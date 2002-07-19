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Хочу заниматься бизнесом в интернете, типа интернет-магазин и т.д., но везде требуются капиталловложения
19/07/2002
Уважаемый Е_М! Бесплатные обеды бывают, но чтобы ими не питаться, нужно работать. И я работаю, и желающим иметь свой бизнес тоже предлагаю работать (каждому на себя). О "шаре" речи нет. Удивительно, многие ведь спрашивают совета и помощи в разработке сайта, создании магазина. Предлагаешь готовую работающую идею, приносящую честные деньги - получаешь Ха-ХА. Что-то я вас,ребята, не пойму! Вы хотите зарабатывать с помощью магазина или это хобби? Я зарабатываю.
Уважаемый Е_М! Бесплатные обеды бывают, но чтобы ими не питаться, нужно работать. И я работаю, и желающим иметь свой бизнес тоже предлагаю работать (каждому на себя). О "шаре" речи нет. Удивительно, многие ведь спрашивают совета и помощи в разработке сайта, создании магазина. Предлагаешь готовую работающую идею, приносящую честные деньги - получаешь Ха-ХА. Что-то я вас,ребята, не пойму! Вы хотите зарабатывать с помощью магазина или это хобби? Я зарабатываю.
21/07/2002
Andy - и по одежке, конечно тоже, но если почитаешь обзоры, то главное все же цена. У меня основные покупатели из очень дальних областей - Магадан, Ханты-Мансийск, Тюмень и т.д.
А насчет своего дизайна я и не спорю - действительно, сделал самостоятельно, денег не вкладывал, но прибыль получаю регулярно, даже не тратясь на рекламу. А большего я и не ждал. Но те кто покупают товаром довольны, а за дизайн меня пока не упрекают :)
Andy - и по одежке, конечно тоже, но если почитаешь обзоры, то главное все же цена. У меня основные покупатели из очень дальних областей - Магадан, Ханты-Мансийск, Тюмень и т.д.
А насчет своего дизайна я и не спорю - действительно, сделал самостоятельно, денег не вкладывал, но прибыль получаю регулярно, даже не тратясь на рекламу. А большего я и не ждал. Но те кто покупают товаром довольны, а за дизайн меня пока не упрекают :)
21/07/2002
И еще хотел спросить to all - кто-нибудь оценивал влияние дизайна магазина на результаты его деятельности ? Я вот встречал такое мнение, что на западе дизайну не придают большое значение, стараются делать сайты попроще, главное - контент и скорость. Кто-нибудь на своем опыте может подтвердить или опровергнуть ?
И еще хотел спросить to all - кто-нибудь оценивал влияние дизайна магазина на результаты его деятельности ? Я вот встречал такое мнение, что на западе дизайну не придают большое значение, стараются делать сайты попроще, главное - контент и скорость. Кто-нибудь на своем опыте может подтвердить или опровергнуть ?
21/07/2002
Дизайн- это фетиш рос. программеров, не обращайте особо внимания, насчет юзабилити согласен- навигация должна быть проста и понятна. А дизайн все западники рекомендуют менять раз в 3-4 месяца, так зачем особо вкладываться, если задача не людей удивить, а товар продать. Val, я бы рекомендовал сменить картинки счетчиков, чтобы кол-во хостов не было видно, все-таки 20 в конце дня- маловато, потенциальные покупатели могут уйти. Или поставь свой счетчик со значением 600-1000 хостов, вполне прилично будет выглядеть :)
Дизайн- это фетиш рос. программеров, не обращайте особо внимания, насчет юзабилити согласен- навигация должна быть проста и понятна. А дизайн все западники рекомендуют менять раз в 3-4 месяца, так зачем особо вкладываться, если задача не людей удивить, а товар продать. Val, я бы рекомендовал сменить картинки счетчиков, чтобы кол-во хостов не было видно, все-таки 20 в конце дня- маловато, потенциальные покупатели могут уйти. Или поставь свой счетчик со значением 600-1000 хостов, вполне прилично будет выглядеть :)
22/07/2002
Инна, Вы заметили, как активно Вам отвечают -- и все мужчины. Поздравляю с должным вниманием. Позвольте и мне присоединиться к этому хору доброжелателей. Вы правильно мыслите насчет использования Интернета в своих целях, а не просто как развлекаловку. Пора уж!И есть компания, которая об этом подумала. Она "под ключ" предлагает уже готовый интернет-магазин, который входит в международную торговую сеть (в Европе – до 100 000 наименований продукции, за океаном -- около миллиона, т.е. практически все есть). Налажена доставка товаров. Вы можете стать не только потребителем продукции на выгодных условиях (по оптовым ценам), но и предпринимателем с большими перспективами, имея четыре различных видав заработка. Кстати, это не шутка: компания представлена в 92 странах мира, делает товарооборот в 11 млрд. долларов в год и имеет таких партнеров, как IBM, Microsoft, American On Line, Yahoo!). Если интересуют подробности -- напишите мне по адресу nworld@carrier.kiev.ua
С мужским приветом и уважением
Валерий
Инна, Вы заметили, как активно Вам отвечают -- и все мужчины. Поздравляю с должным вниманием. Позвольте и мне присоединиться к этому хору доброжелателей. Вы правильно мыслите насчет использования Интернета в своих целях, а не просто как развлекаловку. Пора уж!И есть компания, которая об этом подумала. Она "под ключ" предлагает уже готовый интернет-магазин, который входит в международную торговую сеть (в Европе – до 100 000 наименований продукции, за океаном -- около миллиона, т.е. практически все есть). Налажена доставка товаров. Вы можете стать не только потребителем продукции на выгодных условиях (по оптовым ценам), но и предпринимателем с большими перспективами, имея четыре различных видав заработка. Кстати, это не шутка: компания представлена в 92 странах мира, делает товарооборот в 11 млрд. долларов в год и имеет таких партнеров, как IBM, Microsoft, American On Line, Yahoo!). Если интересуют подробности -- напишите мне по адресу nworld@carrier.kiev.ua
С мужским приветом и уважением
Валерий
23/07/2002
О! тут мне столько вопросов!
Простите, что отвлеклась.
Я Лене уже на все вопросы ответила почтой.
Павел, у меня вторая версия. И она меня вполне устраивает. Дизайн делал Володя Тикунов, немного дешевле 700-800$(точно сейчас не помню), тем более что платили частями.
На счет www ничего не скажу, не знаю.
Я нужные сайты всегда в избранное отправляю, правда я пользователь инета с маленьким стажем, года еще нет. А Вы, Павел, все по памяти?
О! тут мне столько вопросов!
Простите, что отвлеклась.
Я Лене уже на все вопросы ответила почтой.
Павел, у меня вторая версия. И она меня вполне устраивает. Дизайн делал Володя Тикунов, немного дешевле 700-800$(точно сейчас не помню), тем более что платили частями.
На счет www ничего не скажу, не знаю.
Я нужные сайты всегда в избранное отправляю, правда я пользователь инета с маленьким стажем, года еще нет. А Вы, Павел, все по памяти?
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