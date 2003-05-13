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Нужен двидок для инет магазина



FFR







Позвольте обратиться к Вам со следующим предложением:



Может быть целесообразно разбить форум по темам? Примерно к 5-7 топику, все забывают, о чем шла речь в начале. Да и форум, это не место для публицистических самовыражений, а место для оперативного обмена информацией.



При всем моем уважении к участникам, господа, пишите короче и по делу. Если очень хочется почесать пальцы о клавиатуру - пишите статьи и размещайте в соответствующих разделах, где их можно и пообсуждать. Уважаемый г-н Модератор,Позвольте обратиться к Вам со следующим предложением:Может быть целесообразно разбить форум по темам? Примерно к 5-7 топику, все забывают, о чем шла речь в начале. Да и форум, это не место для публицистических самовыражений, а место для оперативного обмена информацией.При всем моем уважении к участникам, господа, пишите короче и по делу. Если очень хочется почесать пальцы о клавиатуру - пишите статьи и размещайте в соответствующих разделах, где их можно и пообсуждать.





Модератор



Это зависит не от меня :(, хотя я тоже "за" обеими руками.





FFR







Наличие на сайте всех этих блымчиков от русских поисковиков, что это дает? Статистику для когото? Тебе мало собственной статистики в osCommerce?



Принудительное индексирование ну если только для Олега, это полбеды, а вот для других ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ лиц, так тут уж....



В РУнете по моему широко развита до сих пор детская болезнь добровольно-принудительной индексации-регистрации. Поисковики раздувают щеки, какие они важные, толпа околоинтернетовских проходимцев "раскручивает" сайты, 95% абсолютно пустых или липовых хостов или хитов, а покупателей то не прибавляется....



Теоретические идеи "Халява в интернет" 5-7 летней давности буйно цветет в Рунете.



И когда в топике "Нужен движок..." опять все упорно кто-то скатывает к теме "раскрутки" и того, что движок не важен, а важен маркетолог-теоретик, желание читать всю эту лабуду, да и писать, пропадает.



Я думаю ты знаешь форум, где ты тоже участвуешь, где обсуждение идет по делу. И люди в большинстве случаев действительно получают помощь, которую ищут. А "теоретики" слава Богу отсеялись через пару месяцев его существования. :) Для Квит.Наличие на сайте всех этих блымчиков от русских поисковиков, что это дает? Статистику для когото? Тебе мало собственной статистики в osCommerce?Принудительное индексирование ну если только для Олега, это полбеды, а вот для других ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ лиц, так тут уж....В РУнете по моему широко развита до сих пор детская болезнь добровольно-принудительной индексации-регистрации. Поисковики раздувают щеки, какие они важные, толпа околоинтернетовских проходимцев "раскручивает" сайты, 95% абсолютно пустых или липовых хостов или хитов, а покупателей то не прибавляется....Теоретические идеи "Халява в интернет" 5-7 летней давности буйно цветет в Рунете.И когда в топике "Нужен движок..." опять все упорно кто-то скатывает к теме "раскрутки" и того, что движок не важен, а важен маркетолог-теоретик, желание читать всю эту лабуду, да и писать, пропадает.Я думаю ты знаешь форум, где ты тоже участвуешь, где обсуждение идет по делу. И люди в большинстве случаев действительно получают помощь, которую ищут. А "теоретики" слава Богу отсеялись через пару месяцев его существования. :)





kwit







Соглашусь с тобой начет форума. Но мне показалось, что больше технические стороны у тебя.



По поводу кнопок от рейтингов - тут не отчего, кроме как от майл.ру отказаться, но он вроде и не мешает.







Константин, по поводу счетчика. Это спайдеры, которых ОСЦ от людей не отличает, в отличии от спайлога и прочих. Они километры и накручивают. Для FFR.Соглашусь с тобой начет форума. Но мне показалось, что больше технические стороны у тебя.По поводу кнопок от рейтингов - тут не отчего, кроме как от майл.ру отказаться, но он вроде и не мешает.Константин, по поводу счетчика. Это спайдеры, которых ОСЦ от людей не отличает, в отличии от спайлога и прочих. Они километры и накручивают.





Светлана Морозова



А кто такие спайдеры?





FFR











Квит,



как видно по теме топика, вопрос то был чисто технический, но зато ответы УХ..... Света, это термин из мультика, правда там был спайдермен, а тут просто спайдер - паук, прочесывающий сеть :)Квит,как видно по теме топика, вопрос то был чисто технический, но зато ответы УХ.....





kwit



Спайдеры - это роботы Яндекса, Рамблера, Гугля и т.п. Ходят по сайту по линкам, индексируя сайт.





Олег







Хотя по статьям подумаю. У меня тут возникала мысль собрать свои разрозненные заметки на этом форуме, выкинуть воду и ... думаю хватит на 2-3 статьи точно.



Кстати понятие "форум" подразумевает разные высказывания в том числе и многословные. Вспомните, например, из курса истории греческие или римские форумы.



По поводу поисковиков. Недавно смотрел статистику по ним и решил, что могу отказать от некоторых. Объем страницы увеличивают, а толку не приносят. Поэтому лучше убрать.



А так спасибо. что зачисли в ряды "теоретиков". Хорошо что не "классиков" :).



А вот над топиками тоже подумаем. Хотя я подметил, что лучше всего обсуждаются темы, не совсем подходящие к теме топика. Вот заговорила Светлана про налогообложение ИМ. Посоветовал ей создать отдельный топик. И что... тема неинтересная или "раскрутить" некому. Или она тоже решается наличием движка?



Есть топик "СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ..." и много там советов от автора?



Поэтому можно писать и не совсем в тему, важно то, что не тебе так другому будет польза. Я, например, от этого топика вынес кое-что полезное для себя, пусть я и не программист совсем. И движок меня не интересует. Для ФФР. Пытаюсь писать короче, но это не всегда возможно. Иногда приходится отвечать на несколько вопросов, тогда даже при условии 5 строк на каждый, но 7 вопросов - уже получается 35 строк ответа.Хотя по статьям подумаю. У меня тут возникала мысль собрать свои разрозненные заметки на этом форуме, выкинуть воду и ... думаю хватит на 2-3 статьи точно.Кстати понятие "форум" подразумевает разные высказывания в том числе и многословные. Вспомните, например, из курса истории греческие или римские форумы.По поводу поисковиков. Недавно смотрел статистику по ним и решил, что могу отказать от некоторых. Объем страницы увеличивают, а толку не приносят. Поэтому лучше убрать.А так спасибо. что зачисли в ряды "теоретиков". Хорошо что не "классиков" :).А вот над топиками тоже подумаем. Хотя я подметил, что лучше всего обсуждаются темы, не совсем подходящие к теме топика. Вот заговорила Светлана про налогообложение ИМ. Посоветовал ей создать отдельный топик. И что... тема неинтересная или "раскрутить" некому. Или она тоже решается наличием движка?Есть топик "СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ..." и много там советов от автора?Поэтому можно писать и не совсем в тему, важно то, что не тебе так другому будет польза. Я, например, от этого топика вынес кое-что полезное для себя, пусть я и не программист совсем. И движок меня не интересует.





Synchro







1)Формирование контента из базы Access (всякие навороты с MySQL и MSSQL нафик не нужны)



2) Возможность редактирования шаблонов отображения.



3) Аозможность выписки счета клиентом и уведомления менеджера по e-mail.







Всякие партнерские программы, дискаунты и т.д. - нафик не обосрались. Кто че посоветует, желательно забугорное. Сколько стоит - не важно. Но опять же поддчеркиваю - чем проще, тем лучше. Господа, мне нужен простенький движок для магазина. Требования:1)Формирование контента из базы Access (всякие навороты с MySQL и MSSQL нафик не нужны)2) Возможность редактирования шаблонов отображения.3) Аозможность выписки счета клиентом и уведомления менеджера по e-mail.Всякие партнерские программы, дискаунты и т.д. - нафик не обосрались. Кто че посоветует, желательно забугорное. Сколько стоит - не важно. Но опять же поддчеркиваю - чем проще, тем лучше.





Рузвельт











Fatal error: main(): Failed opening required includes/languages/espanol.php (include_path= .:/usr/share/pear/:/usr/lib/php/ ) in /home/my777bi/public_html/flowers/catalog/includes/application_top.php on line 249 По адресу, который Вы даете http://flowers.my777.biz/ одни ошибки Warning: main(includes/languages/espanol.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/my777bi/public_html/flowers/catalog/includes/application_top.php on line 249Fatal error: main(): Failed opening required includes/languages/espanol.php (include_path= .:/usr/share/pear/:/usr/lib/php/ ) in /home/my777bi/public_html/flowers/catalog/includes/application_top.php on line 249





FFR











приношу извинения за доставленные неудобства. Ошибки были связаны с некорректным переносом этого демонстрационного магазина на новый сервер.







Сейчас Вы можете посмотреть этот магазин в демонстрационном режиме.







http://flowers.my777.biz/ Уважаемый господин Рузвельт,приношу извинения за доставленные неудобства. Ошибки были связаны с некорректным переносом этого демонстрационного магазина на новый сервер.Сейчас Вы можете посмотреть этот магазин в демонстрационном режиме.





FFR











Бесплатных движков не бывает и когда человек бъется неделями и месяцами заплатив денюжку за платный, то непонятно, за что он таки заплатил :)



Бесплатный ОсКоммерс, требует действительно и сил и времени на настройку его под конкретные задачи, но например на сайте его поддержки и на форуме уже 550 человек, болшинство изкоторых его поставили и настроили, помогают новичкам в этой работе.







Олег пишет:



"Это все равно что я буду строить магазин из-за торговых прилавков. Иначе говоря - какие прилавки - это главное, а все остальное - ерунда."







Когда кто либо открывает обычный магазин, он тоже ищет прилавки, вешалки, витрины, кассовый аппарат, думает какой мебелью и другим оборудованием обставить помещение, в какой цет покрасить стены, какие окна и витрины подойдут и т.д. Все это производится и человек покупает для своего магазина все это. И ремонтники создают внешний вид магазина.



Вот Вам движок и дизайн.







Россия всегда была самобытной и самодельной. Поэтому "Двидки" продолжают лепить на коленке. Вот для реальных магазинов, прилавки самостоятельно из горбыля уже не делают. Поняли, что профессиональный прилавок выгоднее. Народ покупает там, где прилично.







А вот что у Евгения получилось, всеже интересно узнать. Олег!Бесплатных движков не бывает и когда человек бъется неделями и месяцами заплатив денюжку за платный, то непонятно, за что он таки заплатил :)Бесплатный ОсКоммерс, требует действительно и сил и времени на настройку его под конкретные задачи, но например на сайте его поддержки и на форуме уже 550 человек, болшинство изкоторых его поставили и настроили, помогают новичкам в этой работе.Олег пишет:"Это все равно что я буду строить магазин из-за торговых прилавков. Иначе говоря - какие прилавки - это главное, а все остальное - ерунда."Когда кто либо открывает обычный магазин, он тоже ищет прилавки, вешалки, витрины, кассовый аппарат, думает какой мебелью и другим оборудованием обставить помещение, в какой цет покрасить стены, какие окна и витрины подойдут и т.д. Все это производится и человек покупает для своего магазина все это. И ремонтники создают внешний вид магазина.Вот Вам движок и дизайн.Россия всегда была самобытной и самодельной. Поэтому "Двидки" продолжают лепить на коленке. Вот для реальных магазинов, прилавки самостоятельно из горбыля уже не делают. Поняли, что профессиональный прилавок выгоднее. Народ покупает там, где прилично.А вот что у Евгения получилось, всеже интересно узнать.





Oleg1







>>Я думаю ты знаешь форум, где ты тоже участвуешь, где обсуждение идет по делу. И люди в большинстве случаев действительно получают помощь, которую ищут. А "теоретики" слава Богу отсеялись через пару месяцев его существования.



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Отмыльте адресочек ПЛЗ. To FFR kvit>>Я думаю ты знаешь форум, где ты тоже участвуешь, где обсуждение идет по делу. И люди в большинстве случаев действительно получают помощь, которую ищут. А "теоретики" слава Богу отсеялись через пару месяцев его существования.--------------------Отмыльте адресочек ПЛЗ.





Oleg1







Пардон!



Дошло!



Это форум по е-комерс.



Мыла не надо. To FFR kvitПардон!Дошло!Это форум по е-комерс.Мыла не надо.





B2







Кстати, где-то там промелькнуло про покупателей-кидал, не могли бы поделиться опытом? Это серьёзная проблема или не очень? Ууух! Еле дочитал. Действительно, хотелось бы видеть больше конкретики. Все таки тематика сайта: e-бизнес,- для серьезных людей. Посоветовали пару движков человеку, прокомментировали и хватит, зачем самолюбованием заниматься. Надоели демагоги-теоретики. Я тоже было подыскивал движок под свой И-М, но почитав все это решил взять в аренду готовый И-М. И пусть арендодатель сам бодается со своим движком, а мне важно биться за место под е-солнцем, потому как найти свою нишу и удержаться на плаву - наиболее сложная задача.Кстати, где-то там промелькнуло про покупателей-кидал, не могли бы поделиться опытом? Это серьёзная проблема или не очень?



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