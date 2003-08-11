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Популяризация интернет-магазинов.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
11/08/2003

Ссылка на статью в МН об ИМ

http://www.mn.ru/issue.php?2003-30-37

Без комментариев



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
11/08/2003

Светлана, статья не о чем… Так поругаться, и успокоиться….



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
11/08/2003

Для нас с Вами статья ни о чем, а для потенциального покупателя - пугалка.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/08/2003

:) Да какая это пугалка, так, рассказка про "черного человека". В черной-черной сети есть черный-черный сайт. На черном-черном сайте расположен черный-черный магазин с черными-черными запчастями...

Обыватель думает, купил мэн какую-то крутую тачку, вот и мается с запчастями. Серийную надо было покупать.

Пугалки еще впереди :)



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/08/2003

PS. Когда под видом курьерской службы на-дом приходят грабители. Ведь по интернету совершают покупки народ зажиточный. А тут и адрес, и курьер-то все выведает, когда будет "договариваться", и клиент дверь сам откроет...



Вот когда такой случАй произойдет, да в прессу попадет - вот это будет пугалка.

А ЭТО (что в статье) - рядовой случай. Просто парень оказался морально не готов к нашей интернет-действительности.

Эх! где-то там Влад, с его "мговенным реагированием" :).



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
12/08/2003

Светик, я думаю, что это статья - предупреждение. С одной стороны - нам покупателям, чтобы знали что в инет-магазинах не все так хорошо как кажется и главное - что инет-магазин не похож на своего оффлайнового собрата. А с другой стороны, это для тех любителей движкостроения, которые кроме своего любимого движка, больше ничего не видят и не знают. А движок сам продавать не умеет и не научится этому никогда. Продают люди. А чтобы это было эффективно и грамотно люди должны быть надлежащим образом подготовлены и организованы. Без этого никакой самый крутой движок ничего не сделает. Данная статья только подтверждает это.

А чтобы этого не было впредь, надо

1. гнать подальше движколюбителей и движкостроителей

2. Повышать профессиональную подготовку менеджеров инет-торговли

3. вести пропаганду и разъяснение методов и принципов электронных покупок среди населения

Неплохо бы еще опубликовать серию статей под темой "Герой инет-торговли" (можно ввести звание "ударник инет-продаж"), и таких "Что и как мы покупали в инет-магазине". Вот тогда будет меньше негативного отношения у населения к инет-торговле и статей, наподобие приведенной.


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