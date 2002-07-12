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Хочу заниматься бизнесом в интернете, типа интернет-магазин и т.д., но везде требуются капиталловложения
12/07/2002
Полностью согласен с постингом Alex56 - "настоящая интернет торговля начнется позже - когда из этой области уйдут программисты"...
Я бы даже сказал так - настоящая интернет торговля начнется когда все будут заниматься своим делом: программисты писать скрипты, а экономисты -просчитывать финансовую сторону этого вопроса, построят грамотные финансовые расчеты и грамотную систему лояльности.
Если по существу, то вливание больших капиталовложений на перевод своего бизнеса в инет необязательно. Мало того, существует абсолютно законная услуга для торговых предприятий: предоставление предприятию интернет магазина (бесплатно)+ денежные бонусы покупателю за совершение покупки в этом магазине и денежные бонусы(!!!) самому продавцу.
Если просчитать финансово, предприятие-продавец существенно экономит на различного рода затратах + хороший сбыт...
если кому интересно, расскажу подробнее, только если Уважаемый Модератор не сочтет это за рекламу :)
Val - у Вас вполне приличный магазинчик, необращайте внимание на необоснованную критику.
Удачи всем в бизнесе!
Полностью согласен с постингом Alex56 - "настоящая интернет торговля начнется позже - когда из этой области уйдут программисты"...
Я бы даже сказал так - настоящая интернет торговля начнется когда все будут заниматься своим делом: программисты писать скрипты, а экономисты -просчитывать финансовую сторону этого вопроса, построят грамотные финансовые расчеты и грамотную систему лояльности.
Если по существу, то вливание больших капиталовложений на перевод своего бизнеса в инет необязательно. Мало того, существует абсолютно законная услуга для торговых предприятий: предоставление предприятию интернет магазина (бесплатно)+ денежные бонусы покупателю за совершение покупки в этом магазине и денежные бонусы(!!!) самому продавцу.
Если просчитать финансово, предприятие-продавец существенно экономит на различного рода затратах + хороший сбыт...
если кому интересно, расскажу подробнее, только если Уважаемый Модератор не сочтет это за рекламу :)
Val - у Вас вполне приличный магазинчик, необращайте внимание на необоснованную критику.
Удачи всем в бизнесе!
12/07/2002
2 Alex56 и Виталий
Ну ну я посмотрю как Вы без программисто в инете жить будете и кто на ваши топорные сайты ходить будет. Интернет живет за счет развития технологий, а следовательно и все ваши магазины должны идти с ними в ногу. Торговля интернет магазинами тот же бизнес и вряд ли кто от него откажется. Короче не чего у Вас не получится без программистов. Это всеравно, что на самолете без пилотов лететь !!!
2 Alex56 и Виталий
Ну ну я посмотрю как Вы без программисто в инете жить будете и кто на ваши топорные сайты ходить будет. Интернет живет за счет развития технологий, а следовательно и все ваши магазины должны идти с ними в ногу. Торговля интернет магазинами тот же бизнес и вряд ли кто от него откажется. Короче не чего у Вас не получится без программистов. Это всеравно, что на самолете без пилотов лететь !!!
12/07/2002
Василий прав: если нет денег, надо вкладывать время. Важно только найти наиболее эффективный способ его вложения.Я создаю свой бизнес, имея в качестве партнеров солидные фирмы и готовую отработанную технологию организации своих филиалов без ограничения по количеству и местонахождению.И самое интересное, что филиалы работают на себя, а я от их деятельности получаю доход.Уникальный бизнес согромной перспективой который я создаю параллельно с основной работой, и в который не надо вкладывать деньги. Рекомендую разобраться. Отвечу на вопросы.
Василий прав: если нет денег, надо вкладывать время. Важно только найти наиболее эффективный способ его вложения.Я создаю свой бизнес, имея в качестве партнеров солидные фирмы и готовую отработанную технологию организации своих филиалов без ограничения по количеству и местонахождению.И самое интересное, что филиалы работают на себя, а я от их деятельности получаю доход.Уникальный бизнес согромной перспективой который я создаю параллельно с основной работой, и в который не надо вкладывать деньги. Рекомендую разобраться. Отвечу на вопросы.
12/07/2002
Val -- строго говоря, ваш сайт не является Интернет-магазином. Я бы назвал его онлайн-системой приема заказов. У вас отсутствует возможность оплаты заказа через Интернет, поэтому вы не сможете раскрутить ваш магазин до сколько-нибудь серьезного уровня. Тем не менее, постоянный небольшой доход такой сайт вполне может приносить (что и происходит, по вашим словам).
Val -- строго говоря, ваш сайт не является Интернет-магазином. Я бы назвал его онлайн-системой приема заказов. У вас отсутствует возможность оплаты заказа через Интернет, поэтому вы не сможете раскрутить ваш магазин до сколько-нибудь серьезного уровня. Тем не менее, постоянный небольшой доход такой сайт вполне может приносить (что и происходит, по вашим словам).
12/07/2002
Dim - а дело в том, что у меня висит информация о возможности оплаты по WM, но ни разу никто из заказчиков не выразил желания оплатить товар таком образом. Вернее, был один такой заказ, но и он пришел с Молотка.ru
Однажды я размещал
через свою подписку для WEB-мастеров заказ с оплатой в WM, и к своему изумлению выяснил, что многие из них только краем уха слышали о WM, и в результате чтобы оплатить сделанную работу мне пришлось расcказывать что какое WM и как этим пользоваться. Ей-бог, не вру :)
Dim - а дело в том, что у меня висит информация о возможности оплаты по WM, но ни разу никто из заказчиков не выразил желания оплатить товар таком образом. Вернее, был один такой заказ, но и он пришел с Молотка.ru
Однажды я размещал
через свою подписку для WEB-мастеров заказ с оплатой в WM, и к своему изумлению выяснил, что многие из них только краем уха слышали о WM, и в результате чтобы оплатить сделанную работу мне пришлось расcказывать что какое WM и как этим пользоваться. Ей-бог, не вру :)
12/07/2002
Уважаемая Инна, а Вы раньше занимались каким либо бизнесом или решили осваивать интернет потому что "хочу".
Думаю, что бизнес это прежде всего люди, а интернет это способ донести до них информацию о своем товаре или услуге., в этом я полностью согласен с Alex56.
Из своего не очень большого опыта интернет торговли, причем в оффлайне мы уже работаем несколько лет: Большинство покупателей даже лениться заполнить регистрационную форму на сайте, а просто распечатывает корзину и звонит в офис. С этого момента начинает действовать людской фактор, и какой бы ни был красивый и навороченный сайт, если менеджер некачественно проведет разговор с потенциальным покупателем, то тот просто положит трубку и уйдет в другое место.
Уважаемая Инна, а Вы раньше занимались каким либо бизнесом или решили осваивать интернет потому что "хочу".
Думаю, что бизнес это прежде всего люди, а интернет это способ донести до них информацию о своем товаре или услуге., в этом я полностью согласен с Alex56.
Из своего не очень большого опыта интернет торговли, причем в оффлайне мы уже работаем несколько лет: Большинство покупателей даже лениться заполнить регистрационную форму на сайте, а просто распечатывает корзину и звонит в офис. С этого момента начинает действовать людской фактор, и какой бы ни был красивый и навороченный сайт, если менеджер некачественно проведет разговор с потенциальным покупателем, то тот просто положит трубку и уйдет в другое место.
13/07/2002
Инна! Посмотрите на меня: многодетная домохозяйка, полгода назад решила открыть интернет-магазин. И открыла-таки.
Деньги все-равно потребовались. Не хотела плохонький магазинчик. Хотела, чтоб не стыдно было.
Теперь дети заброшены, вложения продолжаются, сил и времени довести идею до совершенства не хватает. Но я его не брошу, потому что он хороший!
Успехов Вам. И не советую идти по пути: скупой платит дважды. Работайте с профессианалами, особенно если уверены, что идея окупится.
Рекомендую: http://www.osg.ru/
Инна! Посмотрите на меня: многодетная домохозяйка, полгода назад решила открыть интернет-магазин. И открыла-таки.
Деньги все-равно потребовались. Не хотела плохонький магазинчик. Хотела, чтоб не стыдно было.
Теперь дети заброшены, вложения продолжаются, сил и времени довести идею до совершенства не хватает. Но я его не брошу, потому что он хороший!
Успехов Вам. И не советую идти по пути: скупой платит дважды. Работайте с профессианалами, особенно если уверены, что идея окупится.
Рекомендую: http://www.osg.ru/
13/07/2002
Есть деловое предложение:)
Можно заработать на открытие своего бизнеса.
Работа связана с внедрением инструмента для создания сайтов своими руками.
Возможности инструмента можно посмотреть по адресу www.e-gloryon.biz и www.e-gloryon.com
Получив демонстрационный сайт в процессе регистрации, можно его руками пощупать и оценить простоту и мощь инструмента.
С одного внедрения личного сайта Вы будете иметь 25$ бизнес-сайта 75$ Пишите Звоните Заходите:)
Есть деловое предложение:)
Можно заработать на открытие своего бизнеса.
Работа связана с внедрением инструмента для создания сайтов своими руками.
Возможности инструмента можно посмотреть по адресу www.e-gloryon.biz и www.e-gloryon.com
Получив демонстрационный сайт в процессе регистрации, можно его руками пощупать и оценить простоту и мощь инструмента.
С одного внедрения личного сайта Вы будете иметь 25$ бизнес-сайта 75$ Пишите Звоните Заходите:)
13/07/2002
Сорвалось.
торговли.
Что бы мне еще хотелось сделать?
Да многое, например, рассылкой заняться, опроснички повесить, продумать систему продажи через другие сайты. Творчество - вещь такая: идея на идею наскакивает.
Да и такие банальнейшие вещи, как доставка в регионы - слабо отработана. Да и по Москве, пока лето - дети заказы возят. Короче, фирма веников не вяжет!
Сорвалось.
торговли.
Что бы мне еще хотелось сделать?
Да многое, например, рассылкой заняться, опроснички повесить, продумать систему продажи через другие сайты. Творчество - вещь такая: идея на идею наскакивает.
Да и такие банальнейшие вещи, как доставка в регионы - слабо отработана. Да и по Москве, пока лето - дети заказы возят. Короче, фирма веников не вяжет!
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