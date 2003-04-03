/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Ответить

Сколько стоит уже существующий сайт?



Ссылка на сообщение The Lex
03/04/2003

:) Про .com на скорости 2 км/с я оценил - занимательно! Интересно: а операционная система на этих Ваших "объектах" MS DOS что ли? Шутка...



Константин, в своем процессе разработки ПО интернет-магазина (и ПО вообще) Вы где-то потеряли, как минимум, системного архитектора. Прошу прощения, Константин, но программист - это тот же "Мики, например, или Лулу. Васька, на худой конец". Странно, но Ваши высказывания о программировании удивительно поверхностны. :(



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
03/04/2003

Магазин на .exe будет работать быстрее чем на томже перл или php, о unix С я вообще не говарю?, создается мнение что вы в целом не знакомы не с интернет технологиями не с интернет магазинами. Насколько я понимаю своего магазина у вас нет, нет и практического опыта его развитя, зато через край самоуверенности основанной видимо на литературе почерпаной из интернета или от авторов на вашем сайте. Попробуйте создать свой магазин на тех "фундаментальных" основах о которых вы тут димагогию разводите. Поменьше пустой болтавни не подкрепленной делами, докажите на практике, что все что вы тут сказали действует, тогда возможно я и буду советоваться с ВАМИ.



А насчет того что заказчику не нужно так как я умею - полнейший бред, если бы это было так, я бы не делал магазины(которые нравятся людям и имеют спрос), а занимался бы наверное убеждением интернет сообщества что без моих передовых идей ему ну не как не обойтись, а также призывал разработчиков всавать на( как писали не найду, а вот вроде )"цирлы".



По поводу деревянных самолетов. Сравнение тоже не верно.

Скорее надо сравнивать (вашими же примерами)многолетний опыт разработок и иследований КБ выпустившее Су-29 и выскочки болтуна который патается убидить окружающих, что его самолеты будут и взлетать вертикальнее и летать дальше и красивее.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
03/04/2003

Лекс. Так и я про ТО. Дали программисту схему - сиди и коди, ему не надо переделывать проект, как это рвется ШОЛ. На самом деле - это проблемища!



ШОЛ: Вот тем и занят. Что получится - покажу.

Ваши магазины нравятся ВАШИМ заказчикам (честь вам и швала), но нравятся ли они ПОКУПАТЕЛЯМ этих магазинов? Иди они просто ВЫНУЖДЕНЫ пользоваться такими (других то нет...).

А спор вообще то шел не о том, кто больше настрогал корявых буратин. А о том, нравится ли народу в них играть. И судя по оборотам ИМ - что то не очень нравится.

Уж какие 77 и кошелек крутые и опытные были, до не покатило... Варум?

А уж там ребятишки тоже поди "понятия имели".

Технологию интернет-торговли надо менять, улучшать, а не движки и флеш-заставки.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
03/04/2003

Одно без другого ни как, и технологию надо оттачивать и движок, вещи взаимосвязанные.

По поводу нравиться ли пользователю, над этим и работаем постоянно, чтобы нравилось. А играть народу в "корявых буратин" нравиться, уверяю вас. Я "близко знаком", на уровне кода с магазином у которого эжемесячный оборот в десятки тысяч зеленых, и посетителей в день сильно больше тысячи. такое ли это корявое детище как вы сказали? Сомневаюсь.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
03/04/2003

И еще, откуда как не от самих покупателей можно точно узнать что для них нужно и как им удобно делать покупки в ИМ. Не имея магазина или опыта работы с ним, врятли можно ответить однозначно на этот вопос. Но даже если вы и предскажите на основе аналитической информации что нужно тому с кем вы даже по почте не общались, то наверняка это будет уже кем-то из программистов давным давно сделано на основе простого пожелания от покупателя.

Аналитика, хороша когда она подкреплена практикой. Я в развитии своего проекта, тоже прислушиваюс к мнению покупателей и делаю выводы, вот блин, может я тоже АНАЛИТИК.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
03/04/2003

Гы, так сам знаю, что нравится! Если ты не даешь народу потратить свои деньги, он обиженно кричит, кижается на пол и сучит ногами.

Но вот пока буратины слишком занозистые выходят. В руки брать не хотца.

Я тут где то постил, что делал на днях заказ в Мегашопе на 600$. Так в понедельник заказал, а привоз должен быть в четверг. Но не привезли. Я звоню - ну и где?

А мне Таня Бурачёнкова и говорит: "А вы знаете, что вы звказали телефонную трубку Сименс 4000, а это не телефон!"

-А что же это? Мячик рузиновый? Это доп трубка к базе Гигасет 4010.

- А! так вы знаете?! Это хорошо, а томы не стали заказ доставлять, думали вы не знаете!



Чувствуешь силу аргументов, ШОЛ? Поэтому если ты не уверен, что твой заказчик знает английский, можешь ему CD с песнями на английском не отправлять. Он один хрен не поймет, про что они там поют.



А привезли в пятницу и субботу, да еще и сканер битый оказался. Пришлось мне переться в сервисный центр за "заключением о заводском браке". Напрямую заменить магазин не хотел. Могло все пойти по большому кругу - заключение - сдача. ожидание нового. Хорошо, ребята в СЦ нормальные. "Мы тебе хочешь заключение напишем, а хочешь - каретку поменяем". Я не упертый, мне не "правда" нужна, а сканер. Поменяли за 10 минут и сейчас все работает.

Казалось бы, при чем тут движок. Все проколы - "человеческий фактор". Хотя и движок сам по себе - полный отстой - два раза корзину сбрасывал - приходилось перенабивать. А потом еще и звонит несколько раз в магазин менеджеру. Потому что от них ни ответа ни привета. "дозвонится до вас не могли..." Я им 3 ноиера дал, все свободны (сижу на выделенке). а они - "ну не шмогли...".



Как думешь, пойду я еще хоть раз в Мегашоп? Правильно, нет. И знакомым расскажу. И запощу где смогу. А то "черные списки" у них, блин...



Десятки тыщ оборота это хорошо... У меня Мытищинская ярмарка недалече. Десятки тыщ - это круто, это как две палатки на той ярмарке. Только там 2-е торгуют, а третий подвозит им на Газели с крупнооптового склада. И все - не сильно образованные. А "движок" там - "волговский" кажется. Тупой, но надежный.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
03/04/2003

Интернет это вложение на будующее, понятно что есть и прибыльнее бизнес чем продавать через интернет магазины или делать эти самые магазтны, например поставлять нефть или газ за бугор.

Но надо понимать , что теже палатки прикроют через пару лет, а интернет, на том же западе уже в микроволновки встраивают, для того чтобы по нему пицу заказать.

Мне например делать деньги ради денег любым путем ненравиться(открывать полатку на рынке точно не стану, хотя есть возможность), а вот от бизнеса в интернете меня прет. Пусть деньги не большие, зато кайфа скока :-))))



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
03/04/2003

Не всем суждено быть нефтенными магнатами.:-(((



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
03/04/2003

Господа! Интернет проекты прибыльными станут лишь при грамотном подходе ИЗНАЧАЛЬНО! Дабы грамотно раскрутить ресурс (тем самым сделать его прибыльным), надо начинать с самого, повторюсь, с самого начала... с самого сайта (конечно начало это сама идея, я говорю уже о решенном проекте, со своим бизнес планом и графиком развития). В 18 с половиной раз дороже переделывать выложенный рабочий, сырой ресурс... труднее ковыряться в чужих кодах, чем написать, оптимизированный заново с вашим дизайном (если уж он вам нравится). Только в этом случае проект становится прибыльным... только после грамотной предварительной работы команды промоутеров. Сырой ресурс так и останется сырым и вряд ли станет прибыльным. Откуда взяться-то этой самой прибыли, если народ не может вас найти в этих бескрайних просторах. Вот поэтому среднестатистическая окупаемость интернет проектов очень и очень мала, потому что 90 процентов ресурсов, коммерческих интернет проектов - СЫРЫЕ и как следствие убыточны!



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
03/04/2003

Пока проблему с телепортацией не решат, пусть интернет хоть в унитаз встраивают - чтоб дистанционно сливал.

Жаль, что ты не так и не понял мою мысыль - что главный движок магазина - это ЛЮДИ, которые в нем работают.

Если они нормальные работники - да хоть html-странички для каждого товара сочиняй. Если они козлы - хоть зстрелись над движком, а магазин не "пойдет".



Ссылка на сообщение Олег
03/04/2003

Ну и понаписали вы тут господа.... Тема была такая маленькая и такая привлекательная :)) А вы ее..

Эх, что тут поделаешь. Придется немного продолжить.

Ресурсы И-магазина. Конечно, люди - главное. Без них никуда. Никакой движок сам ничего делать не будет. Самое интересное, что корявость движка или чего еще в программном коде можно выяснить, только когда попробуешь. Но одно дело ходить по простым магазинам в своем городе, и то все сразу (да и не сразу тоже)не обойти - нужно время, и немалое (сами понимаете). Поэтому куда-то сам идешь, про какой-то магазин спрашиваешь у знакомых, про третий и четвертый - читашь в газете. Это нормальный процесс апробации торговли. Теперь, что получается с И-магазинами. Процесс почти такой же, но так как скорость захода на сайт существенно выше, чем скорость ходьбы даже до ближайшего оффлайн-магазина, то естественно, что за 3-4 часа ты можешь "проскакать" почти 100 сайтов (при условии по 2-3 минуты на каждый). Вопрос в том, что дальше. А дальше заказ, оплата и доставка товара. Например, для меня доставка товара из Москвы - самый длительный и неприятный процесс. Значит я просто физически не смогу полностью проверить "паршивость" всех просмотренных мной И-магазинов. Отсюда вывод, сказать что такой-то магазин паршивый и у него корявый код, можно только в отношении очень ограниченного числа таких ИМ. Потому что что "нельзя понять что-либо, не сделав этого".

Теперь о корявости кода. В полной мере это выяснится только при сравнении. Вот когда появится рядом еще один ИМ, с нормальным кодом и всем остальным, вот тогда можно будет сказать, что у первого "корявый" код и все остальное тоже желает лучшего. А пока они как "близнецы-братья", сделать вывод о корявости кода и чего-то еще - довольно сложно. Самое интересное в том, что оба они сделаны на "стандартном любимом движке" за 1500 (2000, 4000 и т.д.) у.е. Причем клепает их один и тот же человек (программист), которого гнать надо взашей и больше метлы ничего не давать. И если то, что он "наваял" нравится клиентам, то это еще ничего не значит. Оценку, конечную оценку, дают покупатели (и я в том числе - см.выше). А среди менеджеров и маркетологов - весьма мало программистов, поэтому последние и чувствуют себя королями положения (но это временно). А вот когда, труд программистов будет оцениваться по конечному результату, тогда ИМ начнут приносить реальную пользу и удовлетворение покупателям, и не надо будет вести бесконечные обсуждения типа "как раскрутить ИМ и что в нем продавать". И то, что сегодня како-то ИМ имеет 10000 зеленых - это не показатель. Вот пройдет еще 2-3 года (если он выживет) доведут они свой объем до 2-3 млн. Умных Енотов, вот тогда и поговорим. А пока - это пена интернета, ничего серьезного. Завтра появится более грамотный или удачливый "сосед" и все нету интернет-палатки (и корявый/прекрасный код здесь ни при чем).

По поводу команды. Если мне сегодня потребуется нанимать команду для создания и раскрутки ИМ, то 10 из 10 интернетчиков просто пролетают. Почему? Потому что я привык делать основательно и серьезно. А значит они будут приносить свое резюме, иметь беседу со мной, и отвечать на диагностические тесты. Вы даже не представляете, какой идет отсев этих "новоявленных биллов гейтсов". Я сам как-то удивился. Меня попросили провести персонал-диагностику и подбор команды для создания и раскрутки одного проекта. Ну я подошел к этому процессу со всей ответственностью (анкеты, тесты, резюме, заключительная беседа). В результате из 50 человек было выбрано трое. При минимуме 8 человек (там были не только программисты, но и менеджеры, водители, курьеры и пр.). Естественно, что заказчик отказался от проекта. Я предлагал ему провести дополнительный конкурс, но ему кто-то сказал, что в инете деньги растут на деревьях и за месяц прибыль ого-го какая. А тут такой конфуз. Он сказал, что ему проще в другое место вложить. Я был вынужден с ним согласиться. Почему. Во-первых, я вижу что он еще не полностью "дозрел" до коммерческого интернета, а во-вторых, начинать серьезный проект с никудышной командой (это было вполне возможно, надо было только снизить уровень требований). Но посмотрев на амбиции (особенно у программистов), я решил этого не делать. На амбициях проект не построишь (особенно на движках с БД для "богатого ассортимента" в 10000 наименований - полный идиотизм).

Но... попробуем веруться к теме. Сколько стоит ИМ?

Предположим, что вы решили создать ИМ "с нуля". Вы заказали движок (2000 у.е.), вы наняли команду (8 человек по 4000 р - сред.з/пл - итого 32000 руб). Вы закупили товар (на сумму 50000 руб). Вы оплатили прочие накладные расходы (20000 руб). Итого 162000 рублей. Предполагаемая окупаемость 2 года. Вопрос все ли вы учли и сколько стоит такой ИМ?



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
03/04/2003

Олег... Конечно к подбору персонала надо подходить ответственно. Грамотная команда - 80% успеха. Но очень мило Вы искали промоутеров... интернет промоутеров среди водителей троллейбусов :о))))))))) ... это сильно! Не мудрено, что среди них не оказалось Гейтсов...



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
03/04/2003

C нуля ИМ создавать сегодня невыгодно, это не раз обсуждалось сдесь. В целом все успешные сегодня проекты сделаны на хорошо отлаженном OFFLine, возражений не вызывает.



Ссылка на сообщение Олег
03/04/2003

У меня был конкретный заказ на подбор персонала. Проект предусматривал доставку по городу на автомобилях. Поэтому мы с заказчиком сначала, выработали объем примерный требований к каждому, а потом уже согласно этих требований стали искать персонал. Подчеркиваю, там были не только программисты или интернет-промоутеры (последние не самое главное в ИМ). Заказчик был с вполне опрелеленным настроем, и полностью переубедить мне его не удалось. Поэтому я подумал, хоть команду соберу ему достойную, заодно опыт будет подобной работы (для интернет-проекта) и да и самому интересно. А вообще заявлений было больше, но мы где-то около 80 отсеяли. Чего толку, когда лежит 30 заявлений от экономистов, и еще столько же от бухгалтеров и всего 5 от программистов. Понятно, какие заявления надо отбрасывать в большом количестве.

А вот ответ на свой вопрос по поводу стоимости ИМ хотелось бы от уважаемой публики услышать.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
03/04/2003

Стоимость ИМ по самому минимуму - минимуму:

Зарплата интернет-поддержки (оператор, контентменеджер, техпод)+ зарплата офф-лайн-поддержки (курьеры, экспедиторы, бухгартерия) + накладные (издержки, налоги...) + сайт.

Это может быть и 100-200$, (вся бригада в одном лице).

А может быть и 20.000$



Но в любом случае чистых доход должен быть больше всего этого.



От "движка" зависит 5% успеха. Если ТОВАР хороший (продавабельный), цена ОЧЕНЬ ДАЖЕ, описанные условия доставки и оплаты ПРИЕМЛЕМЫ и ЛОГИЧНЫ, покупателю наплквать на дизайн и обилие наворотиков и колобашек. Он хоть на емейл напишет, хоть по телефону позвонит.



Поэтому прежде чем векладывать денежки в ИМ, озаботьтесь ТОВАРОМ, СТРУКТУРОЙ обработки заказов, приема плаьежей и доставкой. Если эта цепочка будет работать четко - любой "движок" будет нормальный. и за 45$ и за 2450.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены