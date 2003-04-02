Главная Форум Специальные форумы Архив
Сколько стоит уже существующий сайт?
02/04/2003
Какой, господин Эксперт?
Красоту неписанную? В виде флэша. С тоскливой надписью "лоадинг, плиз вайт?".
Умные, господин Э. имеют привычку учиться на ошибках других. Согласитесь, полезное качество. Дайте совет.
Сам я думаю, что самый важный фактор - это совпадения спроса и предложения по всем парамеррам. И тогда от удачи не уйти. Щастье обязвтельно поскребется в вашу дверь своей когтистой лапой.
Какой, господин Эксперт?
Красоту неписанную? В виде флэша. С тоскливой надписью "лоадинг, плиз вайт?".
Умные, господин Э. имеют привычку учиться на ошибках других. Согласитесь, полезное качество. Дайте совет.
Сам я думаю, что самый важный фактор - это совпадения спроса и предложения по всем парамеррам. И тогда от удачи не уйти. Щастье обязвтельно поскребется в вашу дверь своей когтистой лапой.
02/04/2003
А вы, Константин, попробуйте-попробуйте. Сразу увидите, что в реальности все не так радужно, как вы описываете. Что есть масса нюансов, которые вы забыли учесть или просто, при отсутствии реального опыта, учесть не могли.
Ни один из моих коллег, в свое время запустивших магазин, не планировали заманивать покупателя бедным ассортиментом, высокими ценами, неудобными способами оплаты и доставки и отсутствием онлайн-поддержки.
PS. Кстати, о движке - инструмент за 2000 в хороших руках окупит себя за несколько месяцев (на дополнительных и повторных продажах, на экономии времени - и зарплаты - менеджеров). Вот первая же "мелочь", которую вы не учитываете, и "мелочь" - не самая важная, смею заверить.
А вы, Константин, попробуйте-попробуйте. Сразу увидите, что в реальности все не так радужно, как вы описываете. Что есть масса нюансов, которые вы забыли учесть или просто, при отсутствии реального опыта, учесть не могли.
Ни один из моих коллег, в свое время запустивших магазин, не планировали заманивать покупателя бедным ассортиментом, высокими ценами, неудобными способами оплаты и доставки и отсутствием онлайн-поддержки.
PS. Кстати, о движке - инструмент за 2000 в хороших руках окупит себя за несколько месяцев (на дополнительных и повторных продажах, на экономии времени - и зарплаты - менеджеров). Вот первая же "мелочь", которую вы не учитываете, и "мелочь" - не самая важная, смею заверить.
02/04/2003
Чтож попробовать никогда не поздно. Главное только желание иметь. Вот только вопросы некоторые возникают.
Например. Что такое "движек"? А то нахватаются новомодных словечек, а сами понятия не имеют что они означают. Только не надо говорить, что это "программная начинка", потому что сразу последует такой: "А ХТМЛ - это что - кубики для детского сада?" Поэтому размышления об "инструменте"за 2000 Умных Енотов (видимо) - просто поражают. Да чего вы мелочитесь, купите за 10000 или за 1 млн. этих самых енотов. Если деньги позволяют, а умения считать нет. Хотя конечно, тут же последуют обвинения в "доморощенности" и "недалекости", как же "ХТМЛ" - это же так пошло....
Диву даешься как любят ругать в оффлайн-маркетингу - Дж.Траута, а в онлайн-маркетинге - Я.Нильсена. Между тем, оба полностью правы в своих сферах.
Например, я согласен с г-ном Тимошенко насчет первостепенной важности ТОВАРА, ЦЕНЫ, РЫНОЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ и УСЛОВИЙ ДОСТАВКИ.
Если я пришел в булочную купить хлеб, а там в центре магазина с полуобнаженными девушками и световыми эффектами, под музыку и фанфары продается мерседес, то я его покупать не буду. Мне мерседес не нужен, мне хлеб нужнее. Мало того, что я хлеб в этом магазине не взял, так я еще и вообще туда ходить перестану. Найду другой.
Вот так и с вашими движками, флэшами и всякой там анимацией. Если мне надо купить книгу в ИМ, а я не могу до нее добраться через силу всяких фенечек и заморочек движков, то в этот ИМ я больше не ходок. А книгу я в другом месте найду (хоть даже в простом книжном через дорогу).
У вас может быть самый классный движок, немного анимации, и великолепная "боевая раскраска" сайта,но если вы не обеспечили соответствие спроса и предложения, успех вам не грозит даже в отдаленном будущем.
Кстати Вадим. А чем Ваши коллеги планировали завлечь покупателя, кроме "бедного ассортимента, высоких цен, неудобной доставки и пр.". А то когда заходишь в некоторые ИМ (к сожалению, таких большинство) и видишь весьма богатый ассортимент, начинаешь понимать, что это очередная барахолка. Правда, это ненадолго. Скоро период детства пройдет и такие, с позволения сказать - магазины, разорятся. Вот тогда и придет время нормальных торговцев, как г-н Тимошенко.
Пока у нас ИМ создаются программистами и технарями - толку не будет, а вот когда придут к этому процессу менеджеры и маркетологи, все постепенно встанет на свои места.
Чтож попробовать никогда не поздно. Главное только желание иметь. Вот только вопросы некоторые возникают.
Например. Что такое "движек"? А то нахватаются новомодных словечек, а сами понятия не имеют что они означают. Только не надо говорить, что это "программная начинка", потому что сразу последует такой: "А ХТМЛ - это что - кубики для детского сада?" Поэтому размышления об "инструменте"за 2000 Умных Енотов (видимо) - просто поражают. Да чего вы мелочитесь, купите за 10000 или за 1 млн. этих самых енотов. Если деньги позволяют, а умения считать нет. Хотя конечно, тут же последуют обвинения в "доморощенности" и "недалекости", как же "ХТМЛ" - это же так пошло....
Диву даешься как любят ругать в оффлайн-маркетингу - Дж.Траута, а в онлайн-маркетинге - Я.Нильсена. Между тем, оба полностью правы в своих сферах.
Например, я согласен с г-ном Тимошенко насчет первостепенной важности ТОВАРА, ЦЕНЫ, РЫНОЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ и УСЛОВИЙ ДОСТАВКИ.
Если я пришел в булочную купить хлеб, а там в центре магазина с полуобнаженными девушками и световыми эффектами, под музыку и фанфары продается мерседес, то я его покупать не буду. Мне мерседес не нужен, мне хлеб нужнее. Мало того, что я хлеб в этом магазине не взял, так я еще и вообще туда ходить перестану. Найду другой.
Вот так и с вашими движками, флэшами и всякой там анимацией. Если мне надо купить книгу в ИМ, а я не могу до нее добраться через силу всяких фенечек и заморочек движков, то в этот ИМ я больше не ходок. А книгу я в другом месте найду (хоть даже в простом книжном через дорогу).
У вас может быть самый классный движок, немного анимации, и великолепная "боевая раскраска" сайта,но если вы не обеспечили соответствие спроса и предложения, успех вам не грозит даже в отдаленном будущем.
Кстати Вадим. А чем Ваши коллеги планировали завлечь покупателя, кроме "бедного ассортимента, высоких цен, неудобной доставки и пр.". А то когда заходишь в некоторые ИМ (к сожалению, таких большинство) и видишь весьма богатый ассортимент, начинаешь понимать, что это очередная барахолка. Правда, это ненадолго. Скоро период детства пройдет и такие, с позволения сказать - магазины, разорятся. Вот тогда и придет время нормальных торговцев, как г-н Тимошенко.
Пока у нас ИМ создаются программистами и технарями - толку не будет, а вот когда придут к этому процессу менеджеры и маркетологи, все постепенно встанет на свои места.
02/04/2003
Ну чтоже господа, тема получает интересное развитие.
Начинаем копать вглубь.
Так что же такое интернет магазин и сколько он стоит?
Ну во первых - Интернет магазин это не способ самовыражения, а просто напросто инструмент торговли. Еще один инструмент, для продаж.
Его компоненты: программное обеспечение, пакет сервисных услуг, дизайн.
Пакет товаров и услуг и их физическое обеспечение это забота владельца и менеджера магазина. Это то, что и как они собираются продавать. А вот программное обеспечение, тот самый пресловутый "движок" и дизайн сайта, очень важные компоненты, которые позволяют реально осуществить планы владельца и менеджера.
Так вот здесь, должен срабатывать принцип: "потребитель всегда прав!", а в качестве потребителя, здесь выступает заказчик-менеджер магазина. Поэтому, все, что касается необходимых в шопе функций определяющих продажи, исполнитель заказа (строитель магазина), обязан сделать так, как необходимо менеджеру. А вот то, что касается дизайна - тут на вкус и цвет, товарища нет. Кто-то любит обвешать свой сайт блымчиками и наворотить кучу флеша, кто-то опускается до полного примитива, а кто-то находит оптимальный вариант дизайна, приятного во всех отношениях.
На этом этапе создания сайта, важен объективный подход и консультации со специалистами, так как менеджер, не всегда правильно представляет себе, как должен выглядеть сайт. Неплохо заказать несколько предварительных вариантов дизайна и определить, какой из них будет оптимальным. На этом этапе очень важно мнение и специалистов и юзеров. Выставив например на этом форуме (да и в других общедоступных для обсуждения местах) скриншоты дизайна, можно получить неплохой разбор полетов, дабы не нести затраты на переделку дизайна впоследствии.
Движок. Можно конечно накропать сайт и на ХТМЛ, однако, большинство функций необходимых для магазина (для нормального магазина), с помощью этого языка осуществить невозможно, так как многие вещи можно сделать только с помощью скриптов, работающих в связке с базой данных. Вопросы безопасности так же имеют большое значение. Я думаю, что вы не хотите, чтобы соседский мальчишка взломал ваш сайт и стащил данные о клиентах, а еще хуже - данные связанные с платежами, кпедитными картами и т.д. Не забываете, что если ваш магазин начнет действительно работать серьезно и давать прибыли, он начнет привлекать внимание и Ваших конкурентов, которые при необходимости не прочь покопаться в кишках Вашего шопа, да и есть еще и кое какие государственные службы, которые не прочь порыться в Ваших данных, без захвата Вашего оффиса силами ОМОНА :)
Поэтому пренебрежительные отзывы о "Движке", ну не совсем корректны. К категории вопросов безопасности можно отнести и хостинг. Экономия нескольких долларов в месяц, может больно отразиться на Вашем самочувствии, если недобросовестный провайдер сольет например информацию заинтересованным лицам, крышам и организациям.
Еще о движке. Он должен быть гибким, т.е. позволять вносить изменения, дополнения и коррекции - малой кровью, то есть без переделки основных скриптов. а то, что эти изменения вносить придется, нет сомнений. Интернет развивается настолько быстро, что новые появляющиеся возможности нужно использовать, и желательно быстро.
Такой движок и его поддержка, стоят конечно не 45 долларов.
Теперь подробнее о затратах. Есть затраты разовые и эксплуатационные. К разовым затратам относится собственно создание сайта-магазина и его дизайн.
К эксплуатационным - стоимость его технической поддержки, обновление, дополнение блоков и модулей, коррекции дизайна, обслуживание потребителей (менеджер продаж, а если необходимо техю поддержка), реклама, раскрутка и т.д.
Таким образом стоимость сайта - понятие очень растяжимое. Все зависит от Ваших целей и серьезности подхода.
Если кто-то рассматривает Интернет магазин как еще один вариант халявного обогащения через интернет уже завтра к вечеру - то, что я тут написал, это не для него.
Интернет сегодня превращается в реальную, обычную отрасль экономики, со всеми присущими ей недостатками и преимуществами.
Например, нельзя спросить: "Сколько будет стоить завод?", потому, что никто не знает, толи это завод по производству автомобилей, то ли хлебозавод, то ли заводик по выпуску упаковки для презервативов. :) Поэтому вопрос: "Сколько стоит Интернет магазин", у меня например вызывает улыбку....
Если Вы создаете БИЗНЕС, значит будут затраты. И уровень этих затрат будет зависеть от уровня Вашего бизнеса.
Удачи.
Ну чтоже господа, тема получает интересное развитие.
Начинаем копать вглубь.
Так что же такое интернет магазин и сколько он стоит?
Ну во первых - Интернет магазин это не способ самовыражения, а просто напросто инструмент торговли. Еще один инструмент, для продаж.
Его компоненты: программное обеспечение, пакет сервисных услуг, дизайн.
Пакет товаров и услуг и их физическое обеспечение это забота владельца и менеджера магазина. Это то, что и как они собираются продавать. А вот программное обеспечение, тот самый пресловутый "движок" и дизайн сайта, очень важные компоненты, которые позволяют реально осуществить планы владельца и менеджера.
Так вот здесь, должен срабатывать принцип: "потребитель всегда прав!", а в качестве потребителя, здесь выступает заказчик-менеджер магазина. Поэтому, все, что касается необходимых в шопе функций определяющих продажи, исполнитель заказа (строитель магазина), обязан сделать так, как необходимо менеджеру. А вот то, что касается дизайна - тут на вкус и цвет, товарища нет. Кто-то любит обвешать свой сайт блымчиками и наворотить кучу флеша, кто-то опускается до полного примитива, а кто-то находит оптимальный вариант дизайна, приятного во всех отношениях.
На этом этапе создания сайта, важен объективный подход и консультации со специалистами, так как менеджер, не всегда правильно представляет себе, как должен выглядеть сайт. Неплохо заказать несколько предварительных вариантов дизайна и определить, какой из них будет оптимальным. На этом этапе очень важно мнение и специалистов и юзеров. Выставив например на этом форуме (да и в других общедоступных для обсуждения местах) скриншоты дизайна, можно получить неплохой разбор полетов, дабы не нести затраты на переделку дизайна впоследствии.
Движок. Можно конечно накропать сайт и на ХТМЛ, однако, большинство функций необходимых для магазина (для нормального магазина), с помощью этого языка осуществить невозможно, так как многие вещи можно сделать только с помощью скриптов, работающих в связке с базой данных. Вопросы безопасности так же имеют большое значение. Я думаю, что вы не хотите, чтобы соседский мальчишка взломал ваш сайт и стащил данные о клиентах, а еще хуже - данные связанные с платежами, кпедитными картами и т.д. Не забываете, что если ваш магазин начнет действительно работать серьезно и давать прибыли, он начнет привлекать внимание и Ваших конкурентов, которые при необходимости не прочь покопаться в кишках Вашего шопа, да и есть еще и кое какие государственные службы, которые не прочь порыться в Ваших данных, без захвата Вашего оффиса силами ОМОНА :)
Поэтому пренебрежительные отзывы о "Движке", ну не совсем корректны. К категории вопросов безопасности можно отнести и хостинг. Экономия нескольких долларов в месяц, может больно отразиться на Вашем самочувствии, если недобросовестный провайдер сольет например информацию заинтересованным лицам, крышам и организациям.
Еще о движке. Он должен быть гибким, т.е. позволять вносить изменения, дополнения и коррекции - малой кровью, то есть без переделки основных скриптов. а то, что эти изменения вносить придется, нет сомнений. Интернет развивается настолько быстро, что новые появляющиеся возможности нужно использовать, и желательно быстро.
Такой движок и его поддержка, стоят конечно не 45 долларов.
Теперь подробнее о затратах. Есть затраты разовые и эксплуатационные. К разовым затратам относится собственно создание сайта-магазина и его дизайн.
К эксплуатационным - стоимость его технической поддержки, обновление, дополнение блоков и модулей, коррекции дизайна, обслуживание потребителей (менеджер продаж, а если необходимо техю поддержка), реклама, раскрутка и т.д.
Таким образом стоимость сайта - понятие очень растяжимое. Все зависит от Ваших целей и серьезности подхода.
Если кто-то рассматривает Интернет магазин как еще один вариант халявного обогащения через интернет уже завтра к вечеру - то, что я тут написал, это не для него.
Интернет сегодня превращается в реальную, обычную отрасль экономики, со всеми присущими ей недостатками и преимуществами.
Например, нельзя спросить: "Сколько будет стоить завод?", потому, что никто не знает, толи это завод по производству автомобилей, то ли хлебозавод, то ли заводик по выпуску упаковки для презервативов. :) Поэтому вопрос: "Сколько стоит Интернет магазин", у меня например вызывает улыбку....
Если Вы создаете БИЗНЕС, значит будут затраты. И уровень этих затрат будет зависеть от уровня Вашего бизнеса.
Удачи.
02/04/2003
У-у-у-у... как все запущено-то... :)
Приходит мужик к психоаналитику и говорит:
- Доктор, у меня накопилось много проблем, совсем запутался...
Доктор:
- Это хорошо, что вы не стали запускать, а пришли сразу ко мне. Ну рассказывайте, с чего все началось...
- Понимаете, началось все с того, что я решил создать небо и землю...
--------
Так и тут, у некоторых ощущение, что уж они уже все сделали, и остальным ловить просто нечего, кроме как ступать за ними след в след. Пусть и по г_вну...
Если вы часто летаете самолетом и разных компаний, то можно отметить, что сервис в Трансаэро чуток повыше, чем в Аэрофлоте. Знаете почему? а потому что ребята создавали свою компанию с нуля, а АФ был большой и крутой, как яйцо на пасху. Так вот, что бы не тащить к себе "бабушку с фикусом", в ТА НЕ принимали на работу людей, которые будут контачить с пассажирами, если ранее они "имели большой опыт в АФ". Да, пилоты-техники проходили. Но стюарды-стюардессы - только с нуля. Без негативного опыта "вас много - а я одна".
Вывод: Если хотите сделать нормальный ИМ, не смотрите, как сделаны другие ИМ-ы. Просто сядьте и подумайте, как бы вам было самим удобно покупать, вашим интернет-продвинутым знакомым, Как совершает покупку обысчный человек, как он выбирает товар, как он его ищет...
Сходите в нормальный магазин и понаблюдайте за покупателями.
Вобщем смоделируйте ситуащии.
Магазин должен быть удобен для покупателя!
По поводу движка. НЕ надо использовать "готовые" движки. Ни за 45$, ни за 2045. Потому что там понагорожено черти-чего, только не то, что надо. А у вас - конкретная задача. Вот и решайте конкретную задачу, а не весь учебник. Средний программер за 200-300$ скует вам нормальный рабочий движочек под ваши условия. И будет все работать. И дизайн должен отвечать потребностям покупателя и магазина, а не эксперта-дезигнера. Вы не картинную галерею делаете, и не меню-лабиринт-головоломку. а МАГАЗИН. Все товары должны быть видны и доступны. И физически, и психологически.
Не повторяйте чужих ошибок!
Защита БД!
Во первых, это семечки - храните ее с закодированном виде. Даже если украдет - пусть корячится с 1024 битным кодом...
Во вторых - уто у них митники -герои, Откинулся - м владелец фирмы. А тут таким ребятам быстро мозги вправляют. У моей жены есть подруга, а у ее сына дружок - хацкер. Был хацкер. Но сломал там что то где-то. Но не у тех, кого можно безнаказанно. Сначала менты приехали, забрали все барахло. Потои бандюки - сказали его мамаше - найдем - убъем. Вот и мыкается паренек по квартирам. Вместо института в армию пойдет, может забудут :)... Т.ч. вперед! митники наши доморощенные.
Ну я отвлекся...Вернемся к движку.
Я прихожу в магазин офф. Ко мне подскакивает парень-девка
- я могу вам помочь?
- Да, мне нужна камера с возможностью цейтраферной съемки, записи в формате МPEG4, и записи стоп-кадров в jpeg на флэш-карту.
- Есть такая. Canon XM2. Посмотрим подробнее?
- Давайте.
Покупатель в ИМ должен получать все те же положительные эмоции, что и в причичном офф-л. магазине. Вертеть товар, консультироваться с продавцом, обсуждать, торговаться. в конце концов.
Ни в одном из существующих ИМ
этого нет! И судя по высказываниям "корифеев ИМ и их колег" - в ближайшем будущем не предвидится.
И это хорошо - будет меньше конкурентов.
У-у-у-у... как все запущено-то... :)
Приходит мужик к психоаналитику и говорит:
- Доктор, у меня накопилось много проблем, совсем запутался...
Доктор:
- Это хорошо, что вы не стали запускать, а пришли сразу ко мне. Ну рассказывайте, с чего все началось...
- Понимаете, началось все с того, что я решил создать небо и землю...
--------
Так и тут, у некоторых ощущение, что уж они уже все сделали, и остальным ловить просто нечего, кроме как ступать за ними след в след. Пусть и по г_вну...
Если вы часто летаете самолетом и разных компаний, то можно отметить, что сервис в Трансаэро чуток повыше, чем в Аэрофлоте. Знаете почему? а потому что ребята создавали свою компанию с нуля, а АФ был большой и крутой, как яйцо на пасху. Так вот, что бы не тащить к себе "бабушку с фикусом", в ТА НЕ принимали на работу людей, которые будут контачить с пассажирами, если ранее они "имели большой опыт в АФ". Да, пилоты-техники проходили. Но стюарды-стюардессы - только с нуля. Без негативного опыта "вас много - а я одна".
Вывод: Если хотите сделать нормальный ИМ, не смотрите, как сделаны другие ИМ-ы. Просто сядьте и подумайте, как бы вам было самим удобно покупать, вашим интернет-продвинутым знакомым, Как совершает покупку обысчный человек, как он выбирает товар, как он его ищет...
Сходите в нормальный магазин и понаблюдайте за покупателями.
Вобщем смоделируйте ситуащии.
Магазин должен быть удобен для покупателя!
По поводу движка. НЕ надо использовать "готовые" движки. Ни за 45$, ни за 2045. Потому что там понагорожено черти-чего, только не то, что надо. А у вас - конкретная задача. Вот и решайте конкретную задачу, а не весь учебник. Средний программер за 200-300$ скует вам нормальный рабочий движочек под ваши условия. И будет все работать. И дизайн должен отвечать потребностям покупателя и магазина, а не эксперта-дезигнера. Вы не картинную галерею делаете, и не меню-лабиринт-головоломку. а МАГАЗИН. Все товары должны быть видны и доступны. И физически, и психологически.
Не повторяйте чужих ошибок!
Защита БД!
Во первых, это семечки - храните ее с закодированном виде. Даже если украдет - пусть корячится с 1024 битным кодом...
Во вторых - уто у них митники -герои, Откинулся - м владелец фирмы. А тут таким ребятам быстро мозги вправляют. У моей жены есть подруга, а у ее сына дружок - хацкер. Был хацкер. Но сломал там что то где-то. Но не у тех, кого можно безнаказанно. Сначала менты приехали, забрали все барахло. Потои бандюки - сказали его мамаше - найдем - убъем. Вот и мыкается паренек по квартирам. Вместо института в армию пойдет, может забудут :)... Т.ч. вперед! митники наши доморощенные.
Ну я отвлекся...Вернемся к движку.
Я прихожу в магазин офф. Ко мне подскакивает парень-девка
- я могу вам помочь?
- Да, мне нужна камера с возможностью цейтраферной съемки, записи в формате МPEG4, и записи стоп-кадров в jpeg на флэш-карту.
- Есть такая. Canon XM2. Посмотрим подробнее?
- Давайте.
Покупатель в ИМ должен получать все те же положительные эмоции, что и в причичном офф-л. магазине. Вертеть товар, консультироваться с продавцом, обсуждать, торговаться. в конце концов.
Ни в одном из существующих ИМ
этого нет! И судя по высказываниям "корифеев ИМ и их колег" - в ближайшем будущем не предвидится.
И это хорошо - будет меньше конкурентов.
02/04/2003
2Константин
Все верно, опять же принимаю вашу позицию... и опять же есть мое одно НО...
Нормальный движок с нуля никто не "нарисует" за три сотни, а вот готовое решение (готовые узлы) подправить под заказчика проще и соответственно дешевле (и все-равно это не стоит три сотни... ок ок ок - я бы не взялся). Есть основные узлы ИМа, они в большинстве своем СТАНДАРТНЫ...
Должно быть взаимодействие заказчика (ЧТО я хочу) и программера (КАК и ВОЗМОЖНО ЛИ впринципе это реализовать).
Сейчас мы как раз занимаемся разработкой оного, включая наше нововведение (Знаю-Как или Know-How) по начальному этапу промоушена, как то оптимизация страниц, тэгов + то пресловутое ЗНАЮ-КАК... При чем пишется на XSL-e, что обеспечит гибкость дизайна и безболезненность добавления-удаления-перемещения блоков по странице.
... ЗАКАЗЫ *НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ...
_________________
(* - опционально)
2Константин
Все верно, опять же принимаю вашу позицию... и опять же есть мое одно НО...
Нормальный движок с нуля никто не "нарисует" за три сотни, а вот готовое решение (готовые узлы) подправить под заказчика проще и соответственно дешевле (и все-равно это не стоит три сотни... ок ок ок - я бы не взялся). Есть основные узлы ИМа, они в большинстве своем СТАНДАРТНЫ...
Должно быть взаимодействие заказчика (ЧТО я хочу) и программера (КАК и ВОЗМОЖНО ЛИ впринципе это реализовать).
Сейчас мы как раз занимаемся разработкой оного, включая наше нововведение (Знаю-Как или Know-How) по начальному этапу промоушена, как то оптимизация страниц, тэгов + то пресловутое ЗНАЮ-КАК... При чем пишется на XSL-e, что обеспечит гибкость дизайна и безболезненность добавления-удаления-перемещения блоков по странице.
... ЗАКАЗЫ *НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ...
_________________
(* - опционально)
02/04/2003
Ну вы господа развели тут полемеку. Для успешных продаж через интернет Важно все и движек и товар и грамотный менеджер, знающий спицифику своего рынка. Если быть конкретнее мое мнение такое.
Успех магазина это-
1. 60% грамотно написанный магазин
2. 20% хорошие , конкурентные цены
3. 20% Умение менеджера продавать.
Обеспечите эти три пункта сможите выйти на окупаемость.
Ну вы господа развели тут полемеку. Для успешных продаж через интернет Важно все и движек и товар и грамотный менеджер, знающий спицифику своего рынка. Если быть конкретнее мое мнение такое.
Успех магазина это-
1. 60% грамотно написанный магазин
2. 20% хорошие , конкурентные цены
3. 20% Умение менеджера продавать.
Обеспечите эти три пункта сможите выйти на окупаемость.
02/04/2003
:) Сергеич, мы о разном!
"никто не "нарисует" за три сотни"...
- а вот скажем доедет это колесо, ежели случиться, до Казани?
- не-е-е. до Казани не доедет.
- а до Рязани?
- до Рязани доедет.
Опять, что значит, "нормальный". 600 лет назад считалось нормальным считать Землю плоской и на 3-х китах. И ненормальных сильно били. А кто оказался прав?
Поэтому, прежде чем начинать торг, неплохо посмотреть на предмет торга.
И у каждого разные размеры стандартных элементов. У кого - кирпич, у кого стена панельная с проемом под окно.
Вон в природе, всего то сотня элементов в таблице Менделеева. А какое разнообразие веществ и материалов!
ЗАКАЗЫ НЕ ВЫДАЮТСЯ! (потому что человек. который не верит в возможность летать самолет не построит). И для нормальной работы должно быть взаимодействие покупателя и магазина. А прооцесс создания - это эпизод. Программер должен стать на цырлы и четко делать то, что ему говорят. Уж его то, программера, мнения при устройстве магазина точно никто спрашивать не будет. Его дело сидеть и кодить выданную ему аналитиком блок-схему "движка".
Шапонлайн! нам нужна не окупаемость. А прибыль, и большая. % 200 в год. А иначе на фига все затевать?
:) Сергеич, мы о разном!
"никто не "нарисует" за три сотни"...
- а вот скажем доедет это колесо, ежели случиться, до Казани?
- не-е-е. до Казани не доедет.
- а до Рязани?
- до Рязани доедет.
Опять, что значит, "нормальный". 600 лет назад считалось нормальным считать Землю плоской и на 3-х китах. И ненормальных сильно били. А кто оказался прав?
Поэтому, прежде чем начинать торг, неплохо посмотреть на предмет торга.
И у каждого разные размеры стандартных элементов. У кого - кирпич, у кого стена панельная с проемом под окно.
Вон в природе, всего то сотня элементов в таблице Менделеева. А какое разнообразие веществ и материалов!
ЗАКАЗЫ НЕ ВЫДАЮТСЯ! (потому что человек. который не верит в возможность летать самолет не построит). И для нормальной работы должно быть взаимодействие покупателя и магазина. А прооцесс создания - это эпизод. Программер должен стать на цырлы и четко делать то, что ему говорят. Уж его то, программера, мнения при устройстве магазина точно никто спрашивать не будет. Его дело сидеть и кодить выданную ему аналитиком блок-схему "движка".
Шапонлайн! нам нужна не окупаемость. А прибыль, и большая. % 200 в год. А иначе на фига все затевать?
02/04/2003
Хм... Константин, Вы, похоже, несколько не знакомы с процессом разработки ПО и поэтому у Вас сперва был "программист за 200-300" - очень дешево, кстати - а теперь вот Вы, как фокусник кролика из шляпы, достали еще и системного аналитика, который должен выдать блок-схему движка. А аналитик сколько стоит, по-вашему?
Кое в чем я Вами согласен, но что касается разработки системы (т.е. "движка") инет-магазина "с нуля" - тут Вы не правы, по-моему. Кстати: "движок" - это, конечно, хорошо, но есть еще нечто, называемое "контент" - его тоже надо будет где-то взять, не так ли? А сколько стоит контент-менеджер?
Хм... Константин, Вы, похоже, несколько не знакомы с процессом разработки ПО и поэтому у Вас сперва был "программист за 200-300" - очень дешево, кстати - а теперь вот Вы, как фокусник кролика из шляпы, достали еще и системного аналитика, который должен выдать блок-схему движка. А аналитик сколько стоит, по-вашему?
Кое в чем я Вами согласен, но что касается разработки системы (т.е. "движка") инет-магазина "с нуля" - тут Вы не правы, по-моему. Кстати: "движок" - это, конечно, хорошо, но есть еще нечто, называемое "контент" - его тоже надо будет где-то взять, не так ли? А сколько стоит контент-менеджер?
02/04/2003
Лекс, не вдаваясь в подробности:
- аналитик - это я
- процесс создания ПО я представляю последние лет 20. Как появилась СМ-4 на кафедре П-9 в МВТУ, далее НИИ...
- ту ученую обезьяну, которая будет фотки-тексты вводит можно по-модному и Контентменеджером" назвать, но я люблю короткие имена. Мики, например, или Лулу. Васька, на худой конец.
Вот персонал в саll-центре меня больше волнует в плане подготовки...
Лекс, не вдаваясь в подробности:
- аналитик - это я
- процесс создания ПО я представляю последние лет 20. Как появилась СМ-4 на кафедре П-9 в МВТУ, далее НИИ...
- ту ученую обезьяну, которая будет фотки-тексты вводит можно по-модному и Контентменеджером" назвать, но я люблю короткие имена. Мики, например, или Лулу. Васька, на худой конец.
Вот персонал в саll-центре меня больше волнует в плане подготовки...
03/04/2003
Ну чтоже, уважаемый Константин, то что Вы аналитик, это очень хорошо. Хотя по данным некоторых аналитиков, лет 20 назад, в России уже коммунизм должен был быть построен, а запад должен был сгнить окончательно...
Анализ дальнейшего развиия интернет торговли в России и мире, действительно было бы интересно посмотреть, но вот аналиик для сотворения алгоритма работы шопа - это действительно круто :)
По моему, есть заказчик, который этот алгоритм заявляет, и есть исполнитель, который предлагает решение, которое кстати абсолютно не обязательно писать с нуля, а взять за основу известные и проверенные решения и адаптировать их к запросам заказчика, что кстати тоже занятие совсем непростое и довольно трудоемкое.
Во многих "написанных" движках для магазинов, скользят знакомые нотки, даже если файлы переименованы :)
Конечно приятно сознавать, что Россияне всегда идут своим путем и главный в деле всеже аналитик, но мне кажется главный все же заказчик, а у заказчика - покупатель.
Вот перспективного анализа рынка онлайн продаж, я пока не видел. Я не видел того, как планируется и какие есть перспективы торговли через интернет на бескрайних просторах СНГ. В Европе например уделяют большое внимание продажам в странах их содружества! А в бывшем СССР во многих республиках например русский язык не изучают 5-7 лет. Можно сказать, что выросло молодое поколение, которое читать то по русски не умеет. Как аналитики видят продажи в интернет в эти братские страны? Как осуществляется взаимодействие валют и таможенных правил? Как пойдет доставка?
Главное преимущество Интернет торговли - продажи без границ. А то, что я читаю здесь, это в первую очередь - как торговать в нашем городе....
Похоже, что время вхождения большого бизнеса в интернет торговлю, еще не пришло. Поэтому и ведется разговор, о том, купить ли готовый сайт за 45 баксов, или
:цитата:
"на кафедре П-9, Уж его то, программера, мнения при устройстве магазина точно никто спрашивать не будет. Его дело сидеть и кодить выданную ему аналитиком блок-схему "движка"."
:конец цитаты:
за 350 долларов :)
Поэтому итог: стоимость сайта-магазина от $45.00 USA и выше... :)
Ну чтоже, уважаемый Константин, то что Вы аналитик, это очень хорошо. Хотя по данным некоторых аналитиков, лет 20 назад, в России уже коммунизм должен был быть построен, а запад должен был сгнить окончательно...
Анализ дальнейшего развиия интернет торговли в России и мире, действительно было бы интересно посмотреть, но вот аналиик для сотворения алгоритма работы шопа - это действительно круто :)
По моему, есть заказчик, который этот алгоритм заявляет, и есть исполнитель, который предлагает решение, которое кстати абсолютно не обязательно писать с нуля, а взять за основу известные и проверенные решения и адаптировать их к запросам заказчика, что кстати тоже занятие совсем непростое и довольно трудоемкое.
Во многих "написанных" движках для магазинов, скользят знакомые нотки, даже если файлы переименованы :)
Конечно приятно сознавать, что Россияне всегда идут своим путем и главный в деле всеже аналитик, но мне кажется главный все же заказчик, а у заказчика - покупатель.
Вот перспективного анализа рынка онлайн продаж, я пока не видел. Я не видел того, как планируется и какие есть перспективы торговли через интернет на бескрайних просторах СНГ. В Европе например уделяют большое внимание продажам в странах их содружества! А в бывшем СССР во многих республиках например русский язык не изучают 5-7 лет. Можно сказать, что выросло молодое поколение, которое читать то по русски не умеет. Как аналитики видят продажи в интернет в эти братские страны? Как осуществляется взаимодействие валют и таможенных правил? Как пойдет доставка?
Главное преимущество Интернет торговли - продажи без границ. А то, что я читаю здесь, это в первую очередь - как торговать в нашем городе....
Похоже, что время вхождения большого бизнеса в интернет торговлю, еще не пришло. Поэтому и ведется разговор, о том, купить ли готовый сайт за 45 баксов, или
:цитата:
"на кафедре П-9, Уж его то, программера, мнения при устройстве магазина точно никто спрашивать не будет. Его дело сидеть и кодить выданную ему аналитиком блок-схему "движка"."
:конец цитаты:
за 350 долларов :)
Поэтому итог: стоимость сайта-магазина от $45.00 USA и выше... :)
03/04/2003
Аналитик - это не профессия, а склад ума, методика мышления, если хотите, уважаемый ФФР. Аналитика в программировании - это частность. Вообще то она полезна и в более простых делах, чем программирование.
"Коммунизм через 20 лет" предвещали не аналитики, а те, кто их расстреливал. А аналитики предстказывали сосвсем наоборот (за что их, собственно и расстреливали). Ну нельзя же историю НАСТОЛЬКО не знать.
Заказчик заявляет не алгоритм, а цель. А аналитик рассчитывает путь к этой цели и конструирует машину. Программист воплощает эту машину. все садятся - и едут. Как? Зависит от цели, аналитика, программера, водилы и дороги (среды).
Перпективного анализа рынка вы не дождетесь. А если и дождетесь, это все равно будет бредом. Впомним старика Уинстона - хороший политик сначала предскажет, а потом объяснит, почему это не произошло. :)
Если Вы любите сказки - Гарри Поттер более правдивая история, нежели "анализы и прогнозы рынка".
Торговать посредством интернет без границ можно там, где нет границ. По крайней мере торговать серьезно, а не штучные продажи. Поэтому пока границы есть, братские народы могут отдохнуть. То, что они русский забывают, это их проблемы (кому хуже?)
Я не борец за идею, ФФР, и не борец за продвижение на местечковые рынки. Я борец за дензнаки. Торговать надо там, где есть народ с деньгами, в просторечьи - Покупатель. А там где покупателя нет, можно костьми лечь над движком, а ничего не добиться.
И если я решу задачу в пределах МКАД, то продвижение наружу теряет актуальность и будет осуществляться аккуратно и по мере необходимости.
"Таити-таити... не был я ни на какой таити. Нас и здесь не плохо кормят..." :)
"Большой бизнес" - это что? Вы чем меряли-то?
"сидеть и кодить" - только так, и не иначе. Когда тапочки думать начинают - к добру это не приводит. Надо будет думающего программера срочно в аналитики переводить. С повышением зряплаты.
Аналитик - это не профессия, а склад ума, методика мышления, если хотите, уважаемый ФФР. Аналитика в программировании - это частность. Вообще то она полезна и в более простых делах, чем программирование.
"Коммунизм через 20 лет" предвещали не аналитики, а те, кто их расстреливал. А аналитики предстказывали сосвсем наоборот (за что их, собственно и расстреливали). Ну нельзя же историю НАСТОЛЬКО не знать.
Заказчик заявляет не алгоритм, а цель. А аналитик рассчитывает путь к этой цели и конструирует машину. Программист воплощает эту машину. все садятся - и едут. Как? Зависит от цели, аналитика, программера, водилы и дороги (среды).
Перпективного анализа рынка вы не дождетесь. А если и дождетесь, это все равно будет бредом. Впомним старика Уинстона - хороший политик сначала предскажет, а потом объяснит, почему это не произошло. :)
Если Вы любите сказки - Гарри Поттер более правдивая история, нежели "анализы и прогнозы рынка".
Торговать посредством интернет без границ можно там, где нет границ. По крайней мере торговать серьезно, а не штучные продажи. Поэтому пока границы есть, братские народы могут отдохнуть. То, что они русский забывают, это их проблемы (кому хуже?)
Я не борец за идею, ФФР, и не борец за продвижение на местечковые рынки. Я борец за дензнаки. Торговать надо там, где есть народ с деньгами, в просторечьи - Покупатель. А там где покупателя нет, можно костьми лечь над движком, а ничего не добиться.
И если я решу задачу в пределах МКАД, то продвижение наружу теряет актуальность и будет осуществляться аккуратно и по мере необходимости.
"Таити-таити... не был я ни на какой таити. Нас и здесь не плохо кормят..." :)
"Большой бизнес" - это что? Вы чем меряли-то?
"сидеть и кодить" - только так, и не иначе. Когда тапочки думать начинают - к добру это не приводит. Надо будет думающего программера срочно в аналитики переводить. С повышением зряплаты.
03/04/2003
% 200 в год это круто, и вероятно возможно но не на первых минимум двух годах работы магазина. Константин Тимошенко
вы говарите что вы аналитик, это хорошо. Но аналитик без практики(возможно не про вас) никогда в жизни мне программисту со стажем разработки ИМ в 4 года ничего путного сказать не сможет даже если вывернется на изнанку. И уж точно как и что кодить я подобных "знаек" слушать даже не стану, а как вы говарите "блок схема" магазина, так ее и придумывать особо не надо все известно.
% 200 в год это круто, и вероятно возможно но не на первых минимум двух годах работы магазина. Константин Тимошенко
вы говарите что вы аналитик, это хорошо. Но аналитик без практики(возможно не про вас) никогда в жизни мне программисту со стажем разработки ИМ в 4 года ничего путного сказать не сможет даже если вывернется на изнанку. И уж точно как и что кодить я подобных "знаек" слушать даже не стану, а как вы говарите "блок схема" магазина, так ее и придумывать особо не надо все известно.
03/04/2003
ШОЛ, :), мы о разном говорим.
Есть слесарь 7 или 10-го разряда, который 30 лет клеит самолеты из фанеры и довел свои навыки до совершенства. И говорит, да чему вы, конструктора, меня научить можете! Я ж их 30 лет клею! А вы и клей нормально развести не сможете! Потому как без практики!
Но приходит АНТ и говорит - Ребята, самолет будем сторить из металла. Дюраля, в частности. И мне ваши "фанерные" навыки даром не нужны! А те, кто будет дюраль не приклепывать, а пытаться приклеить - немедленно уволить.
Или еще пример. Собрался как то Колумб в америку сгонять. А ему разные "с большим стажем: "Ты что! да мы уже тыт 300 лет на своих долбленках плаваем, все исплавали, нет никакой америки!" И кого запомнила история?
:) вообще то так, как Вы расуждаете, рассуждают деревенские строители. Им дачник заказывает ТО и ТО, а они все равно лепят свое - "а у нас в деревне все так делают".
А заказчику не нужно, так как вы УМЕЕТЕ. Ему нужно как НАДО
Придумывать блок-схему ВАШЕГО магазина конечно уже не надо, 25 лет ей в обед.
Но раз что то как то хреново работает, и 200% годовых для вас как Гималам, наверное ваше схема не очень... И есть повод посмотреть, может что улучшить?
Хотя что я могу вам подсказать путного? Тем более и слушать не станете. :)
ШОЛ, :), мы о разном говорим.
Есть слесарь 7 или 10-го разряда, который 30 лет клеит самолеты из фанеры и довел свои навыки до совершенства. И говорит, да чему вы, конструктора, меня научить можете! Я ж их 30 лет клею! А вы и клей нормально развести не сможете! Потому как без практики!
Но приходит АНТ и говорит - Ребята, самолет будем сторить из металла. Дюраля, в частности. И мне ваши "фанерные" навыки даром не нужны! А те, кто будет дюраль не приклепывать, а пытаться приклеить - немедленно уволить.
Или еще пример. Собрался как то Колумб в америку сгонять. А ему разные "с большим стажем: "Ты что! да мы уже тыт 300 лет на своих долбленках плаваем, все исплавали, нет никакой америки!" И кого запомнила история?
:) вообще то так, как Вы расуждаете, рассуждают деревенские строители. Им дачник заказывает ТО и ТО, а они все равно лепят свое - "а у нас в деревне все так делают".
А заказчику не нужно, так как вы УМЕЕТЕ. Ему нужно как НАДО
Придумывать блок-схему ВАШЕГО магазина конечно уже не надо, 25 лет ей в обед.
Но раз что то как то хреново работает, и 200% годовых для вас как Гималам, наверное ваше схема не очень... И есть повод посмотреть, может что улучшить?
Хотя что я могу вам подсказать путного? Тем более и слушать не станете. :)
03/04/2003
PS. Кстати, об опыте.
Программист - это тот, кто знает систему команд процессора и может кодить на Ассемблере. Потому что .сом - это 1 Кб, а то же самое, но .ехе - это 200 кб.
Вот когда "магазин" - можно и ехе. а когда объекты сближаются со скоростью 2000 м/с и нужно откорректировать не только траекторию, но и повернуть БЧ, что бы втреча была жарче для нашего заокеанского друга, а "релоада" точно не будет, то только сом и только на risc-процессоре.
Хакеры взломали бортовой компьютер Су-29. Теперь он стал бессмертным и с неограниченным запасом ракет.
PS. Кстати, об опыте.
Программист - это тот, кто знает систему команд процессора и может кодить на Ассемблере. Потому что .сом - это 1 Кб, а то же самое, но .ехе - это 200 кб.
Вот когда "магазин" - можно и ехе. а когда объекты сближаются со скоростью 2000 м/с и нужно откорректировать не только траекторию, но и повернуть БЧ, что бы втреча была жарче для нашего заокеанского друга, а "релоада" точно не будет, то только сом и только на risc-процессоре.
Хакеры взломали бортовой компьютер Су-29. Теперь он стал бессмертным и с неограниченным запасом ракет.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено