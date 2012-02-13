Опыт использования ПОСТАМАТОВ
13/02/2012
Тема подобная уже поднималась, только цель той темы была узнать что это за зверь, а теперь я предлагаю обсудить вопрос как это работает и какие первые впечатления.
Писал ранее в теме "почтоматы" (http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t ... 0%EC%E0%F2)
Могу поделиться своим мнением и опытом уже пользования постамата - мне лично понравилось - это как итог, но в начале. Наш магазин занимается продаже дорогой и сложной техники, однако есть товары, которые мы не относим к сильно сложным и требующим проверки (к примеру наушники или провода - некоторые из них в блистерах), так вот эти товары мы отправляли через PickPoint по Подмосковью и пару раз по Москве (по дороге курьер закладывал в постамат) - пока претензий не было.
Кто-нибудь еще пользовался ими? Меня, в первую очередь, интересуют регионы, но по Москве тоже будет интересно послушать опыт.
Тема подобная уже поднималась, только цель той темы была узнать что это за зверь, а теперь я предлагаю обсудить вопрос как это работает и какие первые впечатления.
Писал ранее в теме "почтоматы" (http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t ... 0%EC%E0%F2)
Могу поделиться своим мнением и опытом уже пользования постамата - мне лично понравилось - это как итог, но в начале. Наш магазин занимается продаже дорогой и сложной техники, однако есть товары, которые мы не относим к сильно сложным и требующим проверки (к примеру наушники или провода - некоторые из них в блистерах), так вот эти товары мы отправляли через PickPoint по Подмосковью и пару раз по Москве (по дороге курьер закладывал в постамат) - пока претензий не было.
Кто-нибудь еще пользовался ими? Меня, в первую очередь, интересуют регионы, но по Москве тоже будет интересно послушать опыт.
31/03/2012
А почему глупо?
Мне кажется удобно...
Если СПСР в это вложился, значит все просчитали и поняли выгоду. Ведь ни один десяток миллионов выкинули!
А QIWI тоже дураки?
Там бабла на 10 самых умнейших маркетологов есть, которые эту тему со всех сторон изучат и сделают адекватное заключение.
А Почта России, которая тоже бабло вкладывает резко в ту же тематику...
Цитата:
да, дорого и глупо.
да, дорого и глупо.
А почему глупо?
Мне кажется удобно...
Если СПСР в это вложился, значит все просчитали и поняли выгоду. Ведь ни один десяток миллионов выкинули!
А QIWI тоже дураки?
Там бабла на 10 самых умнейших маркетологов есть, которые эту тему со всех сторон изучат и сделают адекватное заключение.
А Почта России, которая тоже бабло вкладывает резко в ту же тематику...
05/04/2012
Скажем так, я уж не знаю, чего тут 4courier.ru стесняется, ибо цены выложены на официальных сайтах.
Дорого - это 150-200 рублей за выдачу. До хрена, прямо таки скажем...
И меня во всей этой процедуре сильно смущает вопрос проверки клиентом комплектации и внешнего вида. Ведь он получает товар, уже отдав деньги. И чо дальше, если что не так? Не брак, а повреждения при транспортировке? Кому претензии?
Или подмена товара...
Уж точно не оператору, он с себя все снимет...
Скажем так, я уж не знаю, чего тут 4courier.ru стесняется, ибо цены выложены на официальных сайтах.
Дорого - это 150-200 рублей за выдачу. До хрена, прямо таки скажем...
И меня во всей этой процедуре сильно смущает вопрос проверки клиентом комплектации и внешнего вида. Ведь он получает товар, уже отдав деньги. И чо дальше, если что не так? Не брак, а повреждения при транспортировке? Кому претензии?
Или подмена товара...
Уж точно не оператору, он с себя все снимет...
06/04/2012
Говорят у них частенько проблемы с приемом наличных. Опять же, смотрел на ютубе ролик, где рассказывали про пикпойнт и про то как они внедряют постаматы. Все хорошо. Но там было сказано, что изначально они не предназначены для приема наличных и этот момент приходилось дорабатывать, а вот насколько он доработан уже другой вопрос.
Говорят у них частенько проблемы с приемом наличных. Опять же, смотрел на ютубе ролик, где рассказывали про пикпойнт и про то как они внедряют постаматы. Все хорошо. Но там было сказано, что изначально они не предназначены для приема наличных и этот момент приходилось дорабатывать, а вот насколько он доработан уже другой вопрос.
06/04/2012
Вот это фигня - точно. Присобачить блок для приема наличных - никакой проблемы, потому как блоки - готовые. И у всех одинаковые, или почти одинаковые. Это как считыватели карт в банкоматах - производителей штуки 4 в мире
Цитата:
изначально они не предназначены для приема наличных и этот момент приходилось дорабатывать
изначально они не предназначены для приема наличных и этот момент приходилось дорабатывать
Вот это фигня - точно. Присобачить блок для приема наличных - никакой проблемы, потому как блоки - готовые. И у всех одинаковые, или почти одинаковые. Это как считыватели карт в банкоматах - производителей штуки 4 в мире
07/04/2012
Я так понимаю, что это цены пикпоинт.
Обратите пожалуйста внимание, что это у них без НДС.
От 2 до 4% за прием денег за товар (в зависимости от того, расплачивается клиент налом или через банковскую карту.
Кстати, вот хороший вопрос. Меня он тоже интересует. Я знаю, что вся эта тема пошла из Польши и там основной производитель постаматов. Более ничего не знаю. Так же, как я понимаю, софт под них либо пишется, либо адаптируется из заранее купленного. Кто что думает?
Техническая часть приема наличных там обычная - в точности, как в терминалах оплаты телефонов. Возможно, что эта часть просто была изначально рассчитана под европу и евро, доллары, но не рубли. Думаю это легко вылечилось сменой терминала приема и небольшой адаптацией программы.
Цитата:
Дорого - это 150-200 рублей за выдачу. До хрена, прямо таки скажем...
Дорого - это 150-200 рублей за выдачу. До хрена, прямо таки скажем...
Я так понимаю, что это цены пикпоинт.
Обратите пожалуйста внимание, что это у них без НДС.
От 2 до 4% за прием денег за товар (в зависимости от того, расплачивается клиент налом или через банковскую карту.
Цитата:
Подскажите где приобрести постамат.
Подскажите где приобрести постамат.
Кстати, вот хороший вопрос. Меня он тоже интересует. Я знаю, что вся эта тема пошла из Польши и там основной производитель постаматов. Более ничего не знаю. Так же, как я понимаю, софт под них либо пишется, либо адаптируется из заранее купленного. Кто что думает?
Цитата:
Говорят у них частенько проблемы с приемом наличных.
Говорят у них частенько проблемы с приемом наличных.
Техническая часть приема наличных там обычная - в точности, как в терминалах оплаты телефонов. Возможно, что эта часть просто была изначально рассчитана под европу и евро, доллары, но не рубли. Думаю это легко вылечилось сменой терминала приема и небольшой адаптацией программы.
Роман ---,
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01:58
Их уже как года три-четыре в России EnGy всем производит. И софт ихний же все юзают. Точнее - там оболочка одна, просто под каждую компанию свои пользовательские интерфейсы запиливают. Дешево, надежно и сердито. Ну и еще под компанию могут принт какой сверху нахлобучить и холодильник приделать - как Утконосу они делали.
4courier.ru:
Кстати, вот хороший вопрос. Меня он тоже интересует. Я знаю, что вся эта тема пошла из Польши и там основной производитель постаматов. Более ничего не знаю. Так же, как я понимаю, софт под них либо пишется, либо адаптируется из заранее купленного. Кто что думает?
Цитата:
Подскажите где приобрести постамат.
Подскажите где приобрести постамат.
Кстати, вот хороший вопрос. Меня он тоже интересует. Я знаю, что вся эта тема пошла из Польши и там основной производитель постаматов. Более ничего не знаю. Так же, как я понимаю, софт под них либо пишется, либо адаптируется из заранее купленного. Кто что думает?
Их уже как года три-четыре в России EnGy всем производит. И софт ихний же все юзают. Точнее - там оболочка одна, просто под каждую компанию свои пользовательские интерфейсы запиливают. Дешево, надежно и сердито. Ну и еще под компанию могут принт какой сверху нахлобучить и холодильник приделать - как Утконосу они делали.
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