Тема: Отзывы о АллоБегу







1. Обучение проводится всегда, на всех тарифных планах.

По Вашему тарифу Минимальный обучение операторов проводится по скриптам, которые Вы заполняли перед началом обслуживания, также операторы изучают навигацию сайта и товарную линейку. В процессе работы менеджер неоднократно просила Вас заполнить более подробно скрипты и вписать все те моменты, которые Вы бы хотели, чтобы были озвучены покупателям.

2. Вы задали данный вопрос уже в процессе работы.Мы не предоставляем данные ip адресов.

3. Контакты были направлены на эл. почту перед началом работы, также информация была продублирована 14/09 на эл. почту. Все письма у нас сохраняются в базе.





С уважением,

«Алло?Бегу!»

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http://allobegy.ru

Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России Уважаемый Дмитрий,1. Обучение проводится всегда, на всех тарифных планах.По Вашему тарифу Минимальный обучение операторов проводится по скриптам, которые Вы заполняли перед началом обслуживания, также операторы изучают навигацию сайта и товарную линейку. В процессе работы менеджер неоднократно просила Вас заполнить более подробно скрипты и вписать все те моменты, которые Вы бы хотели, чтобы были озвучены покупателям.2. Вы задали данный вопрос уже в процессе работы.Мы не предоставляем данные ip адресов.3. Контакты были направлены на эл. почту перед началом работы, также информация была продублирована 14/09 на эл. почту. Все письма у нас сохраняются в базе.С уважением,«Алло?Бегу!»_________________Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России







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Интернет магазин сантехники vezuvdom.ru Я думаю достаточно флейма для того чтобы потенциальные ваши клиенты сделали выводы._________________Интернет магазин сантехники vezuvdom.ru

AgafOnOFF : когда у нас стало под 50 звонков в день



50 звонков в день у лендинга, продающего очередную бесполезную хрень за безумные деньги? В каком мире я живу???



Кстати, в подвале сайта никаое не ИП, и город - Питер.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. 50 звонков в день у лендинга, продающего очередную бесполезную хрень за безумные деньги? В каком мире я живу???Кстати, в подвале сайта никаое не ИП, и город - Питер._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : 50 звонков в день у лендинга, продающего очередную бесполезную хрень за безумные деньги? В каком мире я живу???

Сами удивляемся, но в настоящее время, к примеру, у нас на обслуживании лендинги, которые выдают 1.000 заказов в ДЕНЬ! И уже не один месяц! И таких магазинов не мало - симкарты, ланчбоксы, книги, отбеливающие полоски для зубов, часы детские с gps, расчески-выпрямители волос, детский конструктор, очки виртуальной реальности, а про бьютибоксы вообще молчу, там до 2.500 в день доходит.

_________________

Журавлев Дмитрий

zhuravlev@fastery.ru

Сами удивляемся, но в настоящее время, к примеру, у нас на обслуживании лендинги, которые выдают 1.000 заказов в ДЕНЬ! И уже не один месяц! И таких магазинов не мало - симкарты, ланчбоксы, книги, отбеливающие полоски для зубов, часы детские с gps, расчески-выпрямители волос, детский конструктор, очки виртуальной реальности, а про бьютибоксы вообще молчу, там до 2.500 в день доходит._________________Журавлев Дмитрий www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов

Дмитрий Fastery : Сами удивляемся, но в настоящее время, к примеру, у нас на обслуживании лендинги, которые выдают 1.000 заказов в ДЕНЬ!



При всем уважении, верится с трудом. Это должно быть 100 000 посетителей в день? Ну хорошо, уникальный товар (хахаха), самая низкая цена (Али дремлет?) = 50 000 посетителей в день. Ну ладно, 30 000... Это можно рекламу продавать на этом лендинге с большей эффективностью.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. При всем уважении, верится с трудом. Это должно быть 100 000 посетителей в день? Ну хорошо, уникальный товар (хахаха), самая низкая цена (Али дремлет?) = 50 000 посетителей в день. Ну ладно, 30 000... Это можно рекламу продавать на этом лендинге с большей эффективностью._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : Это можно рекламу продавать на этом лендинге с большей эффективностью

Мы уже тоже думали над этим

Да я сам долго не мог поверить, когда за ночь у лендинга 700+ заказов.

Запрошу разрешения у этих магазинов назвать их имена. Вместе поудивляемся

_________________

Журавлев Дмитрий

zhuravlev@fastery.ru

Мы уже тоже думали над этимДа я сам долго не мог поверить, когда за ночь у лендинга 700+ заказов.Запрошу разрешения у этих магазинов назвать их имена. Вместе поудивляемся_________________Журавлев Дмитрий www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов

Дмитрий Fastery : за ночь у лендинга 700+ заказов



Да не, это хрень какая-то, тем более ночью.. Разве что наркоту продают.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Да не, это хрень какая-то, тем более ночью.. Разве что наркоту продают._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : Разве что наркоту продают

отбеливающие полоски для зубов, трафик на регионы

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Журавлев Дмитрий

zhuravlev@fastery.ru

отбеливающие полоски для зубов, трафик на регионы_________________Журавлев Дмитрий www.fastery.ru - комплексное обслуживание интернет-магазинов

Дмитрий Fastery : отбеливающие полоски для зубов



Ясно. Отбеливание героином еще Аль Капоне пропагандировал.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Ясно. Отбеливание героином еще Аль Капоне пропагандировал._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Дмитрий Fastery : отбеливающие полоски для зубов, трафик на регионы



Если серьезно...



отбеливающие полоски - 20 000 запросов в месяц. Яндекс. Добавим еще 20 000 Гугла. 40 000 запросов.



В день это 1300 запросов. О каких 1000 заказов с ОДНОГО лендинга может идти речь? Это на всех - не более СТА заказов. На всех!



Хорошо, даже если приплюсовать вообще широчайшую фразу "отбеливание зубов" это все равно - 200 000 запросов в месяц. Предположив что ВСЕ запросы направлены на ПОКУПКУ (хотя я уверен на 200% что большинство ищут способ как отбелить зубы с помошью стирального порошка и кошачьей мочи, чтобы бесплатно), это блин не более 1000 заказов в день на ВСЕХ...

_________________

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Спроси меня как. Если серьезно...отбеливающие полоски - 20 000 запросов в месяц. Яндекс. Добавим еще 20 000 Гугла. 40 000 запросов.В день это 1300 запросов. О каких 1000 заказов с ОДНОГО лендинга может идти речь? Это на всех - не более СТА заказов. На всех!Хорошо, даже если приплюсовать вообще широчайшую фразу "отбеливание зубов" это все равно - 200 000 запросов в месяц. Предположив что ВСЕ запросы направлены на ПОКУПКУ (хотя я уверен на 200% что большинство ищут способ как отбелить зубы с помошью стирального порошка и кошачьей мочи, чтобы бесплатно), это блин не более 1000 заказов в день на ВСЕХ..._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: kuzmin

голосов : 21

Дата: 23:09, Вт., 8 Ноя. 16

23:09, Вт., 8 Ноя. 16

kaavain : отбеливающие полоски - 20 000 запросов в месяц. Яндекс

Аудитория там берется не из seo, контекста и т.п.



Но это не для текущей темы. Аудитория там берется не из seo, контекста и т.п.Но это не для текущей темы.

kuzmin : Аудитория там берется не из seo, контекста и т.п.



Да, кстати, моя ошибка. Не подумал что вся такая хрень расчитана на жителей всяких отстойников типа вконтакте. Умолкаю, это для меня другой мир

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Да, кстати, моя ошибка. Не подумал что вся такая хрень расчитана на жителей всяких отстойников типа вконтакте. Умолкаю, это для меня другой мир_________________Хочешь что-нибудь узнать?

Дмитрий Fastery : Сами удивляемся, но в настоящее время, к примеру, у нас на обслуживании лендинги, которые выдают 1.000 заказов в ДЕНЬ! И уже не один месяц! И таких магазинов не мало - симкарты, ланчбоксы, книги, отбеливающие полоски для зубов, часы детские с gps, расчески-выпрямители волос, детский конструктор, очки виртуальной реальности, а про бьютибоксы вообще молчу, там до 2.500 в день доходит.





Уважаемый Дмитрий,



Думаю, Вы здорово преувеличиваете количество заказов с лендинга на данные товары Мы сами являемся СРА сеткой и гоним трафик на лендинги с подобными товарами, помогаем магазинам везти из из Китая, проводим обучение.

На данный момент перечисленная Вами товарная линейка (расчески-выпрямители, часы с gps, ланч-боксы, конструкторы) уже не актуальна, пик продаж этих товаров приходился на апрель/май 16. Тогда арбитражники могли нагнать до 300 заказов в день, причем около 20% из которых был фрод, и операторам требовалось тщательно проверять все заказы, чтобы не было пустых отправок.



Уважаемый Дмитрий,Думаю, Вы здорово преувеличиваете количество заказов с лендинга на данные товарыМы сами являемся СРА сеткой и гоним трафик на лендинги с подобными товарами, помогаем магазинам везти из из Китая, проводим обучение.На данный момент перечисленная Вами товарная линейка (расчески-выпрямители, часы с gps, ланч-боксы, конструкторы) уже не актуальна, пик продаж этих товаров приходился на апрель/май 16. Тогда арбитражники могли нагнать до 300 заказов в день, причем около 20% из которых был фрод, и операторам требовалось тщательно проверять все заказы, чтобы не было пустых отправок. kaavain : Да, кстати, моя ошибка. Не подумал что вся такая хрень расчитана на жителей всяких отстойников типа вконтакте. Умолкаю, это для меня другой мир



Россия- большая страна, конечно, основные покупки, это Москва и Спб, но все-таки 90% подобных товаров с лендингов рассчитано на покупателя в регионах.

_________________

http://allobegy.ru

Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России Россия- большая страна, конечно, основные покупки, это Москва и Спб, но все-таки 90% подобных товаров с лендингов рассчитано на покупателя в регионах._________________Комплексное обслуживание для интернет-магазинов по всей России