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Хочу заниматься бизнесом в интернете, типа интернет-магазин и т.д., но везде требуются капиталловложения
23/07/2002
Да, правильно, у Вас же аренда? Значит должно быть чуть дешевле, чем 1000.
Я одно время отправлял в избранное. Увы, наступает момент, когда найти что-то в избранном становится сложнее, чем в "Яндексе".
Да, правильно, у Вас же аренда? Значит должно быть чуть дешевле, чем 1000.
Я одно время отправлял в избранное. Увы, наступает момент, когда найти что-то в избранном становится сложнее, чем в "Яндексе".
24/07/2002
Могу предложить готовый бизнес с минимальными затратами. Если Вы в Москве. Предлагаю купить www.cybikoxtreme.ru и продавать уникальные компьютеры по всей России.
Могу предложить готовый бизнес с минимальными затратами. Если Вы в Москве. Предлагаю купить www.cybikoxtreme.ru и продавать уникальные компьютеры по всей России.
27/07/2002
У меня висит сайт практически готовый. есть и поставщики и договоренности, но у меня уже нет сил и времени что бы довести его до конца
http://www.artlamp.ru
может правда осенью опять займусь...
Или приглашаю партнера, который поможет мне с ним.
Денежных затрат не надо. Надо просто затратить свое время . И все.
В общем с предложениями пишите мне на мыло.
У меня висит сайт практически готовый. есть и поставщики и договоренности, но у меня уже нет сил и времени что бы довести его до конца
http://www.artlamp.ru
может правда осенью опять займусь...
Или приглашаю партнера, который поможет мне с ним.
Денежных затрат не надо. Надо просто затратить свое время . И все.
В общем с предложениями пишите мне на мыло.
30/07/2002
Я постоянно ищу партнеров в СНГ для продаж за рубеж (через онлайновый магазин и ebay). Как на коммисионной основе, так и поставщиков товара - возможны варианты. Если сами занимаетесь отправкой товара и имеете дело с таможней - ваша прибыль максимальна. И наоборот :-). Все зависит от объема, но особых вложений не требуется - я вообще с нуля начинал.
Я постоянно ищу партнеров в СНГ для продаж за рубеж (через онлайновый магазин и ebay). Как на коммисионной основе, так и поставщиков товара - возможны варианты. Если сами занимаетесь отправкой товара и имеете дело с таможней - ваша прибыль максимальна. И наоборот :-). Все зависит от объема, но особых вложений не требуется - я вообще с нуля начинал.
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