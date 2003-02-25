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Популяризация интернет-магазинов.
25/02/2003
Хотел бы предложить так же размещать информацию и в нашем издании. Я - ведущий рубрики "Капитал-компьютеры". Газета (сейчас 12000 экз. по Кузбассу) набирает популярность.
Хотел бы предложить так же размещать информацию и в нашем издании. Я - ведущий рубрики "Капитал-компьютеры". Газета (сейчас 12000 экз. по Кузбассу) набирает популярность.
06/05/2003
Популяризация магазинов - дело рук самих магазинов!
В этом я убедилась окончательно, пытаясь заказать дочке с конца апреля флэш-плеер.
Ребенок денег накопил, день рождения миновал, а плеера все нет.
Зато еть куча писем в эщике:
"К сожелению нет в наличии данного товара что случилось с вашим заказом
от 28 числа не знаю...
Вам чем то принципиальна данная модель плеера ??? Впринципе если есть
возможность купите что то более объёмное т.е. по объёму памяти т.к. 64
мегабайта это мало..."
"Благодарим Вас за заказ в Интернет-магазине . . .!
Мы постараемся выполнить Ваш заказ в максимально короткие
сроки.
По нашим правилам, заказ принимается к исполнению только
после его подтверждения.
Пожалуйста, подтвердите заказ по тел.:"
"Благодарим Вас за Ваш заказ!
Мы предоставляем нашим покупателям уникальную возможность
доставки заказа без предоплаты.
Единственное, что потребуется от Вас - подтвердить заказ по
телефону.
Ваш заказ будет принят к исполнению, ТОЛЬКО после того, как
Вы подтвердите его нашему диспетчеру, назвав его номер и
другие необходимые данные.
По нашим данным, Вы еще не подтвердили Ваш заказ по телефону"
"Возможно, нам потребуется
некоторое время для подготовки Вашего заказа к отправке
(возможно, нам нужно будет сделать дополнительные закупки у
наших поставщиков). В ближайшее время Ваш заказ будет
отправлен Вам. При этом Вы получите по E-Mail уведомление
о его отправке.
Наш принцип - всегда держать заказчика в курсе о ходе
выполнения его заказа. Мы стремимся к максимально
качественному сервису."
А плеер где???????
Популяризация магазинов - дело рук самих магазинов!
В этом я убедилась окончательно, пытаясь заказать дочке с конца апреля флэш-плеер.
Ребенок денег накопил, день рождения миновал, а плеера все нет.
Зато еть куча писем в эщике:
"К сожелению нет в наличии данного товара что случилось с вашим заказом
от 28 числа не знаю...
Вам чем то принципиальна данная модель плеера ??? Впринципе если есть
возможность купите что то более объёмное т.е. по объёму памяти т.к. 64
мегабайта это мало..."
"Благодарим Вас за заказ в Интернет-магазине . . .!
Мы постараемся выполнить Ваш заказ в максимально короткие
сроки.
По нашим правилам, заказ принимается к исполнению только
после его подтверждения.
Пожалуйста, подтвердите заказ по тел.:"
"Благодарим Вас за Ваш заказ!
Мы предоставляем нашим покупателям уникальную возможность
доставки заказа без предоплаты.
Единственное, что потребуется от Вас - подтвердить заказ по
телефону.
Ваш заказ будет принят к исполнению, ТОЛЬКО после того, как
Вы подтвердите его нашему диспетчеру, назвав его номер и
другие необходимые данные.
По нашим данным, Вы еще не подтвердили Ваш заказ по телефону"
"Возможно, нам потребуется
некоторое время для подготовки Вашего заказа к отправке
(возможно, нам нужно будет сделать дополнительные закупки у
наших поставщиков). В ближайшее время Ваш заказ будет
отправлен Вам. При этом Вы получите по E-Mail уведомление
о его отправке.
Наш принцип - всегда держать заказчика в курсе о ходе
выполнения его заказа. Мы стремимся к максимально
качественному сервису."
А плеер где???????
06/05/2003
Светлана, спасибо, конечно за тест-драйв, а героев- в студию? Никак? Сдается, все герои из лабазов на бесплатном хостинге или типа того, только причем здесь популяризация? Она собсно бывает 3 видов- 1. Правительственная (не дождетесь) 2. Каждому- своя. Промоушен своего магазина или пула. 3. Прожектерская ( типа а вот... мы ..радио...тв...перетяжки... мост до СПб (с Манилов) и тп. Вы за какую?
Светлана, спасибо, конечно за тест-драйв, а героев- в студию? Никак? Сдается, все герои из лабазов на бесплатном хостинге или типа того, только причем здесь популяризация? Она собсно бывает 3 видов- 1. Правительственная (не дождетесь) 2. Каждому- своя. Промоушен своего магазина или пула. 3. Прожектерская ( типа а вот... мы ..радио...тв...перетяжки... мост до СПб (с Манилов) и тп. Вы за какую?
07/05/2003
Ну вот наконец и добрались до любимой темы - СТРАТЕГИЯ. И ведь действительно без нее не обойдешься. Одно дело увеличить посещаемость на 10-15 кликов, другое дело - популяризация интернет-торговли в целом. Тут действительно (несмотря на некторых, для которых интернет, только интернет, а оффлайн - это....) без газет, радио, и ТВ не обойтись. Нужна полноценная стратегия продвижения интернет-торговли, потому что цель заявленная и поставленная слишком большая по сравнению с 10-15 кликами. И дело здесь не только в правительстве. Например, по программе Электронная Россия часть мероприятий уже подходит под программу продвижения интернет-торговли, причем замечу часть мероприятий еще не выполнена - не нашлось желающих это сделать. Не догадываетесь к чему я это клоню?
Мы сможем не только собственные ресурсы привлечь, но и государственные.
Далее. Раскрутка интернет-торговли... все зависит от поставленной задачи специалисту. Вот движок почему-то все понимают - надо заказывать у программиста. А статью написать.. да это ерунда - сам напишу. Подумаешь. Вот и получается, потом реклама в АИФе (... или любая газета) - ерунда. Нет, неверно. Просто вы не являетесь специалистом в данном виде деятельности. Пример с люстрами Чижевского уже приводили. Да, там не было интернет-торговли. Но форма не важна. Разве мало статей печатается в газетах? А на эту клюнули, да еще и как. Потому что было соблюдено 2 правила: что печатать и где печатать.
А раскрутить интернет-торговлю можно, надо только заказ дать нужным специалистам. Сужу не только по себе, хотя мне 2 года назад была поставлена аналогичная задача. И я ее выполнил "на отлично". Единственное, чего тогда не приняли - это понимание стратегии. Зато сегодня начинают постепенно доходить до этого.
Ну вот наконец и добрались до любимой темы - СТРАТЕГИЯ. И ведь действительно без нее не обойдешься. Одно дело увеличить посещаемость на 10-15 кликов, другое дело - популяризация интернет-торговли в целом. Тут действительно (несмотря на некторых, для которых интернет, только интернет, а оффлайн - это....) без газет, радио, и ТВ не обойтись. Нужна полноценная стратегия продвижения интернет-торговли, потому что цель заявленная и поставленная слишком большая по сравнению с 10-15 кликами. И дело здесь не только в правительстве. Например, по программе Электронная Россия часть мероприятий уже подходит под программу продвижения интернет-торговли, причем замечу часть мероприятий еще не выполнена - не нашлось желающих это сделать. Не догадываетесь к чему я это клоню?
Мы сможем не только собственные ресурсы привлечь, но и государственные.
Далее. Раскрутка интернет-торговли... все зависит от поставленной задачи специалисту. Вот движок почему-то все понимают - надо заказывать у программиста. А статью написать.. да это ерунда - сам напишу. Подумаешь. Вот и получается, потом реклама в АИФе (... или любая газета) - ерунда. Нет, неверно. Просто вы не являетесь специалистом в данном виде деятельности. Пример с люстрами Чижевского уже приводили. Да, там не было интернет-торговли. Но форма не важна. Разве мало статей печатается в газетах? А на эту клюнули, да еще и как. Потому что было соблюдено 2 правила: что печатать и где печатать.
А раскрутить интернет-торговлю можно, надо только заказ дать нужным специалистам. Сужу не только по себе, хотя мне 2 года назад была поставлена аналогичная задача. И я ее выполнил "на отлично". Единственное, чего тогда не приняли - это понимание стратегии. Зато сегодня начинают постепенно доходить до этого.
07/05/2003
Всем привет!
Andre, "героев в студию"?
Это можно: "Порта ру" и "Дигиталшоп".
Кстати, позвонил таки курьер сегодня. Дочь рада!
Я - за эффективную популяризацию.
Приведу последний (свежий)пример: вышла статья в "Комсомолке" (http://www.zdorovie.mags.ru/news/press/st26.osg) - отклик с регионов мощнейший. Товар копеечный, возни много, но делаем. Тут некоторые господа заказы дешевле 50 $ не желают возить, а я (может и глупо) считаю, что раз заказать хотят, значит и получить должны. Особенно, когда этот товар не очень-то купишь в Новом Уренгое...
Всем привет!
Andre, "героев в студию"?
Это можно: "Порта ру" и "Дигиталшоп".
Кстати, позвонил таки курьер сегодня. Дочь рада!
Я - за эффективную популяризацию.
Приведу последний (свежий)пример: вышла статья в "Комсомолке" (http://www.zdorovie.mags.ru/news/press/st26.osg) - отклик с регионов мощнейший. Товар копеечный, возни много, но делаем. Тут некоторые господа заказы дешевле 50 $ не желают возить, а я (может и глупо) считаю, что раз заказать хотят, значит и получить должны. Особенно, когда этот товар не очень-то купишь в Новом Уренгое...
07/05/2003
Надо же, как... А некоторые на этом форуме говорят, что реклама ИМ в газетах, на радио и ТВ - это мол - ерунда, не стоит тратить деньги. А вот поди ж ты...
У вышеозначенных фирм покупать ничего не буду - Света убедила.
А вот популяризацию поддержу. Могу писать тексты, статьи, разрабатывать планы и стратегию продвижения. Сделать расчеты по затратам.
Надо же, как... А некоторые на этом форуме говорят, что реклама ИМ в газетах, на радио и ТВ - это мол - ерунда, не стоит тратить деньги. А вот поди ж ты...
У вышеозначенных фирм покупать ничего не буду - Света убедила.
А вот популяризацию поддержу. Могу писать тексты, статьи, разрабатывать планы и стратегию продвижения. Сделать расчеты по затратам.
07/05/2003
Насчет популяризации согласен, а вот насчет того, что мы с 28ого числа не можем доставить Вам плеер НЕ СОГЛАСЕН В КОРНЕ!
Сообщите, пожалуйста, номер заказа, который Вы сделали у нас (DIGITALSHOP)? Заказы у нас отрабатываются в течение часа, если это не возможно, то отправляется письмо клиенту. У нас с этим ОЧЕНЬ строго!
Я поискал по среди заказчиков за апрель и май "Светлана Морозова" и не нашел. Так, что давайте разберемся!!!!!
Насчет популяризации согласен, а вот насчет того, что мы с 28ого числа не можем доставить Вам плеер НЕ СОГЛАСЕН В КОРНЕ!
Сообщите, пожалуйста, номер заказа, который Вы сделали у нас (DIGITALSHOP)? Заказы у нас отрабатываются в течение часа, если это не возможно, то отправляется письмо клиенту. У нас с этим ОЧЕНЬ строго!
Я поискал по среди заказчиков за апрель и май "Светлана Морозова" и не нашел. Так, что давайте разберемся!!!!!
07/05/2003
О-ба-на! Менты!
Тимофей!
"Ваш заказ успешно принят к обработке.
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
Cвязаться с менеджером Вы можете по адресу manager@digitalshop.ru
или позвонить по телефонам (095) 216-6913, 216-3601, 217-4071 с 10:00 до 19:00 по рабочим дням и с
11-00 до 16-00 по субботам.
Если Вы еще не успели прочитать условия доставки и оплаты товара, то Вы можете это сделать здесь
Спасибо за покупку в нашем магазине!
Cодержимое Вашего заказа:
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма
1
iRiver iFP-140TC
1
118.00
118.00
ИТОГО:
118.00
ИТОГО (руб) наличный расчет для частного лица (по курсу 31.39 +
5% НСП)
3889.22
Обращаем Ваше внимание, что если Ваш заказ подразумевает платную доставку,
то ее стоимость оговаривается при общении с менеджером (дополнительно к указанной сумме).
Подробнее о доставке и ее стоимости Вы можете прочитать здесь.
Заказчик: моя дочка (на нее иоформлен заказ).
Не обижаайтесь. Буду благодарна за критику в наш адрес!
О-ба-на! Менты!
Тимофей!
"Ваш заказ успешно принят к обработке.
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
Cвязаться с менеджером Вы можете по адресу manager@digitalshop.ru
или позвонить по телефонам (095) 216-6913, 216-3601, 217-4071 с 10:00 до 19:00 по рабочим дням и с
11-00 до 16-00 по субботам.
Если Вы еще не успели прочитать условия доставки и оплаты товара, то Вы можете это сделать здесь
Спасибо за покупку в нашем магазине!
Cодержимое Вашего заказа:
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма
1
iRiver iFP-140TC
1
118.00
118.00
ИТОГО:
118.00
ИТОГО (руб) наличный расчет для частного лица (по курсу 31.39 +
5% НСП)
3889.22
Обращаем Ваше внимание, что если Ваш заказ подразумевает платную доставку,
то ее стоимость оговаривается при общении с менеджером (дополнительно к указанной сумме).
Подробнее о доставке и ее стоимости Вы можете прочитать здесь.
Заказчик: моя дочка (на нее иоформлен заказ).
Не обижаайтесь. Буду благодарна за критику в наш адрес!
08/05/2003
Нашел заказ от 2 мая от Варвары Александровны (фамилия не Морозова), где в "дополнительно" написано, что делался другой заказ 28 апреля. Видимо 28 апреля делался заказ не в нашем магазине, т.к. от 28 апреля Нет заказов на 140ой iRiver.
Судя по статусу заказа к Вам не смогли дозвониться (или было занято или никто не подходил к телефону) поэтому Вам было послано письмо. И было это 5ого числа (первый рабочий день после праздников).
Есть вопросы?
Нашел заказ от 2 мая от Варвары Александровны (фамилия не Морозова), где в "дополнительно" написано, что делался другой заказ 28 апреля. Видимо 28 апреля делался заказ не в нашем магазине, т.к. от 28 апреля Нет заказов на 140ой iRiver.
Судя по статусу заказа к Вам не смогли дозвониться (или было занято или никто не подходил к телефону) поэтому Вам было послано письмо. И было это 5ого числа (первый рабочий день после праздников).
Есть вопросы?
08/05/2003
Тимофей! Вы не правы. Номер не могу назвать - ящики почистила. Могу фамилию дать: Тенянова Варя.
А письма цитировала только с двух магазинов: "Порта" и Вашего. Больше нигде не заказывала.
Порта вчера нам заказ доставила.
Уже жалею, что затеяла этот разговор. Что выяснять-то будете? Что плэера по цене 118 у.е. у вас временно нет на складе? Или делала я заказ или нет?
У меня к Вам нет претензий. Надеюсь, что заказывать больше ничего не понадобиться. Удачи!
Тимофей! Вы не правы. Номер не могу назвать - ящики почистила. Могу фамилию дать: Тенянова Варя.
А письма цитировала только с двух магазинов: "Порта" и Вашего. Больше нигде не заказывала.
Порта вчера нам заказ доставила.
Уже жалею, что затеяла этот разговор. Что выяснять-то будете? Что плэера по цене 118 у.е. у вас временно нет на складе? Или делала я заказ или нет?
У меня к Вам нет претензий. Надеюсь, что заказывать больше ничего не понадобиться. Удачи!
08/05/2003
Я конечно извиняюсь. А может этот вопрос стоит обсудить e-mail, ну в крайнем случае созвонится.
А по поводу неудачного заказ, Светлана…. Вспоминаю у нас в магазине, были не счастливые клиенты, их было 1-2 штуки, они заказывали постоянно, но с ними всегда что то было не то. То курьер не успевал до них доехать, то бухгалтерия платежку вовремя не замечала, то какой-нибудь несчастный картридж они ждали неделю. При том остальные заказы исполнялись очень оперативно… Может у вас тот же случай ?
Я конечно извиняюсь. А может этот вопрос стоит обсудить e-mail, ну в крайнем случае созвонится.
А по поводу неудачного заказ, Светлана…. Вспоминаю у нас в магазине, были не счастливые клиенты, их было 1-2 штуки, они заказывали постоянно, но с ними всегда что то было не то. То курьер не успевал до них доехать, то бухгалтерия платежку вовремя не замечала, то какой-нибудь несчастный картридж они ждали неделю. При том остальные заказы исполнялись очень оперативно… Может у вас тот же случай ?
08/05/2003
Возможно, но в данном случае я не вижу ничего неудачного. Светлана заказала плеер 2 мая, в нерабочий день. Последний из этих плееров был продан 5 мая утром (по причине того, что был заказан ранее, первого мая, если не ошибаюсь, если бы человек отказался, то он бы достался ей). Менеджер отписался о том, что товара нет, причем так быстро как только это было возможно. Мы, в отличие от других магазинов, воздухом не торгуем и держим товар на складе. Крайний случай - дорогой, заказной товар, но и в данном случае у нас есть ТОЧНАЯ информация о наличие товара у дистрибьютора. Дело в том, что здесь поднята тема о нашей репутации, а на эту тему я реагирую очень болезненно т.к. уже не первый год стою горой за качество обслуживания клиентов!
Случаи с "несчастливыми клиентами" бывают... И как правило они связаны с качетсвом работы транспортной службы. Последний из них был буквально недавно... человек из Владивостока заказал чехол к фотоаппарату. Транспортная компания его 4 раза возила во Владивосток и обратно из-за ошибок железнодорожников... Потому у нас для доставок по Москве собственная курьерская служба!
Возможно, но в данном случае я не вижу ничего неудачного. Светлана заказала плеер 2 мая, в нерабочий день. Последний из этих плееров был продан 5 мая утром (по причине того, что был заказан ранее, первого мая, если не ошибаюсь, если бы человек отказался, то он бы достался ей). Менеджер отписался о том, что товара нет, причем так быстро как только это было возможно. Мы, в отличие от других магазинов, воздухом не торгуем и держим товар на складе. Крайний случай - дорогой, заказной товар, но и в данном случае у нас есть ТОЧНАЯ информация о наличие товара у дистрибьютора. Дело в том, что здесь поднята тема о нашей репутации, а на эту тему я реагирую очень болезненно т.к. уже не первый год стою горой за качество обслуживания клиентов!
Случаи с "несчастливыми клиентами" бывают... И как правило они связаны с качетсвом работы транспортной службы. Последний из них был буквально недавно... человек из Владивостока заказал чехол к фотоаппарату. Транспортная компания его 4 раза возила во Владивосток и обратно из-за ошибок железнодорожников... Потому у нас для доставок по Москве собственная курьерская служба!
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