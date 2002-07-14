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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Хочу заниматься бизнесом в интернете, типа интернет-магазин и т.д., но везде требуются капиталловложения



Ссылка на сообщение Инна
14/07/2002

Большое Вам всем спасибо за сообщения, но как я погляжу -сколько людей столько и мнений по поводу открытия своего интернет-бизнеса. Вкладывай, не вкладывай сущность одна "время - деньги - время". Но в основном все Ваши предложения касаются территории России. А вот что делать если я проживаю за территорией России и покупать интернет магазин с товарами советского производства просто смысла не имеет. Какие интересно товары будут интересны покупателям разных стран, а также как организуется доставка?



Ссылка на сообщение Е_М
14/07/2002

"Какие интересно товары будут интересны покупателям разных стран..."





Эх, если бы знать прикуп...



Ссылка на сообщение Фотиния
14/07/2002

Продавать интернет-магазин с товарами никто не собирается. Вы покупаете программу-базу и делаете симпотичный Вам дизайн. А заполняете магазин тем, что интересно продавать Вам и покупать Вашему потенциальному покупателю. А уж что это будет - должны решать ВЫ!


То есть из Ваших сообщений напрашивается вывод, что магазинчик открыть хотелось бы, но чем торговать не знаю и деньги вкладывать не хочу, а времени у меня и так нет. Странно тогда, зачем вообще весь сыр-бор.



Ссылка на сообщение Марина
15/07/2002

Инна! Точно по Вашему запросу есть уже созданный магазин с огромным ассортиментом высококачественных товаров ведущих мировых производителей,хозяин которого предлагает взаимовыгодное партнерство в его экплуатации. И не надо думать об ассортименте, придумывать сайт, если,конечно, у Вас цель доход, а не творчество.



Ссылка на сообщение Andy
15/07/2002

Если цель - доход, то лежание на печи и впаривание всякой ерунды себе подобным не поможет. В таких системах не заработаешь как в МММ.



Ссылка на сообщение Andy
15/07/2002

Да, если надо действительно приумножить капитал, придется и об ассортименте подумать и о сайте. Если, конечно, у Вас цель доход, а не творчество :)



Ссылка на сообщение Nelly
16/07/2002

Я тоже интересуюсь интернет-бизнесом. И слышала от многих , что существует множество возможностей раскрутки сайта через интернет без денежных затрат. Так ли это ???



Ссылка на сообщение Bakhodir
17/07/2002

Главное не в том как подешевле (или бесплатно) создать on-line магазин.





Как и в любом off-line бизнесе - вначале должна быть бизнес идея (лошадь должна стоять впереди телеги).


Т.е. найдите СПРОС и посмотрите КАК вы собираетесь его УДОВЛЕТВОРИТЬ. И какие РЕСУРСЫ (финансовые, людские)Вам нужны для успешного исполнения своего проекта.


Одним словом (как это не банально) нужен бизнес-план (хотя-бы вчерне, для себя).





Можно кое-что делать бесплатно. Но это будет не бизнес. (Спринтер должен полностью выложиться, чтобы обогнать других и победить. Но если он будет все время искать пути как бы выиграть, но не устать при этом - он уже проиграл).





Бизнес - привлекает очень многих талантливых, денежных и не очень людей.





Вы должны для себя представить, что Вы здесь один из десятков тысяч, которые хотят сделать такой бизнес и заработать.





Чем Вы лучше, сильнее их (знание, упорство, капитал, команда и т.д.)?





Вопрос финансирования проекта при этом - вторичен.





Я например мог бы предоставить первокласный хостинг, регистрацию собственного домена, программу по электронной коммерции (лицензионную), отлаженную систему платежей по кредитным карточкам (не WM - действительно это типа костыля при отсутствии полноценных финансовых инструментов), банковский счет.





При условии, что есть жизнеспособный и реальный бизнес-план и команда, которая четко себе представляет путь к успеху.





А начинать бизнес без инвестиций не получится. Хотя бы потому, что Ваше время потраченное на этот проект - это тоже инвестиции. Другое дело - достаточны ли они, чтобы обогнать своих конкурентов и обеспечить продажи.



Ссылка на сообщение Сергей
17/07/2002

Марина, вопрос: и каков же наиболее эффективный способ вложения времени ?



Ссылка на сообщение Лена
17/07/2002

Фотиния, если не секрет - во сколько примерно Вам обошелся Ваш магазин? На сайте OSG цены приведены, но я никак не могу посчитать сколько же это будет стоить с учетом разработки дизайна и прочего...



Ссылка на сообщение Павел Коротов
17/07/2002

Несмотря на то, что в ОСГ я сам работал, их движок в технологическом плане - не всегда лучший выбор. Первая же версия, которая используется и в zdorovie имеет весьма ограниченные возможности.


Я бы оценил разработку "в ценах OSG" примерно в 1000 (ведь дизайн тоже делали они?).


Фотиния, поправите, если ошибаюсь?



Ссылка на сообщение Лена
17/07/2002

Павел, а что Вы можете посоветовать для "пробы пера" так сказать? В принципе внешне все смотрится неплохо, да и вполне удобно (по крайней мере для покупателя)



Ссылка на сообщение Павел Коротов
17/07/2002

Для "пробы пера", конечно, лучше, конечно, магазин арендовать. Если хотите, могу в конце недели выслать Вам сравнительную табличку арендуемых решений с ценами и возможностями. Кое-что можно будет и посмотреть в действии, в виде демо-версий.





Кстати, Фотиния, Вы знаете, что http://zdorovie.mags.ru не отвечает?



Ссылка на сообщение Е_М
17/07/2002

Сайт открывается хорошо. Был несколько раз.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
17/07/2002

www.zdorovie.mags.ru открывается, без www - нет. Между тем, многие запоминают названия (особенно длинные) без префикса.


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