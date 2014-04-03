MensHealth:



Нифига не работает ваш МАНГО - лажа полная , за что бабки вам платим ????

Владимир, по-моему кто-то с Манго ни разу в жизни не работал и слегка решил испортить воздух на фоне спада продаж и осеннего обострения, а так же кризиса среднего возраста)))

Anton Shishkin:



Полтора года спустя я так и продолжаю работать с Манго. Всё по-прежнему на высшем уровне, проблем не было ни разу за 2 года.

Опять хочу процитировать великого человека (скромный стал, чо уж там) и полностью с ним согласиться