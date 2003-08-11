Главная Форум Специальные форумы Архив
Популяризация интернет-магазинов.
11/08/2003
Ссылка на статью в МН об ИМ
http://www.mn.ru/issue.php?2003-30-37
Без комментариев
Ссылка на статью в МН об ИМ
http://www.mn.ru/issue.php?2003-30-37
Без комментариев
11/08/2003
:) Да какая это пугалка, так, рассказка про "черного человека". В черной-черной сети есть черный-черный сайт. На черном-черном сайте расположен черный-черный магазин с черными-черными запчастями...
Обыватель думает, купил мэн какую-то крутую тачку, вот и мается с запчастями. Серийную надо было покупать.
Пугалки еще впереди :)
:) Да какая это пугалка, так, рассказка про "черного человека". В черной-черной сети есть черный-черный сайт. На черном-черном сайте расположен черный-черный магазин с черными-черными запчастями...
Обыватель думает, купил мэн какую-то крутую тачку, вот и мается с запчастями. Серийную надо было покупать.
Пугалки еще впереди :)
11/08/2003
PS. Когда под видом курьерской службы на-дом приходят грабители. Ведь по интернету совершают покупки народ зажиточный. А тут и адрес, и курьер-то все выведает, когда будет "договариваться", и клиент дверь сам откроет...
Вот когда такой случАй произойдет, да в прессу попадет - вот это будет пугалка.
А ЭТО (что в статье) - рядовой случай. Просто парень оказался морально не готов к нашей интернет-действительности.
Эх! где-то там Влад, с его "мговенным реагированием" :).
PS. Когда под видом курьерской службы на-дом приходят грабители. Ведь по интернету совершают покупки народ зажиточный. А тут и адрес, и курьер-то все выведает, когда будет "договариваться", и клиент дверь сам откроет...
Вот когда такой случАй произойдет, да в прессу попадет - вот это будет пугалка.
А ЭТО (что в статье) - рядовой случай. Просто парень оказался морально не готов к нашей интернет-действительности.
Эх! где-то там Влад, с его "мговенным реагированием" :).
12/08/2003
Светик, я думаю, что это статья - предупреждение. С одной стороны - нам покупателям, чтобы знали что в инет-магазинах не все так хорошо как кажется и главное - что инет-магазин не похож на своего оффлайнового собрата. А с другой стороны, это для тех любителей движкостроения, которые кроме своего любимого движка, больше ничего не видят и не знают. А движок сам продавать не умеет и не научится этому никогда. Продают люди. А чтобы это было эффективно и грамотно люди должны быть надлежащим образом подготовлены и организованы. Без этого никакой самый крутой движок ничего не сделает. Данная статья только подтверждает это.
А чтобы этого не было впредь, надо
1. гнать подальше движколюбителей и движкостроителей
2. Повышать профессиональную подготовку менеджеров инет-торговли
3. вести пропаганду и разъяснение методов и принципов электронных покупок среди населения
Неплохо бы еще опубликовать серию статей под темой "Герой инет-торговли" (можно ввести звание "ударник инет-продаж"), и таких "Что и как мы покупали в инет-магазине". Вот тогда будет меньше негативного отношения у населения к инет-торговле и статей, наподобие приведенной.
Светик, я думаю, что это статья - предупреждение. С одной стороны - нам покупателям, чтобы знали что в инет-магазинах не все так хорошо как кажется и главное - что инет-магазин не похож на своего оффлайнового собрата. А с другой стороны, это для тех любителей движкостроения, которые кроме своего любимого движка, больше ничего не видят и не знают. А движок сам продавать не умеет и не научится этому никогда. Продают люди. А чтобы это было эффективно и грамотно люди должны быть надлежащим образом подготовлены и организованы. Без этого никакой самый крутой движок ничего не сделает. Данная статья только подтверждает это.
А чтобы этого не было впредь, надо
1. гнать подальше движколюбителей и движкостроителей
2. Повышать профессиональную подготовку менеджеров инет-торговли
3. вести пропаганду и разъяснение методов и принципов электронных покупок среди населения
Неплохо бы еще опубликовать серию статей под темой "Герой инет-торговли" (можно ввести звание "ударник инет-продаж"), и таких "Что и как мы покупали в инет-магазине". Вот тогда будет меньше негативного отношения у населения к инет-торговле и статей, наподобие приведенной.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено