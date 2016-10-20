Отзывы о АллоБегу

1. Обучение проводится всегда, на всех тарифных планах.
По Вашему тарифу Минимальный обучение операторов проводится по скриптам, которые Вы заполняли перед началом обслуживания, также операторы изучают навигацию сайта и товарную линейку. В процессе работы менеджер неоднократно просила Вас заполнить более подробно скрипты и вписать все те моменты, которые Вы бы хотели, чтобы были озвучены покупателям.
2. Вы задали данный вопрос уже в процессе работы.Мы не предоставляем данные ip адресов.
3. Контакты были направлены на эл. почту перед началом работы, также информация была продублирована 14/09 на эл. почту. Все письма у нас сохраняются в базе.
С уважением,
«Алло?Бегу!» _________________ http://allobegy.ru
Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России
Я думаю достаточно флейма для того чтобы потенциальные ваши клиенты сделали выводы. _________________ Интернет магазин сантехники vezuvdom.ru
AgafOnOFF :
когда у нас стало под 50 звонков в день
50 звонков в день у лендинга, продающего очередную бесполезную хрень за безумные деньги? В каком мире я живу???
Кстати, в подвале сайта никаое не ИП, и город - Питер. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
50 звонков в день у лендинга, продающего очередную бесполезную хрень за безумные деньги? В каком мире я живу???
Сами удивляемся, но в настоящее время, к примеру, у нас на обслуживании лендинги, которые выдают 1.000 заказов в ДЕНЬ! И уже не один месяц! И таких магазинов не мало - симкарты, ланчбоксы, книги, отбеливающие полоски для зубов, часы детские с gps, расчески-выпрямители волос, детский конструктор, очки виртуальной реальности, а про бьютибоксы вообще молчу, там до 2.500 в день доходит. _________________ Журавлев Дмитрий
zhuravlev@fastery.ru www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов
Дмитрий Fastery :
Сами удивляемся, но в настоящее время, к примеру, у нас на обслуживании лендинги, которые выдают 1.000 заказов в ДЕНЬ!
При всем уважении, верится с трудом. Это должно быть 100 000 посетителей в день? Ну хорошо, уникальный товар (хахаха), самая низкая цена (Али дремлет?) = 50 000 посетителей в день. Ну ладно, 30 000... Это можно рекламу продавать на этом лендинге с большей эффективностью. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
Это можно рекламу продавать на этом лендинге с большей эффективностью
Мы уже тоже думали над этим
Да я сам долго не мог поверить, когда за ночь у лендинга 700+ заказов.
Запрошу разрешения у этих магазинов назвать их имена. Вместе поудивляемся _________________ Журавлев Дмитрий
zhuravlev@fastery.ru www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов
Дмитрий Fastery :
за ночь у лендинга 700+ заказов
Да не, это хрень какая-то, тем более ночью.. Разве что наркоту продают. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Ясно. Отбеливание героином еще Аль Капоне пропагандировал. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Дмитрий Fastery :
отбеливающие полоски для зубов, трафик на регионы
Если серьезно...
отбеливающие полоски - 20 000 запросов в месяц. Яндекс. Добавим еще 20 000 Гугла. 40 000 запросов.
В день это 1300 запросов. О каких 1000 заказов с ОДНОГО лендинга может идти речь? Это на всех - не более СТА заказов. На всех!
Хорошо, даже если приплюсовать вообще широчайшую фразу "отбеливание зубов" это все равно - 200 000 запросов в месяц. Предположив что ВСЕ запросы направлены на ПОКУПКУ (хотя я уверен на 200% что большинство ищут способ как отбелить зубы с помошью стирального порошка и кошачьей мочи, чтобы бесплатно), это блин не более 1000 заказов в день на ВСЕХ... _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
отбеливающие полоски - 20 000 запросов в месяц. Яндекс
Аудитория там берется не из seo, контекста и т.п.
Но это не для текущей темы.
kuzmin :
Аудитория там берется не из seo, контекста и т.п.
Да, кстати, моя ошибка. Не подумал что вся такая хрень расчитана на жителей всяких отстойников типа вконтакте. Умолкаю, это для меня другой мир _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Дмитрий Fastery :
Сами удивляемся, но в настоящее время, к примеру, у нас на обслуживании лендинги, которые выдают 1.000 заказов в ДЕНЬ! И уже не один месяц! И таких магазинов не мало - симкарты, ланчбоксы, книги, отбеливающие полоски для зубов, часы детские с gps, расчески-выпрямители волос, детский конструктор, очки виртуальной реальности, а про бьютибоксы вообще молчу, там до 2.500 в день доходит.
Уважаемый Дмитрий,
Думаю, Вы здорово преувеличиваете количество заказов с лендинга на данные товары Мы сами являемся СРА сеткой и гоним трафик на лендинги с подобными товарами, помогаем магазинам везти из из Китая, проводим обучение.
На данный момент перечисленная Вами товарная линейка (расчески-выпрямители, часы с gps, ланч-боксы, конструкторы) уже не актуальна, пик продаж этих товаров приходился на апрель/май 16. Тогда арбитражники могли нагнать до 300 заказов в день, причем около 20% из которых был фрод, и операторам требовалось тщательно проверять все заказы, чтобы не было пустых отправок.
kaavain :
Да, кстати, моя ошибка. Не подумал что вся такая хрень расчитана на жителей всяких отстойников типа вконтакте. Умолкаю, это для меня другой мир
Россия- большая страна, конечно, основные покупки, это Москва и Спб, но все-таки 90% подобных товаров с лендингов рассчитано на покупателя в регионах. _________________ http://allobegy.ru
Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России