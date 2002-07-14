Главная Форум Специальные форумы Архив
Хочу заниматься бизнесом в интернете, типа интернет-магазин и т.д., но везде требуются капиталловложения
14/07/2002
Большое Вам всем спасибо за сообщения, но как я погляжу -сколько людей столько и мнений по поводу открытия своего интернет-бизнеса. Вкладывай, не вкладывай сущность одна "время - деньги - время". Но в основном все Ваши предложения касаются территории России. А вот что делать если я проживаю за территорией России и покупать интернет магазин с товарами советского производства просто смысла не имеет. Какие интересно товары будут интересны покупателям разных стран, а также как организуется доставка?
Большое Вам всем спасибо за сообщения, но как я погляжу -сколько людей столько и мнений по поводу открытия своего интернет-бизнеса. Вкладывай, не вкладывай сущность одна "время - деньги - время". Но в основном все Ваши предложения касаются территории России. А вот что делать если я проживаю за территорией России и покупать интернет магазин с товарами советского производства просто смысла не имеет. Какие интересно товары будут интересны покупателям разных стран, а также как организуется доставка?
14/07/2002
Продавать интернет-магазин с товарами никто не собирается. Вы покупаете программу-базу и делаете симпотичный Вам дизайн. А заполняете магазин тем, что интересно продавать Вам и покупать Вашему потенциальному покупателю. А уж что это будет - должны решать ВЫ!
То есть из Ваших сообщений напрашивается вывод, что магазинчик открыть хотелось бы, но чем торговать не знаю и деньги вкладывать не хочу, а времени у меня и так нет. Странно тогда, зачем вообще весь сыр-бор.
Продавать интернет-магазин с товарами никто не собирается. Вы покупаете программу-базу и делаете симпотичный Вам дизайн. А заполняете магазин тем, что интересно продавать Вам и покупать Вашему потенциальному покупателю. А уж что это будет - должны решать ВЫ!
То есть из Ваших сообщений напрашивается вывод, что магазинчик открыть хотелось бы, но чем торговать не знаю и деньги вкладывать не хочу, а времени у меня и так нет. Странно тогда, зачем вообще весь сыр-бор.
15/07/2002
Инна! Точно по Вашему запросу есть уже созданный магазин с огромным ассортиментом высококачественных товаров ведущих мировых производителей,хозяин которого предлагает взаимовыгодное партнерство в его экплуатации. И не надо думать об ассортименте, придумывать сайт, если,конечно, у Вас цель доход, а не творчество.
Инна! Точно по Вашему запросу есть уже созданный магазин с огромным ассортиментом высококачественных товаров ведущих мировых производителей,хозяин которого предлагает взаимовыгодное партнерство в его экплуатации. И не надо думать об ассортименте, придумывать сайт, если,конечно, у Вас цель доход, а не творчество.
17/07/2002
Главное не в том как подешевле (или бесплатно) создать on-line магазин.
Как и в любом off-line бизнесе - вначале должна быть бизнес идея (лошадь должна стоять впереди телеги).
Т.е. найдите СПРОС и посмотрите КАК вы собираетесь его УДОВЛЕТВОРИТЬ. И какие РЕСУРСЫ (финансовые, людские)Вам нужны для успешного исполнения своего проекта.
Одним словом (как это не банально) нужен бизнес-план (хотя-бы вчерне, для себя).
Можно кое-что делать бесплатно. Но это будет не бизнес. (Спринтер должен полностью выложиться, чтобы обогнать других и победить. Но если он будет все время искать пути как бы выиграть, но не устать при этом - он уже проиграл).
Бизнес - привлекает очень многих талантливых, денежных и не очень людей.
Вы должны для себя представить, что Вы здесь один из десятков тысяч, которые хотят сделать такой бизнес и заработать.
Чем Вы лучше, сильнее их (знание, упорство, капитал, команда и т.д.)?
Вопрос финансирования проекта при этом - вторичен.
Я например мог бы предоставить первокласный хостинг, регистрацию собственного домена, программу по электронной коммерции (лицензионную), отлаженную систему платежей по кредитным карточкам (не WM - действительно это типа костыля при отсутствии полноценных финансовых инструментов), банковский счет.
При условии, что есть жизнеспособный и реальный бизнес-план и команда, которая четко себе представляет путь к успеху.
А начинать бизнес без инвестиций не получится. Хотя бы потому, что Ваше время потраченное на этот проект - это тоже инвестиции. Другое дело - достаточны ли они, чтобы обогнать своих конкурентов и обеспечить продажи.
Главное не в том как подешевле (или бесплатно) создать on-line магазин.
Как и в любом off-line бизнесе - вначале должна быть бизнес идея (лошадь должна стоять впереди телеги).
Т.е. найдите СПРОС и посмотрите КАК вы собираетесь его УДОВЛЕТВОРИТЬ. И какие РЕСУРСЫ (финансовые, людские)Вам нужны для успешного исполнения своего проекта.
Одним словом (как это не банально) нужен бизнес-план (хотя-бы вчерне, для себя).
Можно кое-что делать бесплатно. Но это будет не бизнес. (Спринтер должен полностью выложиться, чтобы обогнать других и победить. Но если он будет все время искать пути как бы выиграть, но не устать при этом - он уже проиграл).
Бизнес - привлекает очень многих талантливых, денежных и не очень людей.
Вы должны для себя представить, что Вы здесь один из десятков тысяч, которые хотят сделать такой бизнес и заработать.
Чем Вы лучше, сильнее их (знание, упорство, капитал, команда и т.д.)?
Вопрос финансирования проекта при этом - вторичен.
Я например мог бы предоставить первокласный хостинг, регистрацию собственного домена, программу по электронной коммерции (лицензионную), отлаженную систему платежей по кредитным карточкам (не WM - действительно это типа костыля при отсутствии полноценных финансовых инструментов), банковский счет.
При условии, что есть жизнеспособный и реальный бизнес-план и команда, которая четко себе представляет путь к успеху.
А начинать бизнес без инвестиций не получится. Хотя бы потому, что Ваше время потраченное на этот проект - это тоже инвестиции. Другое дело - достаточны ли они, чтобы обогнать своих конкурентов и обеспечить продажи.
17/07/2002
Несмотря на то, что в ОСГ я сам работал, их движок в технологическом плане - не всегда лучший выбор. Первая же версия, которая используется и в zdorovie имеет весьма ограниченные возможности.
Я бы оценил разработку "в ценах OSG" примерно в 1000 (ведь дизайн тоже делали они?).
Фотиния, поправите, если ошибаюсь?
Несмотря на то, что в ОСГ я сам работал, их движок в технологическом плане - не всегда лучший выбор. Первая же версия, которая используется и в zdorovie имеет весьма ограниченные возможности.
Я бы оценил разработку "в ценах OSG" примерно в 1000 (ведь дизайн тоже делали они?).
Фотиния, поправите, если ошибаюсь?
17/07/2002
Для "пробы пера", конечно, лучше, конечно, магазин арендовать. Если хотите, могу в конце недели выслать Вам сравнительную табличку арендуемых решений с ценами и возможностями. Кое-что можно будет и посмотреть в действии, в виде демо-версий.
Кстати, Фотиния, Вы знаете, что http://zdorovie.mags.ru не отвечает?
Для "пробы пера", конечно, лучше, конечно, магазин арендовать. Если хотите, могу в конце недели выслать Вам сравнительную табличку арендуемых решений с ценами и возможностями. Кое-что можно будет и посмотреть в действии, в виде демо-версий.
Кстати, Фотиния, Вы знаете, что http://zdorovie.mags.ru не отвечает?
17/07/2002
www.zdorovie.mags.ru открывается, без www - нет. Между тем, многие запоминают названия (особенно длинные) без префикса.
www.zdorovie.mags.ru открывается, без www - нет. Между тем, многие запоминают названия (особенно длинные) без префикса.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено