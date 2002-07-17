/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Ответить

Хочу заниматься бизнесом в интернете, типа интернет-магазин и т.д., но везде требуются капиталловложения



Ссылка на сообщение Марина
17/07/2002

Наиболее эффективный способ вложения времени для каждого свой, в зависимости от того, какие приоритеты у человека. Для меня цель - финансовая независимость, свободная во всех отношениях и интересная жизнь (помните: "чтобы не было мучительно больно...") Поэтому наиболее эффективным вложением времени для меня является изучение и применение на практике уже готовой системы бизнеса. Его суть коротко я уже описывала. Многие из тех, кто общается на этом форуме, мучаются, что-то пытаются выдумать такое, чего ни у кого нет. А ведь любой бизнес (on-line или off-line) упирается в наличие клиента для вашего товара или услуги. В моем бизнесе есть стройная, проверенная на практике, технология поиска и дальнейшего воспитания постоянных клиентов на долгие годы. И реальная перспектива за несколько лет получить финансовую независимость от государства, начальника, родителей, и (в будущем) детей и Пенсионного фонда.



Ссылка на сообщение Е_М
17/07/2002

Понял. Спасибо



Ссылка на сообщение Е_М
17/07/2002

Выше ответ Павлу. :)



Ссылка на сообщение Е_М
17/07/2002

Марина.


А клиентами для Вашего бизнеса являемся мы или нам подобные, бросающие в небо кепочки от радости, когда Вы широким жестом приглашаете присоединиться.



Ссылка на сообщение Лена
17/07/2002

Павел, если Вас не затруднит, то пришлите Ваши варианты...



Ссылка на сообщение Марина
18/07/2002

Уважаемый Е.М. Клиентами для моего бизнеса являются я сама, мои знакомые, и многие другие,предпочитающие мои услуги и товары другим. А Вам я предлагаю возможность стать моим равноправным парнером и клиентом своего бизнеса. Не думаю, что такое Вам часто предлагают. А выводы я всегда делаю, получив максимум информации. Если сообщите Ваш город, легче определиться с возможным сотрудничеством.



Ссылка на сообщение E_M
18/07/2002

Spasibo, Marina.


Istina, kotoroj sleduju - besplatnich obedov ne bivaet.



Ссылка на сообщение Andy
18/07/2002

"А Вам я предлагаю возможность стать моим равноправным парнером и клиентом своего бизнеса. Не думаю, что такое Вам часто предлагают".





Марина, извините, но ХА-ХА! Мне вот такое предлагают каждый день с утренним спамом.



Ссылка на сообщение Andrei
18/07/2002

Для того, чтобы начать свой собственный бизнес и с минимальными вложениями, надо просто найти правильное решение. Я его уже нашел. Если


интересно, то пишите.



Ссылка на сообщение Анатолий
19/07/2002

Андрей, если Вам не трудно, намекните о Вашем решении по e-mail: mdrazan@volny.cz



Ссылка на сообщение Олег
19/07/2002

Сам создал сайт, сам продаю, всё делаю сам! Могу поделиться опытом и бизнес-идеей! Бесплатно!



Ссылка на сообщение Валерий
19/07/2002

Ну! Прочитал все! А толкового ничего не нашел. Дельных советов нет. Я сейчас сам пытаюсь сделать интернет-магазин, но финансов не хватает. Хватило своих денег только на хостинг. Разработку сайта пытаюсь сделать сам, но, к сожалению, не очень-то получается. Пока разместил только небольшой опросник для изучения спроса (категория товаров, сколько готовы тратить и т.д.).



Ссылка на сообщение Nelly
19/07/2002

А ну-ка,Олег, поделись .


nelly@female.ru


а вообще-то и народу интересно будет послушать, если это так можно назвать )



Ссылка на сообщение Val
19/07/2002

Да, действительно, Олег, не жмись, обчество хочет послушать :)



Ссылка на сообщение Val
19/07/2002

Валерий - у меня на подписке около 1000 дизайнеров (по крайней мере таковыми себя считают), готовых работать бесплатно (см. на моей странице раздел "WEB-дизайнеру") :). А вот давай обратимся - может тебе помогут !


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены