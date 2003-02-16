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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Популяризация интернет-магазинов.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
16/02/2003

даёшь ассоциацию российских интернет-магазинов!!!



А, что, вроде бы идея!



Кто сколько готов платить

за юр. поддержку и объединённую рекламу?



с указанием WWW магазинов в ротации (по радио и по ТВ)



Ссылка на сообщение Фотиния
16/02/2003

Вот ссылки на публикации в АИФ-интернет:

http://www.aif.ru/sv/131-132/07_02.php

Интернет-магазины: быстро, дешево, удобно

http://www.aif.ru/polls/results.php?theme=6733

АиФ-Опрос

Какие товары в интернет-магазине АиФ были бы Вам интересны? (можно выбрать несколько вариантов ответа)

http://www.aif.ru/aif/old/show.php/982/art030.html

Интернет-Магазин

http://www.aif.ru/adv/pr/topman.php

Интернет-магазин "ТорМаn"

http://www.aif.ru/sv/178/08_01.php

За покупками в Интернет

http://www.aif.ru/sv/185/09_01.php

Шопинг в Сети — это модно!

http://www.aif.ru/dochki/173-174/11_04.php

Виртуальные покупки



Ссылка на сообщение Фотиния
16/02/2003

Тимофей Шиколенков,

мечты, мечты, где ваша сладость!

Каждый сам за себя!

А если серьезно, то только на рекламную компанию нужно несколько тысяч баксов, чтобы отдача пошла.

Пока нас только трое...



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
16/02/2003

по мне этого достаточно, сколько нужна на УСПЕШНУЮ рекламную кампанию на РАДИО я знаю очень хорошо. и КАК рекламировать я вроде бы тоже знаю (образования у меня нет, но зато есть чутьё и подсознание, которое пока меня не подводило)



Ссылка на сообщение Максим
17/02/2003

Как на счет того, чтобы использовать сенсорные киоски для продвижения ИМ. Я уже писал о их преимуществах, но серьезного отклика не последовало. Если серьезно собираетесь проводить акцию по популяризации ИМ готов предоставить (бесплатно) 2 киоска на 2 месяца.



Ссылка на сообщение Noone
17/02/2003

Максим

Это интересно насчет киосков - НО - насколько Я знаю несколько попыток их использования было и успешно провалились

А Вы не проводили анализ ПОЧЕМУ??



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
17/02/2003

потому, что оффлайновый покупатель, извините, чуть тупее и чтобы начать этим пользоваться, он должен знать как оно (киоск) работает, а если он это знает, то у него как минимум компьютер есть (дома или на работе), а если так, то он скорее всего и к сети подключается... теперь вопрос: нахрена ему в публичном месте заказ делать когда он дома (в офисе) это сделает с большим комфортом?



Ссылка на сообщение Максим
17/02/2003

Проводили.

Пользование ИМ в общественном месте, отличается от пользования в домашних условиях и это надо учитывать.



Ссылка на сообщение Максим
17/02/2003

1. Если мне не изменяет память, то речь ведь шла о рекламной компании?

2. Если у всех есть доступ в интернет, то почему пользователей интернета так мало?



Ссылка на сообщение Александр
17/02/2003

Уважаемая Фотония!

Абсолютно согласен с Вашей идеей!

Нужно вселить в "Массы" идею, что покупать в ИМ действительно выгодно, удобно, в конце концов модно...

и для этого я считаю важно подготовить целую серию статей, план интервью, какие либо игры (если это радио)..

Вспомним о продвижении любого нового вида товара или услуги... Это то же самое...

Нужно "вселить" мысль потребителям о покупках в ИМ.



Жаль что на Украине нет подобных "движений"... я поучавствовал бы в формировании "общественного мнения"... :)



удачи Вам, Фотония.



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
17/02/2003

Да таких движений и России пока, особо нет :)



Ссылка на сообщение Фотиния
17/02/2003

Александр

Идея-то не моя, а Орешина Михаила. См его статью http://www.oborot.ru/article/235/24.

А если к киоску толмача поставить?



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
17/02/2003

2 Максим

> 2. Если у всех есть доступ в интернет, то почему пользователей интернета так мало?

«Не в бровь, а в глаз». Отсутствие привычки, что покупать через киоск, что через интернет. Варианта 2: или ждать пока люди сами воспримут такие покупки как обыденность, или не много их (и нас тоже) подтолкнуть.

Я не зря написал и нас, я честно говоря поразился Фотинии, которая ждала стиральный порошок, я бы наверно куда-нибудь забежал по дороге. Я хоть достаточно молод, но при этом сильно консервативен. Например, в супермаркете не далеко от моего дома, достаточно давно поставили автомат по продаже pre-paid карточек. Первый раз я им воспользовался только месяц назад, перед этим я предпочитал или покупать их в киосках или, если по пути, заезжать в офис к оператору. То же было с интернет-магазинами, года 4 назад.

Есть вещи, которые меня до сих пор не убедили. Мой магазин принимает yandex.деньги, но сам я данными системами пользоваться не готов, я считаю их слишком не удобными для себя.

Из этих соображений я и посчитал, что без «вразумления» нам всем будет тяжелее.



Ссылка на сообщение Spirit
19/02/2003

Для популяризации этой идеи нужны бешеные деньги и масса времени (даже не год, а больше). И не просто серия статей, а постоянная публикация.

Пример. Все вы знаете Люстры Чижевского - некоторое время назад люди их вагонами скупали, помнится на заводе "Диод" даже очередь тянулась немаленькая за ними года 2 назад. А с чего такой ажиотаж?? С того, что в газете "Комсомольская правда" каждую неделю по пятницам (и не только) публиковалась статья про эти приборы. И эффект - я сам наблюдал эти очереди! Признаюсь, сам купился и приобрел данный прибор - теперь он дома где-то валяется, т.к. работать при нем было просто невозможно. При касании любого предмета кожу пронизывал импульс тока. Ну да речь не об этом!

Я о том, что это должна быть четко спланированная акция: серия статей в печати (и интернет) продолжительностью не менее года в центральных СМИ страны, передачи по центральному телевидению (не забывайте о регионах, не одной Москвой жива Россия!!), рекомендовал бы к использованию радиостанции "Маяк" и "Россия". Все это стоит БООООЛЬШИХ денег! И потянуть мы это сможем, только если действительно всем миром скинемся, что нереально, мне кажется.



Ссылка на сообщение Spirit
19/02/2003

Хотел добавить, что в данном случае речь идет о перестройке СО-ЗНА-НИЯ страны!!!! А это процесс недолгий и недешевый! Вспомните о существовании телемагазинов. Они уже долгое время крутятся по ТВ, но до сих пор не заслужили должного доверия. В природе человека заложено, что перед тем как что-то приобрести, он должен товар пощупать, понюхать, "попробовать на вкус". Кроме того, что и-магазины предоставляют более-менее подробную информацию о товаре, у них нет (по ощущениям). Кстати, идея родилась пока печатал (может не новая). А может стоит продавать эту самую информацию о товаре, т.е. его характеристики, обзоры, отзывы пользователей, за какую-то минимальную сумму?

Но система должна быть с огромной базой по большому спектру товаров, к тому же постоянно обновляемая, т.к. товар меняется быстро.


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