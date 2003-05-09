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Популяризация интернет-магазинов.
09/05/2003
Как говорил один крутой американец, на свете есть две неизбежные вещи - смерть и налоги.
Как сказал другой крутой американец, никто не иммеет право препятсвовать гражданиту уменьшать свои налоги законными методами.
Я, Тимофей, тоже за цивилизованный рынок, но в этом государстве это химера.
Тут менты с бандюками за руку сдороваются, а на комеров и те и другие с огромным удовольствием наезжают.
Когда тысячи помещений пустуют, но что б их арендовать - надо на лапу дать. Когда сумма взяток чинушам сопостовима с гос-бюджетом. А народ митингует не по поводу соблюдения законов в своей собственной стране, а в защиту какого-то гребанного Саддама. Менты косяками в Чечню ездят, "конституционный порядок" наводить. Можно подумать, что в местах их обычной дислокации это порядок уже наведен...
Извини, Тимофей, но "сдача" - это не методы. Ты все же на этой стороне баррикады. И склока с соседом (и даже конкуренция) - это не повод взрывать весь дом. Самому достанется.
Т.ч. акцию свою проводи так, что б других не задевать. Без личностей и тыканья пальцем в конкретные места.
Как говорил один крутой американец, на свете есть две неизбежные вещи - смерть и налоги.
Как сказал другой крутой американец, никто не иммеет право препятсвовать гражданиту уменьшать свои налоги законными методами.
Я, Тимофей, тоже за цивилизованный рынок, но в этом государстве это химера.
Тут менты с бандюками за руку сдороваются, а на комеров и те и другие с огромным удовольствием наезжают.
Когда тысячи помещений пустуют, но что б их арендовать - надо на лапу дать. Когда сумма взяток чинушам сопостовима с гос-бюджетом. А народ митингует не по поводу соблюдения законов в своей собственной стране, а в защиту какого-то гребанного Саддама. Менты косяками в Чечню ездят, "конституционный порядок" наводить. Можно подумать, что в местах их обычной дислокации это порядок уже наведен...
Извини, Тимофей, но "сдача" - это не методы. Ты все же на этой стороне баррикады. И склока с соседом (и даже конкуренция) - это не повод взрывать весь дом. Самому достанется.
Т.ч. акцию свою проводи так, что б других не задевать. Без личностей и тыканья пальцем в конкретные места.
09/05/2003
Объясняю:
В бронетранспортере те, кто путает упрощенку с вмененкой.
("с этого года можно платить либо 6% с оборота (что почти равно НСП, который вы все ждете,что отменят) либо с разницы доход-расход, которая сводится к 1%")
На куфне у меня домработница, а я пока законы почитываю:
"Внести в статью 1 Закона Московской области N 136/2002-ОЗ "О
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в Московской области" (с учетом
изменений и дополнений, внесенных Законом Московской области N
167/2002-ОЗ) следующие изменения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) розничной торговли, осуществляемой через магазины и
павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации
торговли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие
объекты организации торговли, <b>в том числе не имеющие стационарной
торговой площади"</b>
Мне, например, интересна тема оптимизации налогов (назовем так), можно открыть новый топик. Есть люди, кому проще все тупо платить, мне интереснее платить честно, но меньше.
Давайте общаться, а не кусаться - это конструктивней, хотя всяко бывает -))
Объясняю:
В бронетранспортере те, кто путает упрощенку с вмененкой.
("с этого года можно платить либо 6% с оборота (что почти равно НСП, который вы все ждете,что отменят) либо с разницы доход-расход, которая сводится к 1%")
На куфне у меня домработница, а я пока законы почитываю:
"Внести в статью 1 Закона Московской области N 136/2002-ОЗ "О
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в Московской области" (с учетом
изменений и дополнений, внесенных Законом Московской области N
167/2002-ОЗ) следующие изменения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) розничной торговли, осуществляемой через магазины и
павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации
торговли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие
объекты организации торговли, <b>в том числе не имеющие стационарной
торговой площади"</b>
Мне, например, интересна тема оптимизации налогов (назовем так), можно открыть новый топик. Есть люди, кому проще все тупо платить, мне интереснее платить честно, но меньше.
Давайте общаться, а не кусаться - это конструктивней, хотя всяко бывает -))
10/05/2003
В этой жизни нет ничего неопределенного, за исключением смерти и налогов (Б.Франклин)
Это точная цитата "крутого" американца.
Странно, но и я тоже за цивилизованный бизнес. Я конечно понимаю, что не все готовы принять мою точку зрения. Но... вот пример из недавней истории. Знаменитая фирма Майкрософт ныне очень горячо ратует за цивилизованный подход к бизнесу, за антипиратские законы и пр. Но вот как пишет Б.Гейтс в самом начале своей деятельности эта фирма отнюдь не брезговала подобными приемами, как-то сверхнизкие цены, приобретение монопольных прав, нечестная конкуренция и т.д. Я понимаю, что тогда это они считали обоснованным. Почему же сейчас они ведут себя совершенно иначе?
Почему же японцы за 30 сумели войти в большой мировой бизнес, отнюдь не прибегая к подобным приемам. И никто сегодня не сомневается в ценности японского опыта бизнеса и в их умении вести этот самый бизнес по широкому профилю: от судостроения до информационных технологий.
Я в данном случае весьма осторожно подхожу к тому, что для Тимофея есть возможность (и не одна) обойти своих конкурентов совершенно иначе.
Не хочется еще раз напоминать, но... образование многим е-бизнесменам не помешает, в том числе и самоообразование. Меньше глупых вопросов будет и нелепых планов действия.
Я уже говорил что почитать. Книги Дж.Траута и Г.Форда. Если вам по какой-либо причине их опыт неприемлем (хотя он стоит того, чтобы эти книги прочесть, особенно в ситуации Тимофея), прочтите книгу Клаузевица "О войне" или трактат Сунь-Цзы "Искусство войны". Поверьте это классика, а ее всегда стоит знать. Если Вам нравятся только отечественные примеры, вот они: Б.Шапошников "Мозг армии" и А.Суворов "Искусство побеждать". Например, книгу Шапошникова я просто очень рекомендую почитать. Если вы сумеете должным образом ее понять и применить, ваши конкуренты будут просто отдыхать. Поймите простую вещь (банальность, но ее многие часто упускают из виду) - легко скопировать тактику, но трудно распознать стратегию.
Гни свою линию, пусть конкуренты отвлекаются на каждый лишний маневр (кстати на этом принципе построено китайское искусство боя - кунг-фу), а ты упрямо иди вперед. Главное здесь - глянуть немного дальше собственного носа, а лучше на несколько шагов вперед. Увидел цель и иди к ней.
Я понимаю, тяжело строить храм, лече таскать камни. Но люди всегда запонимают того, КТО построил храм, нежели ТОГО, кто просто таскал камни. Я понимаю. что для вас это такая абстракция, теория. Но поверьте - нет ничего практичнее хорошей теории.
В этой жизни нет ничего неопределенного, за исключением смерти и налогов (Б.Франклин)
Это точная цитата "крутого" американца.
Странно, но и я тоже за цивилизованный бизнес. Я конечно понимаю, что не все готовы принять мою точку зрения. Но... вот пример из недавней истории. Знаменитая фирма Майкрософт ныне очень горячо ратует за цивилизованный подход к бизнесу, за антипиратские законы и пр. Но вот как пишет Б.Гейтс в самом начале своей деятельности эта фирма отнюдь не брезговала подобными приемами, как-то сверхнизкие цены, приобретение монопольных прав, нечестная конкуренция и т.д. Я понимаю, что тогда это они считали обоснованным. Почему же сейчас они ведут себя совершенно иначе?
Почему же японцы за 30 сумели войти в большой мировой бизнес, отнюдь не прибегая к подобным приемам. И никто сегодня не сомневается в ценности японского опыта бизнеса и в их умении вести этот самый бизнес по широкому профилю: от судостроения до информационных технологий.
Я в данном случае весьма осторожно подхожу к тому, что для Тимофея есть возможность (и не одна) обойти своих конкурентов совершенно иначе.
Не хочется еще раз напоминать, но... образование многим е-бизнесменам не помешает, в том числе и самоообразование. Меньше глупых вопросов будет и нелепых планов действия.
Я уже говорил что почитать. Книги Дж.Траута и Г.Форда. Если вам по какой-либо причине их опыт неприемлем (хотя он стоит того, чтобы эти книги прочесть, особенно в ситуации Тимофея), прочтите книгу Клаузевица "О войне" или трактат Сунь-Цзы "Искусство войны". Поверьте это классика, а ее всегда стоит знать. Если Вам нравятся только отечественные примеры, вот они: Б.Шапошников "Мозг армии" и А.Суворов "Искусство побеждать". Например, книгу Шапошникова я просто очень рекомендую почитать. Если вы сумеете должным образом ее понять и применить, ваши конкуренты будут просто отдыхать. Поймите простую вещь (банальность, но ее многие часто упускают из виду) - легко скопировать тактику, но трудно распознать стратегию.
Гни свою линию, пусть конкуренты отвлекаются на каждый лишний маневр (кстати на этом принципе построено китайское искусство боя - кунг-фу), а ты упрямо иди вперед. Главное здесь - глянуть немного дальше собственного носа, а лучше на несколько шагов вперед. Увидел цель и иди к ней.
Я понимаю, тяжело строить храм, лече таскать камни. Но люди всегда запонимают того, КТО построил храм, нежели ТОГО, кто просто таскал камни. Я понимаю. что для вас это такая абстракция, теория. Но поверьте - нет ничего практичнее хорошей теории.
11/05/2003
Света, да Бог с Вами и Вашей любовью к бронетанковым метафорам, и хотя это уже говорит об определенном интеллектуальном уровне, но не в этом же дело, а дело в том что Вы по недомыслию или искренне заблуждаясь, запутаете и других новичков в этом форуме. Ну не понимаете вы суть вмененки, ну и ладно, ну кто вам сказал, что не имеющая стационарной торговой площади торговая точка ее вовсе не имеет. Может Вы когда-нибудь видели передвижные точки ТОНАР, так вот это- про них. А вот если совсем нет торговой площади , на которую получены соответствующие разрешения... Вы еще скажите, что Вам в налоговой так сказали :) Так когда Вы немножко жирок накопите, выяснится, что тот, кто сказал, уже не работает, а налоги надо платить, это ж наш конституционный долг. Ну и пени, конешно. Сорри за оф-топик, но нельзя ж писать что попало.
Света, да Бог с Вами и Вашей любовью к бронетанковым метафорам, и хотя это уже говорит об определенном интеллектуальном уровне, но не в этом же дело, а дело в том что Вы по недомыслию или искренне заблуждаясь, запутаете и других новичков в этом форуме. Ну не понимаете вы суть вмененки, ну и ладно, ну кто вам сказал, что не имеющая стационарной торговой площади торговая точка ее вовсе не имеет. Может Вы когда-нибудь видели передвижные точки ТОНАР, так вот это- про них. А вот если совсем нет торговой площади , на которую получены соответствующие разрешения... Вы еще скажите, что Вам в налоговой так сказали :) Так когда Вы немножко жирок накопите, выяснится, что тот, кто сказал, уже не работает, а налоги надо платить, это ж наш конституционный долг. Ну и пени, конешно. Сорри за оф-топик, но нельзя ж писать что попало.
11/05/2003
Хорошо, Андрюша, не нервничайте! Я не претендую на высокий IQ. Дура-баба, согласна. Но ведь я разобраться хочу, а Вы забрызгали себе весь монитор слюной от раздражения...
А вопросы понимания расплывчатых формулировок нашего законодательства решаются часто так:
"Говоря о терминологии, используемой в главе 26.3 НК РФ, следует заметить, что статья 346.27 дает определение понятию розничной торговли, существенно отличающееся от понятия в гражданско-правовом смысле. Для целей налогообложения ЕНВД розничная торговля - это торговля товарами и оказание услуг покупателям за наличный расчет. В отличие от понятия розничной торговли в гражданско-правовом смысле (параграф 2 главы 30 ГК РФ), для целей применения системы налогообложения в виде ЕНВД не являются принципиальными следующие вопросы:
для какой цели реализуется товар - для личного, семейного, домашнего использования либо для предпринимательской деятельности;
кому реализуется товар - физическому лицу либо организации.
Учитывая пункт 1 статьи 11 НК РФ, понятие розничной торговли, используемое в гражданском законодательстве, для налогообложения ЕНВД применяться не может.
Мне в налоговой вообще ничего вразумительного, к сожалению, сказать не могут. Поэтому и пользуюсь классической системой налогообложения."
(http://www.buh.ru/document.jsp?ID=276)
Так что, Андрюша, мне представляется все это не таким однозначным и довольно любопытным.
Я также прошу прощения за офф-топик.
Хорошо, Андрюша, не нервничайте! Я не претендую на высокий IQ. Дура-баба, согласна. Но ведь я разобраться хочу, а Вы забрызгали себе весь монитор слюной от раздражения...
А вопросы понимания расплывчатых формулировок нашего законодательства решаются часто так:
"Говоря о терминологии, используемой в главе 26.3 НК РФ, следует заметить, что статья 346.27 дает определение понятию розничной торговли, существенно отличающееся от понятия в гражданско-правовом смысле. Для целей налогообложения ЕНВД розничная торговля - это торговля товарами и оказание услуг покупателям за наличный расчет. В отличие от понятия розничной торговли в гражданско-правовом смысле (параграф 2 главы 30 ГК РФ), для целей применения системы налогообложения в виде ЕНВД не являются принципиальными следующие вопросы:
для какой цели реализуется товар - для личного, семейного, домашнего использования либо для предпринимательской деятельности;
кому реализуется товар - физическому лицу либо организации.
Учитывая пункт 1 статьи 11 НК РФ, понятие розничной торговли, используемое в гражданском законодательстве, для налогообложения ЕНВД применяться не может.
Мне в налоговой вообще ничего вразумительного, к сожалению, сказать не могут. Поэтому и пользуюсь классической системой налогообложения."
(http://www.buh.ru/document.jsp?ID=276)
Так что, Андрюша, мне представляется все это не таким однозначным и довольно любопытным.
Я также прошу прощения за офф-топик.
13/05/2003
Тимофей, а по существу, без совсем неуместного в этой конфе пафоса ("основные площадки рунета охвачены", "Очень много народу", "СЕРЬЁЗНУЮ фирму" и т.п.). Товар у тебя такой же "белый" как у всех остальных, поставщики те же, чек ты пробиваешь заранее в офисе, что незаконно и т.п. Поинтересуйся у своих поставщиков и наверняка узнаешь, что ты далеко не лидер по продажам, тебе еще расти и расти до некоторых "полуподвальных ИМ".
К нам приезжают клиенты и у нас действительно есть весь товар в офисе, а у тебя им надо ждать пока ты сломя голову бежишь в близлежащий никс покупать нужный принтер или камеру :) это у тебя называется "вынести со склада" :)
Тимофей, а по существу, без совсем неуместного в этой конфе пафоса ("основные площадки рунета охвачены", "Очень много народу", "СЕРЬЁЗНУЮ фирму" и т.п.). Товар у тебя такой же "белый" как у всех остальных, поставщики те же, чек ты пробиваешь заранее в офисе, что незаконно и т.п. Поинтересуйся у своих поставщиков и наверняка узнаешь, что ты далеко не лидер по продажам, тебе еще расти и расти до некоторых "полуподвальных ИМ".
К нам приезжают клиенты и у нас действительно есть весь товар в офисе, а у тебя им надо ждать пока ты сломя голову бежишь в близлежащий никс покупать нужный принтер или камеру :) это у тебя называется "вынести со склада" :)
14/05/2003
2модератор: Задрали меня люди, которые мало чего добились, а думают, что они пупы земли (или рунета:), типа представителя Дигиталшопа. Я здесь не ищу клиентов!!! Это не наезд, но некоторых людейц надо ставить на место, когда они заврались!!! Это для них благо, ибо будут больше стараться (а нам от этого интереснее).
Ну вот, опять эмоции захлестнули меня.
Alex.
2модератор: Задрали меня люди, которые мало чего добились, а думают, что они пупы земли (или рунета:), типа представителя Дигиталшопа. Я здесь не ищу клиентов!!! Это не наезд, но некоторых людейц надо ставить на место, когда они заврались!!! Это для них благо, ибо будут больше стараться (а нам от этого интереснее).
Ну вот, опять эмоции захлестнули меня.
Alex.
16/05/2003
alex какой у тебя ежедневный наличный оборот?
Я знаю скока чего и где ты берешь. А вот так безапеляционно наезжать - видимо твой принцип.
Кстати, если я здесь процитирую ЧТО про твой магазин говорят клиенты, что пришли к нам, то модератор меня точно забанит... ;)
Кстати, посмотрим что ты напишешь насчет "всех налогов" на своём сайте в январе 2004 года ;)
А насчет ставить на место... Как думаешь, буду ли я тебе что-то еще продавать? ;)
alex какой у тебя ежедневный наличный оборот?
Я знаю скока чего и где ты берешь. А вот так безапеляционно наезжать - видимо твой принцип.
Кстати, если я здесь процитирую ЧТО про твой магазин говорят клиенты, что пришли к нам, то модератор меня точно забанит... ;)
Кстати, посмотрим что ты напишешь насчет "всех налогов" на своём сайте в январе 2004 года ;)
А насчет ставить на место... Как думаешь, буду ли я тебе что-то еще продавать? ;)
16/05/2003
Олег, я не хотел бы перечислять все рекламные площадки, на которых мы "висим" по причинам вполне понятным. Здесь живут наши прямые конкуренты и живая информация им может быть наруку. Тем более, что большинство из них (типа Alex-a) очень горды тем, что написали на своём сайте "все налоги включены", а если вычесть НСП из цены, то плучится такая смешная прибыль, что так просто НЕ БЫВАЕТ... так, ладно.
Теперь насчет "результатов всего этого". Могу сказать так. По сравнению с сентябрём прошлого года у нас в 10 раз увеличился оборот. Конкретных цифр называть не буду. По вполне понятным причинам. К нам ежедневно приходят инкассаторы. А вот к Alex-у инкассаторы не приходят по причине того, что деньги, что он зарабатывает, он в карман кладёт и налогов с них не платит, что сильно упрощает ему бизнес... Но как говорит наш главбух: в один прекрасный день случится нечто и на то, чтобы это нечто нейтрализовать придется заплатить больше, чем заработано за это время.
Олег, я не хотел бы перечислять все рекламные площадки, на которых мы "висим" по причинам вполне понятным. Здесь живут наши прямые конкуренты и живая информация им может быть наруку. Тем более, что большинство из них (типа Alex-a) очень горды тем, что написали на своём сайте "все налоги включены", а если вычесть НСП из цены, то плучится такая смешная прибыль, что так просто НЕ БЫВАЕТ... так, ладно.
Теперь насчет "результатов всего этого". Могу сказать так. По сравнению с сентябрём прошлого года у нас в 10 раз увеличился оборот. Конкретных цифр называть не буду. По вполне понятным причинам. К нам ежедневно приходят инкассаторы. А вот к Alex-у инкассаторы не приходят по причине того, что деньги, что он зарабатывает, он в карман кладёт и налогов с них не платит, что сильно упрощает ему бизнес... Но как говорит наш главбух: в один прекрасный день случится нечто и на то, чтобы это нечто нейтрализовать придется заплатить больше, чем заработано за это время.
16/05/2003
Плиз, не надо, не начинайте. Вы не представляете, чем кончится ТАКАЯ конкурентная борьба.. Ктож может чего-то СКАЗАТЬ о фирме, как не ее непосредственный конкурент. Я тут ввел запрос в базу (...) о товаре определенной фирмы, которым торгуют я и конкуренты, выяснилось, что легально ввозил один я, придурок :) Большая просьба, я думаю, и-сообщество поддержит, не увлекаться разборками в форумах, давайте закроем топик.
Плиз, не надо, не начинайте. Вы не представляете, чем кончится ТАКАЯ конкурентная борьба.. Ктож может чего-то СКАЗАТЬ о фирме, как не ее непосредственный конкурент. Я тут ввел запрос в базу (...) о товаре определенной фирмы, которым торгуют я и конкуренты, выяснилось, что легально ввозил один я, придурок :) Большая просьба, я думаю, и-сообщество поддержит, не увлекаться разборками в форумах, давайте закроем топик.
02/08/2003
Насчет движения по популяризации интернет торговли в Украине, так примерно полтора года назад было собрание более 30 инет магазинов с целью создания ассоциации инет магазнов ...
потом было много волн но в конечном итоге вся эта затея заглохла. Прелесть инет торговли в том, что нет контроля, нет стандартов за которые нужно платить и.т.д
как только взникнут дополнительные расходы сразу же 90% магазинов умрут
Насчет движения по популяризации интернет торговли в Украине, так примерно полтора года назад было собрание более 30 инет магазинов с целью создания ассоциации инет магазнов ...
потом было много волн но в конечном итоге вся эта затея заглохла. Прелесть инет торговли в том, что нет контроля, нет стандартов за которые нужно платить и.т.д
как только взникнут дополнительные расходы сразу же 90% магазинов умрут
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