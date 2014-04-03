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Хочу услышать отзывы о MANGO офисе



Ссылка на сообщение Текми Текми
03/04/2014

А кроме Манго- отзывы о других компаниях есть?



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
03/04/2014

Я работаю с МАНГО около полугода. 8-800 с переадресацией на мобильники. Качество ни разу не подводило, всё нравится.

Из минусов для меня лично то, что нет оплаты через QIWI (при этом есть оплата через ущербную WebMoney).

Так что смело могу рекомендовать.



Ссылка на сообщение Евгений Ульянов
23/11/2015

Мы давно с манго работаем, с нашей аппаратурой (Panasonic KX-TGP600) идет отлично, у нас небольшой колл-центр при интернет магазине. Вы не забывайте, если у вас SIP-аппаратура некачественная стоит, то никакой оператор не поможет. Мы Панасоником довольны, связь идеальная, никаких "провалов" в эфире нет. И оператор со своей задачей справляется на 5+ тоже.



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
23/11/2015

Anton Shishkin:

Я работаю с МАНГО около полугода. 8-800 с переадресацией на мобильники. Качество ни разу не подводило, всё нравится.


Прикольно, мой же отзыв :D

Полтора года спустя я так и продолжаю работать с Манго. Всё по-прежнему на высшем уровне, проблем не было ни разу за 2 года.

Anton Shishkin:

нет оплаты через QIWI


Уже есть оплата через всё на свете, так что минусов больше нет.



Ссылка на сообщение krasnaya mechta
24/11/2015

zadarma.com пробуйте
все тоже самое, только на порядок дешевле



Ссылка на сообщение MensHealth
3
05/09/2016

Нифига не работает ваш МАНГО - лажа полная , за что бабки вам платим ????



Ссылка на сообщение Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
05/09/2016

Уже много лет пользуемся Манго Офисом, проблем никаких. Берем у них московский номер и номер 800. Подключили SIP телефоны, все работает!



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
05/09/2016

MensHealth:

Нифига не работает ваш МАНГО - лажа полная , за что бабки вам платим ????


Владимир, по-моему кто-то с Манго ни разу в жизни не работал и слегка решил испортить воздух на фоне спада продаж и осеннего обострения, а так же кризиса среднего возраста)))

Anton Shishkin:

Полтора года спустя я так и продолжаю работать с Манго. Всё по-прежнему на высшем уровне, проблем не было ни разу за 2 года.


Опять хочу процитировать великого человека (скромный стал, чо уж там) и полностью с ним согласиться 8) :wink: :)



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
23/01/2017

Anton Shishkin:

Опять хочу процитировать великого человека


Продолжаю использовать Манго-Офис. Всё точно так же нравится. На 5+. Вторая связь - Задарма. Тоже нравится. Остальным компаниям - удачи схлопнуться :twisted:



Ссылка на сообщение Нина Жукова,
Вице-президент Уральский Фонд Развития Бизнеса
Yekaterinburg, Russia
06/06/2017

Константин Ляпин:

Интересует многоканальный телефон, кто пользуется. Насколько надежно, есть ли проблемы со слышимостью при переадресации на мобильные? Какие есть проблемы, а то думаю вот куда перекинуться.


Отвратительно! Просто отвратительно! Обслуживались в МАНГО ТЕЛЕКОМ более 4 лет. Сегодняшний день будет последним. с 2015 года не можем отключить не нужную нам услугу, писали заявление 3 раза! В итоге отключили спустя 2 года после первого заявления! Более того содрали с нас деньги за 30 дней после получения последнего заявления, якобы сроки рассмотрения у них такие. По телефону отфутболивают все время, вопросы можно решать только в личным менеджером, который постоянно занят, обещают перезвонить - не перезванивают неделями, несмотря на то, что звоню им каждый день. Это компания с сервисом НИЖЕ ПЛИНТУСА, доживаете последние дни на рынке.

Обновление:
На следующий день со мной связались специалисты из службы клиентского сервиса, принесли извинения и постарались исправить ситуацию. Компания, действительно контролирует ситуацию и старается совершенствовать сервис, а также ценит своих клиентов. Но все же было бы лучше, чтобы такие ситуации выявлялись и пресекались раньше, а не по факту появления негативных отзывов.



Ссылка на сообщение Anton Vy,
Коммерческий Директор LM
Москва, Россия
01/07/2017

После 10 лет пользования манго офисом хочу сказать, что больше никогда в этой компании обслуживаться не буду по следующим причинам:
1. На протяжении этих 10 лет они постоянно меняли тарифы, несмотря на то, что ты подключаешься по одному тарифу, они через год его убирают и делают другой на который принудительно переводят. А тарифы все дороже и дороже, совсем не выгодно становится. С номером уйти от них никуда нельзя.
2. Недавно случилась такая ситуация, что у нас не было возможности продлить номера из-за болезни, а человек на котором номер частное лицо. В итоге образовалась задолженность примерно 2 месяца, которую в конце второго месяца на 50% погасили и попросили службу поддержки пойти на встречу, продлить нам время для оплаты номеров.
В итоге все номера с нас сняли несмотря на то, что фактически задолженность на момент отключения составляла месяц!
Предложили их заново купить, московский номер за 2500 рублей!!!!
Когда позвонили оператору в финансовый отдел, она сказала, что ну и что, что вы отправляли сообщение в службу поддержки, у меня их 200. я не знаю какое ваше и поэтому ничего не знаю. Мы автоматически снимаем номера. Хотите опять, покупайте их заново!
НИКАКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ К КЛИЕНТАМ НЕТ У ЭТОЙ КОМПАНИИ, ОГРОМНЫЙ МИНУС И ОСАДОК!
Всем своим знакомым которым рекомендовал, отговорю от этой компании, чтоб ушли!
Да, уважаемые служба пиара Манго Офис! Может одни клиент для вас не так и важно, который обслуживался 10 лет, но такими действиями Вы теряете не одного клиента, а много...
Плюйте дальше на своих клиентов....



Ссылка на сообщение Anton Vy,
Коммерческий Директор LM
Москва, Россия
01/07/2017

Anton Shishkin:

Anton Shishkin:

Опять хочу процитировать великого человека


Продолжаю использовать Манго-Офис. Всё точно так же нравится. На 5+. Вторая связь - Задарма. Тоже нравится. Остальным компаниям - удачи схлопнуться :twisted:


С этим манго офис быстрее схлопнешься...
Связь дорогая, договор как дышло.... бросают с тарифа на тариф да еще и номера снимают через месяц...
Задарма и то лояльнее, после снятия номера один раз восстанавливали все бесплатно. Всегда идут на встречу, низкие тарифы, качество не хуже манго, а во многих моментах и лучше... Очень удобно когда едешь заграницу. Переадресация работает всегда и для смартфона нормальное приложение.


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