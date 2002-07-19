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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Хочу заниматься бизнесом в интернете, типа интернет-магазин и т.д., но везде требуются капиталловложения



Ссылка на сообщение Марина
19/07/2002

Уважаемый Е_М! Бесплатные обеды бывают, но чтобы ими не питаться, нужно работать. И я работаю, и желающим иметь свой бизнес тоже предлагаю работать (каждому на себя). О "шаре" речи нет. Удивительно, многие ведь спрашивают совета и помощи в разработке сайта, создании магазина. Предлагаешь готовую работающую идею, приносящую честные деньги - получаешь Ха-ХА. Что-то я вас,ребята, не пойму! Вы хотите зарабатывать с помощью магазина или это хобби? Я зарабатываю.



Ссылка на сообщение Val
19/07/2002

Марина - ну и почему-бы Вам не поделиться своей идеей сразу со всеми, раз уж Вы готовы сделать это с каждым в отдельности ?? Коллективное обсуждение пойдет только на пользу всем.



Ссылка на сообщение Nell
21/07/2002

Ну-ка, ну-ка...


Пожалуйста, подробней об удивительной возможности!



Ссылка на сообщение Andy
21/07/2002

Марина, мы хотим не зарабатывать. Мы хотим развивать бизнес и делать деньги. Это разные вещи.



Ссылка на сообщение Andy
21/07/2002

Val, если дизайн как у твоего сайта, то да, это бесплатно. Только вот встречают покупатели по одежке - такая беда-то!



Ссылка на сообщение Val
21/07/2002

Andy - и по одежке, конечно тоже, но если почитаешь обзоры, то главное все же цена. У меня основные покупатели из очень дальних областей - Магадан, Ханты-Мансийск, Тюмень и т.д.


А насчет своего дизайна я и не спорю - действительно, сделал самостоятельно, денег не вкладывал, но прибыль получаю регулярно, даже не тратясь на рекламу. А большего я и не ждал. Но те кто покупают товаром довольны, а за дизайн меня пока не упрекают :)



Ссылка на сообщение Val
21/07/2002

И еще хотел спросить to all - кто-нибудь оценивал влияние дизайна магазина на результаты его деятельности ? Я вот встречал такое мнение, что на западе дизайну не придают большое значение, стараются делать сайты попроще, главное - контент и скорость. Кто-нибудь на своем опыте может подтвердить или опровергнуть ?



Ссылка на сообщение Александр
21/07/2002

Есть такое понятие как юзабилити. И это важно.



Ссылка на сообщение Val
21/07/2002

Ну а как важно ? Важнее чем реклама ? важнее чем цена ? важнее чем способ оплаты и доставки ? Я думаю, клиенту в Магадане важнее дизайна иметь возможность получить товар без предоплаты, или нет ?



Ссылка на сообщение Andre
21/07/2002

Дизайн- это фетиш рос. программеров, не обращайте особо внимания, насчет юзабилити согласен- навигация должна быть проста и понятна. А дизайн все западники рекомендуют менять раз в 3-4 месяца, так зачем особо вкладываться, если задача не людей удивить, а товар продать. Val, я бы рекомендовал сменить картинки счетчиков, чтобы кол-во хостов не было видно, все-таки 20 в конце дня- маловато, потенциальные покупатели могут уйти. Или поставь свой счетчик со значением 600-1000 хостов, вполне прилично будет выглядеть :)



Ссылка на сообщение Val
21/07/2002

Да и потом - "юзабилити" - это "удобство использования" (та же навигация, скорость загрузки, возможность без проблем выбрать и получить товар) , а "дизайн" - это скорее "внешний вид"



Ссылка на сообщение Val
21/07/2002

Andre, спасибо за совет, учту :)



Ссылка на сообщение Валерий
22/07/2002

Инна, Вы заметили, как активно Вам отвечают -- и все мужчины. Поздравляю с должным вниманием. Позвольте и мне присоединиться к этому хору доброжелателей. Вы правильно мыслите насчет использования Интернета в своих целях, а не просто как развлекаловку. Пора уж!И есть компания, которая об этом подумала. Она "под ключ" предлагает уже готовый интернет-магазин, который входит в международную торговую сеть (в Европе – до 100 000 наименований продукции, за океаном -- около миллиона, т.е. практически все есть). Налажена доставка товаров. Вы можете стать не только потребителем продукции на выгодных условиях (по оптовым ценам), но и предпринимателем с большими перспективами, имея четыре различных видав заработка. Кстати, это не шутка: компания представлена в 92 странах мира, делает товарооборот в 11 млрд. долларов в год и имеет таких партнеров, как IBM, Microsoft, American On Line, Yahoo!). Если интересуют подробности -- напишите мне по адресу nworld@carrier.kiev.ua


С мужским приветом и уважением


Валерий



Ссылка на сообщение Фотиния
23/07/2002

О! тут мне столько вопросов!


Простите, что отвлеклась.


Я Лене уже на все вопросы ответила почтой.


Павел, у меня вторая версия. И она меня вполне устраивает. Дизайн делал Володя Тикунов, немного дешевле 700-800$(точно сейчас не помню), тем более что платили частями.


На счет www ничего не скажу, не знаю.


Я нужные сайты всегда в избранное отправляю, правда я пользователь инета с маленьким стажем, года еще нет. А Вы, Павел, все по памяти?



Ссылка на сообщение Фотиния
23/07/2002

У меня просьбочка: если у кого есть возможность покритиковать мой магазин, была бы очень признательна!


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