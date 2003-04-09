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Сколько стоит уже существующий сайт?
09/04/2003
Согласен с ФФР. Но добавлю от себя, что на протяжение всей дискуссии пытался объяснить, что наобум ответить "сколько стоит уже существующий сайт" - нельзя. Поэтому предлагаю закрыть обсуждение и начать что-нибудь новенькое. Я сегодня открываю новую тему по одной статье, которая опубликована на Обороте. Вот.
Согласен с ФФР. Но добавлю от себя, что на протяжение всей дискуссии пытался объяснить, что наобум ответить "сколько стоит уже существующий сайт" - нельзя. Поэтому предлагаю закрыть обсуждение и начать что-нибудь новенькое. Я сегодня открываю новую тему по одной статье, которая опубликована на Обороте. Вот.
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