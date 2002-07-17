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Хочу заниматься бизнесом в интернете, типа интернет-магазин и т.д., но везде требуются капиталловложения
17/07/2002
Наиболее эффективный способ вложения времени для каждого свой, в зависимости от того, какие приоритеты у человека. Для меня цель - финансовая независимость, свободная во всех отношениях и интересная жизнь (помните: "чтобы не было мучительно больно...") Поэтому наиболее эффективным вложением времени для меня является изучение и применение на практике уже готовой системы бизнеса. Его суть коротко я уже описывала. Многие из тех, кто общается на этом форуме, мучаются, что-то пытаются выдумать такое, чего ни у кого нет. А ведь любой бизнес (on-line или off-line) упирается в наличие клиента для вашего товара или услуги. В моем бизнесе есть стройная, проверенная на практике, технология поиска и дальнейшего воспитания постоянных клиентов на долгие годы. И реальная перспектива за несколько лет получить финансовую независимость от государства, начальника, родителей, и (в будущем) детей и Пенсионного фонда.
Наиболее эффективный способ вложения времени для каждого свой, в зависимости от того, какие приоритеты у человека. Для меня цель - финансовая независимость, свободная во всех отношениях и интересная жизнь (помните: "чтобы не было мучительно больно...") Поэтому наиболее эффективным вложением времени для меня является изучение и применение на практике уже готовой системы бизнеса. Его суть коротко я уже описывала. Многие из тех, кто общается на этом форуме, мучаются, что-то пытаются выдумать такое, чего ни у кого нет. А ведь любой бизнес (on-line или off-line) упирается в наличие клиента для вашего товара или услуги. В моем бизнесе есть стройная, проверенная на практике, технология поиска и дальнейшего воспитания постоянных клиентов на долгие годы. И реальная перспектива за несколько лет получить финансовую независимость от государства, начальника, родителей, и (в будущем) детей и Пенсионного фонда.
18/07/2002
Уважаемый Е.М. Клиентами для моего бизнеса являются я сама, мои знакомые, и многие другие,предпочитающие мои услуги и товары другим. А Вам я предлагаю возможность стать моим равноправным парнером и клиентом своего бизнеса. Не думаю, что такое Вам часто предлагают. А выводы я всегда делаю, получив максимум информации. Если сообщите Ваш город, легче определиться с возможным сотрудничеством.
Уважаемый Е.М. Клиентами для моего бизнеса являются я сама, мои знакомые, и многие другие,предпочитающие мои услуги и товары другим. А Вам я предлагаю возможность стать моим равноправным парнером и клиентом своего бизнеса. Не думаю, что такое Вам часто предлагают. А выводы я всегда делаю, получив максимум информации. Если сообщите Ваш город, легче определиться с возможным сотрудничеством.
19/07/2002
Ну! Прочитал все! А толкового ничего не нашел. Дельных советов нет. Я сейчас сам пытаюсь сделать интернет-магазин, но финансов не хватает. Хватило своих денег только на хостинг. Разработку сайта пытаюсь сделать сам, но, к сожалению, не очень-то получается. Пока разместил только небольшой опросник для изучения спроса (категория товаров, сколько готовы тратить и т.д.).
Ну! Прочитал все! А толкового ничего не нашел. Дельных советов нет. Я сейчас сам пытаюсь сделать интернет-магазин, но финансов не хватает. Хватило своих денег только на хостинг. Разработку сайта пытаюсь сделать сам, но, к сожалению, не очень-то получается. Пока разместил только небольшой опросник для изучения спроса (категория товаров, сколько готовы тратить и т.д.).
19/07/2002
А ну-ка,Олег, поделись .
nelly@female.ru
а вообще-то и народу интересно будет послушать, если это так можно назвать )
А ну-ка,Олег, поделись .
nelly@female.ru
а вообще-то и народу интересно будет послушать, если это так можно назвать )
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