получу, и сколько отлаживать будут, и сколько в нем дыр потом найдется, а суть в итоге такая же будет. Вы же не предлагаете заказать ОС по индпошиву, или графический редактор, или почтовую программу? Вы пользуетесь массовыми. Так и здесь, для большинсва применений годится универсальный движок, а тем, кому действительно нужно что-то уникальное, не составит труда нанять команду профессионалов программистов. Константин ТимошенкоВы вообще-то занимаетесь непосредственно интернет бизнесом? Или в основном теоретик? Все эти разговоры про индпошив, и как это здорово, в основном разводят программисты, пытающиеся заработать денежки. И забавно, когда обвиняют западных программистов в необоснованно завышенных ценах, приводящих к пиратству, скромно умалчивают о своих. Возьмем магазин shoponline(Buy-Shop) - при начительно меньших возможностях чем x-cart, его стоимость в 4 с лишним раза выше. Это нормально? Когда я читаю рассуждения про индпошив и только для вас, за приличные деньги, мне хочется сразу спросить, в каком мире вы живете? Ну выйдите на улицу и посмотрите - где вы видите магазины, построенные по индивидуальному заказу? Практически все магазины оффлайна одинаковые, разница в названиях, оформлении и продаваемых товарах. Интернет бизнес ничем не отличается от обычного, я знаю о чем говорю, он кормит меня уже четвертый год, и для абсолютного большинства применений достаточно универсального движка и возможность изменить дизайн. Что x-cart позволяет сделать в полной мере благодаря системе темплейтов. А вы мне говорите выдайте ТЗ и закажите. Неизвестно кому и неизвестно что потом получу, и сколько отлаживать будут, и сколько в нем дыр потом найдется, а суть в итоге такая же будет. Вы же не предлагаете заказать ОС по индпошиву, или графический редактор, или почтовую программу? Вы пользуетесь массовыми. Так и здесь, для большинсва применений годится универсальный движок, а тем, кому действительно нужно что-то уникальное, не составит труда нанять команду профессионалов программистов.





Константин Тимошенко







ЧТО Я - НЕ ПРОГРАММИСТ !!!



Более того, сам страдаю от их дефицита! Нет, любителей ваять хомячков за большие бабки - море, но как только ставлю задачу с написанием оригинального скриптика (хоть на php), 70% разбегаются как тараканы, еще 98% проваливают все сроки, и удается найти 1-2 с грехом пополам.



Я никого не развожу на написание движка!







Далее по тексту:



"Интернет бизнес ничем не отличается от обычного..."



Так в том и проблема, ё-моё!



Как один создал стратегичексую ошибку - так все ее тупо и копируют.



Да и по поводу одинаковости в офф-лайне вы переборщили. Может если сравнивать 5 магазинов какого райцентра - так оно и есть. А там где их много - разница очевидна. Хотя справедливости ради конечно можно их классифицировать по 10-20 "типам" организации.







"абсолютного большинства применений достаточно универсального движка и возможность изменить дизайн."



Вот-вот, отсюда и их убогое существование. Движок-дизайн, вот и весь набор "оружия".



Когда строится нечто серьезное, то ТЗ выдается на ПРОЦЕСС, ан е на движок и дизайн. Задаются требуемые характеристики, которые должны быть соблюдены, а не "дизайн".



1. Yellow color scheme



2. Blue color scheme



3. Green color scheme



4. Red color scheme







Зашибись "выбор" дизайна!



Впрочем, пьянка - дело добровольное. Кто то делает свое, а кто то заказывает свое (иногда такое же :) ) Это в меру разумения.







Алекс, у человека проблема - ему не продают. Я и посоветовал - закажи себе свое. А заодно и улучшишь что то, под свои условия и свой товар. Тем более, что автор х-cart ничего выдающегося не создал. Но если запал человек на x-cart - да флаг ему в руки!







Да, я пользуюсь "массовыми" виндами, фотошопом, езжу на серийной машине, живу в среднем доме. Не потому, что хочу, а потому, что заказывать ЭТО индивидуально - денег много-ть надо, а смыл будет почти тот же. Хотя те, у кого денёг немерянно стремятся именно к индпошиву.







И про 4 года кормежки с этого - сильно похоже на "свист". Уж за 4 года изви-ини-и-ите, процесс должен быть настолько заточен, что бы четко знать и своего покупателя, и сам процесс ИТ, что бы очень грамотно написать ТЗ. А вы боитесь, что "месяц отлаживать будут". По вашим словам, вы 4 года отлаживались, что четко уяснить, что вам надо. Оказалось, что надо интернет-витринку - x-cart.



Ну да это ваш выбор. Алекс, я же предупредил,ЧТО Я - НЕ ПРОГРАММИСТ !!!Более того, сам страдаю от их дефицита! Нет, любителей ваять хомячков за большие бабки - море, но как только ставлю задачу с написанием оригинального скриптика (хоть на php), 70% разбегаются как тараканы, еще 98% проваливают все сроки, и удается найти 1-2 с грехом пополам.Я никого не развожу на написание движка!Далее по тексту:"Интернет бизнес ничем не отличается от обычного..."Так в том и проблема, ё-моё!Как один создал стратегичексую ошибку - так все ее тупо и копируют.Да и по поводу одинаковости в офф-лайне вы переборщили. Может если сравнивать 5 магазинов какого райцентра - так оно и есть. А там где их много - разница очевидна. Хотя справедливости ради конечно можно их классифицировать по 10-20 "типам" организации."абсолютного большинства применений достаточно универсального движка и возможность изменить дизайн."Вот-вот, отсюда и их убогое существование. Движок-дизайн, вот и весь набор "оружия".Когда строится нечто серьезное, то ТЗ выдается на ПРОЦЕСС, ан е на движок и дизайн. Задаются требуемые характеристики, которые должны быть соблюдены, а не "дизайн".1. Yellow color scheme2. Blue color scheme3. Green color scheme4. Red color schemeЗашибись "выбор" дизайна!Впрочем, пьянка - дело добровольное. Кто то делает свое, а кто то заказывает свое (иногда такое же :) ) Это в меру разумения.Алекс, у человека проблема - ему не продают. Я и посоветовал - закажи себе свое. А заодно и улучшишь что то, под свои условия и свой товар. Тем более, что автор х-cart ничего выдающегося не создал. Но если запал человек на x-cart - да флаг ему в руки!Да, я пользуюсь "массовыми" виндами, фотошопом, езжу на серийной машине, живу в среднем доме. Не потому, что хочу, а потому, что заказывать ЭТО индивидуально - денег много-ть надо, а смыл будет почти тот же. Хотя те, у кого денёг немерянно стремятся именно к индпошиву.И про 4 года кормежки с этого - сильно похоже на "свист". Уж за 4 года изви-ини-и-ите, процесс должен быть настолько заточен, что бы четко знать и своего покупателя, и сам процесс ИТ, что бы очень грамотно написать ТЗ. А вы боитесь, что "месяц отлаживать будут". По вашим словам, вы 4 года отлаживались, что четко уяснить, что вам надо. Оказалось, что надо интернет-витринку - x-cart.Ну да это ваш выбор.





FFR







Вопросами реального применения интернет в торговле, мы занимаемся с 2000 года. Как не крути, а главное все же движок. Мы проверяли и испытывали множество вариантов и остановились на osCommerce, как на лучшем из того, что сегодня есть.



В создание "самопального движка за 300$", я не верю, так как это невозможно в принципе, да и изобретать велосипед собственно ни к чему.



Наши клиенты, в России, США и Израиле используют движок osCommerce без проблем и нареканий.



Для наших новых клиентов, мы разработали и предлагаем (бесплатно) 3 варианта предустановленных на сервере движков стандартной конфигурации:







OsCommerce



Interchange



Agora







Установка любого из этих магазинов занимает пару минут. Если клиенту необходимо что либо изменить или добавить в стандартный пакет, разработать новый модуль или блок, создать фирменный дизайн, то эти работы мы выполняем за дополнительную оплату.







Для разработчиков и пользователей osCommerce на русском языке, мы уже второй год поддерживаем форум osCommerce по-Русски.







Я надеюсь, что это реальный ответ на многие вопросы в этом топике. Ответ, который можно пощупать, :) в отличие от теоретических изысканий моих уважаемых коллег. Уважаемые господа,Вопросами реального применения интернет в торговле, мы занимаемся с 2000 года. Как не крути, а главное все же движок. Мы проверяли и испытывали множество вариантов и остановились на osCommerce, как на лучшем из того, что сегодня есть.В создание "самопального движка за 300$", я не верю, так как это невозможно в принципе, да и изобретать велосипед собственно ни к чему.Наши клиенты, в России, США и Израиле используют движок osCommerce без проблем и нареканий.Для наших новых клиентов, мы разработали и предлагаем (бесплатно) 3 варианта предустановленных на сервере движков стандартной конфигурации:OsCommerceInterchangeAgoraУстановка любого из этих магазинов занимает пару минут. Если клиенту необходимо что либо изменить или добавить в стандартный пакет, разработать новый модуль или блок, создать фирменный дизайн, то эти работы мы выполняем за дополнительную оплату.Для разработчиков и пользователей osCommerce на русском языке, мы уже второй год поддерживаем форум osCommerce по-Русски.Я надеюсь, что это реальный ответ на многие вопросы в этом топике. Ответ, который можно пощупать, :) в отличие от теоретических изысканий моих уважаемых коллег.





Константин Тимошенко







Хоть бы один ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ пришел и сказал:



"Мол, до этого юзал движок ААА, дело было труба. Купили движок БББ - покупатель косяком попёр. Движок БББ - вот секрет успеха!"



Так нет не одного такого! Ни к кому не прет! Ни к ААА, ни к БББ.



А те, к кому "прёт" - на "самодельных" двиДках :). Млин, одни продавцы двиДков!Хоть бы один ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ пришел и сказал:"Мол, до этого юзал движок ААА, дело было труба. Купили движок БББ - покупатель косяком попёр. Движок БББ - вот секрет успеха!"Так нет не одного такого! Ни к кому не прет! Ни к ААА, ни к БББ.А те, к кому "прёт" - на "самодельных" двиДках :).





FFR











Самоделкиным всегда почет и уважение !!!!







Но читать таки надо внимательнее: "двиДки" то мы предлагаем бесплатно :) Ставь и пользуйся. А вот когда не получится, они к тебе и придут за самодельным "двиДком" :)







ЦИТАТА: Для наших новых клиентов, мы разработали и предлагаем (бесплатно) 3 варианта предустановленных на сервере движков стандартной конфигурации:







OsCommerce



Interchange



Agora







КОНЕЦ ЦИТАТЫ:







А насчет продаж, да все мы тут чего нибудь понемножку продаем, и ты и я и другие участники.



Я надеюсь, что мой ответ был как раз на заданный вопрос, где взять "двиДок", и надеюсь, что большинство закажет его родимого естественно у тебя, так как ты рядом, а я нахожусь не в радиусе МКД :) а немножко подальше.







Ну а один из законов торговли, говорит, что чем больше предложение и соответственно выбор у потребителя, тем ему лучше. Нет проблем Костя :)Самоделкиным всегда почет и уважение !!!!Но читать таки надо внимательнее: "двиДки" то мы предлагаем бесплатно :) Ставь и пользуйся. А вот когда не получится, они к тебе и придут за самодельным "двиДком" :)ЦИТАТА: Для наших новых клиентов, мы разработали и предлагаем (бесплатно) 3 варианта предустановленных на сервере движков стандартной конфигурации:OsCommerceInterchangeAgoraКОНЕЦ ЦИТАТЫ:А насчет продаж, да все мы тут чего нибудь понемножку продаем, и ты и я и другие участники.Я надеюсь, что мой ответ был как раз на заданный вопрос, где взять "двиДок", и надеюсь, что большинство закажет его родимого естественно у тебя, так как ты рядом, а я нахожусь не в радиусе МКД :) а немножко подальше.Ну а один из законов торговли, говорит, что чем больше предложение и соответственно выбор у потребителя, тем ему лучше.





Alex56







Насчет свиста - не 4 года, а четвертый год. У меня вообще нет никакого движка магазина, обычный заказ по е-мейл и полностью ручная обработка заказов. По России и сейчас мне больше не надо, но я собираюсь выходить на зарубежный рынок, вот и встала проблема движка. OSC нормальный движок, но мне хочется именно коммерческий, а не альфу/бету. Кстати, вы на своем сайте рекламируете магазин или это ваш? Я посмотрел - явно сделан на базе OSC. И еще раз повторю вопросы дизайна и движка должны быть разделены, в нормальном магазине. X-Cart, благодаря системе темплейтов, позволяет мало-мальски подготовленному человеку сделать достаточно оргинальный и узнаваемый дизайн. OSC впрочем тоже. А об уникальности движков... Ну что тут можно уникального придумать? Ну как в офлайновом магазине, никуда не деться от 4-х стен, крыши, полов и витрин и кассы, так и здесь - практически любой магазин предусматривает одинаковый набор функций - витрина, каталоги, корзина, система приема платежей... И поэтому заказывать кому-то, не зная их квалификации, не зная людей (где гарантия, что мне не вставят в код дырку, для нелегального входа?) - это ж надо полностью проверять весь код! И зачем весь этот гемор, если в итоге получишь тоже самое? Я все это к тому, что не вижу смысла для обычных применений заказывать что-то уникальное для себя, по очень дорогой цене, когда имеются движки, которые за счет сравнительно больших объемов их продаж имеют невысокую цену. Константин ТимошенкоНасчет свиста - не 4 года, а четвертый год. У меня вообще нет никакого движка магазина, обычный заказ по е-мейл и полностью ручная обработка заказов. По России и сейчас мне больше не надо, но я собираюсь выходить на зарубежный рынок, вот и встала проблема движка. OSC нормальный движок, но мне хочется именно коммерческий, а не альфу/бету. Кстати, вы на своем сайте рекламируете магазин или это ваш? Я посмотрел - явно сделан на базе OSC. И еще раз повторю вопросы дизайна и движка должны быть разделены, в нормальном магазине. X-Cart, благодаря системе темплейтов, позволяет мало-мальски подготовленному человеку сделать достаточно оргинальный и узнаваемый дизайн. OSC впрочем тоже. А об уникальности движков... Ну что тут можно уникального придумать? Ну как в офлайновом магазине, никуда не деться от 4-х стен, крыши, полов и витрин и кассы, так и здесь - практически любой магазин предусматривает одинаковый набор функций - витрина, каталоги, корзина, система приема платежей... И поэтому заказывать кому-то, не зная их квалификации, не зная людей (где гарантия, что мне не вставят в код дырку, для нелегального входа?) - это ж надо полностью проверять весь код! И зачем весь этот гемор, если в итоге получишь тоже самое? Я все это к тому, что не вижу смысла для обычных применений заказывать что-то уникальное для себя, по очень дорогой цене, когда имеются движки, которые за счет сравнительно больших объемов их продаж имеют невысокую цену.





Константин Тимошенко







Вы меня хотите убедить, что человек, торгующий в ИМ холодильниками с доставкой и "пицца на дом", "книги и диски" или "цветы" могут работать на одном движке? Если вы говорите "да, могут" мне просто вообще не о чем разговаривать. Кто то из нас двоих вообще ни фига не смыслит с ИТ. И аргумент типа "да я ...-надцатый год мудохаюсь со своим интернет-магазином, правда с грошовой прибылью" - это не аргумент. Владелец магазиа - это владелец магазина, а не полулюмпен.



(Как говорили древние, если умный спорит с дураком, люди перестают видеть между ними разницу).



Изобретать велосипед действительно не надо. Но надо ТЮНИНГОВАТЬ, т.бишь НАСТРАИВАТЬ. Под себя, товар, покупателя...



А "red color" "blue color" - это не тюнинг! Это те пластмассовые хреновинки и фигульки и прочая "красота", которыми многие любят обвешивать машину, нарушаю всю аэродинамику и безопасность. А тюнинг - это доводка и настройка мотора (движка), подвески, тормозов, салона... Врочем, это отдельная тема.







Алекс:



"Кстати, вы на своем сайте рекламируете магазин"



На каком моем сайте? Я магазинов не продаю и сам их не имею (пока). Сейчас строится один, но это другая история. он то как раз на "самодельном" движке будет. А большинство моих серверов - эти паблишерские площадки и не более. Они пока 100% плановоубыточные проекты, работающие на "потом". То, что в их основе одинаковый движок - это просто система управления контентом сайта. И тем более удивительно, что большинство используют подобный примитивный механизм в качестве дижков ИМ!



Ребята, вы что, в самом деле считаете, что ИМ это картинки товара, кнопки "положить в корзину", "выписать счет" и надпись "ждите, наш менеджер вам перезвонит"? + система управления всем ЭТИМ. Я угораю!



"что не вижу смысла..." далее по тексту.



Сударыня! Вам нужны шашечки, или вам нужно ехать?



Я понял, Алекс, вам нужны шашечки. Счастливого пути! FFR, дело не "самоделкиных", а в назначении. Есть самолет транспортный, есть бомбардировщик, есть штукмовик. Есть автомобиль грузовой, есть среднетоннажный и легковой и пр. и др.Вы меня хотите убедить, что человек, торгующий в ИМ холодильниками с доставкой и "пицца на дом", "книги и диски" или "цветы" могут работать на одном движке? Если вы говорите "да, могут" мне просто вообще не о чем разговаривать. Кто то из нас двоих вообще ни фига не смыслит с ИТ. И аргумент типа "да я ...-надцатый год мудохаюсь со своим интернет-магазином, правда с грошовой прибылью" - это не аргумент. Владелец магазиа - это владелец магазина, а не полулюмпен.(Как говорили древние, если умный спорит с дураком, люди перестают видеть между ними разницу).Изобретать велосипед действительно не надо. Но надо ТЮНИНГОВАТЬ, т.бишь НАСТРАИВАТЬ. Под себя, товар, покупателя...А "red color" "blue color" - это не тюнинг! Это те пластмассовые хреновинки и фигульки и прочая "красота", которыми многие любят обвешивать машину, нарушаю всю аэродинамику и безопасность. А тюнинг - это доводка и настройка мотора (движка), подвески, тормозов, салона... Врочем, это отдельная тема.Алекс:"Кстати, вы на своем сайте рекламируете магазин"На каком моем сайте? Я магазинов не продаю и сам их не имею (пока). Сейчас строится один, но это другая история. он то как раз на "самодельном" движке будет. А большинство моих серверов - эти паблишерские площадки и не более. Они пока 100% плановоубыточные проекты, работающие на "потом". То, что в их основе одинаковый движок - это просто система управления контентом сайта. И тем более удивительно, что большинство используют подобный примитивный механизм в качестве дижков ИМ!Ребята, вы что, в самом деле считаете, что ИМ это картинки товара, кнопки "положить в корзину", "выписать счет" и надпись "ждите, наш менеджер вам перезвонит"? + система управления всем ЭТИМ. Я угораю!"что не вижу смысла..." далее по тексту.Сударыня! Вам нужны шашечки, или вам нужно ехать?Я понял, Алекс, вам нужны шашечки. Счастливого пути!





Alex56







"Они пока 100% плановоубыточные проекты, работающие на "потом"."



Более странных что ли, если сказать как можно мягче, заявлений я еще не встречал, извините. Ну я понял бы еще, если вы купили бы участок земли, с расчетом что потом, лет через 10, там пройдет железная дорога, и ваши вложения многократно окупятся, но делать интернет-сайты, которые сейчас никому не нужны, вкладывать в них труд, деньги, но может быть потом... Это даже не смешно. А я еще потерял время на дискуссию с вами... Ну-ну, продолжайте мечтать дальше, что потом, когда нибудь, может быть, если сильно повезет вы будете круче БГ, а мне извините, маниловщиной некогда заниматься, мне уже сейчас надо деньги продолжать зарабатывать, а не тратить время в бесплодных дискуссиях про шашечки, ехать и т.д. Счастливого построения хрустального моста, а я пойду очередному клиенту заказ отправлять... На этом я свое участие в этом топике считаю завешенным. Константин Тимошенко"Они пока 100% плановоубыточные проекты, работающие на "потом"."Более странных что ли, если сказать как можно мягче, заявлений я еще не встречал, извините. Ну я понял бы еще, если вы купили бы участок земли, с расчетом что потом, лет через 10, там пройдет железная дорога, и ваши вложения многократно окупятся, но делать интернет-сайты, которые сейчас никому не нужны, вкладывать в них труд, деньги, но может быть потом... Это даже не смешно. А я еще потерял время на дискуссию с вами... Ну-ну, продолжайте мечтать дальше, что потом, когда нибудь, может быть, если сильно повезет вы будете круче БГ, а мне извините, маниловщиной некогда заниматься, мне уже сейчас надо деньги продолжать зарабатывать, а не тратить время в бесплодных дискуссиях про шашечки, ехать и т.д. Счастливого построения хрустального моста, а я пойду очередному клиенту заказ отправлять... На этом я свое участие в этом топике считаю завешенным.





Константин Тимошенко







"Более странных что ли, если сказать как можно мягче, заявлений я еще не встречал".



Да что ж тут странного, родной? Я зарабатываю не И-торговлей, а промоушном, организацией кампаний по продвижению (не путать с рекламными). Мне нужны рекламные площадки, что бы демонстрировать рекламу моих клиентов, вот я их и ковыряю потихоньку. Скажу более. "Подо-мною" и баннерная система NTBA.ru



Так она так же создавалась как планово-убыточная. Что бы с ее помощью не зарабатывать деньги, а грамотно тратить. Не свои конечно, а деньги клиентов. Просто , как механизм - раздатчик рекламы.



Т.е. формально мне все эти ресурсы денег не приносят, и мог бы обойтись и без них. Но фактически - это часть механизма. И не более.



Это оказывается оч. удобно, иметь свои разнонаправленные площадки, разная аудитория.



Согласитесь, иметь свою, 100% подконтрольную систему куда интереснее, чем тыркаться по разным clx-ам и глобокликсам.



Можете смеяться, но весь этот балаган, что "подо мной", это именно разрозненные кусочки земли.



По которым весьма скоро пройдет ЖД :).







Взаимно удачи! И если кто то что то не понимает пока, это не значит, что вещь плоха. Просто либо эта вещь не входит в круг понятий или сами понятия слабы. я ведь тоже "отправляю заказы", просто у нас с вами предметы торговли разные. Вы торгуете вещами, я - мозгами, своими и чужими. Вот-тыЁ!"Более странных что ли, если сказать как можно мягче, заявлений я еще не встречал".Да что ж тут странного, родной? Я зарабатываю не И-торговлей, а промоушном, организацией кампаний по продвижению (не путать с рекламными). Мне нужны рекламные площадки, что бы демонстрировать рекламу моих клиентов, вот я их и ковыряю потихоньку. Скажу более. "Подо-мною" и баннерная система NTBA.ruТак она так же создавалась как планово-убыточная. Что бы с ее помощью не зарабатывать деньги, а грамотно тратить. Не свои конечно, а деньги клиентов. Просто , как механизм - раздатчик рекламы.Т.е. формально мне все эти ресурсы денег не приносят, и мог бы обойтись и без них. Но фактически - это часть механизма. И не более.Это оказывается оч. удобно, иметь свои разнонаправленные площадки, разная аудитория.Согласитесь, иметь свою, 100% подконтрольную систему куда интереснее, чем тыркаться по разным clx-ам и глобокликсам.Можете смеяться, но весь этот балаган, что "подо мной", это именно разрозненные кусочки земли.По которым весьма скоро пройдет ЖД :).Взаимно удачи! И если кто то что то не понимает пока, это не значит, что вещь плоха. Просто либо эта вещь не входит в круг понятий или сами понятия слабы. я ведь тоже "отправляю заказы", просто у нас с вами предметы торговли разные. Вы торгуете вещами, я - мозгами, своими и чужими.





Олег







Далее, когда я писал про западных программистов и их компании. Я говорил про общие принципы продажи программных продуктов - чем дороже тем лучше. Глупость неимоверная.



Если кто-то из отечественных производителей пытается скопировать эту тактику - это вдвойне большая глупость, потому что они здесь и работают тоже для нас. А неучет местных условий - вещь для бизнеса просто смертельная. Самое интересное, что на семинарах, которые проводят в нашем городе представители московских фирм-продавцов ПО, я это не раз говорил. Со мной соглашаются только местные, москвичи со всей своей упертостью отрицают мою правоту. Кроме глупости ничем больше объяснить это не могу.



Далее. Почему вы решили, что наличие стандартного движка избавляет от хлопот с его дырявостью. Да там может быть еще больше дырок чем в индивидуальном. Что скажете такого не бывает - пример Линукс и Виндоус. Дырок что в одной, что в другой - мало не покажется.



И аргумент, "если все покупают - значит хорошо" - не убедителен.



Простая логика. "Если хорошо - значит все покупают", обратное не всегда верно. Объясняю. "Сократ - есть человек", но "человек - есть Сократ" неверно. Надеюсь понятно, чтобы в дальнейшем таких ляпов было меньше.



И вообще в е-бизнесе движок - не самое главное. Суть универсального движка - пришел, увидел, и купил. Это хорошо для товаров массового спроса. Задайте себе вопрос - а много ли таких товароов в онлайне. Например, хлеб - это массовый товар первой необходимости. Несомненно. Спрашивается, я буду покупать хлеб в ИМ? Нет, и еще раз нет.



Холодильник - серийный товар не первой необходимости. Вопрос буду я его покупать в ИМ? Возможно - да.



Теперь о движке. Какой движок мне потребуется в каждом ихз двух приведенных случаев? В первом случае - универсальный. Во втором случае - индивидуальный, потому что товар совершенно других характеристик. И здесь совершенно прав Константин, говоря о разной направленности и функциональности. Плясать надо от печки господа, т.е. от товара, а не от двери.



Вот все покупают некий Oscommerse. Да, покупают. Ну так у нас и населения на Земле 5 млрд. человек. Если 600 человек купили этот движок- это хорошо, но это не показатель. Даже если они его взяли бесплатную версию. Пляшите от печки.



Как хорошо, что я не продаю движки, поэтому могу быть объективным. И если уж совсем быть откровенным, то ждля того, чтобы сказать этот движок хороший, этот плохой надо провести сравнение. Далее, для того, чтобы сделать окончательный выбор надо знать условия и факторы этого выбора со стороны ФФР, Алекса или любого другого е-бизнесмена. А пока они неизвестны, спор довольно бессмысленный.



Кстати об универсальности движков. В нашем городе есть крутая дизайнерская компания, которая производит сайты. Они везде используют одну программную технологию для создания сайта. Так вот уже неоднократно им было замечено (и я в том числе это делал), что их сайты очень похожи друг на друга: и общим дизайном и движком. А заказчики весьма разные и бизнес у них разный. Так вот точено знаю, что эффективность таких сайтов практически нулевая, н только с точки зрения ИМ, но и просто как информационные сайты. И если послеэтого мнебудут доказывать, что можно продавать цветы и хлодильники на одном движке - я им не поверю. Эти люди ничего не соображают в ИТ-бизнесе. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно просто зайти в обычные цветочные магазины и магазины бытовой техники и сравнить их. Они же даже называются по-разному "Цветы" и "Бытовая техника". Да, пол, стены и потолок у них есть у всех. Но это - не главное. Чтобы это понять, необходимо обыкновенного здравого смысла и житейской логики. На что я смотрю (и что принимаю в расчет), когда выбираю цветы, А что является главным и на что я обращаю внимание при покупке холодильника. Неужели это так трудно понять, как и то, что уровень заработка в Америке и в России совершенно разный (это что тоже доказывать надо?) И потом почему цветы можно продавать на улице, а холодильники нет? Даже китайцы на рынках такого не сделали, вопрос - почему?



По плановой убыточности ИМ. Приведу в пример 2 сайта. Один мой. Он рассчитан на будущее, текущей отдачи от него в плане денег) - нет. Спрашивается - почему я его поддерживаю. Ответ - на перспективу.



Другой пример - местный ИМ, торгующий ДВД-дисками. Как-то недавно спросил у владельцев этого магазина - неужели он приносит большую прибыль. Они так грустно покачали головой, что мне все сразу стало ясно. Он тоже рассчитан на перспективу. Хотя продажи идут уже сейчас, но вот общий доход очень небольшой. Что же обвинять их в недальновидности и некоммерческой жилке. Возможно так оно и есть, потому что все они - программисты. Думали - движок есть, дизайн сделаем и деньги сами потекут. Ага, в три кармана сразу :) Оказывается не так все просто (а движок кстати у них совершенно стандартный и где-то купленный за деньги) - не все определяется движком и дизайном.



Два и кстати землю, а также недвижимость и картины покупают в расчете на будущее. Немедленно денег эти объекты вложения не приносят. И наличие предполагаемой линии железной дороги эту стоимость не увеличивает. Так что работа на будущее - это весьма благородная, трудная но необходимая работа, если ты хочешь добиться чего-то большего чем просто заработать деньги. Начнем сначала. Алекс - Вы в корне неправы. Я тоже теоретик и не считаю это ущербностью, потому что могу совершенно объективно оценить сотню практиков. Например, мне непонятно, каким е-бизнесом вы занимаетесь 4 года? Подскажите этот адрес, чего его скрывать. Я например, это не скрываю и честно указываю.Далее, когда я писал про западных программистов и их компании. Я говорил про общие принципы продажи программных продуктов - чем дороже тем лучше. Глупость неимоверная.Если кто-то из отечественных производителей пытается скопировать эту тактику - это вдвойне большая глупость, потому что они здесь и работают тоже для нас. А неучет местных условий - вещь для бизнеса просто смертельная. Самое интересное, что на семинарах, которые проводят в нашем городе представители московских фирм-продавцов ПО, я это не раз говорил. Со мной соглашаются только местные, москвичи со всей своей упертостью отрицают мою правоту. Кроме глупости ничем больше объяснить это не могу.Далее. Почему вы решили, что наличие стандартного движка избавляет от хлопот с его дырявостью. Да там может быть еще больше дырок чем в индивидуальном. Что скажете такого не бывает - пример Линукс и Виндоус. Дырок что в одной, что в другой - мало не покажется.И аргумент, "если все покупают - значит хорошо" - не убедителен.Простая логика. "Если хорошо - значит все покупают", обратное не всегда верно. Объясняю. "Сократ - есть человек", но "человек - есть Сократ" неверно. Надеюсь понятно, чтобы в дальнейшем таких ляпов было меньше.И вообще в е-бизнесе движок - не самое главное. Суть универсального движка - пришел, увидел, и купил. Это хорошо для товаров массового спроса. Задайте себе вопрос - а много ли таких товароов в онлайне. Например, хлеб - это массовый товар первой необходимости. Несомненно. Спрашивается, я буду покупать хлеб в ИМ? Нет, и еще раз нет.Холодильник - серийный товар не первой необходимости. Вопрос буду я его покупать в ИМ? Возможно - да.Теперь о движке. Какой движок мне потребуется в каждом ихз двух приведенных случаев? В первом случае - универсальный. Во втором случае - индивидуальный, потому что товар совершенно других характеристик. И здесь совершенно прав Константин, говоря о разной направленности и функциональности. Плясать надо от печки господа, т.е. от товара, а не от двери.Вот все покупают некий Oscommerse. Да, покупают. Ну так у нас и населения на Земле 5 млрд. человек. Если 600 человек купили этот движок- это хорошо, но это не показатель. Даже если они его взяли бесплатную версию. Пляшите от печки.Как хорошо, что я не продаю движки, поэтому могу быть объективным. И если уж совсем быть откровенным, то ждля того, чтобы сказать этот движок хороший, этот плохой надо провести сравнение. Далее, для того, чтобы сделать окончательный выбор надо знать условия и факторы этого выбора со стороны ФФР, Алекса или любого другого е-бизнесмена. А пока они неизвестны, спор довольно бессмысленный.Кстати об универсальности движков. В нашем городе есть крутая дизайнерская компания, которая производит сайты. Они везде используют одну программную технологию для создания сайта. Так вот уже неоднократно им было замечено (и я в том числе это делал), что их сайты очень похожи друг на друга: и общим дизайном и движком. А заказчики весьма разные и бизнес у них разный. Так вот точено знаю, что эффективность таких сайтов практически нулевая, н только с точки зрения ИМ, но и просто как информационные сайты. И если послеэтого мнебудут доказывать, что можно продавать цветы и хлодильники на одном движке - я им не поверю. Эти люди ничего не соображают в ИТ-бизнесе. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно просто зайти в обычные цветочные магазины и магазины бытовой техники и сравнить их. Они же даже называются по-разному "Цветы" и "Бытовая техника". Да, пол, стены и потолок у них есть у всех. Но это - не главное. Чтобы это понять, необходимо обыкновенного здравого смысла и житейской логики. На что я смотрю (и что принимаю в расчет), когда выбираю цветы, А что является главным и на что я обращаю внимание при покупке холодильника. Неужели это так трудно понять, как и то, что уровень заработка в Америке и в России совершенно разный (это что тоже доказывать надо?) И потом почему цветы можно продавать на улице, а холодильники нет? Даже китайцы на рынках такого не сделали, вопрос - почему?По плановой убыточности ИМ. Приведу в пример 2 сайта. Один мой. Он рассчитан на будущее, текущей отдачи от него в плане денег) - нет. Спрашивается - почему я его поддерживаю. Ответ - на перспективу.Другой пример - местный ИМ, торгующий ДВД-дисками. Как-то недавно спросил у владельцев этого магазина - неужели он приносит большую прибыль. Они так грустно покачали головой, что мне все сразу стало ясно. Он тоже рассчитан на перспективу. Хотя продажи идут уже сейчас, но вот общий доход очень небольшой. Что же обвинять их в недальновидности и некоммерческой жилке. Возможно так оно и есть, потому что все они - программисты. Думали - движок есть, дизайн сделаем и деньги сами потекут. Ага, в три кармана сразу :) Оказывается не так все просто (а движок кстати у них совершенно стандартный и где-то купленный за деньги) - не все определяется движком и дизайном.Два и кстати землю, а также недвижимость и картины покупают в расчете на будущее. Немедленно денег эти объекты вложения не приносят. И наличие предполагаемой линии железной дороги эту стоимость не увеличивает. Так что работа на будущее - это весьма благородная, трудная но необходимая работа, если ты хочешь добиться чего-то большего чем просто заработать деньги.





kwit











ps. Запомни сынок - категоричное суждение присуще неумным людим. - Правда? - Абсолютно! (с) Анекдот



pps. Без обид. А может все-таки, не в обиду будет сказано Олегу и Константину, стоит прислушиваться к людям с реальным опытом в е-коммерс? Я например, по постам Олега и Константина, что кроме как перспектив у Вас господа ничего реального не заметил. Если ты такой умный - то почему такой бедный (c) Зато постов от Вас - вся борда... КПД почти нулевой... Это конечно мое ИМХО. Хотя, следует отметить, умные мысли встречаются...ps. Запомни сынок - категоричное суждение присуще неумным людим. - Правда? - Абсолютно! (с) Анекдотpps. Без обид.





kwit







смысл - в непонятном мне отношении Олега и Константина к е-коммерц вцелом. Конечно мне все равно, но приходится пролистывать постинги целиком, а Вы господа, очень много пишете :) да конечно, немного грубо получилось...смысл - в непонятном мне отношении Олега и Константина к е-коммерц вцелом. Конечно мне все равно, но приходится пролистывать постинги целиком, а Вы господа, очень много пишете :)





Олег







А если кто-то написал пару-сотен строчек кода и продал после этого движок 3-4 раза (пусть даже больше) - это не опыт. Это его самое начало.



Далее, я как здравый человек, запрягаю лошадь впереди телеги, потому что знаю ЧТО и КАК надо делать. По крайней мере, я точно знаю, что в е-бизнесе движок - не главное. Это все равно что ставить телегу впереди лошади.



И потом я не считаю денег в чужих карманах - это неприлично.



Категоричное суждение присуще людям знающим, именно поэтому они категоричны.



Мне платят за то, что много пишу. Я делаю анализ, провожу сравнение, готовлю статьи, рекламные материалы и пр. Моя нынешняя работа заключается в том, чтобы много писать по данной тематике. И я уже в другом топике говорил, что буду развивать свой е-бизнес, именно поэтому работаю на перспективу (если вы не читали труды классиков, вам меня не понять. Читать больше надо, начните хотя бы с философии - сильно помогает). К сожалению, когда говоришь и пишешь ясно и немногословно - мало кто понимает. Привыкли читать инструкции GOTO и GOSUB. Вот и приходится весьма подробно и популярно излагать.



И отношение к е-коммерции у меня нормальное. Я просто вижу массу ошибок начинающих е-бизнесменов (которые уперлись рогом в свой движок и "великий" дизайн) и пытаются доказать, что е-бизнес нечто совершенно отличное от простого бизнеса, поэтому прежний опыт здесь не проходит. А также воспринимают свой младенческий возраст в е-коммерции как хранилище громадного опыта. Вы себе льстите. Вот когда вы хотя бы лет 15 продержитесь - я скажу что вы кое-чего достигли, а пока вы еще только в колыбели. Именно поэтому вы многое еще пока понять не способны. Но это проходит.. после первой серьзной ошибки.



За одного битого двух небитых дают. Вот это действительно опыт.



А хостинг и цветы продавать - это еще не опыт. Вот когда вы закроетесь после вашего провала, а потом осознаете и проанализируете что произошло, почему и как, вот тогда я скажу - это настоящий опыт. Эти люди знают что говорят - они это испытали. И ценность этого опыта будет велика. Вот тогда я буду первым кто придет к вам и попросит частицу вашего опыта и знаний. Уважаемый Квит. О каком опыте мы ведем речь? Я пока ничего не обнаружил. Ни у кого пока не возникло желания делиться своим опытом. Если я свой опыт выстрадал на собственной шкуре (я три раза поднимался и падал, сейчас идет четвертый) - то это действительно ОПЫТ. И в других топиках я часто на него ссылаюсь.А если кто-то написал пару-сотен строчек кода и продал после этого движок 3-4 раза (пусть даже больше) - это не опыт. Это его самое начало.Далее, я как здравый человек, запрягаю лошадь впереди телеги, потому что знаю ЧТО и КАК надо делать. По крайней мере, я точно знаю, что в е-бизнесе движок - не главное. Это все равно что ставить телегу впереди лошади.И потом я не считаю денег в чужих карманах - это неприлично.Категоричное суждение присуще людям знающим, именно поэтому они категоричны.Мне платят за то, что много пишу. Я делаю анализ, провожу сравнение, готовлю статьи, рекламные материалы и пр. Моя нынешняя работа заключается в том, чтобы много писать по данной тематике. И я уже в другом топике говорил, что буду развивать свой е-бизнес, именно поэтому работаю на перспективу (если вы не читали труды классиков, вам меня не понять. Читать больше надо, начните хотя бы с философии - сильно помогает). К сожалению, когда говоришь и пишешь ясно и немногословно - мало кто понимает. Привыкли читать инструкции GOTO и GOSUB. Вот и приходится весьма подробно и популярно излагать.И отношение к е-коммерции у меня нормальное. Я просто вижу массу ошибок начинающих е-бизнесменов (которые уперлись рогом в свой движок и "великий" дизайн) и пытаются доказать, что е-бизнес нечто совершенно отличное от простого бизнеса, поэтому прежний опыт здесь не проходит. А также воспринимают свой младенческий возраст в е-коммерции как хранилище громадного опыта. Вы себе льстите. Вот когда вы хотя бы лет 15 продержитесь - я скажу что вы кое-чего достигли, а пока вы еще только в колыбели. Именно поэтому вы многое еще пока понять не способны. Но это проходит.. после первой серьзной ошибки.За одного битого двух небитых дают. Вот это действительно опыт.А хостинг и цветы продавать - это еще не опыт. Вот когда вы закроетесь после вашего провала, а потом осознаете и проанализируете что произошло, почему и как, вот тогда я скажу - это настоящий опыт. Эти люди знают что говорят - они это испытали. И ценность этого опыта будет велика. Вот тогда я буду первым кто придет к вам и попросит частицу вашего опыта и знаний.





Alex56







Я не буду продожать дискуссию в этом топике - мне это не интересно, извините. По поводу рассказа о моем бизнесе - тем более, не вижу смысла рассказывать, т.к. покупателей себе я здесь не найду, а конкурентов вполне возможно, а оно мне надо? Вообще в бизнесе я с конца 80-х годов, в инет бизнесе с 2000 года. И вообще, я не собирался здесь разводить дискуссию - я всего лишь поделился любопытной инфой, что оказвается невозможно легально купить упомянутый движок x-cart гражданину России. А тут начались теоретические изыскания - мне это не интересно, извините. И семинары я не посещаю - я просто работаю. Для Олега:Я не буду продожать дискуссию в этом топике - мне это не интересно, извините. По поводу рассказа о моем бизнесе - тем более, не вижу смысла рассказывать, т.к. покупателей себе я здесь не найду, а конкурентов вполне возможно, а оно мне надо? Вообще в бизнесе я с конца 80-х годов, в инет бизнесе с 2000 года. И вообще, я не собирался здесь разводить дискуссию - я всего лишь поделился любопытной инфой, что оказвается невозможно легально купить упомянутый движок x-cart гражданину России. А тут начались теоретические изыскания - мне это не интересно, извините. И семинары я не посещаю - я просто работаю.





kwit







Провалы у Вас - это неизбежное явление? Раз Вы так про них пишете...



Вообще "не читали труды классиков - Вам меня не понять" и "когда говоришь и пишешь ясно и немногословно - мало кто понимает" предполагает что Вы излагаете таким образом, что Вас просто никто не понимает.







С уважением,



Дмитрий Каратаев Олег, а можете Ваши мысли изложить ну, допустим, в 10 строчек? Я к концу уже не помню начала Вашего ответа...Провалы у Вас - это неизбежное явление? Раз Вы так про них пишете...Вообще "не читали труды классиков - Вам меня не понять" и "когда говоришь и пишешь ясно и немногословно - мало кто понимает" предполагает что Вы излагаете таким образом, что Вас просто никто не понимает.С уважением,Дмитрий Каратаев



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