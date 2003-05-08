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Популяризация интернет-магазинов.
08/05/2003
Вот мы и провели популяризацию интернет-магазина:). Может мы что-нибудь еще продвинем.
Давайте подумаем.
Вот мы и провели популяризацию интернет-магазина:). Может мы что-нибудь еще продвинем.
Давайте подумаем.
08/05/2003
Я сейчас занимаюсь планированием рекламной кампании под девизом "не лишай себя прав потребителя". На тему инет-магазинов, которые торгуют в левую (без чеков и надлежащих документов).
Они имеют преимущество перед нами и другими магазинами (не платят налог с продаж), поэтому могут предложить лучшие цены! Покупатель должен знать правду!
Есть желающие присоединиться?
Я сейчас занимаюсь планированием рекламной кампании под девизом "не лишай себя прав потребителя". На тему инет-магазинов, которые торгуют в левую (без чеков и надлежащих документов).
Они имеют преимущество перед нами и другими магазинами (не платят налог с продаж), поэтому могут предложить лучшие цены! Покупатель должен знать правду!
Есть желающие присоединиться?
08/05/2003
Да уж... Есть такие неЩастливые покупатели.
То их кассир обсчитает, то бухгалтерия наши их платежку потеряет, то продавец обвесит, то грузчик им на ногу ящик уронит, то курьер им не то привезет... вот такие они несчастливые покупатели...
А магазин наш - супер!
:)
Шиколенков, если у ваш "магазин" по выходным не работает, так будьте добры вывешивать заметную заставочку, что "ваш заказ не будет обслужен до .... числа в связи..." Что бы народу голову не морочить.
А если работает "24 часа в сутки 365 дне в году" - надо держать дежурного фрай... пардон менеджера на телефоне.
Вот этот ляп "было занято или никто не брал трубку (или станция неправильно соединила) меня особенно повеселил. Вспоминается случай с ехаусом. Они тоже не могли до меня дозвонится. У меня 2 стационарных номера и 1 мобильный. + выделенка интернет. И не могли меня "достать". Ну не берут трубку и не берут! О как!
И вспоминается другой случай из прошлой жизни. Заказывал я в магазине "Фронда" медель для офиса, много всякой. Крупный заказ.
Так вот время пришло, а мебели нет. Подождал 2 часа, звоню. Извините, грят. у нас такого-то цвета нет, он есть но на другом складе, мы привезем, но попозже. И, разумеется, компенсируем. Точно, еще через 2 часа привезли. Плюс маленький телевизор в подарок. И у меня к Фронде никаких претензий. Проштрафились - ответили (считай деньгами).
А вы, Шиколенко, до хрипоты с Клиентом спорите, что это он мудак, весь в Г, а туда же, в ИМ прётся. А вы-то - Д Артаньян, и весь в белом смокинге.
Покупатель должен знать правду! В этом я с вами согласен на 100%. Если магазин на праздники на работает - вывешивайте табличку - "закрыто". 100% нормальных офф-лайновых магазинов именно так и делают.
Это, по крайней мере, честно.
Да уж... Есть такие неЩастливые покупатели.
То их кассир обсчитает, то бухгалтерия наши их платежку потеряет, то продавец обвесит, то грузчик им на ногу ящик уронит, то курьер им не то привезет... вот такие они несчастливые покупатели...
А магазин наш - супер!
:)
Шиколенков, если у ваш "магазин" по выходным не работает, так будьте добры вывешивать заметную заставочку, что "ваш заказ не будет обслужен до .... числа в связи..." Что бы народу голову не морочить.
А если работает "24 часа в сутки 365 дне в году" - надо держать дежурного фрай... пардон менеджера на телефоне.
Вот этот ляп "было занято или никто не брал трубку (или станция неправильно соединила) меня особенно повеселил. Вспоминается случай с ехаусом. Они тоже не могли до меня дозвонится. У меня 2 стационарных номера и 1 мобильный. + выделенка интернет. И не могли меня "достать". Ну не берут трубку и не берут! О как!
И вспоминается другой случай из прошлой жизни. Заказывал я в магазине "Фронда" медель для офиса, много всякой. Крупный заказ.
Так вот время пришло, а мебели нет. Подождал 2 часа, звоню. Извините, грят. у нас такого-то цвета нет, он есть но на другом складе, мы привезем, но попозже. И, разумеется, компенсируем. Точно, еще через 2 часа привезли. Плюс маленький телевизор в подарок. И у меня к Фронде никаких претензий. Проштрафились - ответили (считай деньгами).
А вы, Шиколенко, до хрипоты с Клиентом спорите, что это он мудак, весь в Г, а туда же, в ИМ прётся. А вы-то - Д Артаньян, и весь в белом смокинге.
Покупатель должен знать правду! В этом я с вами согласен на 100%. Если магазин на праздники на работает - вывешивайте табличку - "закрыто". 100% нормальных офф-лайновых магазинов именно так и делают.
Это, по крайней мере, честно.
08/05/2003
А у нас и написано... график работы магазина на сайте есть.
А насчет того, что недозвонились, так Вы же не знаете СКОЛЬКО телефонов было указано. Указан ОДИН телефон и по нему не могли созвониться (считаете, что так не бывает? или думаете, что мы не звоним клиентам, типа не нужны они нам?), для того и существуют другие способы связи. Е-mail клиенту дошел.
А у нас и написано... график работы магазина на сайте есть.
А насчет того, что недозвонились, так Вы же не знаете СКОЛЬКО телефонов было указано. Указан ОДИН телефон и по нему не могли созвониться (считаете, что так не бывает? или думаете, что мы не звоним клиентам, типа не нужны они нам?), для того и существуют другие способы связи. Е-mail клиенту дошел.
08/05/2003
Светка! марш на куфню! Не мешай мужикам покалякать.
Тимофей, касательно тех магазинов, что "без чеков и документов".
Проще всего их "убивать". Дело в том, что Ваши аргументы против них практически ничтожны. Цена на один и тот же товар одного и того же производителя оказывается решающим фактором. Потому народ и прется толпами на разные рынки за конрафактом инекондицией. Зато ДЕШЕВЛЕ! И главное, он в чем-то прав! Ведь там действительно ТОТ ЖЕ САМЫЙ товар, что и в супер-пупер магазине с его накрутками и понтами. Но дешевле. Особенно это касается "технически сложных товаров". Их подделать нельзя. И "напороться" как раз быстрее можно в "фирменном" магазине, когда ушленький продавец впарит тебе тот же конрафакт. А подпольные ребятки вообще то ведут себя куда честнее. Потому что не выдают фуфло за фирму.
Покупателю ваша "правда" - по барабану, до фонаря и до фени. Он за ваши бабки сражаться не будет. У него свой интерес.
"Убивать" этих ребят увещеваниями и "правдой" бесполезно. Бороться самому напрямую - это тоже уголовка. Единственный способ реальный - сдавать их соответсвующим ребятам за "незаконное предпринимательство". Правда зацепить серьезно не удасться (любой из них скажет, что продает ШТУЧНУЮ вещь, разово и т.д. вобщем избавляется от ненужной вещи). Склада нет, магазина реального нет. ИМ? Не смешите! Т.е. доказать его "незаконное предпринимательство" практ. невозможно. А менты по пустякам беспокоиться не любят. После 3-5-го вашего стука они на вас обозлятся, что б не доставали.
Вобщем дело это - швах.
Светка! марш на куфню! Не мешай мужикам покалякать.
Тимофей, касательно тех магазинов, что "без чеков и документов".
Проще всего их "убивать". Дело в том, что Ваши аргументы против них практически ничтожны. Цена на один и тот же товар одного и того же производителя оказывается решающим фактором. Потому народ и прется толпами на разные рынки за конрафактом инекондицией. Зато ДЕШЕВЛЕ! И главное, он в чем-то прав! Ведь там действительно ТОТ ЖЕ САМЫЙ товар, что и в супер-пупер магазине с его накрутками и понтами. Но дешевле. Особенно это касается "технически сложных товаров". Их подделать нельзя. И "напороться" как раз быстрее можно в "фирменном" магазине, когда ушленький продавец впарит тебе тот же конрафакт. А подпольные ребятки вообще то ведут себя куда честнее. Потому что не выдают фуфло за фирму.
Покупателю ваша "правда" - по барабану, до фонаря и до фени. Он за ваши бабки сражаться не будет. У него свой интерес.
"Убивать" этих ребят увещеваниями и "правдой" бесполезно. Бороться самому напрямую - это тоже уголовка. Единственный способ реальный - сдавать их соответсвующим ребятам за "незаконное предпринимательство". Правда зацепить серьезно не удасться (любой из них скажет, что продает ШТУЧНУЮ вещь, разово и т.д. вобщем избавляется от ненужной вещи). Склада нет, магазина реального нет. ИМ? Не смешите! Т.е. доказать его "незаконное предпринимательство" практ. невозможно. А менты по пустякам беспокоиться не любят. После 3-5-го вашего стука они на вас обозлятся, что б не доставали.
Вобщем дело это - швах.
08/05/2003
Нда, начали за здравие а кончили дискуссией об этичности стукачества. Чтож, Тимофей, если других аргументов нет.. Чего стоит такой перл (чуть выше)- "Транспортная компания его 4 раза возила во Владивосток и обратно из-за ошибок железнодорожников... Потому у нас для доставок по Москве собственная курьерская служба!" При такой организации бизнеса- единственная возможность выжить, согласен- сливать конкурентов. Но все равно не поможет, вот увидите... Я-то чеки пробиваю, и переводы идут на расчетный счет, и тамож.пошлины плачу, но упаси меня Господь написать на сайте-покупайте -из-за этого-только у меня! Стыдно, дружище.
Нда, начали за здравие а кончили дискуссией об этичности стукачества. Чтож, Тимофей, если других аргументов нет.. Чего стоит такой перл (чуть выше)- "Транспортная компания его 4 раза возила во Владивосток и обратно из-за ошибок железнодорожников... Потому у нас для доставок по Москве собственная курьерская служба!" При такой организации бизнеса- единственная возможность выжить, согласен- сливать конкурентов. Но все равно не поможет, вот увидите... Я-то чеки пробиваю, и переводы идут на расчетный счет, и тамож.пошлины плачу, но упаси меня Господь написать на сайте-покупайте -из-за этого-только у меня! Стыдно, дружище.
08/05/2003
Эх, Света вернулась с куфни. Свет, вы хоть знаете, что с этого года можно платить либо 6% с оборота (что почти равно НСП, который вы все ждете,что отменят) либо с разницы доход-расход, которая сводится к 1%? А насчет вмененного налога в Подмосковье- у меня знакомый так и сделал, оформил в ПМ, но торговал-то он в Москве! В подмосковье нечего делать:( Но взяли его за ... и мало не показалось. Правда, опять торгует :)
Эх, Света вернулась с куфни. Свет, вы хоть знаете, что с этого года можно платить либо 6% с оборота (что почти равно НСП, который вы все ждете,что отменят) либо с разницы доход-расход, которая сводится к 1%? А насчет вмененного налога в Подмосковье- у меня знакомый так и сделал, оформил в ПМ, но торговал-то он в Москве! В подмосковье нечего делать:( Но взяли его за ... и мало не показалось. Правда, опять торгует :)
08/05/2003
Уважаемая, сие должен быть другой топик, типа Как я нарушаю закон и будет ли мне что-либо за это? Так вот, и-торговля НИКАК не попадает под вмененку, так как вмененка рассчитывается от реальной торговой площади, и выручка, которая не облагается другими налогами всилу попадания под временку- суть выручка ИМЕННО НА ЭТОЙ КОНКРЕТНОЙ ПОДМОСКОВНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ. У Вас она сколько метров-20? 50? Ну а что будет за нарушение закона, если Вы в бронетранспортере- это конечно отдельная тема.
Уважаемая, сие должен быть другой топик, типа Как я нарушаю закон и будет ли мне что-либо за это? Так вот, и-торговля НИКАК не попадает под вмененку, так как вмененка рассчитывается от реальной торговой площади, и выручка, которая не облагается другими налогами всилу попадания под временку- суть выручка ИМЕННО НА ЭТОЙ КОНКРЕТНОЙ ПОДМОСКОВНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ. У Вас она сколько метров-20? 50? Ну а что будет за нарушение закона, если Вы в бронетранспортере- это конечно отдельная тема.
09/05/2003
Да Светик - тяжела женская доля. И на кухне надо успевать,и в Гражданский Кодекс (а также Налоговый, Уголовный) заглядывать.
Мне кажется, что скоро надо будет юриста на этот форум приглашать - советы давать и по углам стороны разводить как рефери на ринге.
А так согласен продумать насчет программы популяризации ИМ в целом. Что для этого надо?
Да Светик - тяжела женская доля. И на кухне надо успевать,и в Гражданский Кодекс (а также Налоговый, Уголовный) заглядывать.
Мне кажется, что скоро надо будет юриста на этот форум приглашать - советы давать и по углам стороны разводить как рефери на ринге.
А так согласен продумать насчет программы популяризации ИМ в целом. Что для этого надо?
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