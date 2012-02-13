Опыт использования ПОСТАМАТОВ

4courier.ru:

Цитата:



Подскажите где приобрести постамат.

Кстати, вот хороший вопрос. Меня он тоже интересует. Я знаю, что вся эта тема пошла из Польши и там основной производитель постаматов. Более ничего не знаю. Так же, как я понимаю, софт под них либо пишется, либо адаптируется из заранее купленного. Кто что думает?