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Сколько стоит уже существующий сайт?
03/04/2003
:) Про .com на скорости 2 км/с я оценил - занимательно! Интересно: а операционная система на этих Ваших "объектах" MS DOS что ли? Шутка...
Константин, в своем процессе разработки ПО интернет-магазина (и ПО вообще) Вы где-то потеряли, как минимум, системного архитектора. Прошу прощения, Константин, но программист - это тот же "Мики, например, или Лулу. Васька, на худой конец". Странно, но Ваши высказывания о программировании удивительно поверхностны. :(
:) Про .com на скорости 2 км/с я оценил - занимательно! Интересно: а операционная система на этих Ваших "объектах" MS DOS что ли? Шутка...
Константин, в своем процессе разработки ПО интернет-магазина (и ПО вообще) Вы где-то потеряли, как минимум, системного архитектора. Прошу прощения, Константин, но программист - это тот же "Мики, например, или Лулу. Васька, на худой конец". Странно, но Ваши высказывания о программировании удивительно поверхностны. :(
03/04/2003
Магазин на .exe будет работать быстрее чем на томже перл или php, о unix С я вообще не говарю?, создается мнение что вы в целом не знакомы не с интернет технологиями не с интернет магазинами. Насколько я понимаю своего магазина у вас нет, нет и практического опыта его развитя, зато через край самоуверенности основанной видимо на литературе почерпаной из интернета или от авторов на вашем сайте. Попробуйте создать свой магазин на тех "фундаментальных" основах о которых вы тут димагогию разводите. Поменьше пустой болтавни не подкрепленной делами, докажите на практике, что все что вы тут сказали действует, тогда возможно я и буду советоваться с ВАМИ.
А насчет того что заказчику не нужно так как я умею - полнейший бред, если бы это было так, я бы не делал магазины(которые нравятся людям и имеют спрос), а занимался бы наверное убеждением интернет сообщества что без моих передовых идей ему ну не как не обойтись, а также призывал разработчиков всавать на( как писали не найду, а вот вроде )"цирлы".
По поводу деревянных самолетов. Сравнение тоже не верно.
Скорее надо сравнивать (вашими же примерами)многолетний опыт разработок и иследований КБ выпустившее Су-29 и выскочки болтуна который патается убидить окружающих, что его самолеты будут и взлетать вертикальнее и летать дальше и красивее.
Магазин на .exe будет работать быстрее чем на томже перл или php, о unix С я вообще не говарю?, создается мнение что вы в целом не знакомы не с интернет технологиями не с интернет магазинами. Насколько я понимаю своего магазина у вас нет, нет и практического опыта его развитя, зато через край самоуверенности основанной видимо на литературе почерпаной из интернета или от авторов на вашем сайте. Попробуйте создать свой магазин на тех "фундаментальных" основах о которых вы тут димагогию разводите. Поменьше пустой болтавни не подкрепленной делами, докажите на практике, что все что вы тут сказали действует, тогда возможно я и буду советоваться с ВАМИ.
А насчет того что заказчику не нужно так как я умею - полнейший бред, если бы это было так, я бы не делал магазины(которые нравятся людям и имеют спрос), а занимался бы наверное убеждением интернет сообщества что без моих передовых идей ему ну не как не обойтись, а также призывал разработчиков всавать на( как писали не найду, а вот вроде )"цирлы".
По поводу деревянных самолетов. Сравнение тоже не верно.
Скорее надо сравнивать (вашими же примерами)многолетний опыт разработок и иследований КБ выпустившее Су-29 и выскочки болтуна который патается убидить окружающих, что его самолеты будут и взлетать вертикальнее и летать дальше и красивее.
03/04/2003
Лекс. Так и я про ТО. Дали программисту схему - сиди и коди, ему не надо переделывать проект, как это рвется ШОЛ. На самом деле - это проблемища!
ШОЛ: Вот тем и занят. Что получится - покажу.
Ваши магазины нравятся ВАШИМ заказчикам (честь вам и швала), но нравятся ли они ПОКУПАТЕЛЯМ этих магазинов? Иди они просто ВЫНУЖДЕНЫ пользоваться такими (других то нет...).
А спор вообще то шел не о том, кто больше настрогал корявых буратин. А о том, нравится ли народу в них играть. И судя по оборотам ИМ - что то не очень нравится.
Уж какие 77 и кошелек крутые и опытные были, до не покатило... Варум?
А уж там ребятишки тоже поди "понятия имели".
Технологию интернет-торговли надо менять, улучшать, а не движки и флеш-заставки.
Лекс. Так и я про ТО. Дали программисту схему - сиди и коди, ему не надо переделывать проект, как это рвется ШОЛ. На самом деле - это проблемища!
ШОЛ: Вот тем и занят. Что получится - покажу.
Ваши магазины нравятся ВАШИМ заказчикам (честь вам и швала), но нравятся ли они ПОКУПАТЕЛЯМ этих магазинов? Иди они просто ВЫНУЖДЕНЫ пользоваться такими (других то нет...).
А спор вообще то шел не о том, кто больше настрогал корявых буратин. А о том, нравится ли народу в них играть. И судя по оборотам ИМ - что то не очень нравится.
Уж какие 77 и кошелек крутые и опытные были, до не покатило... Варум?
А уж там ребятишки тоже поди "понятия имели".
Технологию интернет-торговли надо менять, улучшать, а не движки и флеш-заставки.
03/04/2003
Одно без другого ни как, и технологию надо оттачивать и движок, вещи взаимосвязанные.
По поводу нравиться ли пользователю, над этим и работаем постоянно, чтобы нравилось. А играть народу в "корявых буратин" нравиться, уверяю вас. Я "близко знаком", на уровне кода с магазином у которого эжемесячный оборот в десятки тысяч зеленых, и посетителей в день сильно больше тысячи. такое ли это корявое детище как вы сказали? Сомневаюсь.
Одно без другого ни как, и технологию надо оттачивать и движок, вещи взаимосвязанные.
По поводу нравиться ли пользователю, над этим и работаем постоянно, чтобы нравилось. А играть народу в "корявых буратин" нравиться, уверяю вас. Я "близко знаком", на уровне кода с магазином у которого эжемесячный оборот в десятки тысяч зеленых, и посетителей в день сильно больше тысячи. такое ли это корявое детище как вы сказали? Сомневаюсь.
03/04/2003
И еще, откуда как не от самих покупателей можно точно узнать что для них нужно и как им удобно делать покупки в ИМ. Не имея магазина или опыта работы с ним, врятли можно ответить однозначно на этот вопос. Но даже если вы и предскажите на основе аналитической информации что нужно тому с кем вы даже по почте не общались, то наверняка это будет уже кем-то из программистов давным давно сделано на основе простого пожелания от покупателя.
Аналитика, хороша когда она подкреплена практикой. Я в развитии своего проекта, тоже прислушиваюс к мнению покупателей и делаю выводы, вот блин, может я тоже АНАЛИТИК.
И еще, откуда как не от самих покупателей можно точно узнать что для них нужно и как им удобно делать покупки в ИМ. Не имея магазина или опыта работы с ним, врятли можно ответить однозначно на этот вопос. Но даже если вы и предскажите на основе аналитической информации что нужно тому с кем вы даже по почте не общались, то наверняка это будет уже кем-то из программистов давным давно сделано на основе простого пожелания от покупателя.
Аналитика, хороша когда она подкреплена практикой. Я в развитии своего проекта, тоже прислушиваюс к мнению покупателей и делаю выводы, вот блин, может я тоже АНАЛИТИК.
03/04/2003
Гы, так сам знаю, что нравится! Если ты не даешь народу потратить свои деньги, он обиженно кричит, кижается на пол и сучит ногами.
Но вот пока буратины слишком занозистые выходят. В руки брать не хотца.
Я тут где то постил, что делал на днях заказ в Мегашопе на 600$. Так в понедельник заказал, а привоз должен быть в четверг. Но не привезли. Я звоню - ну и где?
А мне Таня Бурачёнкова и говорит: "А вы знаете, что вы звказали телефонную трубку Сименс 4000, а это не телефон!"
-А что же это? Мячик рузиновый? Это доп трубка к базе Гигасет 4010.
- А! так вы знаете?! Это хорошо, а томы не стали заказ доставлять, думали вы не знаете!
Чувствуешь силу аргументов, ШОЛ? Поэтому если ты не уверен, что твой заказчик знает английский, можешь ему CD с песнями на английском не отправлять. Он один хрен не поймет, про что они там поют.
А привезли в пятницу и субботу, да еще и сканер битый оказался. Пришлось мне переться в сервисный центр за "заключением о заводском браке". Напрямую заменить магазин не хотел. Могло все пойти по большому кругу - заключение - сдача. ожидание нового. Хорошо, ребята в СЦ нормальные. "Мы тебе хочешь заключение напишем, а хочешь - каретку поменяем". Я не упертый, мне не "правда" нужна, а сканер. Поменяли за 10 минут и сейчас все работает.
Казалось бы, при чем тут движок. Все проколы - "человеческий фактор". Хотя и движок сам по себе - полный отстой - два раза корзину сбрасывал - приходилось перенабивать. А потом еще и звонит несколько раз в магазин менеджеру. Потому что от них ни ответа ни привета. "дозвонится до вас не могли..." Я им 3 ноиера дал, все свободны (сижу на выделенке). а они - "ну не шмогли...".
Как думешь, пойду я еще хоть раз в Мегашоп? Правильно, нет. И знакомым расскажу. И запощу где смогу. А то "черные списки" у них, блин...
Десятки тыщ оборота это хорошо... У меня Мытищинская ярмарка недалече. Десятки тыщ - это круто, это как две палатки на той ярмарке. Только там 2-е торгуют, а третий подвозит им на Газели с крупнооптового склада. И все - не сильно образованные. А "движок" там - "волговский" кажется. Тупой, но надежный.
Гы, так сам знаю, что нравится! Если ты не даешь народу потратить свои деньги, он обиженно кричит, кижается на пол и сучит ногами.
Но вот пока буратины слишком занозистые выходят. В руки брать не хотца.
Я тут где то постил, что делал на днях заказ в Мегашопе на 600$. Так в понедельник заказал, а привоз должен быть в четверг. Но не привезли. Я звоню - ну и где?
А мне Таня Бурачёнкова и говорит: "А вы знаете, что вы звказали телефонную трубку Сименс 4000, а это не телефон!"
-А что же это? Мячик рузиновый? Это доп трубка к базе Гигасет 4010.
- А! так вы знаете?! Это хорошо, а томы не стали заказ доставлять, думали вы не знаете!
Чувствуешь силу аргументов, ШОЛ? Поэтому если ты не уверен, что твой заказчик знает английский, можешь ему CD с песнями на английском не отправлять. Он один хрен не поймет, про что они там поют.
А привезли в пятницу и субботу, да еще и сканер битый оказался. Пришлось мне переться в сервисный центр за "заключением о заводском браке". Напрямую заменить магазин не хотел. Могло все пойти по большому кругу - заключение - сдача. ожидание нового. Хорошо, ребята в СЦ нормальные. "Мы тебе хочешь заключение напишем, а хочешь - каретку поменяем". Я не упертый, мне не "правда" нужна, а сканер. Поменяли за 10 минут и сейчас все работает.
Казалось бы, при чем тут движок. Все проколы - "человеческий фактор". Хотя и движок сам по себе - полный отстой - два раза корзину сбрасывал - приходилось перенабивать. А потом еще и звонит несколько раз в магазин менеджеру. Потому что от них ни ответа ни привета. "дозвонится до вас не могли..." Я им 3 ноиера дал, все свободны (сижу на выделенке). а они - "ну не шмогли...".
Как думешь, пойду я еще хоть раз в Мегашоп? Правильно, нет. И знакомым расскажу. И запощу где смогу. А то "черные списки" у них, блин...
Десятки тыщ оборота это хорошо... У меня Мытищинская ярмарка недалече. Десятки тыщ - это круто, это как две палатки на той ярмарке. Только там 2-е торгуют, а третий подвозит им на Газели с крупнооптового склада. И все - не сильно образованные. А "движок" там - "волговский" кажется. Тупой, но надежный.
03/04/2003
Интернет это вложение на будующее, понятно что есть и прибыльнее бизнес чем продавать через интернет магазины или делать эти самые магазтны, например поставлять нефть или газ за бугор.
Но надо понимать , что теже палатки прикроют через пару лет, а интернет, на том же западе уже в микроволновки встраивают, для того чтобы по нему пицу заказать.
Мне например делать деньги ради денег любым путем ненравиться(открывать полатку на рынке точно не стану, хотя есть возможность), а вот от бизнеса в интернете меня прет. Пусть деньги не большие, зато кайфа скока :-))))
Интернет это вложение на будующее, понятно что есть и прибыльнее бизнес чем продавать через интернет магазины или делать эти самые магазтны, например поставлять нефть или газ за бугор.
Но надо понимать , что теже палатки прикроют через пару лет, а интернет, на том же западе уже в микроволновки встраивают, для того чтобы по нему пицу заказать.
Мне например делать деньги ради денег любым путем ненравиться(открывать полатку на рынке точно не стану, хотя есть возможность), а вот от бизнеса в интернете меня прет. Пусть деньги не большие, зато кайфа скока :-))))
03/04/2003
Господа! Интернет проекты прибыльными станут лишь при грамотном подходе ИЗНАЧАЛЬНО! Дабы грамотно раскрутить ресурс (тем самым сделать его прибыльным), надо начинать с самого, повторюсь, с самого начала... с самого сайта (конечно начало это сама идея, я говорю уже о решенном проекте, со своим бизнес планом и графиком развития). В 18 с половиной раз дороже переделывать выложенный рабочий, сырой ресурс... труднее ковыряться в чужих кодах, чем написать, оптимизированный заново с вашим дизайном (если уж он вам нравится). Только в этом случае проект становится прибыльным... только после грамотной предварительной работы команды промоутеров. Сырой ресурс так и останется сырым и вряд ли станет прибыльным. Откуда взяться-то этой самой прибыли, если народ не может вас найти в этих бескрайних просторах. Вот поэтому среднестатистическая окупаемость интернет проектов очень и очень мала, потому что 90 процентов ресурсов, коммерческих интернет проектов - СЫРЫЕ и как следствие убыточны!
Господа! Интернет проекты прибыльными станут лишь при грамотном подходе ИЗНАЧАЛЬНО! Дабы грамотно раскрутить ресурс (тем самым сделать его прибыльным), надо начинать с самого, повторюсь, с самого начала... с самого сайта (конечно начало это сама идея, я говорю уже о решенном проекте, со своим бизнес планом и графиком развития). В 18 с половиной раз дороже переделывать выложенный рабочий, сырой ресурс... труднее ковыряться в чужих кодах, чем написать, оптимизированный заново с вашим дизайном (если уж он вам нравится). Только в этом случае проект становится прибыльным... только после грамотной предварительной работы команды промоутеров. Сырой ресурс так и останется сырым и вряд ли станет прибыльным. Откуда взяться-то этой самой прибыли, если народ не может вас найти в этих бескрайних просторах. Вот поэтому среднестатистическая окупаемость интернет проектов очень и очень мала, потому что 90 процентов ресурсов, коммерческих интернет проектов - СЫРЫЕ и как следствие убыточны!
03/04/2003
Пока проблему с телепортацией не решат, пусть интернет хоть в унитаз встраивают - чтоб дистанционно сливал.
Жаль, что ты не так и не понял мою мысыль - что главный движок магазина - это ЛЮДИ, которые в нем работают.
Если они нормальные работники - да хоть html-странички для каждого товара сочиняй. Если они козлы - хоть зстрелись над движком, а магазин не "пойдет".
Пока проблему с телепортацией не решат, пусть интернет хоть в унитаз встраивают - чтоб дистанционно сливал.
Жаль, что ты не так и не понял мою мысыль - что главный движок магазина - это ЛЮДИ, которые в нем работают.
Если они нормальные работники - да хоть html-странички для каждого товара сочиняй. Если они козлы - хоть зстрелись над движком, а магазин не "пойдет".
03/04/2003
Ну и понаписали вы тут господа.... Тема была такая маленькая и такая привлекательная :)) А вы ее..
Эх, что тут поделаешь. Придется немного продолжить.
Ресурсы И-магазина. Конечно, люди - главное. Без них никуда. Никакой движок сам ничего делать не будет. Самое интересное, что корявость движка или чего еще в программном коде можно выяснить, только когда попробуешь. Но одно дело ходить по простым магазинам в своем городе, и то все сразу (да и не сразу тоже)не обойти - нужно время, и немалое (сами понимаете). Поэтому куда-то сам идешь, про какой-то магазин спрашиваешь у знакомых, про третий и четвертый - читашь в газете. Это нормальный процесс апробации торговли. Теперь, что получается с И-магазинами. Процесс почти такой же, но так как скорость захода на сайт существенно выше, чем скорость ходьбы даже до ближайшего оффлайн-магазина, то естественно, что за 3-4 часа ты можешь "проскакать" почти 100 сайтов (при условии по 2-3 минуты на каждый). Вопрос в том, что дальше. А дальше заказ, оплата и доставка товара. Например, для меня доставка товара из Москвы - самый длительный и неприятный процесс. Значит я просто физически не смогу полностью проверить "паршивость" всех просмотренных мной И-магазинов. Отсюда вывод, сказать что такой-то магазин паршивый и у него корявый код, можно только в отношении очень ограниченного числа таких ИМ. Потому что что "нельзя понять что-либо, не сделав этого".
Теперь о корявости кода. В полной мере это выяснится только при сравнении. Вот когда появится рядом еще один ИМ, с нормальным кодом и всем остальным, вот тогда можно будет сказать, что у первого "корявый" код и все остальное тоже желает лучшего. А пока они как "близнецы-братья", сделать вывод о корявости кода и чего-то еще - довольно сложно. Самое интересное в том, что оба они сделаны на "стандартном любимом движке" за 1500 (2000, 4000 и т.д.) у.е. Причем клепает их один и тот же человек (программист), которого гнать надо взашей и больше метлы ничего не давать. И если то, что он "наваял" нравится клиентам, то это еще ничего не значит. Оценку, конечную оценку, дают покупатели (и я в том числе - см.выше). А среди менеджеров и маркетологов - весьма мало программистов, поэтому последние и чувствуют себя королями положения (но это временно). А вот когда, труд программистов будет оцениваться по конечному результату, тогда ИМ начнут приносить реальную пользу и удовлетворение покупателям, и не надо будет вести бесконечные обсуждения типа "как раскрутить ИМ и что в нем продавать". И то, что сегодня како-то ИМ имеет 10000 зеленых - это не показатель. Вот пройдет еще 2-3 года (если он выживет) доведут они свой объем до 2-3 млн. Умных Енотов, вот тогда и поговорим. А пока - это пена интернета, ничего серьезного. Завтра появится более грамотный или удачливый "сосед" и все нету интернет-палатки (и корявый/прекрасный код здесь ни при чем).
По поводу команды. Если мне сегодня потребуется нанимать команду для создания и раскрутки ИМ, то 10 из 10 интернетчиков просто пролетают. Почему? Потому что я привык делать основательно и серьезно. А значит они будут приносить свое резюме, иметь беседу со мной, и отвечать на диагностические тесты. Вы даже не представляете, какой идет отсев этих "новоявленных биллов гейтсов". Я сам как-то удивился. Меня попросили провести персонал-диагностику и подбор команды для создания и раскрутки одного проекта. Ну я подошел к этому процессу со всей ответственностью (анкеты, тесты, резюме, заключительная беседа). В результате из 50 человек было выбрано трое. При минимуме 8 человек (там были не только программисты, но и менеджеры, водители, курьеры и пр.). Естественно, что заказчик отказался от проекта. Я предлагал ему провести дополнительный конкурс, но ему кто-то сказал, что в инете деньги растут на деревьях и за месяц прибыль ого-го какая. А тут такой конфуз. Он сказал, что ему проще в другое место вложить. Я был вынужден с ним согласиться. Почему. Во-первых, я вижу что он еще не полностью "дозрел" до коммерческого интернета, а во-вторых, начинать серьезный проект с никудышной командой (это было вполне возможно, надо было только снизить уровень требований). Но посмотрев на амбиции (особенно у программистов), я решил этого не делать. На амбициях проект не построишь (особенно на движках с БД для "богатого ассортимента" в 10000 наименований - полный идиотизм).
Но... попробуем веруться к теме. Сколько стоит ИМ?
Предположим, что вы решили создать ИМ "с нуля". Вы заказали движок (2000 у.е.), вы наняли команду (8 человек по 4000 р - сред.з/пл - итого 32000 руб). Вы закупили товар (на сумму 50000 руб). Вы оплатили прочие накладные расходы (20000 руб). Итого 162000 рублей. Предполагаемая окупаемость 2 года. Вопрос все ли вы учли и сколько стоит такой ИМ?
Ну и понаписали вы тут господа.... Тема была такая маленькая и такая привлекательная :)) А вы ее..
Эх, что тут поделаешь. Придется немного продолжить.
Ресурсы И-магазина. Конечно, люди - главное. Без них никуда. Никакой движок сам ничего делать не будет. Самое интересное, что корявость движка или чего еще в программном коде можно выяснить, только когда попробуешь. Но одно дело ходить по простым магазинам в своем городе, и то все сразу (да и не сразу тоже)не обойти - нужно время, и немалое (сами понимаете). Поэтому куда-то сам идешь, про какой-то магазин спрашиваешь у знакомых, про третий и четвертый - читашь в газете. Это нормальный процесс апробации торговли. Теперь, что получается с И-магазинами. Процесс почти такой же, но так как скорость захода на сайт существенно выше, чем скорость ходьбы даже до ближайшего оффлайн-магазина, то естественно, что за 3-4 часа ты можешь "проскакать" почти 100 сайтов (при условии по 2-3 минуты на каждый). Вопрос в том, что дальше. А дальше заказ, оплата и доставка товара. Например, для меня доставка товара из Москвы - самый длительный и неприятный процесс. Значит я просто физически не смогу полностью проверить "паршивость" всех просмотренных мной И-магазинов. Отсюда вывод, сказать что такой-то магазин паршивый и у него корявый код, можно только в отношении очень ограниченного числа таких ИМ. Потому что что "нельзя понять что-либо, не сделав этого".
Теперь о корявости кода. В полной мере это выяснится только при сравнении. Вот когда появится рядом еще один ИМ, с нормальным кодом и всем остальным, вот тогда можно будет сказать, что у первого "корявый" код и все остальное тоже желает лучшего. А пока они как "близнецы-братья", сделать вывод о корявости кода и чего-то еще - довольно сложно. Самое интересное в том, что оба они сделаны на "стандартном любимом движке" за 1500 (2000, 4000 и т.д.) у.е. Причем клепает их один и тот же человек (программист), которого гнать надо взашей и больше метлы ничего не давать. И если то, что он "наваял" нравится клиентам, то это еще ничего не значит. Оценку, конечную оценку, дают покупатели (и я в том числе - см.выше). А среди менеджеров и маркетологов - весьма мало программистов, поэтому последние и чувствуют себя королями положения (но это временно). А вот когда, труд программистов будет оцениваться по конечному результату, тогда ИМ начнут приносить реальную пользу и удовлетворение покупателям, и не надо будет вести бесконечные обсуждения типа "как раскрутить ИМ и что в нем продавать". И то, что сегодня како-то ИМ имеет 10000 зеленых - это не показатель. Вот пройдет еще 2-3 года (если он выживет) доведут они свой объем до 2-3 млн. Умных Енотов, вот тогда и поговорим. А пока - это пена интернета, ничего серьезного. Завтра появится более грамотный или удачливый "сосед" и все нету интернет-палатки (и корявый/прекрасный код здесь ни при чем).
По поводу команды. Если мне сегодня потребуется нанимать команду для создания и раскрутки ИМ, то 10 из 10 интернетчиков просто пролетают. Почему? Потому что я привык делать основательно и серьезно. А значит они будут приносить свое резюме, иметь беседу со мной, и отвечать на диагностические тесты. Вы даже не представляете, какой идет отсев этих "новоявленных биллов гейтсов". Я сам как-то удивился. Меня попросили провести персонал-диагностику и подбор команды для создания и раскрутки одного проекта. Ну я подошел к этому процессу со всей ответственностью (анкеты, тесты, резюме, заключительная беседа). В результате из 50 человек было выбрано трое. При минимуме 8 человек (там были не только программисты, но и менеджеры, водители, курьеры и пр.). Естественно, что заказчик отказался от проекта. Я предлагал ему провести дополнительный конкурс, но ему кто-то сказал, что в инете деньги растут на деревьях и за месяц прибыль ого-го какая. А тут такой конфуз. Он сказал, что ему проще в другое место вложить. Я был вынужден с ним согласиться. Почему. Во-первых, я вижу что он еще не полностью "дозрел" до коммерческого интернета, а во-вторых, начинать серьезный проект с никудышной командой (это было вполне возможно, надо было только снизить уровень требований). Но посмотрев на амбиции (особенно у программистов), я решил этого не делать. На амбициях проект не построишь (особенно на движках с БД для "богатого ассортимента" в 10000 наименований - полный идиотизм).
Но... попробуем веруться к теме. Сколько стоит ИМ?
Предположим, что вы решили создать ИМ "с нуля". Вы заказали движок (2000 у.е.), вы наняли команду (8 человек по 4000 р - сред.з/пл - итого 32000 руб). Вы закупили товар (на сумму 50000 руб). Вы оплатили прочие накладные расходы (20000 руб). Итого 162000 рублей. Предполагаемая окупаемость 2 года. Вопрос все ли вы учли и сколько стоит такой ИМ?
03/04/2003
У меня был конкретный заказ на подбор персонала. Проект предусматривал доставку по городу на автомобилях. Поэтому мы с заказчиком сначала, выработали объем примерный требований к каждому, а потом уже согласно этих требований стали искать персонал. Подчеркиваю, там были не только программисты или интернет-промоутеры (последние не самое главное в ИМ). Заказчик был с вполне опрелеленным настроем, и полностью переубедить мне его не удалось. Поэтому я подумал, хоть команду соберу ему достойную, заодно опыт будет подобной работы (для интернет-проекта) и да и самому интересно. А вообще заявлений было больше, но мы где-то около 80 отсеяли. Чего толку, когда лежит 30 заявлений от экономистов, и еще столько же от бухгалтеров и всего 5 от программистов. Понятно, какие заявления надо отбрасывать в большом количестве.
А вот ответ на свой вопрос по поводу стоимости ИМ хотелось бы от уважаемой публики услышать.
У меня был конкретный заказ на подбор персонала. Проект предусматривал доставку по городу на автомобилях. Поэтому мы с заказчиком сначала, выработали объем примерный требований к каждому, а потом уже согласно этих требований стали искать персонал. Подчеркиваю, там были не только программисты или интернет-промоутеры (последние не самое главное в ИМ). Заказчик был с вполне опрелеленным настроем, и полностью переубедить мне его не удалось. Поэтому я подумал, хоть команду соберу ему достойную, заодно опыт будет подобной работы (для интернет-проекта) и да и самому интересно. А вообще заявлений было больше, но мы где-то около 80 отсеяли. Чего толку, когда лежит 30 заявлений от экономистов, и еще столько же от бухгалтеров и всего 5 от программистов. Понятно, какие заявления надо отбрасывать в большом количестве.
А вот ответ на свой вопрос по поводу стоимости ИМ хотелось бы от уважаемой публики услышать.
03/04/2003
Стоимость ИМ по самому минимуму - минимуму:
Зарплата интернет-поддержки (оператор, контентменеджер, техпод)+ зарплата офф-лайн-поддержки (курьеры, экспедиторы, бухгартерия) + накладные (издержки, налоги...) + сайт.
Это может быть и 100-200$, (вся бригада в одном лице).
А может быть и 20.000$
Но в любом случае чистых доход должен быть больше всего этого.
От "движка" зависит 5% успеха. Если ТОВАР хороший (продавабельный), цена ОЧЕНЬ ДАЖЕ, описанные условия доставки и оплаты ПРИЕМЛЕМЫ и ЛОГИЧНЫ, покупателю наплквать на дизайн и обилие наворотиков и колобашек. Он хоть на емейл напишет, хоть по телефону позвонит.
Поэтому прежде чем векладывать денежки в ИМ, озаботьтесь ТОВАРОМ, СТРУКТУРОЙ обработки заказов, приема плаьежей и доставкой. Если эта цепочка будет работать четко - любой "движок" будет нормальный. и за 45$ и за 2450.
Стоимость ИМ по самому минимуму - минимуму:
Зарплата интернет-поддержки (оператор, контентменеджер, техпод)+ зарплата офф-лайн-поддержки (курьеры, экспедиторы, бухгартерия) + накладные (издержки, налоги...) + сайт.
Это может быть и 100-200$, (вся бригада в одном лице).
А может быть и 20.000$
Но в любом случае чистых доход должен быть больше всего этого.
От "движка" зависит 5% успеха. Если ТОВАР хороший (продавабельный), цена ОЧЕНЬ ДАЖЕ, описанные условия доставки и оплаты ПРИЕМЛЕМЫ и ЛОГИЧНЫ, покупателю наплквать на дизайн и обилие наворотиков и колобашек. Он хоть на емейл напишет, хоть по телефону позвонит.
Поэтому прежде чем векладывать денежки в ИМ, озаботьтесь ТОВАРОМ, СТРУКТУРОЙ обработки заказов, приема плаьежей и доставкой. Если эта цепочка будет работать четко - любой "движок" будет нормальный. и за 45$ и за 2450.
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