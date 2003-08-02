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Популяризация интернет-магазинов.
02/08/2003
2 Игорь, а вы не могли бы рассказать по подробнее, о причинах не удачи. Или дать контакты инициативной группы.
Спасибо
2 Игорь, а вы не могли бы рассказать по подробнее, о причинах не удачи. Или дать контакты инициативной группы.
Спасибо
02/08/2003
собрание происходило под "патронатом" Украинской баннерной сети, а идею продвигал Александр Мень.
Идея была продвижение инет торговли.
Задачи - популяризация инет магазинов
продвижение закона об инет торговли, электронная подпись
платежные системы, отстрел мертвых площадок
(для справки из 200 зарегестрированных инет магазинов в Украине реально живих - 30).
причина неудачи (на мой взгляд) в том что первый вопрос который был поднят это про стандартизацию магазинов, из серии доставка в течении такого-то временни, наличие склада и.т.д. Многие магазины собственного склада не имеют но при этом нормально себя чувствуют торгуя со склада поставщиков.
Второй вопрос который убил все разумное доброе вечное - членские взносы в организацию ... и кто их будет собирать ну и понятное дело размер взносов. процент участия. Единственное полезное на мой взгляд из этой затеи это жалобная книга? где можно разместить отзывы о работе магазинов с которыми люди реально сталкивались
собрание происходило под "патронатом" Украинской баннерной сети, а идею продвигал Александр Мень.
Идея была продвижение инет торговли.
Задачи - популяризация инет магазинов
продвижение закона об инет торговли, электронная подпись
платежные системы, отстрел мертвых площадок
(для справки из 200 зарегестрированных инет магазинов в Украине реально живих - 30).
причина неудачи (на мой взгляд) в том что первый вопрос который был поднят это про стандартизацию магазинов, из серии доставка в течении такого-то временни, наличие склада и.т.д. Многие магазины собственного склада не имеют но при этом нормально себя чувствуют торгуя со склада поставщиков.
Второй вопрос который убил все разумное доброе вечное - членские взносы в организацию ... и кто их будет собирать ну и понятное дело размер взносов. процент участия. Единственное полезное на мой взгляд из этой затеи это жалобная книга? где можно разместить отзывы о работе магазинов с которыми люди реально сталкивались
02/08/2003
1) То есть требования к магазинам были завышены ? Или кто то пытался усиленно продвинуть "свой стандарт" на всех.
2)Взносы... Была завышена цена ? Или плохо работала "бюрократическая машина" ? Или она полностью отсутствовала ?
3) Игорь, какое участие в этой ассоциации принимали вы ?
4) Я очень плохо знаю украинский интернет, поэтому не могли бы вы "намекнуть" как связаться с Александром.
Спасибо за ответы.
1) То есть требования к магазинам были завышены ? Или кто то пытался усиленно продвинуть "свой стандарт" на всех.
2)Взносы... Была завышена цена ? Или плохо работала "бюрократическая машина" ? Или она полностью отсутствовала ?
3) Игорь, какое участие в этой ассоциации принимали вы ?
4) Я очень плохо знаю украинский интернет, поэтому не могли бы вы "намекнуть" как связаться с Александром.
Спасибо за ответы.
02/08/2003
1. Стандартизация инет магазинов задача практически нереальная так как условия работы организованы у каждого по своему. Была хорошая идея по созданию взаимопомощи между инет магазинами по доставке (курьерской службы общей для городов), и хорошая идея насчет разработки проекта закона про интернет торговлю.
2. Насчет взносов я думаю ситуация в том, что разные магазины находяться в разных весовых категориях а участие на условиях больше заплатил больше получил рекламы сводит идею ассоциации к тому что она будет поддерживать только два-три первых магазина за счет других. Кстати, у нас был эксперимент насчет взаимного рекламирования магазинов которые не конкурируют по продукции, но это приводит в кончном итоге к перегрузке страниц и уходу со страницы покупателя.
3. Я представлял в этой ассоциации наш магазин.
4. Выйду на работу в понедельник попробую сбросить координаты.
1. Стандартизация инет магазинов задача практически нереальная так как условия работы организованы у каждого по своему. Была хорошая идея по созданию взаимопомощи между инет магазинами по доставке (курьерской службы общей для городов), и хорошая идея насчет разработки проекта закона про интернет торговлю.
2. Насчет взносов я думаю ситуация в том, что разные магазины находяться в разных весовых категориях а участие на условиях больше заплатил больше получил рекламы сводит идею ассоциации к тому что она будет поддерживать только два-три первых магазина за счет других. Кстати, у нас был эксперимент насчет взаимного рекламирования магазинов которые не конкурируют по продукции, но это приводит в кончном итоге к перегрузке страниц и уходу со страницы покупателя.
3. Я представлял в этой ассоциации наш магазин.
4. Выйду на работу в понедельник попробую сбросить координаты.
06/08/2003
О каком негативном опыте идет речь? Оксана, пример Игоря - не показатель. Они пошли по тому же пути, что и АРИМ. И, естественно, напоролись на те же самые грабли, только раньше. Вот и все.
Я устал уже повторять и доказывать, что есть другие пути. И по ним вполне можно (и нужно) идти. И общая курьерская служба - не панацея, тем более что это и есть удавка для для любой ассоциации ИМ (российской, украинской и пр.). Ладно вы еще создадите такую службу в пределах садового кольца, а дальше...? Дальше пшик. И не более.
Другое дело - создание стандартов интернет-торговли или обслуживания в ИМ. Это дело стоит АРИМ. Решение общих проблем и тех вопросов, которые не пересекаются между участниками ИМ - вот чем надо заниматься, а не созданием местечковых дисконтных программ и трансакций.
О каком негативном опыте идет речь? Оксана, пример Игоря - не показатель. Они пошли по тому же пути, что и АРИМ. И, естественно, напоролись на те же самые грабли, только раньше. Вот и все.
Я устал уже повторять и доказывать, что есть другие пути. И по ним вполне можно (и нужно) идти. И общая курьерская служба - не панацея, тем более что это и есть удавка для для любой ассоциации ИМ (российской, украинской и пр.). Ладно вы еще создадите такую службу в пределах садового кольца, а дальше...? Дальше пшик. И не более.
Другое дело - создание стандартов интернет-торговли или обслуживания в ИМ. Это дело стоит АРИМ. Решение общих проблем и тех вопросов, которые не пересекаются между участниками ИМ - вот чем надо заниматься, а не созданием местечковых дисконтных программ и трансакций.
06/08/2003
2Олег
Показатель - не пример Игоря, а АРИМ, пошедший по тому же пути и наступивший на те же грабли. Более того, на те же грабли наступали и наступают большинство создаваемых ассоциаций, чем больше амбиции, тем сильнее наступают.:)
Вы, Олег, немного "не в теме":). АРИМ не только идет тем же путем, но и, более того, упорствует в этом. Полёта им не хватает, полёта.:)))
2Олег
Показатель - не пример Игоря, а АРИМ, пошедший по тому же пути и наступивший на те же грабли. Более того, на те же грабли наступали и наступают большинство создаваемых ассоциаций, чем больше амбиции, тем сильнее наступают.:)
Вы, Олег, немного "не в теме":). АРИМ не только идет тем же путем, но и, более того, упорствует в этом. Полёта им не хватает, полёта.:)))
07/08/2003
Оксана, Вы не поверите - в самой что ни на есть ТЕМЕ. Больше чем вы все вместе взятые хочу активного развития инет-торговли и электронной коммерции в России. Но попадаются иногда препятствия, обход которых требует времени и сил. Известные грабли можно и обойти и отставить (если надо) в сторону, когда привелекаются люди знающие толк в создании ассоциации и менеджмента. И полет тут ни при чем. В том что АРИМ упорствует наступая на грабли, в большей мере Ваша вина - Оксана. Этого можно было избежать. А теперь Вы говорите "им", "они" и т.д.
Может все-таки попробовать сменить курс АРИМ, пока не поздно. Пока активная деятельность не началась, пока участников мало и амбиций, соответственно. Короче, пока есть возможность внести необходимые изменения.
Кстати, сами по себе амбиции - вещь неплохая - помогают двигаться вперед. Вот только куда, это выбирает лидер (руководитель, вождь и пр.) На Украине не смогли разобраться куда идти, в России повторяют ту же ошибку. Может сначала провести небольшое исследование (в 2 этапа) по проблемам инет-торговли среди желающих, как в центре так и в регионах. Это поможет выявить общие проблемы ИМов. А уже потом можно будет вести речь о направлении движения АРИМ.
Оксана, Вы не поверите - в самой что ни на есть ТЕМЕ. Больше чем вы все вместе взятые хочу активного развития инет-торговли и электронной коммерции в России. Но попадаются иногда препятствия, обход которых требует времени и сил. Известные грабли можно и обойти и отставить (если надо) в сторону, когда привелекаются люди знающие толк в создании ассоциации и менеджмента. И полет тут ни при чем. В том что АРИМ упорствует наступая на грабли, в большей мере Ваша вина - Оксана. Этого можно было избежать. А теперь Вы говорите "им", "они" и т.д.
Может все-таки попробовать сменить курс АРИМ, пока не поздно. Пока активная деятельность не началась, пока участников мало и амбиций, соответственно. Короче, пока есть возможность внести необходимые изменения.
Кстати, сами по себе амбиции - вещь неплохая - помогают двигаться вперед. Вот только куда, это выбирает лидер (руководитель, вождь и пр.) На Украине не смогли разобраться куда идти, в России повторяют ту же ошибку. Может сначала провести небольшое исследование (в 2 этапа) по проблемам инет-торговли среди желающих, как в центре так и в регионах. Это поможет выявить общие проблемы ИМов. А уже потом можно будет вести речь о направлении движения АРИМ.
07/08/2003
"Не в теме" - не означает, что Вы не владеете вопросом работы ИМ или не знаете, как создаются ассоциации. "Не в теме" - означает, что Вы не присутствуете на собраниях АРИМ и не видите ситуацию изнутри.
АРИМ, действительно, будет теперь менять курс, пока не прибьется к одной из известных схем развития.
Что касается моей "вины за грабли" - Олег, тут всё просто. Мне просто жаль своего времени и своих сил, они мне слишком дороги, чтобы расходовать их впустую. Все хоть сколько-нибудь успешные ассоциации успешны потому, что в свое время забыли о так называемой "демократии" в управлении и не побоялись доверить управление знающему человеку. При этом были пресечены все попытки действовать как лебедь, рак и щука. Во всех других случаях ассоциации во-первых, ничего не делают, во-вторых, похожи одна на другую как две капли воды.
Увидев, что сейчас АРИМ не просто повторяет все мыслимые ошибки, но еще и активно отпихивается от соображений здравого смысла, я просто не сочла больше возможным руководить ассоциацией. Поверьте, у меня есть другие, более перспективные, проекты.
Я думаю, шаги, которые могут еще помочь АРИМ сейчас завоевать популярность - это не уменьшение членских взносов, конечно же.:) И не поддерживание, как Вы говорите, местечковых интересов. Если бы были доходчиво сформулированы задачи, можно было бы под эти задачи привлекать ресурсы и связи. У инициативной группы, которой сейчас является АРИМ, своих ресурсов и связей нет. И вот что мне непонятно - как-то так исторически сложилось, что все предложения по этим ресурсам и связям напрочь отвергаются... То есть присутствует некая надежда на чудо, а чудо всё никак не происходит и не происходит.
"Не в теме" - не означает, что Вы не владеете вопросом работы ИМ или не знаете, как создаются ассоциации. "Не в теме" - означает, что Вы не присутствуете на собраниях АРИМ и не видите ситуацию изнутри.
АРИМ, действительно, будет теперь менять курс, пока не прибьется к одной из известных схем развития.
Что касается моей "вины за грабли" - Олег, тут всё просто. Мне просто жаль своего времени и своих сил, они мне слишком дороги, чтобы расходовать их впустую. Все хоть сколько-нибудь успешные ассоциации успешны потому, что в свое время забыли о так называемой "демократии" в управлении и не побоялись доверить управление знающему человеку. При этом были пресечены все попытки действовать как лебедь, рак и щука. Во всех других случаях ассоциации во-первых, ничего не делают, во-вторых, похожи одна на другую как две капли воды.
Увидев, что сейчас АРИМ не просто повторяет все мыслимые ошибки, но еще и активно отпихивается от соображений здравого смысла, я просто не сочла больше возможным руководить ассоциацией. Поверьте, у меня есть другие, более перспективные, проекты.
Я думаю, шаги, которые могут еще помочь АРИМ сейчас завоевать популярность - это не уменьшение членских взносов, конечно же.:) И не поддерживание, как Вы говорите, местечковых интересов. Если бы были доходчиво сформулированы задачи, можно было бы под эти задачи привлекать ресурсы и связи. У инициативной группы, которой сейчас является АРИМ, своих ресурсов и связей нет. И вот что мне непонятно - как-то так исторически сложилось, что все предложения по этим ресурсам и связям напрочь отвергаются... То есть присутствует некая надежда на чудо, а чудо всё никак не происходит и не происходит.
08/08/2003
Оксана я достаточно вижу снаружи, чтобы сделать необходимые выводы. Вы говорите, что АРИМу нужна твердая рука - без этого дексать он обречен. Может и нужна. Но "рука" должна твердо знать куда вести и что делать. Иначе цена такой "руки" - копейки. В случае АРИМ именно это и произошло. Еще в самом начале, кггда АРИМ только начинался и поднималась эта тема (в том числе и на Обороте) я писал, что надо сразу взять правильный старт и выбрать верную стратегию. И что я получил в ответ, что это все потом... главное сейчас объединиться и пр. Тогда встает закономерный вопрос - куда смотрела эта самая твердая "рука" в то время, почему не слышала дельных предложений? А если слышала и знала, то почему ничего не было сделано? И еще много вопросов можно задать. Но воз, как говорится, и ныне там. Пока Оксана С. стояла а руля АРИМ все делалось (хоть и неправильно, но это было не важно). Теперь Оксану С. сместили все стало неправильно в действительности. А может просто надо признать, что Оксана С. не справилась с руководством (ей хотелось власти и популярности, а не действительного решения проблем ИМов) и поэтому ее отстранили от управления АРИМ. Задачи АРИМ были сформулированы изначально, но понимали эти задачи только сами учредители. Остальные интересующиеся были, как вы говорите, "не в теме", хотя и пытались активно выяснить чем же занимается АРИМ. Так что вина за неверное начало деятельности АРИМ и ситуацию сложитвшуюся вокруг нее должна быть полностью возложена на ее бывшего вице-президента Оксану С. Это надо честно признать, поставить точку и начинать исправлять допущенные промахи и ошибки.
Оксана я достаточно вижу снаружи, чтобы сделать необходимые выводы. Вы говорите, что АРИМу нужна твердая рука - без этого дексать он обречен. Может и нужна. Но "рука" должна твердо знать куда вести и что делать. Иначе цена такой "руки" - копейки. В случае АРИМ именно это и произошло. Еще в самом начале, кггда АРИМ только начинался и поднималась эта тема (в том числе и на Обороте) я писал, что надо сразу взять правильный старт и выбрать верную стратегию. И что я получил в ответ, что это все потом... главное сейчас объединиться и пр. Тогда встает закономерный вопрос - куда смотрела эта самая твердая "рука" в то время, почему не слышала дельных предложений? А если слышала и знала, то почему ничего не было сделано? И еще много вопросов можно задать. Но воз, как говорится, и ныне там. Пока Оксана С. стояла а руля АРИМ все делалось (хоть и неправильно, но это было не важно). Теперь Оксану С. сместили все стало неправильно в действительности. А может просто надо признать, что Оксана С. не справилась с руководством (ей хотелось власти и популярности, а не действительного решения проблем ИМов) и поэтому ее отстранили от управления АРИМ. Задачи АРИМ были сформулированы изначально, но понимали эти задачи только сами учредители. Остальные интересующиеся были, как вы говорите, "не в теме", хотя и пытались активно выяснить чем же занимается АРИМ. Так что вина за неверное начало деятельности АРИМ и ситуацию сложитвшуюся вокруг нее должна быть полностью возложена на ее бывшего вице-президента Оксану С. Это надо честно признать, поставить точку и начинать исправлять допущенные промахи и ошибки.
08/08/2003
И потом я не думаю, что все нынешние члены АРИМа - безхребетные и безголовые. Насколько я могу судить по предложениям в мой адрес - там есть люди с хорошей интуицией и мозгами. Да и не школьники они уже совсем, работать умеют и что такое команда - тоже знают. Может просто изначально Именно натиск Оксаны С. их несколько удивил и поэтому они не сразу разобрались в чем дело.
А ресурсы и связи наработать можно - было бы желание и время. Не думаю, что у всех оставшихся членов АРИМ нет ни первого ни второго. А если учесть почти 3-х месячную пропаганду АРИМ на Обороте (если бы еще эту пропаганду да сразу и правильно, эх....) то желающих вступить в АРИМ (со своими связями и ресурсами) наверняка больше.
Поэтому тут не чудо надо ждать, а нормального менеджера. Инновация закончилась - начинается настоящая работа по внедрению.
И потом я не думаю, что все нынешние члены АРИМа - безхребетные и безголовые. Насколько я могу судить по предложениям в мой адрес - там есть люди с хорошей интуицией и мозгами. Да и не школьники они уже совсем, работать умеют и что такое команда - тоже знают. Может просто изначально Именно натиск Оксаны С. их несколько удивил и поэтому они не сразу разобрались в чем дело.
А ресурсы и связи наработать можно - было бы желание и время. Не думаю, что у всех оставшихся членов АРИМ нет ни первого ни второго. А если учесть почти 3-х месячную пропаганду АРИМ на Обороте (если бы еще эту пропаганду да сразу и правильно, эх....) то желающих вступить в АРИМ (со своими связями и ресурсами) наверняка больше.
Поэтому тут не чудо надо ждать, а нормального менеджера. Инновация закончилась - начинается настоящая работа по внедрению.
10/08/2003
Эх, ребята... А на какие шиши вы менеджера-то собрались содержать? Если вы даже взносы сделали такими, что и ежу ясно - нечего в вами связываться, несерьёзно это всё. Если вы думаете, что снизив размер взносов, привлечёте желающих - так отнюдь. Это сразу поставило уровень организации ниже некуда. Дело не в деньгах. Дело в деятельности. Чтобы всё не оставалось на уровне трень-брень, собрались, поговорили, разошлись, а воз и ныне там - необходимы вложения, и вложения тем серьёзнее, чем серьёзнее притязания. И не только на зарплату менеджеру - одной зарплаты мало...
Эх, ребята... А на какие шиши вы менеджера-то собрались содержать? Если вы даже взносы сделали такими, что и ежу ясно - нечего в вами связываться, несерьёзно это всё. Если вы думаете, что снизив размер взносов, привлечёте желающих - так отнюдь. Это сразу поставило уровень организации ниже некуда. Дело не в деньгах. Дело в деятельности. Чтобы всё не оставалось на уровне трень-брень, собрались, поговорили, разошлись, а воз и ныне там - необходимы вложения, и вложения тем серьёзнее, чем серьёзнее притязания. И не только на зарплату менеджеру - одной зарплаты мало...
11/08/2003
Уважаемый Гость. 100$ в год было для нас сложным решением, но мы его все-таки приняли. Дело не в том, что мы пытаемся завлечь кучу человек готовых заплатить 100$ или сами решили сэкономить. Отнюдь, это позволяет нам на данном этапе нам реализовывать целевые проекты, в рамках ассоциации при том не из годовых взносов, а из целевых взносов членов ассоциации.
Уважаемый Гость. 100$ в год было для нас сложным решением, но мы его все-таки приняли. Дело не в том, что мы пытаемся завлечь кучу человек готовых заплатить 100$ или сами решили сэкономить. Отнюдь, это позволяет нам на данном этапе нам реализовывать целевые проекты, в рамках ассоциации при том не из годовых взносов, а из целевых взносов членов ассоциации.
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