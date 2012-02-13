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Опыт использования ПОСТАМАТОВ



Ссылка на сообщение das171
13/02/2012

Тема подобная уже поднималась, только цель той темы была узнать что это за зверь, а теперь я предлагаю обсудить вопрос как это работает и какие первые впечатления.

Писал ранее в теме "почтоматы" (http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t ... 0%EC%E0%F2)

Могу поделиться своим мнением и опытом уже пользования постамата - мне лично понравилось - это как итог, но в начале. Наш магазин занимается продаже дорогой и сложной техники, однако есть товары, которые мы не относим к сильно сложным и требующим проверки (к примеру наушники или провода - некоторые из них в блистерах), так вот эти товары мы отправляли через PickPoint по Подмосковью и пару раз по Москве (по дороге курьер закладывал в постамат) - пока претензий не было.

Кто-нибудь еще пользовался ими? Меня, в первую очередь, интересуют регионы, но по Москве тоже будет интересно послушать опыт.



Ссылка на сообщение 4courier.ru
30/03/2012

Все было бы здорово, если бы не задранные до предела цены на данную услугу. Доставка до двери во многих курьерских службах стоит дешевле, чем положить в постамат



Ссылка на сообщение luanda
30/03/2012

да, дорого и глупо.



Ссылка на сообщение 4courier.ru
31/03/2012

Цитата:

да, дорого и глупо.

А почему глупо?
Мне кажется удобно...
Если СПСР в это вложился, значит все просчитали и поняли выгоду. Ведь ни один десяток миллионов выкинули!
А QIWI тоже дураки?
Там бабла на 10 самых умнейших маркетологов есть, которые эту тему со всех сторон изучат и сделают адекватное заключение.
А Почта России, которая тоже бабло вкладывает резко в ту же тематику...



Ссылка на сообщение FSA Andru
01/04/2012

а сколько стоит-то в постомат положить?



Ссылка на сообщение 4courier.ru
02/04/2012

FSA Andru:

а сколько стоит-то в постомат положить?

На этот вопрос вам ответят только сами компании-владельцы постаматов. Я узнавал, тут оглашать не буду, так как цены у них могут быть разные и правилами это запрещено. Мне показалось очень дорого.



Ссылка на сообщение Vaclav
04/04/2012

Дорого Это для вас сколько?



Ссылка на сообщение Lina_V
05/04/2012

Коллеги, а каков % невостребованных заказов? Или вы закладываете в постоматы полностью оплаченные заказы?



Ссылка на сообщение gift_seller
05/04/2012

Скажем так, я уж не знаю, чего тут 4courier.ru стесняется, ибо цены выложены на официальных сайтах.
Дорого - это 150-200 рублей за выдачу. До хрена, прямо таки скажем...
И меня во всей этой процедуре сильно смущает вопрос проверки клиентом комплектации и внешнего вида. Ведь он получает товар, уже отдав деньги. И чо дальше, если что не так? Не брак, а повреждения при транспортировке? Кому претензии?
Или подмена товара...
Уж точно не оператору, он с себя все снимет...



Ссылка на сообщение Stas B69
06/04/2012

Подскажите где приобрести постамат.



Ссылка на сообщение Black
06/04/2012

Говорят у них частенько проблемы с приемом наличных. Опять же, смотрел на ютубе ролик, где рассказывали про пикпойнт и про то как они внедряют постаматы. Все хорошо. Но там было сказано, что изначально они не предназначены для приема наличных и этот момент приходилось дорабатывать, а вот насколько он доработан уже другой вопрос.



Ссылка на сообщение gift_seller
06/04/2012

Цитата:

изначально они не предназначены для приема наличных и этот момент приходилось дорабатывать

Вот это фигня - точно. Присобачить блок для приема наличных - никакой проблемы, потому как блоки - готовые. И у всех одинаковые, или почти одинаковые. Это как считыватели карт в банкоматах - производителей штуки 4 в мире :)



Ссылка на сообщение 4courier.ru
07/04/2012

Цитата:

Дорого - это 150-200 рублей за выдачу. До хрена, прямо таки скажем...

Я так понимаю, что это цены пикпоинт.
Обратите пожалуйста внимание, что это у них без НДС.

От 2 до 4% за прием денег за товар (в зависимости от того, расплачивается клиент налом или через банковскую карту.

Цитата:

Подскажите где приобрести постамат.

Кстати, вот хороший вопрос. Меня он тоже интересует. Я знаю, что вся эта тема пошла из Польши и там основной производитель постаматов. Более ничего не знаю. Так же, как я понимаю, софт под них либо пишется, либо адаптируется из заранее купленного. Кто что думает?

Цитата:

Говорят у них частенько проблемы с приемом наличных.

Техническая часть приема наличных там обычная - в точности, как в терминалах оплаты телефонов. Возможно, что эта часть просто была изначально рассчитана под европу и евро, доллары, но не рубли. Думаю это легко вылечилось сменой терминала приема и небольшой адаптацией программы.



Ссылка на сообщение Роман ---,
--- ---
01:58

4courier.ru:

Цитата:

Подскажите где приобрести постамат.

Кстати, вот хороший вопрос. Меня он тоже интересует. Я знаю, что вся эта тема пошла из Польши и там основной производитель постаматов. Более ничего не знаю. Так же, как я понимаю, софт под них либо пишется, либо адаптируется из заранее купленного. Кто что думает?

Их уже как года три-четыре в России EnGy всем производит. И софт ихний же все юзают. Точнее - там оболочка одна, просто под каждую компанию свои пользовательские интерфейсы запиливают. Дешево, надежно и сердито. Ну и еще под компанию могут принт какой сверху нахлобучить и холодильник приделать - как Утконосу они делали.


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