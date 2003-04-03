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Сколько стоит уже существующий сайт?
03/04/2003
Уважаемый Олег,
Так как дискуссия в целом ушла с земли в заоблачные высоты, я хотел бы предложить уважаемому сообществу, дать ответы по сущесту. Ну в плане, кто в чем разбирается, как он считает, наиболее профессионально: кто в человеческом факторе - тот пусть прочеловеков скажет, кто в рекламе, тот про рекламу, кто в программинге, тот про программинг.
Я слишком широко охватывать тему не буду, и не стану рассказывать про космические корабли, бороздящие просторы Большого театра, а остановлюсь на движке. На том, что собственно и составляет пламенный мотор интернет магазина.
Для определения его стоимости, программист (или компания) должен получить техническое задание. Что оно из себя представляет? Перечень функций, необходимых для конкретного магазина.
Например:
Описание или схема построеня каталога товаров.
Как должна проводиться регистрация покупателей.
Какие платежные системы должны быть задействованы.
Способы доставки.
Форма представления товаров на странице магазина. (например, возможность комплектования компьютера из разных комплектующих).
Дополнительные функции при представлении товаров, (например, показывать сопутствующие товары).
Графическая форма представления отдельного товара (Вид сбоку, сверху и снизу или включение видеоролика).
Форма описания товара (Краткое-полное, возможность ссылки на страницу с подробным описанием или на сайт производителя)
Включение обратной связи с покупателем (простая форма, информационные письма, гостевая книга, форум, доска объявлений и т.д.)
Информационный блок (Новости, условия и кондиции, хелп для начинающих юзеров)
Закрытые информационные системы (для зарегистрированных пользователей)
Распродажи и скидки, особые предлжения (система регулируемых скидок для групп или отдельных потребителей)
Программа присоединения (Afilated Programm)
Живая поддержка (Бюро обслуживания потребителей)
Вот далеко не полный перечень того, что должно входить в понятие "Движок", который по некоторым высказываниям соответствует 5% :)
От компоновки такого движка, в значительной степени зависит его стоимость. Поэтому, я мог бы Вам ответить на заданный вопрос, только получив это самое тех. задание.
Второй аспект, тесно связанный с движком - это дизайн. Он может быть сделан сторонним дизайнером, но привязывать к движку, его придется всетаки программерам, поэтому стоимость дизайна определяется отдельно, а стоимость привязки может колебаться в каких то пределах в зависимости от его сложности.
Вот моя попытка ответить на Ваш вопрос, только по одному аспекту - Программное обеспечение интернет магазина.
Как Вы можете видеть, оно включает в себя не только "Корзину покупок", но и некоторые инструменты для маркетинга и рекламы.
И как бы тут не говорили о сопоставимости движков за 45 и 45000, это вещи несколько неодинаковые.
Я думаю, судя по Вашему подходу, Вы дело знаете и сможете выбрать наиболее оптимальный и экономически адекватный вариант.
Я надеюсь, что коллеги смогут разложить по полочкам и другие аспекты создания и эксплуатации интернет магазина, а дальше, нетрудно будет подсчитать и общую стоимость.
Уважаемый Олег,
Так как дискуссия в целом ушла с земли в заоблачные высоты, я хотел бы предложить уважаемому сообществу, дать ответы по сущесту. Ну в плане, кто в чем разбирается, как он считает, наиболее профессионально: кто в человеческом факторе - тот пусть прочеловеков скажет, кто в рекламе, тот про рекламу, кто в программинге, тот про программинг.
Я слишком широко охватывать тему не буду, и не стану рассказывать про космические корабли, бороздящие просторы Большого театра, а остановлюсь на движке. На том, что собственно и составляет пламенный мотор интернет магазина.
Для определения его стоимости, программист (или компания) должен получить техническое задание. Что оно из себя представляет? Перечень функций, необходимых для конкретного магазина.
Например:
Описание или схема построеня каталога товаров.
Как должна проводиться регистрация покупателей.
Какие платежные системы должны быть задействованы.
Способы доставки.
Форма представления товаров на странице магазина. (например, возможность комплектования компьютера из разных комплектующих).
Дополнительные функции при представлении товаров, (например, показывать сопутствующие товары).
Графическая форма представления отдельного товара (Вид сбоку, сверху и снизу или включение видеоролика).
Форма описания товара (Краткое-полное, возможность ссылки на страницу с подробным описанием или на сайт производителя)
Включение обратной связи с покупателем (простая форма, информационные письма, гостевая книга, форум, доска объявлений и т.д.)
Информационный блок (Новости, условия и кондиции, хелп для начинающих юзеров)
Закрытые информационные системы (для зарегистрированных пользователей)
Распродажи и скидки, особые предлжения (система регулируемых скидок для групп или отдельных потребителей)
Программа присоединения (Afilated Programm)
Живая поддержка (Бюро обслуживания потребителей)
Вот далеко не полный перечень того, что должно входить в понятие "Движок", который по некоторым высказываниям соответствует 5% :)
От компоновки такого движка, в значительной степени зависит его стоимость. Поэтому, я мог бы Вам ответить на заданный вопрос, только получив это самое тех. задание.
Второй аспект, тесно связанный с движком - это дизайн. Он может быть сделан сторонним дизайнером, но привязывать к движку, его придется всетаки программерам, поэтому стоимость дизайна определяется отдельно, а стоимость привязки может колебаться в каких то пределах в зависимости от его сложности.
Вот моя попытка ответить на Ваш вопрос, только по одному аспекту - Программное обеспечение интернет магазина.
Как Вы можете видеть, оно включает в себя не только "Корзину покупок", но и некоторые инструменты для маркетинга и рекламы.
И как бы тут не говорили о сопоставимости движков за 45 и 45000, это вещи несколько неодинаковые.
Я думаю, судя по Вашему подходу, Вы дело знаете и сможете выбрать наиболее оптимальный и экономически адекватный вариант.
Я надеюсь, что коллеги смогут разложить по полочкам и другие аспекты создания и эксплуатации интернет магазина, а дальше, нетрудно будет подсчитать и общую стоимость.
03/04/2003
Однозначно не согласен.
Если у вас хреновый сайт, никогда вы на нем никакого бизнеса не сделаете. Опять одна демогогия. Приведите пример успешного проекта с плохим дизайном и отстойным движком, хоть один....
Ни один нормальный человек ни купит у вас ничего если невооруженным глазом видно что сайт выполнен не профессионально, даже в подробности вдаваться не будет. И вчитываться в ваши суперские предложения цены и доставку, посто уйдет три раза перекрестившись(с сказав свят-свят). и никогда не вспомнит о вас.
Я не говарю что ИМ за $45 плох, некоем образом, вопрос лиш в том насколько он проффесионально выполнен.
Можно взять бесплатный ИМ сделать к нему проф. дизайн подправить код, сделать из него конфетку, если вы сделаете это сами не тратя денег на программиста. В любом другом случае плата за переделки будет выше стоимости готового профессионального магазина, кстате цена за который начинается от $500.
Почему вы ЗАЦИКЛИЛИСЬ на ИМ с нуля, посчитайте во сколько обойдется тот же магазин на готовом Offline(Именно так сейчас и поступают все кто не заниматся аналитикой, а упорно работает). Я считаю это самое целесообразное начало бизнеса в интернет, увеличение продаж в этом варианте не вызывает сомнения. А вложения минимальны.
И так у вас есть ofline магазин и вы хотите увеличить продажи путем расширения аудитории покупателй за счет интернета.
1. У вас уже есть склад, поставщики, менеджеры по продажам(профи в своем деле)
затраты - 0
2. У вас есть помещение
затраты - 0
3. у вас есть компьютеры,
хотя бы 1 -затраты -0
4. У вас есть транспорт скорее всего "газель" - доставка очень больших товаров(например мебель)
5. Наверняка есь интернет,
если нет то ADSL сегодня стоит от $100 в месяц
6. Хостинг, смешно -$10 месяц
7. Магазин от $500(движок)
8. Курьер $150 в месяц,для доставки маленьких товаров(сотовые)
9 Доплата менеджеру за доп работу в качестве заведующего интернет магазином - $50 и процент спродаж.
10. Тех. поддержка хорошему движку как правило не нужна, все делается через панель управления менеджером, возможные ошибки в коде все уважающие себя программисты исправяют бесплатно(еще один плюс в пользу платного движка)
Об этом видимо аналитике не известно, так как видемо она далека от реальной жизни.
11 Общая реклама $200
В самом бюджетном варианте на этом уже можно начинать продажи через интернет.
Итого: первый месяц $1000(единовременная цена движка + все остально)
второй и последующие от %500.
В свое время по такой схеме начинал работать магазин в котором я принимал участие программистом, до сих пор об этом не желеют. На окупаемость вышли через год, сейчас идет прибыль, расширили штат.
Все мои заказчики на ИМ работают по такой же схеме.
Однозначно не согласен.
Если у вас хреновый сайт, никогда вы на нем никакого бизнеса не сделаете. Опять одна демогогия. Приведите пример успешного проекта с плохим дизайном и отстойным движком, хоть один....
Ни один нормальный человек ни купит у вас ничего если невооруженным глазом видно что сайт выполнен не профессионально, даже в подробности вдаваться не будет. И вчитываться в ваши суперские предложения цены и доставку, посто уйдет три раза перекрестившись(с сказав свят-свят). и никогда не вспомнит о вас.
Я не говарю что ИМ за $45 плох, некоем образом, вопрос лиш в том насколько он проффесионально выполнен.
Можно взять бесплатный ИМ сделать к нему проф. дизайн подправить код, сделать из него конфетку, если вы сделаете это сами не тратя денег на программиста. В любом другом случае плата за переделки будет выше стоимости готового профессионального магазина, кстате цена за который начинается от $500.
Почему вы ЗАЦИКЛИЛИСЬ на ИМ с нуля, посчитайте во сколько обойдется тот же магазин на готовом Offline(Именно так сейчас и поступают все кто не заниматся аналитикой, а упорно работает). Я считаю это самое целесообразное начало бизнеса в интернет, увеличение продаж в этом варианте не вызывает сомнения. А вложения минимальны.
И так у вас есть ofline магазин и вы хотите увеличить продажи путем расширения аудитории покупателй за счет интернета.
1. У вас уже есть склад, поставщики, менеджеры по продажам(профи в своем деле)
затраты - 0
2. У вас есть помещение
затраты - 0
3. у вас есть компьютеры,
хотя бы 1 -затраты -0
4. У вас есть транспорт скорее всего "газель" - доставка очень больших товаров(например мебель)
5. Наверняка есь интернет,
если нет то ADSL сегодня стоит от $100 в месяц
6. Хостинг, смешно -$10 месяц
7. Магазин от $500(движок)
8. Курьер $150 в месяц,для доставки маленьких товаров(сотовые)
9 Доплата менеджеру за доп работу в качестве заведующего интернет магазином - $50 и процент спродаж.
10. Тех. поддержка хорошему движку как правило не нужна, все делается через панель управления менеджером, возможные ошибки в коде все уважающие себя программисты исправяют бесплатно(еще один плюс в пользу платного движка)
Об этом видимо аналитике не известно, так как видемо она далека от реальной жизни.
11 Общая реклама $200
В самом бюджетном варианте на этом уже можно начинать продажи через интернет.
Итого: первый месяц $1000(единовременная цена движка + все остально)
второй и последующие от %500.
В свое время по такой схеме начинал работать магазин в котором я принимал участие программистом, до сих пор об этом не желеют. На окупаемость вышли через год, сейчас идет прибыль, расширили штат.
Все мои заказчики на ИМ работают по такой же схеме.
04/04/2003
ШОЛ, Ваша настойчивость в попытках впарить свой "движок" заслуживают уважения и всяческих похвал :)
Что касается расчетов - это renyxa полная. Вот так вы и торгуете... 50$ + процент. А где дэвушка, что возле покупателя вьется? а где грумм, что покупки, пардон, маленькие товары, до машины подносит?
Особенно меня порадовало - "Тех. поддержка хорошему движку как правило не нужна" и "На окупаемость вышли через год".
Через год на окупаемость должен выходить автомобильный завод, в который вложена бабла немерянно, А ИМ должен выходить на окупаемость с первого месяцы. Потому как вложений в него - на одну пьянку. Среднюю. Прибыль в нем всегда должны быть больше, чем текущие расходы.
А движок - это химера.
Пока нет телепортации, все ИМ есть суть - доски объявлений. С картинками, описаниями.
А я скажем, продаю кораблики (большие катера) и подъемные краны КАТО ($300.000), мне что, твои "положить в корзину" надо? Заверните в бумажку штук 6? :) Да по одному переговоры проводить упаришься.
Это не ИМ, а автомат по торговле сигаретами, который вы пытаетесь затачивать под торговлю ФСЕМ.
ШОЛ, Ваша настойчивость в попытках впарить свой "движок" заслуживают уважения и всяческих похвал :)
Что касается расчетов - это renyxa полная. Вот так вы и торгуете... 50$ + процент. А где дэвушка, что возле покупателя вьется? а где грумм, что покупки, пардон, маленькие товары, до машины подносит?
Особенно меня порадовало - "Тех. поддержка хорошему движку как правило не нужна" и "На окупаемость вышли через год".
Через год на окупаемость должен выходить автомобильный завод, в который вложена бабла немерянно, А ИМ должен выходить на окупаемость с первого месяцы. Потому как вложений в него - на одну пьянку. Среднюю. Прибыль в нем всегда должны быть больше, чем текущие расходы.
А движок - это химера.
Пока нет телепортации, все ИМ есть суть - доски объявлений. С картинками, описаниями.
А я скажем, продаю кораблики (большие катера) и подъемные краны КАТО ($300.000), мне что, твои "положить в корзину" надо? Заверните в бумажку штук 6? :) Да по одному переговоры проводить упаришься.
Это не ИМ, а автомат по торговле сигаретами, который вы пытаетесь затачивать под торговлю ФСЕМ.
05/04/2003
Да... почему-то всегда баталии возникают именно из-за ПО магазина, хотя другие сопутствующие затраты при более-менее серьезном подходе к делу могут значительно превышать, собственно, сам движок.
На самом деле, отсутствует предмет спора. Какой вариант лучше - надо смотреть конкретно по каждому проекту. Потому что для одного магазина решение за 10 000 у.е. позволит через определенный срок выйти на гораздо большие обороты и прибыль, нежели бесплатный скрипт. А другому, может, и вообще магазин не нужен - хватит объявлений в "Экстре М", с публикацией телефона.
Так что, в отрыве от контекста спор бессмысленен. Можно привести примеры, подтверждающие правоту как одной, так и другой стороны.
Да... почему-то всегда баталии возникают именно из-за ПО магазина, хотя другие сопутствующие затраты при более-менее серьезном подходе к делу могут значительно превышать, собственно, сам движок.
На самом деле, отсутствует предмет спора. Какой вариант лучше - надо смотреть конкретно по каждому проекту. Потому что для одного магазина решение за 10 000 у.е. позволит через определенный срок выйти на гораздо большие обороты и прибыль, нежели бесплатный скрипт. А другому, может, и вообще магазин не нужен - хватит объявлений в "Экстре М", с публикацией телефона.
Так что, в отрыве от контекста спор бессмысленен. Можно привести примеры, подтверждающие правоту как одной, так и другой стороны.
05/04/2003
Во первых свой движек я не кому не навязываю, его и так не плохо покупают, а выход на окупаемость зависит еще и от того чего продаешь через магазин. Да и действующий пример есть www.107.ru . Работает полгода параллельно Offline, все затраты как я писал. За последнии 2 месяца с техническими проблемами ко мне не обращались.
Так что хотите радуйтесь хотите огорчайтесь , а хорошему магазину тех поддержка нужна очень редко.
Господину димагогу, Константину Тимошенко могу ответить - попробуйте получить окупаемость ИМ за 1 месяц и о вас узнает весь рунет:-))) Вот это точно химера.
Согласен с Павлом Коротовым что хорошо бы примеры привести, я свой привел. Воды много - дел и примеров мало.
Во первых свой движек я не кому не навязываю, его и так не плохо покупают, а выход на окупаемость зависит еще и от того чего продаешь через магазин. Да и действующий пример есть www.107.ru . Работает полгода параллельно Offline, все затраты как я писал. За последнии 2 месяца с техническими проблемами ко мне не обращались.
Так что хотите радуйтесь хотите огорчайтесь , а хорошему магазину тех поддержка нужна очень редко.
Господину димагогу, Константину Тимошенко могу ответить - попробуйте получить окупаемость ИМ за 1 месяц и о вас узнает весь рунет:-))) Вот это точно химера.
Согласен с Павлом Коротовым что хорошо бы примеры привести, я свой привел. Воды много - дел и примеров мало.
05/04/2003
ШОЛ, ну как я тебе приведу примеры? Ты давишь на то, что ИМ должен иметь движок (и желательно твой :)).
Я говорю, что движок не очень то и нужен, а если и нужен, делать его нужно под свои задачи.
Если человек хочет открыть свою "палатку в сети", где полно всяких описаний, но нет товара - он бежит и покупает "движок".
Если человек - производитель, и товар у него всегда есть, или номенклатура у него 20 позиций (но каждая из которых стоит дороже чем весь твой ИМ вместе с барахлом), то ему достаточно и описания этого товара + контакты. Поскольку такие вещи в он-лайне в корзину не кладут. После контактов еще месяц переговоров.
Поэтому интернет в серьезном бизнесе - это лишь КОММУНИКАТОР, средство связи и оповещения. Этакий удобный факс. И не более.
Иногда задача еще интереснее. Есть вообще 1 единица товара. Например, кирпичный завод. Его надо продать.
Мне что, ИМ открывать?. Делается сайт об этом заводе, проводится кампания, завод продается. Через интернет только первый контакт происходит (и не обязательно через интернет, потому что интернет ОДИН ИЗ каналов рекламы), а потом - только офф-лайн.
Нынешние ИМ - это сервисы чуть-чуть попродвинутей досок объявлений.
Поэтому "димагогия" - это утверждение, что "без движка - вам не жисть. Движок - он кисть даеть!"
Все нынешние движки - это вендинговые автоматы. Вот капсула, засыпай туда свой товар - типа, торгуй. Но торговля через автоматы - это не самый крутой способ. И гемору там не меньше, чем БЕЗ автоматов. И не любой товар подходит для торговли. Да и барыш не тот.
ШОЛ, ну как я тебе приведу примеры? Ты давишь на то, что ИМ должен иметь движок (и желательно твой :)).
Я говорю, что движок не очень то и нужен, а если и нужен, делать его нужно под свои задачи.
Если человек хочет открыть свою "палатку в сети", где полно всяких описаний, но нет товара - он бежит и покупает "движок".
Если человек - производитель, и товар у него всегда есть, или номенклатура у него 20 позиций (но каждая из которых стоит дороже чем весь твой ИМ вместе с барахлом), то ему достаточно и описания этого товара + контакты. Поскольку такие вещи в он-лайне в корзину не кладут. После контактов еще месяц переговоров.
Поэтому интернет в серьезном бизнесе - это лишь КОММУНИКАТОР, средство связи и оповещения. Этакий удобный факс. И не более.
Иногда задача еще интереснее. Есть вообще 1 единица товара. Например, кирпичный завод. Его надо продать.
Мне что, ИМ открывать?. Делается сайт об этом заводе, проводится кампания, завод продается. Через интернет только первый контакт происходит (и не обязательно через интернет, потому что интернет ОДИН ИЗ каналов рекламы), а потом - только офф-лайн.
Нынешние ИМ - это сервисы чуть-чуть попродвинутей досок объявлений.
Поэтому "димагогия" - это утверждение, что "без движка - вам не жисть. Движок - он кисть даеть!"
Все нынешние движки - это вендинговые автоматы. Вот капсула, засыпай туда свой товар - типа, торгуй. Но торговля через автоматы - это не самый крутой способ. И гемору там не меньше, чем БЕЗ автоматов. И не любой товар подходит для торговли. Да и барыш не тот.
05/04/2003
Собссно, все тупики на этом и других форумах происходят только из-за неумения внимательно и уважительно выслушать друг друга и родить некое новое знание- сиречь истину. Практически каждый считает, что давно ухватил бога за причинное место, и поучает других, красуясь своей кочкой зрения.
Возвращаясь к теме- сколько стоит сайт- Если это работающий бизнес, то для расчета его стоимости есть известные формулы, как и в офлайн, если это страничка- представительство- опять же можно рассчитать, исходя из трудозатрат, посещаемости и тп. Если не хочется искать формулы- рекомендация одна- торгуйтесь :) Интернет это средство, если вашему бизнесу будет определенный профит- покупайте.
Сейчас рунет- это прежде всего борьба идей, кто смог придумать лучше, воплотить лучше, спрогнозировать- тот и заработает нужное количество Умных Енотов. Интернет дает некие уникальные возможности- например, очень выгодно найти товар, которого нет не только в онлайне, но и в оффе- и раскрутить его. (С минимальными затратами и максимальной скоростью). Причем в этом случае как правило вообще не важен движок и дизайн, так как ваше предложение- уникально для рунета. Впрочем, ШОЛ правильно делает, что вкладывает в разработки силы и энтузиазм. Время быстрых денег скоро кончится и начнется серьезная конкуренция, как сейчас на западе, и движок сыграет не последнюю роль. имхо, меня всегда умиляли попытки влезть в туго забитый рынок и умудриться начать конкурировать не только с онлайном но и с офлайн- мобильники, продукты, етс. Тот же кошелек-ру сдох не из-за тупых менагеров и овер-финансирования, а из-за отсутствия Идеи.
Собссно, все тупики на этом и других форумах происходят только из-за неумения внимательно и уважительно выслушать друг друга и родить некое новое знание- сиречь истину. Практически каждый считает, что давно ухватил бога за причинное место, и поучает других, красуясь своей кочкой зрения.
Возвращаясь к теме- сколько стоит сайт- Если это работающий бизнес, то для расчета его стоимости есть известные формулы, как и в офлайн, если это страничка- представительство- опять же можно рассчитать, исходя из трудозатрат, посещаемости и тп. Если не хочется искать формулы- рекомендация одна- торгуйтесь :) Интернет это средство, если вашему бизнесу будет определенный профит- покупайте.
Сейчас рунет- это прежде всего борьба идей, кто смог придумать лучше, воплотить лучше, спрогнозировать- тот и заработает нужное количество Умных Енотов. Интернет дает некие уникальные возможности- например, очень выгодно найти товар, которого нет не только в онлайне, но и в оффе- и раскрутить его. (С минимальными затратами и максимальной скоростью). Причем в этом случае как правило вообще не важен движок и дизайн, так как ваше предложение- уникально для рунета. Впрочем, ШОЛ правильно делает, что вкладывает в разработки силы и энтузиазм. Время быстрых денег скоро кончится и начнется серьезная конкуренция, как сейчас на западе, и движок сыграет не последнюю роль. имхо, меня всегда умиляли попытки влезть в туго забитый рынок и умудриться начать конкурировать не только с онлайном но и с офлайн- мобильники, продукты, етс. Тот же кошелек-ру сдох не из-за тупых менагеров и овер-финансирования, а из-за отсутствия Идеи.
05/04/2003
Тимошенко здесь хочет набрать клиентов на услуги и пишет часто, но уже не в тему, про магазин - посмотри если тебе надо продавать товары, то необходимо открывать магазин, а если надо продавать кирпичный завод, то и в оффлайне никто через магазин его и не продает, поэтому в интернет не все сайты - магазины, ШОЛ и предлагает тем, кому магазин нужен, а не всем, кому что-то продать надо.
Тимошенко здесь хочет набрать клиентов на услуги и пишет часто, но уже не в тему, про магазин - посмотри если тебе надо продавать товары, то необходимо открывать магазин, а если надо продавать кирпичный завод, то и в оффлайне никто через магазин его и не продает, поэтому в интернет не все сайты - магазины, ШОЛ и предлагает тем, кому магазин нужен, а не всем, кому что-то продать надо.
06/04/2003
:)
Вернемся к теме.
"Сколько стоит существующий сайт".
Существующий сайт стоит чуть-чуть меньше, чем сколько надо денех на его репродущирование. Ну если кому-то захочется иметь "такое же".
Платить дороже - глупость (ну разве что время поджимает, но таких случаев - единицы за всю историю).
Поэтому если есть мысль покупать готовый сайт, то прежде чем покупать, надо прикинуть, а во что обойдется построение примерно такого-же. Плюс - появляется возможность избежать ошибок и улучшить.
to Nika: :) "Клиентов" тут не найти. Тут все "сами с усами". Партнеров - иожет быть. Но не клиентов. Мой клиент по форумам "спецов" не тусуется. Он делом занят...
:)
Вернемся к теме.
"Сколько стоит существующий сайт".
Существующий сайт стоит чуть-чуть меньше, чем сколько надо денех на его репродущирование. Ну если кому-то захочется иметь "такое же".
Платить дороже - глупость (ну разве что время поджимает, но таких случаев - единицы за всю историю).
Поэтому если есть мысль покупать готовый сайт, то прежде чем покупать, надо прикинуть, а во что обойдется построение примерно такого-же. Плюс - появляется возможность избежать ошибок и улучшить.
to Nika: :) "Клиентов" тут не найти. Тут все "сами с усами". Партнеров - иожет быть. Но не клиентов. Мой клиент по форумам "спецов" не тусуется. Он делом занят...
08/04/2003
Прежде всего не соглашусь с ШОЛ. Пример приведенный им по ИМ, для меня совсем не убедителен. Прежде всего, что ШОЛ явно плохо соображает в финансах. Иначе он написал бы иначе. Те затраты. ктороые он привел к нулевым цифрам, только у него нулевые. Для всех остальных они что-то значат. Его интернет-магазин продержится еще месяцев 5-6 и потом закроется, только потому что не учли ВСЕ затраты. Здесь меня даже убеждать не надо, если кто не верит - пробуйте, а потом скажете сколько продержались и почему прогорели.
Теперь по стоимости сайта.
Сайт стоит по-разному. Я уже об этом писал. Здесь надо уячитывать не только затраты на его поддержку либо создание вновь. Но необходимо учитывать (и в этом вторая явная ошибка многих интернетчиков) альтернативное вложение средств. Это весьма сильно влияет на стоимость. И кроме того, есть такая статья как - стоимость бренда, торговой марки, интеллектуальная собственность. Почему никто этого не считает. Представьте, что вы купили сайт, который в перспективе оказался негодным. Вы заплатили 10000 Умных Енотов, а ваш доход едва составил 3000 (этих самых Енотов). Вы прогорели или как???
Второй вариант. Вы купили сайт за 2000 Умных Енотов. И вдруг его доход начинает расти. И вы получаете по итогу 25000 У.Енотов. Это выигрыш или как???
Теперь представьте еще. Вам предложили продать раскрученный вами сайт. Какую цену Вы за него запросите?
По опыту могу сказать, что учет только прямых затрат на создание сайта - неверен. Можно крупно проколоться.
Прежде всего не соглашусь с ШОЛ. Пример приведенный им по ИМ, для меня совсем не убедителен. Прежде всего, что ШОЛ явно плохо соображает в финансах. Иначе он написал бы иначе. Те затраты. ктороые он привел к нулевым цифрам, только у него нулевые. Для всех остальных они что-то значат. Его интернет-магазин продержится еще месяцев 5-6 и потом закроется, только потому что не учли ВСЕ затраты. Здесь меня даже убеждать не надо, если кто не верит - пробуйте, а потом скажете сколько продержались и почему прогорели.
Теперь по стоимости сайта.
Сайт стоит по-разному. Я уже об этом писал. Здесь надо уячитывать не только затраты на его поддержку либо создание вновь. Но необходимо учитывать (и в этом вторая явная ошибка многих интернетчиков) альтернативное вложение средств. Это весьма сильно влияет на стоимость. И кроме того, есть такая статья как - стоимость бренда, торговой марки, интеллектуальная собственность. Почему никто этого не считает. Представьте, что вы купили сайт, который в перспективе оказался негодным. Вы заплатили 10000 Умных Енотов, а ваш доход едва составил 3000 (этих самых Енотов). Вы прогорели или как???
Второй вариант. Вы купили сайт за 2000 Умных Енотов. И вдруг его доход начинает расти. И вы получаете по итогу 25000 У.Енотов. Это выигрыш или как???
Теперь представьте еще. Вам предложили продать раскрученный вами сайт. Какую цену Вы за него запросите?
По опыту могу сказать, что учет только прямых затрат на создание сайта - неверен. Можно крупно проколоться.
08/04/2003
Уважаемые господа, вопрос "Сколько стоит уже существующий сайт?" задал некто Сергей.
В данной теме, кроме вопроса, я не увидел ни одного его сообщения :) Так что будем считать, что пар выпустили, все доказали всем, что их точка зрения самая верная, а у человека задавшего вопрос, по моему отпало всякое желание не только покупать сайт, но и вообще связываться с ИМ и электронной коммерцией :)
Уважаемые господа, вопрос "Сколько стоит уже существующий сайт?" задал некто Сергей.
В данной теме, кроме вопроса, я не увидел ни одного его сообщения :) Так что будем считать, что пар выпустили, все доказали всем, что их точка зрения самая верная, а у человека задавшего вопрос, по моему отпало всякое желание не только покупать сайт, но и вообще связываться с ИМ и электронной коммерцией :)
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