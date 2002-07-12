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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Хочу заниматься бизнесом в интернете, типа интернет-магазин и т.д., но везде требуются капиталловложения



Ссылка на сообщение Виталий
12/07/2002

Полностью согласен с постингом Alex56 - "настоящая интернет торговля начнется позже - когда из этой области уйдут программисты"...





Я бы даже сказал так - настоящая интернет торговля начнется когда все будут заниматься своим делом: программисты писать скрипты, а экономисты -просчитывать финансовую сторону этого вопроса, построят грамотные финансовые расчеты и грамотную систему лояльности.





Если по существу, то вливание больших капиталовложений на перевод своего бизнеса в инет необязательно. Мало того, существует абсолютно законная услуга для торговых предприятий: предоставление предприятию интернет магазина (бесплатно)+ денежные бонусы покупателю за совершение покупки в этом магазине и денежные бонусы(!!!) самому продавцу.





Если просчитать финансово, предприятие-продавец существенно экономит на различного рода затратах + хороший сбыт...





если кому интересно, расскажу подробнее, только если Уважаемый Модератор не сочтет это за рекламу :)





Val - у Вас вполне приличный магазинчик, необращайте внимание на необоснованную критику.





Удачи всем в бизнесе!



Ссылка на сообщение Joker
12/07/2002

2 Alex56 и Виталий


Ну ну я посмотрю как Вы без программисто в инете жить будете и кто на ваши топорные сайты ходить будет. Интернет живет за счет развития технологий, а следовательно и все ваши магазины должны идти с ними в ногу. Торговля интернет магазинами тот же бизнес и вряд ли кто от него откажется. Короче не чего у Вас не получится без программистов. Это всеравно, что на самолете без пилотов лететь !!!



Ссылка на сообщение Марина
12/07/2002

Василий прав: если нет денег, надо вкладывать время. Важно только найти наиболее эффективный способ его вложения.Я создаю свой бизнес, имея в качестве партнеров солидные фирмы и готовую отработанную технологию организации своих филиалов без ограничения по количеству и местонахождению.И самое интересное, что филиалы работают на себя, а я от их деятельности получаю доход.Уникальный бизнес согромной перспективой который я создаю параллельно с основной работой, и в который не надо вкладывать деньги. Рекомендую разобраться. Отвечу на вопросы.



Ссылка на сообщение Dim
12/07/2002

Val -- строго говоря, ваш сайт не является Интернет-магазином. Я бы назвал его онлайн-системой приема заказов. У вас отсутствует возможность оплаты заказа через Интернет, поэтому вы не сможете раскрутить ваш магазин до сколько-нибудь серьезного уровня. Тем не менее, постоянный небольшой доход такой сайт вполне может приносить (что и происходит, по вашим словам).



Ссылка на сообщение Val
12/07/2002

Dim - а дело в том, что у меня висит информация о возможности оплаты по WM, но ни разу никто из заказчиков не выразил желания оплатить товар таком образом. Вернее, был один такой заказ, но и он пришел с Молотка.ru


Однажды я размещал


через свою подписку для WEB-мастеров заказ с оплатой в WM, и к своему изумлению выяснил, что многие из них только краем уха слышали о WM, и в результате чтобы оплатить сделанную работу мне пришлось расcказывать что какое WM и как этим пользоваться. Ей-бог, не вру :)



Ссылка на сообщение ДимаДС
12/07/2002

Уважаемая Инна, а Вы раньше занимались каким либо бизнесом или решили осваивать интернет потому что "хочу".


Думаю, что бизнес это прежде всего люди, а интернет это способ донести до них информацию о своем товаре или услуге., в этом я полностью согласен с Alex56.


Из своего не очень большого опыта интернет торговли, причем в оффлайне мы уже работаем несколько лет: Большинство покупателей даже лениться заполнить регистрационную форму на сайте, а просто распечатывает корзину и звонит в офис. С этого момента начинает действовать людской фактор, и какой бы ни был красивый и навороченный сайт, если менеджер некачественно проведет разговор с потенциальным покупателем, то тот просто положит трубку и уйдет в другое место.



Ссылка на сообщение Елена
13/07/2002

Напишите мне, что-нибудь придумаем. Есть способы и возможности.



Ссылка на сообщение Фотиния
13/07/2002

Инна! Посмотрите на меня: многодетная домохозяйка, полгода назад решила открыть интернет-магазин. И открыла-таки.


Деньги все-равно потребовались. Не хотела плохонький магазинчик. Хотела, чтоб не стыдно было.


Теперь дети заброшены, вложения продолжаются, сил и времени довести идею до совершенства не хватает. Но я его не брошу, потому что он хороший!


Успехов Вам. И не советую идти по пути: скупой платит дважды. Работайте с профессианалами, особенно если уверены, что идея окупится.


Рекомендую: http://www.osg.ru/



Ссылка на сообщение Сергей Зырянов
13/07/2002

Есть деловое предложение:)


Можно заработать на открытие своего бизнеса.


Работа связана с внедрением инструмента для создания сайтов своими руками.


Возможности инструмента можно посмотреть по адресу www.e-gloryon.biz и www.e-gloryon.com


Получив демонстрационный сайт в процессе регистрации, можно его руками пощупать и оценить простоту и мощь инструмента.


С одного внедрения личного сайта Вы будете иметь 25$ бизнес-сайта 75$ Пишите Звоните Заходите:)



Ссылка на сообщение Val
13/07/2002

Фотиния - минусы понятны, а отдача какая, кроме того что "он хороший". :) Положительная динамика есть ?



Ссылка на сообщение Фотиния
13/07/2002

Положительная динамика появилась. И это меня вдохновляет. Правда, чтобы двигаться дальше, нужно еще поработать на проект. Может когда-то и он поработает на меня...



Ссылка на сообщение Val
13/07/2002

Фотиния - что Вы подразумеваете под "поработать на прект" ? Сайт у Вас навороченный, посещаемость определенная есть, чего по Вашему не хватает для того чтобы пошли заказы ?



Ссылка на сообщение Фотиния
13/07/2002

О! Покритикуйте! Что значит навороченный сайт? И что по-Вашему "определенная посещаемость"? Посещаемость моего сайта всех *ушлых корифеев* в умиление приводит.


Заказы потихоньку идут, не смотря на летнее время и спад офф-лайновой



Ссылка на сообщение Фотиния
13/07/2002

Сорвалось.


торговли.


Что бы мне еще хотелось сделать?


Да многое, например, рассылкой заняться, опроснички повесить, продумать систему продажи через другие сайты. Творчество - вещь такая: идея на идею наскакивает.


Да и такие банальнейшие вещи, как доставка в регионы - слабо отработана. Да и по Москве, пока лето - дети заказы возят. Короче, фирма веников не вяжет!



Ссылка на сообщение Лариса
13/07/2002

Инна! Напишите мне по e-mail.


Возможно, мое предложение Вас заинтересует.virgo@bigmir.net


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