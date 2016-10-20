Отзывы о АллоБегу - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Общий менеджмент интернет-проектов 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Общий менеджмент

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
Страницы: <<  1, 2, 3, 4 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Отзывы о АллоБегу
СообщениеАвтор: Алло?Бегу! 
Дата: 16:34, Чт., 20 Окт. 16
Отправить личное сообщение
Уважаемый Дмитрий,

1. Обучение проводится всегда, на всех тарифных планах.
По Вашему тарифу Минимальный обучение операторов проводится по скриптам, которые Вы заполняли перед началом обслуживания, также операторы изучают навигацию сайта и товарную линейку. В процессе работы менеджер неоднократно просила Вас заполнить более подробно скрипты и вписать все те моменты, которые Вы бы хотели, чтобы были озвучены покупателям.
2. Вы задали данный вопрос уже в процессе работы.Мы не предоставляем данные ip адресов.
3. Контакты были направлены на эл. почту перед началом работы, также информация была продублирована 14/09 на эл. почту. Все письма у нас сохраняются в базе.


С уважением,
«Алло?Бегу!»
_________________
http://allobegy.ru
Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России

СообщениеАвтор: diame1 
Дата: 16:50, Чт., 20 Окт. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Я думаю достаточно флейма для того чтобы потенциальные ваши клиенты сделали выводы.
_________________
Интернет магазин сантехники vezuvdom.ru
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 14:48, Чт., 27 Окт. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AgafOnOFF :
когда у нас стало под 50 звонков в день


50 звонков в день у лендинга, продающего очередную бесполезную хрень за безумные деньги? В каком мире я живу???

Кстати, в подвале сайта никаое не ИП, и город - Питер.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Дмитрий Fastery 
Дата: 17:47, Вт., 8 Ноя. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kaavain :
50 звонков в день у лендинга, продающего очередную бесполезную хрень за безумные деньги? В каком мире я живу???

Сами удивляемся, но в настоящее время, к примеру, у нас на обслуживании лендинги, которые выдают 1.000 заказов в ДЕНЬ! И уже не один месяц! И таких магазинов не мало - симкарты, ланчбоксы, книги, отбеливающие полоски для зубов, часы детские с gps, расчески-выпрямители волос, детский конструктор, очки виртуальной реальности, а про бьютибоксы вообще молчу, там до 2.500 в день доходит. Shocked Exclamation
_________________
Журавлев Дмитрий
zhuravlev@fastery.ru
www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 19:05, Вт., 8 Ноя. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий Fastery :
Сами удивляемся, но в настоящее время, к примеру, у нас на обслуживании лендинги, которые выдают 1.000 заказов в ДЕНЬ!


При всем уважении, верится с трудом. Это должно быть 100 000 посетителей в день? Ну хорошо, уникальный товар (хахаха), самая низкая цена (Али дремлет?) = 50 000 посетителей в день. Ну ладно, 30 000... Это можно рекламу продавать на этом лендинге с большей эффективностью.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Дмитрий Fastery 
Дата: 19:14, Вт., 8 Ноя. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kaavain :
Это можно рекламу продавать на этом лендинге с большей эффективностью

Мы уже тоже думали над этим Mr. Green
Да я сам долго не мог поверить, когда за ночь у лендинга 700+ заказов.
Запрошу разрешения у этих магазинов назвать их имена. Вместе поудивляемся Surprised Surprised
_________________
Журавлев Дмитрий
zhuravlev@fastery.ru
www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 19:24, Вт., 8 Ноя. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий Fastery :
за ночь у лендинга 700+ заказов


Да не, это хрень какая-то, тем более ночью.. Разве что наркоту продают.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Дмитрий Fastery 
Дата: 19:30, Вт., 8 Ноя. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kaavain :
Разве что наркоту продают

отбеливающие полоски для зубов, трафик на регионы
_________________
Журавлев Дмитрий
zhuravlev@fastery.ru
www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 19:35, Вт., 8 Ноя. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий Fastery :
отбеливающие полоски для зубов


Ясно. Отбеливание героином еще Аль Капоне пропагандировал.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 19:38, Вт., 8 Ноя. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий Fastery :
отбеливающие полоски для зубов, трафик на регионы


Если серьезно...

отбеливающие полоски - 20 000 запросов в месяц. Яндекс. Добавим еще 20 000 Гугла. 40 000 запросов.

В день это 1300 запросов. О каких 1000 заказов с ОДНОГО лендинга может идти речь? Это на всех - не более СТА заказов. На всех!

Хорошо, даже если приплюсовать вообще широчайшую фразу "отбеливание зубов" это все равно - 200 000 запросов в месяц. Предположив что ВСЕ запросы направлены на ПОКУПКУ (хотя я уверен на 200% что большинство ищут способ как отбелить зубы с помошью стирального порошка и кошачьей мочи, чтобы бесплатно), это блин не более 1000 заказов в день на ВСЕХ...
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: kuzmin  Репутация: 116.5
голосов: 21
Дата: 23:09, Вт., 8 Ноя. 16
Отправить личное сообщение
kaavain :
отбеливающие полоски - 20 000 запросов в месяц. Яндекс

Аудитория там берется не из seo, контекста и т.п.

Но это не для текущей темы.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 23:15, Вт., 8 Ноя. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kuzmin :
Аудитория там берется не из seo, контекста и т.п.


Да, кстати, моя ошибка. Не подумал что вся такая хрень расчитана на жителей всяких отстойников типа вконтакте. Умолкаю, это для меня другой мир Smile
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Алло?Бегу! 
Дата: 12:46, Пт., 13 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Дмитрий Fastery :
Сами удивляемся, но в настоящее время, к примеру, у нас на обслуживании лендинги, которые выдают 1.000 заказов в ДЕНЬ! И уже не один месяц! И таких магазинов не мало - симкарты, ланчбоксы, книги, отбеливающие полоски для зубов, часы детские с gps, расчески-выпрямители волос, детский конструктор, очки виртуальной реальности, а про бьютибоксы вообще молчу, там до 2.500 в день доходит.



Уважаемый Дмитрий,

Думаю, Вы здорово преувеличиваете количество заказов с лендинга на данные товарыSmile Мы сами являемся СРА сеткой и гоним трафик на лендинги с подобными товарами, помогаем магазинам везти из из Китая, проводим обучение.
На данный момент перечисленная Вами товарная линейка (расчески-выпрямители, часы с gps, ланч-боксы, конструкторы) уже не актуальна, пик продаж этих товаров приходился на апрель/май 16. Тогда арбитражники могли нагнать до 300 заказов в день, причем около 20% из которых был фрод, и операторам требовалось тщательно проверять все заказы, чтобы не было пустых отправок.

kaavain :
Да, кстати, моя ошибка. Не подумал что вся такая хрень расчитана на жителей всяких отстойников типа вконтакте. Умолкаю, это для меня другой мир


Россия- большая страна, конечно, основные покупки, это Москва и Спб, но все-таки 90% подобных товаров с лендингов рассчитано на покупателя в регионах.
_________________
http://allobegy.ru
Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3, 4 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
13.01  Как "Додо пицца" вернула свои миллионы
12.01  Из "Почты России" ушли топ-менеджеры
12.01  Лекарства готовят к выходу в онлайн
11.01  Москвичи все больше ищут подарки за рубежом
09.01  Google мобилизует миллионы продавцов
30.12  С Новым годом и Рождеством! (1)
30.12  "Газпром-медиа" хочет запустить онлайн-площадку (1)
Форум
11:46 13.01 Алло?Бегу!  Отзывы о АллоБегу (57)
17:35 12.01 Евгений Ritm-Z  Отзывы о Ritm-Z (304)
16:30 31.12 Ivan504  ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов) (190)
11:57 26.12 Дмитрий Fastery  Отзывы о Fastery.ru (193)
18:25 21.12 Call IM  Выбор коллцентра на аутсорс (15)
16:44 18.12 Сергей Ромов  prostore.pro - они живы? (3)
13:43 15.12 nimblemerchant  конкуренция со стороны интернет магазинов поставщиков. что делать? (25)
16:04 02.12 Сергей Ромов  Отзывы об Autsorsim (8)
16:53 08.11 Дмитрий Fastery  Выбор фулфилмента/склада на аутсорсе (9)
22:16 30.10 Call IM  Как работаете с поставщиками? (15)

Статьи и аналитика
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)
01.08  Изобрести велосипед
30.05  Ключевое правило при работе с Китаем: "Не обещайте того, чего не сможете выполнить"
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Гендиректор "Фотосклад.ру": как продавать технику, когда денег у людей все меньше (5)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (8)
21.01  Какие скидки ритейлеры сделают в "Киберпонедельник" (1)
28.12  "Эра экономии": 2015 год в российской ecommerce



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB