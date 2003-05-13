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Нужен двидок для инет магазина



Ссылка на сообщение FFR
13/05/2003

Уважаемый г-н Модератор,

Позвольте обратиться к Вам со следующим предложением:

Может быть целесообразно разбить форум по темам? Примерно к 5-7 топику, все забывают, о чем шла речь в начале. Да и форум, это не место для публицистических самовыражений, а место для оперативного обмена информацией.

При всем моем уважении к участникам, господа, пишите короче и по делу. Если очень хочется почесать пальцы о клавиатуру - пишите статьи и размещайте в соответствующих разделах, где их можно и пообсуждать.



Ссылка на сообщение Модератор
13/05/2003

Это зависит не от меня :(, хотя я тоже "за" обеими руками.



Ссылка на сообщение FFR
13/05/2003

Для Квит.

Наличие на сайте всех этих блымчиков от русских поисковиков, что это дает? Статистику для когото? Тебе мало собственной статистики в osCommerce?

Принудительное индексирование ну если только для Олега, это полбеды, а вот для других ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ лиц, так тут уж....

В РУнете по моему широко развита до сих пор детская болезнь добровольно-принудительной индексации-регистрации. Поисковики раздувают щеки, какие они важные, толпа околоинтернетовских проходимцев "раскручивает" сайты, 95% абсолютно пустых или липовых хостов или хитов, а покупателей то не прибавляется....

Теоретические идеи "Халява в интернет" 5-7 летней давности буйно цветет в Рунете.

И когда в топике "Нужен движок..." опять все упорно кто-то скатывает к теме "раскрутки" и того, что движок не важен, а важен маркетолог-теоретик, желание читать всю эту лабуду, да и писать, пропадает.

Я думаю ты знаешь форум, где ты тоже участвуешь, где обсуждение идет по делу. И люди в большинстве случаев действительно получают помощь, которую ищут. А "теоретики" слава Богу отсеялись через пару месяцев его существования. :)



Ссылка на сообщение kwit
13/05/2003

Для FFR.

Соглашусь с тобой начет форума. Но мне показалось, что больше технические стороны у тебя.

По поводу кнопок от рейтингов - тут не отчего, кроме как от майл.ру отказаться, но он вроде и не мешает.



Константин, по поводу счетчика. Это спайдеры, которых ОСЦ от людей не отличает, в отличии от спайлога и прочих. Они километры и накручивают.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
13/05/2003

А кто такие спайдеры?



Ссылка на сообщение FFR
13/05/2003

Света, это термин из мультика, правда там был спайдермен, а тут просто спайдер - паук, прочесывающий сеть :)



Квит,

как видно по теме топика, вопрос то был чисто технический, но зато ответы УХ.....



Ссылка на сообщение kwit
13/05/2003

Спайдеры - это роботы Яндекса, Рамблера, Гугля и т.п. Ходят по сайту по линкам, индексируя сайт.



Ссылка на сообщение Олег
14/05/2003

Для ФФР. Пытаюсь писать короче, но это не всегда возможно. Иногда приходится отвечать на несколько вопросов, тогда даже при условии 5 строк на каждый, но 7 вопросов - уже получается 35 строк ответа.

Хотя по статьям подумаю. У меня тут возникала мысль собрать свои разрозненные заметки на этом форуме, выкинуть воду и ... думаю хватит на 2-3 статьи точно.

Кстати понятие "форум" подразумевает разные высказывания в том числе и многословные. Вспомните, например, из курса истории греческие или римские форумы.

По поводу поисковиков. Недавно смотрел статистику по ним и решил, что могу отказать от некоторых. Объем страницы увеличивают, а толку не приносят. Поэтому лучше убрать.

А так спасибо. что зачисли в ряды "теоретиков". Хорошо что не "классиков" :).

А вот над топиками тоже подумаем. Хотя я подметил, что лучше всего обсуждаются темы, не совсем подходящие к теме топика. Вот заговорила Светлана про налогообложение ИМ. Посоветовал ей создать отдельный топик. И что... тема неинтересная или "раскрутить" некому. Или она тоже решается наличием движка?

Есть топик "СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ..." и много там советов от автора?

Поэтому можно писать и не совсем в тему, важно то, что не тебе так другому будет польза. Я, например, от этого топика вынес кое-что полезное для себя, пусть я и не программист совсем. И движок меня не интересует.



Ссылка на сообщение Synchro
26/06/2003

Господа, мне нужен простенький движок для магазина. Требования:

1)Формирование контента из базы Access (всякие навороты с MySQL и MSSQL нафик не нужны)

2) Возможность редактирования шаблонов отображения.

3) Аозможность выписки счета клиентом и уведомления менеджера по e-mail.



Всякие партнерские программы, дискаунты и т.д. - нафик не обосрались. Кто че посоветует, желательно забугорное. Сколько стоит - не важно. Но опять же поддчеркиваю - чем проще, тем лучше.



Ссылка на сообщение Рузвельт
26/06/2003

По адресу, который Вы даете http://flowers.my777.biz/ одни ошибки Warning: main(includes/languages/espanol.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/my777bi/public_html/flowers/catalog/includes/application_top.php on line 249



Fatal error: main(): Failed opening required includes/languages/espanol.php (include_path= .:/usr/share/pear/:/usr/lib/php/ ) in /home/my777bi/public_html/flowers/catalog/includes/application_top.php on line 249



Ссылка на сообщение FFR
26/06/2003

Уважаемый господин Рузвельт,



приношу извинения за доставленные неудобства. Ошибки были связаны с некорректным переносом этого демонстрационного магазина на новый сервер.



Сейчас Вы можете посмотреть этот магазин в демонстрационном режиме.



http://flowers.my777.biz/



Ссылка на сообщение FFR
03/11/2003

Олег!



Бесплатных движков не бывает и когда человек бъется неделями и месяцами заплатив денюжку за платный, то непонятно, за что он таки заплатил :)

Бесплатный ОсКоммерс, требует действительно и сил и времени на настройку его под конкретные задачи, но например на сайте его поддержки и на форуме уже 550 человек, болшинство изкоторых его поставили и настроили, помогают новичкам в этой работе.



Олег пишет:

"Это все равно что я буду строить магазин из-за торговых прилавков. Иначе говоря - какие прилавки - это главное, а все остальное - ерунда."



Когда кто либо открывает обычный магазин, он тоже ищет прилавки, вешалки, витрины, кассовый аппарат, думает какой мебелью и другим оборудованием обставить помещение, в какой цет покрасить стены, какие окна и витрины подойдут и т.д. Все это производится и человек покупает для своего магазина все это. И ремонтники создают внешний вид магазина.

Вот Вам движок и дизайн.



Россия всегда была самобытной и самодельной. Поэтому "Двидки" продолжают лепить на коленке. Вот для реальных магазинов, прилавки самостоятельно из горбыля уже не делают. Поняли, что профессиональный прилавок выгоднее. Народ покупает там, где прилично.



А вот что у Евгения получилось, всеже интересно узнать.



Ссылка на сообщение Oleg1
04/11/2003

To FFR kvit

>>Я думаю ты знаешь форум, где ты тоже участвуешь, где обсуждение идет по делу. И люди в большинстве случаев действительно получают помощь, которую ищут. А "теоретики" слава Богу отсеялись через пару месяцев его существования.

--------------------

Отмыльте адресочек ПЛЗ.



Ссылка на сообщение Oleg1
04/11/2003

To FFR kvit

Пардон!

Дошло!

Это форум по е-комерс.

Мыла не надо.



Ссылка на сообщение B2
04/11/2003

Ууух! Еле дочитал. Действительно, хотелось бы видеть больше конкретики. Все таки тематика сайта: e-бизнес,- для серьезных людей. Посоветовали пару движков человеку, прокомментировали и хватит, зачем самолюбованием заниматься. Надоели демагоги-теоретики. Я тоже было подыскивал движок под свой И-М, но почитав все это решил взять в аренду готовый И-М. И пусть арендодатель сам бодается со своим движком, а мне важно биться за место под е-солнцем, потому как найти свою нишу и удержаться на плаву - наиболее сложная задача.

Кстати, где-то там промелькнуло про покупателей-кидал, не могли бы поделиться опытом? Это серьёзная проблема или не очень?


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