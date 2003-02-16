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Популяризация интернет-магазинов.
16/02/2003
даёшь ассоциацию российских интернет-магазинов!!!
А, что, вроде бы идея!
Кто сколько готов платить
за юр. поддержку и объединённую рекламу?
с указанием WWW магазинов в ротации (по радио и по ТВ)
даёшь ассоциацию российских интернет-магазинов!!!
А, что, вроде бы идея!
Кто сколько готов платить
за юр. поддержку и объединённую рекламу?
с указанием WWW магазинов в ротации (по радио и по ТВ)
16/02/2003
Вот ссылки на публикации в АИФ-интернет:
http://www.aif.ru/sv/131-132/07_02.php
Интернет-магазины: быстро, дешево, удобно
http://www.aif.ru/polls/results.php?theme=6733
АиФ-Опрос
Какие товары в интернет-магазине АиФ были бы Вам интересны? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
http://www.aif.ru/aif/old/show.php/982/art030.html
Интернет-Магазин
http://www.aif.ru/adv/pr/topman.php
Интернет-магазин "ТорМаn"
http://www.aif.ru/sv/178/08_01.php
За покупками в Интернет
http://www.aif.ru/sv/185/09_01.php
Шопинг в Сети — это модно!
http://www.aif.ru/dochki/173-174/11_04.php
Виртуальные покупки
Вот ссылки на публикации в АИФ-интернет:
http://www.aif.ru/sv/131-132/07_02.php
Интернет-магазины: быстро, дешево, удобно
http://www.aif.ru/polls/results.php?theme=6733
АиФ-Опрос
Какие товары в интернет-магазине АиФ были бы Вам интересны? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
http://www.aif.ru/aif/old/show.php/982/art030.html
Интернет-Магазин
http://www.aif.ru/adv/pr/topman.php
Интернет-магазин "ТорМаn"
http://www.aif.ru/sv/178/08_01.php
За покупками в Интернет
http://www.aif.ru/sv/185/09_01.php
Шопинг в Сети — это модно!
http://www.aif.ru/dochki/173-174/11_04.php
Виртуальные покупки
17/02/2003
потому, что оффлайновый покупатель, извините, чуть тупее и чтобы начать этим пользоваться, он должен знать как оно (киоск) работает, а если он это знает, то у него как минимум компьютер есть (дома или на работе), а если так, то он скорее всего и к сети подключается... теперь вопрос: нахрена ему в публичном месте заказ делать когда он дома (в офисе) это сделает с большим комфортом?
потому, что оффлайновый покупатель, извините, чуть тупее и чтобы начать этим пользоваться, он должен знать как оно (киоск) работает, а если он это знает, то у него как минимум компьютер есть (дома или на работе), а если так, то он скорее всего и к сети подключается... теперь вопрос: нахрена ему в публичном месте заказ делать когда он дома (в офисе) это сделает с большим комфортом?
17/02/2003
Уважаемая Фотония!
Абсолютно согласен с Вашей идеей!
Нужно вселить в "Массы" идею, что покупать в ИМ действительно выгодно, удобно, в конце концов модно...
и для этого я считаю важно подготовить целую серию статей, план интервью, какие либо игры (если это радио)..
Вспомним о продвижении любого нового вида товара или услуги... Это то же самое...
Нужно "вселить" мысль потребителям о покупках в ИМ.
Жаль что на Украине нет подобных "движений"... я поучавствовал бы в формировании "общественного мнения"... :)
удачи Вам, Фотония.
Уважаемая Фотония!
Абсолютно согласен с Вашей идеей!
Нужно вселить в "Массы" идею, что покупать в ИМ действительно выгодно, удобно, в конце концов модно...
и для этого я считаю важно подготовить целую серию статей, план интервью, какие либо игры (если это радио)..
Вспомним о продвижении любого нового вида товара или услуги... Это то же самое...
Нужно "вселить" мысль потребителям о покупках в ИМ.
Жаль что на Украине нет подобных "движений"... я поучавствовал бы в формировании "общественного мнения"... :)
удачи Вам, Фотония.
17/02/2003
Александр
Идея-то не моя, а Орешина Михаила. См его статью http://www.oborot.ru/article/235/24.
А если к киоску толмача поставить?
Александр
Идея-то не моя, а Орешина Михаила. См его статью http://www.oborot.ru/article/235/24.
А если к киоску толмача поставить?
17/02/2003
2 Максим
> 2. Если у всех есть доступ в интернет, то почему пользователей интернета так мало?
«Не в бровь, а в глаз». Отсутствие привычки, что покупать через киоск, что через интернет. Варианта 2: или ждать пока люди сами воспримут такие покупки как обыденность, или не много их (и нас тоже) подтолкнуть.
Я не зря написал и нас, я честно говоря поразился Фотинии, которая ждала стиральный порошок, я бы наверно куда-нибудь забежал по дороге. Я хоть достаточно молод, но при этом сильно консервативен. Например, в супермаркете не далеко от моего дома, достаточно давно поставили автомат по продаже pre-paid карточек. Первый раз я им воспользовался только месяц назад, перед этим я предпочитал или покупать их в киосках или, если по пути, заезжать в офис к оператору. То же было с интернет-магазинами, года 4 назад.
Есть вещи, которые меня до сих пор не убедили. Мой магазин принимает yandex.деньги, но сам я данными системами пользоваться не готов, я считаю их слишком не удобными для себя.
Из этих соображений я и посчитал, что без «вразумления» нам всем будет тяжелее.
2 Максим
> 2. Если у всех есть доступ в интернет, то почему пользователей интернета так мало?
«Не в бровь, а в глаз». Отсутствие привычки, что покупать через киоск, что через интернет. Варианта 2: или ждать пока люди сами воспримут такие покупки как обыденность, или не много их (и нас тоже) подтолкнуть.
Я не зря написал и нас, я честно говоря поразился Фотинии, которая ждала стиральный порошок, я бы наверно куда-нибудь забежал по дороге. Я хоть достаточно молод, но при этом сильно консервативен. Например, в супермаркете не далеко от моего дома, достаточно давно поставили автомат по продаже pre-paid карточек. Первый раз я им воспользовался только месяц назад, перед этим я предпочитал или покупать их в киосках или, если по пути, заезжать в офис к оператору. То же было с интернет-магазинами, года 4 назад.
Есть вещи, которые меня до сих пор не убедили. Мой магазин принимает yandex.деньги, но сам я данными системами пользоваться не готов, я считаю их слишком не удобными для себя.
Из этих соображений я и посчитал, что без «вразумления» нам всем будет тяжелее.
19/02/2003
Для популяризации этой идеи нужны бешеные деньги и масса времени (даже не год, а больше). И не просто серия статей, а постоянная публикация.
Пример. Все вы знаете Люстры Чижевского - некоторое время назад люди их вагонами скупали, помнится на заводе "Диод" даже очередь тянулась немаленькая за ними года 2 назад. А с чего такой ажиотаж?? С того, что в газете "Комсомольская правда" каждую неделю по пятницам (и не только) публиковалась статья про эти приборы. И эффект - я сам наблюдал эти очереди! Признаюсь, сам купился и приобрел данный прибор - теперь он дома где-то валяется, т.к. работать при нем было просто невозможно. При касании любого предмета кожу пронизывал импульс тока. Ну да речь не об этом!
Я о том, что это должна быть четко спланированная акция: серия статей в печати (и интернет) продолжительностью не менее года в центральных СМИ страны, передачи по центральному телевидению (не забывайте о регионах, не одной Москвой жива Россия!!), рекомендовал бы к использованию радиостанции "Маяк" и "Россия". Все это стоит БООООЛЬШИХ денег! И потянуть мы это сможем, только если действительно всем миром скинемся, что нереально, мне кажется.
Для популяризации этой идеи нужны бешеные деньги и масса времени (даже не год, а больше). И не просто серия статей, а постоянная публикация.
Пример. Все вы знаете Люстры Чижевского - некоторое время назад люди их вагонами скупали, помнится на заводе "Диод" даже очередь тянулась немаленькая за ними года 2 назад. А с чего такой ажиотаж?? С того, что в газете "Комсомольская правда" каждую неделю по пятницам (и не только) публиковалась статья про эти приборы. И эффект - я сам наблюдал эти очереди! Признаюсь, сам купился и приобрел данный прибор - теперь он дома где-то валяется, т.к. работать при нем было просто невозможно. При касании любого предмета кожу пронизывал импульс тока. Ну да речь не об этом!
Я о том, что это должна быть четко спланированная акция: серия статей в печати (и интернет) продолжительностью не менее года в центральных СМИ страны, передачи по центральному телевидению (не забывайте о регионах, не одной Москвой жива Россия!!), рекомендовал бы к использованию радиостанции "Маяк" и "Россия". Все это стоит БООООЛЬШИХ денег! И потянуть мы это сможем, только если действительно всем миром скинемся, что нереально, мне кажется.
19/02/2003
Хотел добавить, что в данном случае речь идет о перестройке СО-ЗНА-НИЯ страны!!!! А это процесс недолгий и недешевый! Вспомните о существовании телемагазинов. Они уже долгое время крутятся по ТВ, но до сих пор не заслужили должного доверия. В природе человека заложено, что перед тем как что-то приобрести, он должен товар пощупать, понюхать, "попробовать на вкус". Кроме того, что и-магазины предоставляют более-менее подробную информацию о товаре, у них нет (по ощущениям). Кстати, идея родилась пока печатал (может не новая). А может стоит продавать эту самую информацию о товаре, т.е. его характеристики, обзоры, отзывы пользователей, за какую-то минимальную сумму?
Но система должна быть с огромной базой по большому спектру товаров, к тому же постоянно обновляемая, т.к. товар меняется быстро.
Хотел добавить, что в данном случае речь идет о перестройке СО-ЗНА-НИЯ страны!!!! А это процесс недолгий и недешевый! Вспомните о существовании телемагазинов. Они уже долгое время крутятся по ТВ, но до сих пор не заслужили должного доверия. В природе человека заложено, что перед тем как что-то приобрести, он должен товар пощупать, понюхать, "попробовать на вкус". Кроме того, что и-магазины предоставляют более-менее подробную информацию о товаре, у них нет (по ощущениям). Кстати, идея родилась пока печатал (может не новая). А может стоит продавать эту самую информацию о товаре, т.е. его характеристики, обзоры, отзывы пользователей, за какую-то минимальную сумму?
Но система должна быть с огромной базой по большому спектру товаров, к тому же постоянно обновляемая, т.к. товар меняется быстро.
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