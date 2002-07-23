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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Хочу заниматься бизнесом в интернете, типа интернет-магазин и т.д., но везде требуются капиталловложения



Ссылка на сообщение Павел Коротов
23/07/2002

Да, правильно, у Вас же аренда? Значит должно быть чуть дешевле, чем 1000.





Я одно время отправлял в избранное. Увы, наступает момент, когда найти что-то в избранном становится сложнее, чем в "Яндексе".



Ссылка на сообщение Виктор
24/07/2002

Могу предложить готовый бизнес с минимальными затратами. Если Вы в Москве. Предлагаю купить www.cybikoxtreme.ru и продавать уникальные компьютеры по всей России.



Ссылка на сообщение Val
24/07/2002

Виктор, а Вы пробовали их продавать ? Мне кажется, это будет непросто - товар абсолютно нераскручен.



Ссылка на сообщение dr. Greg
27/07/2002

У меня висит сайт практически готовый. есть и поставщики и договоренности, но у меня уже нет сил и времени что бы довести его до конца


http://www.artlamp.ru


может правда осенью опять займусь...


Или приглашаю партнера, который поможет мне с ним.


Денежных затрат не надо. Надо просто затратить свое время . И все.


В общем с предложениями пишите мне на мыло.



Ссылка на сообщение aleks
28/07/2002

А если я с Украины как можно


решить вопрос.



Ссылка на сообщение Михаил
30/07/2002

Я постоянно ищу партнеров в СНГ для продаж за рубеж (через онлайновый магазин и ebay). Как на коммисионной основе, так и поставщиков товара - возможны варианты. Если сами занимаетесь отправкой товара и имеете дело с таможней - ваша прибыль максимальна. И наоборот :-). Все зависит от объема, но особых вложений не требуется - я вообще с нуля начинал.


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