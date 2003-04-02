Черный Список- кто возьмется?
02/04/2003
Не понял - почему не работает? все работает. Я же сказал что готов написать систему - только обсудите ее в форуме, дополните мои рассуждения, и тогда по ТЗ я напишу программную составляющие.
Всех милости прошу в форум на archie.lgg.ru выскажете, что мол хочу еще такую и такую фишку.
За 2 месяца в форуме 1 сообщение.
Если какие то проблемы с сайтом - пишите сюда.
Не понял - почему не работает? все работает. Я же сказал что готов написать систему - только обсудите ее в форуме, дополните мои рассуждения, и тогда по ТЗ я напишу программную составляющие.
Всех милости прошу в форум на archie.lgg.ru выскажете, что мол хочу еще такую и такую фишку.
За 2 месяца в форуме 1 сообщение.
Если какие то проблемы с сайтом - пишите сюда.
03/04/2003
Готов предоставить свой сервер для вашего черного списка. Программное обеспечение есть. Вы только должны решить закрывать базу данных паролем или оставить открытой для всеобщего назидания. Вопрос в том как технически можно идентифицировать владельца магазина? А если шпион-покупатель зарегистрируется и подсмотрит БД? Поэтому, я считаю, что черный список нужен, но он должен быть открытым. Как были в коммунистическое время доски на которых писали: "Они позорят наш коллектив", а сейчас, например, "Их разыскивает милиция".
Лично я считаю, что такой список нужен. Сработает он или нет, покажет только время. А спорить можно до бесконечности. Интернет все выдержит
Готов предоставить свой сервер для вашего черного списка. Программное обеспечение есть. Вы только должны решить закрывать базу данных паролем или оставить открытой для всеобщего назидания. Вопрос в том как технически можно идентифицировать владельца магазина? А если шпион-покупатель зарегистрируется и подсмотрит БД? Поэтому, я считаю, что черный список нужен, но он должен быть открытым. Как были в коммунистическое время доски на которых писали: "Они позорят наш коллектив", а сейчас, например, "Их разыскивает милиция".
Лично я считаю, что такой список нужен. Сработает он или нет, покажет только время. А спорить можно до бесконечности. Интернет все выдержит
03/04/2003
Хранить такой список под видом "статистика продаж и отказов" вы можете, но только в закрытом виде, под грифом ДСП.
"Клеймим позором" были ТОЛЬКО в совке. Там и семейные проблемы профком решал. Ни в какой цивильной стране ОТКРЫТЫХ досок в помине быть не может. Потому что это - нарушение тайны частной жизни.
Так и тут. Если вы обнародуете о ком то сведения, тем более с негативным оттенком - он с вас денег по суду слупит немерянно. Это вам любой юр.грамотный юзер подтвердит.
Поэтому если уж кого и мучает ностальгия, что не успел стать сексотом КГБ, то заведите этот список, но держите при себе и никому не показываете. Да и просто обнародование самого факта, что в магазине ААА есть такой список, в который подшивают всех покупателей враз минимум уполовинит число покупателей.
В супермаркетах стоят видеокамеры слежения. Если не поставить плакатик-предупреждающие - то это уже слежка и наказуемо. Хотя дело происходит в ТВОЕМ магазине! (казалось бы - что хочу, то и делаю).
Поэтому вы должны как минимум предупреждать юзера о том, что вы собираете и храните его ЛИЧНЫЕ сведения (адрес, имя, координаты и все такое).
А в Штатах это вообще законодательно запрещено (сбор сведений). Придет в ваш магазин мериканец, засветится да и подаст на вас в свой американский суд. А тот - в интерпол. И вы еже "невыездной" :)
Ребята, послушайте совет, не будите лихо, пока оно тихо.
Хранить такой список под видом "статистика продаж и отказов" вы можете, но только в закрытом виде, под грифом ДСП.
"Клеймим позором" были ТОЛЬКО в совке. Там и семейные проблемы профком решал. Ни в какой цивильной стране ОТКРЫТЫХ досок в помине быть не может. Потому что это - нарушение тайны частной жизни.
Так и тут. Если вы обнародуете о ком то сведения, тем более с негативным оттенком - он с вас денег по суду слупит немерянно. Это вам любой юр.грамотный юзер подтвердит.
Поэтому если уж кого и мучает ностальгия, что не успел стать сексотом КГБ, то заведите этот список, но держите при себе и никому не показываете. Да и просто обнародование самого факта, что в магазине ААА есть такой список, в который подшивают всех покупателей враз минимум уполовинит число покупателей.
В супермаркетах стоят видеокамеры слежения. Если не поставить плакатик-предупреждающие - то это уже слежка и наказуемо. Хотя дело происходит в ТВОЕМ магазине! (казалось бы - что хочу, то и делаю).
Поэтому вы должны как минимум предупреждать юзера о том, что вы собираете и храните его ЛИЧНЫЕ сведения (адрес, имя, координаты и все такое).
А в Штатах это вообще законодательно запрещено (сбор сведений). Придет в ваш магазин мериканец, засветится да и подаст на вас в свой американский суд. А тот - в интерпол. И вы еже "невыездной" :)
Ребята, послушайте совет, не будите лихо, пока оно тихо.
03/04/2003
К сожалению, по закону о правах потребителей покупатель может отказаться от покупки (даже если он просто издевается над нами). В этом случае он должен оплатить стоимость доставки. Но поскольку в случае оплаты по доставке сделка еще не совершена, то стребовать с него что-то трудно. Приходится терпеть.
А идентифицировать лучше по номеру телефона. Он меняется реже, чем e-mail или IP
К сожалению, по закону о правах потребителей покупатель может отказаться от покупки (даже если он просто издевается над нами). В этом случае он должен оплатить стоимость доставки. Но поскольку в случае оплаты по доставке сделка еще не совершена, то стребовать с него что-то трудно. Приходится терпеть.
А идентифицировать лучше по номеру телефона. Он меняется реже, чем e-mail или IP
03/04/2003
Вот этим и надо ограничиться.
- вот с этого телефона мы не можем принять заказ (ввиду плохой связи).
- вот по этому адресу мы товар не доставляем (проезд плохой).
Все будут понимать, о чем речь, но в то же аремя к вам - почти нет претензий.
А если напишите - Тимошенко Константин такой негодяй, купил сканер и еще имеет наглость требовать документы, гарантии да еще что б работал, а живет он там-то и телефон такой то - все, кранты вашему магазину :)
Вот этим и надо ограничиться.
- вот с этого телефона мы не можем принять заказ (ввиду плохой связи).
- вот по этому адресу мы товар не доставляем (проезд плохой).
Все будут понимать, о чем речь, но в то же аремя к вам - почти нет претензий.
А если напишите - Тимошенко Константин такой негодяй, купил сканер и еще имеет наглость требовать документы, гарантии да еще что б работал, а живет он там-то и телефон такой то - все, кранты вашему магазину :)
03/04/2003
Как-то уж очень несправедливо получается! Покупателя нельзя ни фотографировать, ни заносить в базу данных, даже пальчиком погрозить нельзя. А продавца можно и нахер послать, и по судам затаскать, и морду ему набить.
Это мне напоминает совковую песню "Пред Родиной вечно в долгу".
Получается только продавец должен думать о последствиях, а покупатель не должен ли думать перед как нажать кнопку?
Я не продавец, я сисадмин, но мне действительно обидно за этих ребят, которые корячатся и днем и ночью, чтобы угодить клиентам! И еще на них все напасти в виде налоговой, ментов, пожарников, санстанции, братков и покупатели-кидалы тут как тут.
А как господин адвокат квалифицирует тот факт, что кидалы наносят продавцу и материальный и моральный ущерб?
Как-то уж очень несправедливо получается! Покупателя нельзя ни фотографировать, ни заносить в базу данных, даже пальчиком погрозить нельзя. А продавца можно и нахер послать, и по судам затаскать, и морду ему набить.
Это мне напоминает совковую песню "Пред Родиной вечно в долгу".
Получается только продавец должен думать о последствиях, а покупатель не должен ли думать перед как нажать кнопку?
Я не продавец, я сисадмин, но мне действительно обидно за этих ребят, которые корячатся и днем и ночью, чтобы угодить клиентам! И еще на них все напасти в виде налоговой, ментов, пожарников, санстанции, братков и покупатели-кидалы тут как тут.
А как господин адвокат квалифицирует тот факт, что кидалы наносят продавцу и материальный и моральный ущерб?
03/04/2003
У-у-у-у ты какой...
:) Админ, был такой мужик, звали его Адам Смит. Он говаривал - Капитализм, говорит, это когда булочник печет вкусные булки не потому, что он желает добра покупателям, а потому, что он желает добра себе.
Если непонятен тонкий английский юморЮ перевожу на русский. Либо ты печешь вкусные булки (производишь хорошие товары...), либо ты подыхаешь с голоду. Потому что если ты будешь печь плохие булки - их не будут покупать (а булки конкурентов - хорошие). И твоя судьба ну совершенно никого не волнует.
Этот ИМ возник не для того, что бы людям Щастье сделать. А для того, что заполучить денежки этих людей. Относительно честным способом - через прибыль за счет разницы цен (с производителем, создания доп. услуг и пр.). И это - нормально и законно. У него в учр. документах так и записано - "получение коммерческой прибыли" (как основа существования). И насильно его на рынке никто не держит.
Поэтому не надо нам сказок, про добрых волшебников, которые корячутся днем и ночью... Он корячится что бы денежки из меня выудить. Но
раз я им свои деньги не отдаю добровольно, значит плохо корячатся... Как то не артистично, не правдоподобно.
Магазин ПРЕДЛАГАЕТ, а покупатель ВЫБИРАЕТ. Это основа свободной торговки. Вот при карточно-распределительной системе никаких проблем в отношениях магазин-клиент нет. Но тогда и ИМ тоже нет. Положено 2 сидюка в год - получи. На одном гимн, на другом - тоже гимн.
Но люди не хотят так жить. Люди всегда хотят вибирать.
Поэтому право СВОБОДЫ ВЫБОРА (товара в том числе) - это святое. За это сражаются.
"Покупатель-кидала" - интересный термин :) Можно украсть в офф-лайновом магазине, но тогда это уголовка и вору грозят не черным списком. Можно взять товар в кредит и действительно кинуть. Но это тоже уголовка.
А вот "кинуть" интернет магазин нельзя в принципе. Тут дашь на дашь.
Поэтому термин кидалово со стороны клиента ну уж никак не пришить.
Можно вести речь лишь о моральных убытках продавца при "несостоявшейся сделке" и расходах но доставке.
Ну то, что клиент передумал - так это его святое право. Это даже обсуждать глупо. Издержки на холостяк закладываются в цену (у умных ИМ). Если же ИМ торговал НЕ существующим у него товаров, а рассчитывал по получению заказа этот товар купить и тут же перепродать с выгодой. Так это не торговля, а ловля лохов. И обвинять лоха в том, что он "сорвался", а ИМ от своей "оборотистости" пострадал, просто неприлично.
И в конце концов, г-н Админ. Мы о ком ведем речь? о нормальных ИМ, которые от отказа макс. что теряют, так это копеечные транспортные издержки. Или об ушлых ребятишках которые пытаются заниматься интернет-фарцой. Причем не в услових дефицита, а в условиях товарного насыщения. Это само по себе уже смешно. Единственное, на чем они играют - это на неосведомленности клиента о ценах. Но на то он интерент, что бы получать информацию.
Любой человек из нормального бизнеса вам скажет, что до контракта доходит едва ли 5-10% всех встречь, переговоров, коммерческих предложений и запросов. А остальных 95% - в черный список? А кому от этого хуже будет?
А клиентов, которых эти ИМ динамят и кидают со "сбоями" вам не жалко? А они ведь деньги платят.
Почитайте мой постинг про мегашоп и битый сканер. Вместо "приятно" я поимел геморрой (правда легкий). Но я потратил пол-дня, кучу нервов, определенные материальные убытки (на автомобиле на другой конец москвы и обратно) и пр.
Как Вы думаете, г-н Админ, эти козлы из Мегашопа, которые корячатся днем и ночью, что бы угодить клиенту, компенсируют мне мои моральные и материальные затраты? Или занесут меня в свой "черный список", что б не вякал?
У-у-у-у ты какой...
:) Админ, был такой мужик, звали его Адам Смит. Он говаривал - Капитализм, говорит, это когда булочник печет вкусные булки не потому, что он желает добра покупателям, а потому, что он желает добра себе.
Если непонятен тонкий английский юморЮ перевожу на русский. Либо ты печешь вкусные булки (производишь хорошие товары...), либо ты подыхаешь с голоду. Потому что если ты будешь печь плохие булки - их не будут покупать (а булки конкурентов - хорошие). И твоя судьба ну совершенно никого не волнует.
Этот ИМ возник не для того, что бы людям Щастье сделать. А для того, что заполучить денежки этих людей. Относительно честным способом - через прибыль за счет разницы цен (с производителем, создания доп. услуг и пр.). И это - нормально и законно. У него в учр. документах так и записано - "получение коммерческой прибыли" (как основа существования). И насильно его на рынке никто не держит.
Поэтому не надо нам сказок, про добрых волшебников, которые корячутся днем и ночью... Он корячится что бы денежки из меня выудить. Но
раз я им свои деньги не отдаю добровольно, значит плохо корячатся... Как то не артистично, не правдоподобно.
Магазин ПРЕДЛАГАЕТ, а покупатель ВЫБИРАЕТ. Это основа свободной торговки. Вот при карточно-распределительной системе никаких проблем в отношениях магазин-клиент нет. Но тогда и ИМ тоже нет. Положено 2 сидюка в год - получи. На одном гимн, на другом - тоже гимн.
Но люди не хотят так жить. Люди всегда хотят вибирать.
Поэтому право СВОБОДЫ ВЫБОРА (товара в том числе) - это святое. За это сражаются.
"Покупатель-кидала" - интересный термин :) Можно украсть в офф-лайновом магазине, но тогда это уголовка и вору грозят не черным списком. Можно взять товар в кредит и действительно кинуть. Но это тоже уголовка.
А вот "кинуть" интернет магазин нельзя в принципе. Тут дашь на дашь.
Поэтому термин кидалово со стороны клиента ну уж никак не пришить.
Можно вести речь лишь о моральных убытках продавца при "несостоявшейся сделке" и расходах но доставке.
Ну то, что клиент передумал - так это его святое право. Это даже обсуждать глупо. Издержки на холостяк закладываются в цену (у умных ИМ). Если же ИМ торговал НЕ существующим у него товаров, а рассчитывал по получению заказа этот товар купить и тут же перепродать с выгодой. Так это не торговля, а ловля лохов. И обвинять лоха в том, что он "сорвался", а ИМ от своей "оборотистости" пострадал, просто неприлично.
И в конце концов, г-н Админ. Мы о ком ведем речь? о нормальных ИМ, которые от отказа макс. что теряют, так это копеечные транспортные издержки. Или об ушлых ребятишках которые пытаются заниматься интернет-фарцой. Причем не в услових дефицита, а в условиях товарного насыщения. Это само по себе уже смешно. Единственное, на чем они играют - это на неосведомленности клиента о ценах. Но на то он интерент, что бы получать информацию.
Любой человек из нормального бизнеса вам скажет, что до контракта доходит едва ли 5-10% всех встречь, переговоров, коммерческих предложений и запросов. А остальных 95% - в черный список? А кому от этого хуже будет?
А клиентов, которых эти ИМ динамят и кидают со "сбоями" вам не жалко? А они ведь деньги платят.
Почитайте мой постинг про мегашоп и битый сканер. Вместо "приятно" я поимел геморрой (правда легкий). Но я потратил пол-дня, кучу нервов, определенные материальные убытки (на автомобиле на другой конец москвы и обратно) и пр.
Как Вы думаете, г-н Админ, эти козлы из Мегашопа, которые корячатся днем и ночью, что бы угодить клиенту, компенсируют мне мои моральные и материальные затраты? Или занесут меня в свой "черный список", что б не вякал?
05/04/2003
Добрый день!
Я, адвокат Павел Астахов. Представляю интересы "Мегашоп".
Уважаемый господин Константин Тимошенко, мои клиенты, которых Вы публично оскорбили, назвав "козлами", намерены предъявить Вам иск в суде.
Поэтому прошу Вас здесь же в форуме, опубликовать свои данные, чтобы мы могли завести дело. Что от Вас требуется, надеюсь, Вы знаете. Так как я понял по вашим высказываниям в форуме, Вы достаточно ясно представляете себе дальнейшую судебную процедуру.
С уважением, Павел Астахов.
Добрый день!
Я, адвокат Павел Астахов. Представляю интересы "Мегашоп".
Уважаемый господин Константин Тимошенко, мои клиенты, которых Вы публично оскорбили, назвав "козлами", намерены предъявить Вам иск в суде.
Поэтому прошу Вас здесь же в форуме, опубликовать свои данные, чтобы мы могли завести дело. Что от Вас требуется, надеюсь, Вы знаете. Так как я понял по вашим высказываниям в форуме, Вы достаточно ясно представляете себе дальнейшую судебную процедуру.
С уважением, Павел Астахов.
05/04/2003
Э, батенька, вы такой же адвокат, как я губернатор острова Борнео.
Раскатываю вас (лично) по пунктам.
1) Оскорбления (типа "козел, негодяй, вор, подлец, мошенник и т.д.) действуют исключительно с опоминанием оскорбляемого. Например, "в этой комнате все козлы" - это не оскобление. А Иванов - вы козел - ну худо-бедно может потянуть, и то по формальным признакам. (Иванов все же не козел, а человек).
Поэтому давайте поименный список "ваших клиентов", я поставлю галочки напротив тех фамилий, кого я считаю козлом, а кого нет. Вот к водителю доставки - у меня никаких претензий нет. Парень отзвонился и привез у оговоренное время.
Кстати, вы, г-н адвокат, считаете, что в Мегашопе все белые и пушистые, а козлов там совсем нет? :)
Так я дополню список претензий. Я заказывал вообще-то трубку цвета "шампань" из их каталога. А ПОСЛЕ оплаты "внезапно" выяснилось, что такой трубки у них нет, но есть иссиня-черная. Но согласился на замену (хотя тем самым я понес определенный моральный ущерб - разрушилась цветовая композиция в квартире). Но у них и цена разная (черная дешевле)! Так пришлось специально напоминать об этом! А то ребятишки как то об этом мило "забыли".
2) Странно, что "ваши клиенты" не передали вам моих данных. При заполнении заказа я их туда напихал больше, чем в анкету при выезде за границу. Включая ИНН, расчетные счета и адреса/телефоны.
Или тебя твои клиенты совсем не уважают?.
3) Странно, что сам адвокат не оставил никаких данных о себе. Паренек требует сатисфакции и убегает в сараях.
4) Для сведений адвокатов "типа магазинов": ДЕЛО заводит СУД, а не "мы". Вы конечно тоже можете завести, но если об этом узнаю, сразу впаяю вам иск по части "несанкционированной слежки и сбора сведений о частном лице с целью организации похищения или убийства..." "Неприязьнь" налицо. :) То-то повеселимся, да?
5) Дальнейшую процедуру я представляю себе лучше вас, судя по вашим ляпам. Так что не будите лихо, пока оно тихо.
6) Граждане, кроме менеджеров, у Мегашопа еще адвокат никудышний :( Ребята, гоните его взашей. Он когда учился, рефераты не сам писал, а воровал из интернета. Этот вас еще подставит. Он даже собственное имя не может без ошибки написать. (Или оно именно такое, редкое? Тогда извините).
Ну а если серьезно, Пьвел. Если ты боишься, что я в твой магазин приду, наберу всего, а выкупать не стану, и ты хочешь заранее внести меня в свой "черный список", то успокойся и не волнуйся.
Я крупный покупатель и покупаю только по безналу. Оплата "курьеру наличными при встрече" я не практикую. Т.ч. куй свои копейки спокойно и улучшай свой сервис. Тогда тебя никто козлом обзывать не будет.
Э, батенька, вы такой же адвокат, как я губернатор острова Борнео.
Раскатываю вас (лично) по пунктам.
1) Оскорбления (типа "козел, негодяй, вор, подлец, мошенник и т.д.) действуют исключительно с опоминанием оскорбляемого. Например, "в этой комнате все козлы" - это не оскобление. А Иванов - вы козел - ну худо-бедно может потянуть, и то по формальным признакам. (Иванов все же не козел, а человек).
Поэтому давайте поименный список "ваших клиентов", я поставлю галочки напротив тех фамилий, кого я считаю козлом, а кого нет. Вот к водителю доставки - у меня никаких претензий нет. Парень отзвонился и привез у оговоренное время.
Кстати, вы, г-н адвокат, считаете, что в Мегашопе все белые и пушистые, а козлов там совсем нет? :)
Так я дополню список претензий. Я заказывал вообще-то трубку цвета "шампань" из их каталога. А ПОСЛЕ оплаты "внезапно" выяснилось, что такой трубки у них нет, но есть иссиня-черная. Но согласился на замену (хотя тем самым я понес определенный моральный ущерб - разрушилась цветовая композиция в квартире). Но у них и цена разная (черная дешевле)! Так пришлось специально напоминать об этом! А то ребятишки как то об этом мило "забыли".
2) Странно, что "ваши клиенты" не передали вам моих данных. При заполнении заказа я их туда напихал больше, чем в анкету при выезде за границу. Включая ИНН, расчетные счета и адреса/телефоны.
Или тебя твои клиенты совсем не уважают?.
3) Странно, что сам адвокат не оставил никаких данных о себе. Паренек требует сатисфакции и убегает в сараях.
4) Для сведений адвокатов "типа магазинов": ДЕЛО заводит СУД, а не "мы". Вы конечно тоже можете завести, но если об этом узнаю, сразу впаяю вам иск по части "несанкционированной слежки и сбора сведений о частном лице с целью организации похищения или убийства..." "Неприязьнь" налицо. :) То-то повеселимся, да?
5) Дальнейшую процедуру я представляю себе лучше вас, судя по вашим ляпам. Так что не будите лихо, пока оно тихо.
6) Граждане, кроме менеджеров, у Мегашопа еще адвокат никудышний :( Ребята, гоните его взашей. Он когда учился, рефераты не сам писал, а воровал из интернета. Этот вас еще подставит. Он даже собственное имя не может без ошибки написать. (Или оно именно такое, редкое? Тогда извините).
Ну а если серьезно, Пьвел. Если ты боишься, что я в твой магазин приду, наберу всего, а выкупать не стану, и ты хочешь заранее внести меня в свой "черный список", то успокойся и не волнуйся.
Я крупный покупатель и покупаю только по безналу. Оплата "курьеру наличными при встрече" я не практикую. Т.ч. куй свои копейки спокойно и улучшай свой сервис. Тогда тебя никто козлом обзывать не будет.
05/04/2003
С мегашопом не только у Константина были проблемы, просто на мой взгляд они зазнались. Я в свое время тоже там пытался купить мелочевку, заказал, прождал 1 неделю, позвонили сказали что ни такого цвета, ни вцелом такого плеера у них нет. Вот блин, чего неделю было ждать, незнаю, лучше пошел бы на гарбушку и там купил.
С мегашопом не только у Константина были проблемы, просто на мой взгляд они зазнались. Я в свое время тоже там пытался купить мелочевку, заказал, прождал 1 неделю, позвонили сказали что ни такого цвета, ни вцелом такого плеера у них нет. Вот блин, чего неделю было ждать, незнаю, лучше пошел бы на гарбушку и там купил.
08/04/2003
Короче.
Скрипт базы данных готов к работе и находится по адресу:http://1bazar.com/sp/
В окне надо нажать "Черный список".
Для того чтобы записать информацию надо набрать адрес: http://1bazar.com/sp/admin.phpи в окне авторизации набрать, там где имя - buyer,
там где пароль - kidala
Затем в новом окне выбрать добавление информации.
Туда же можно писать и хулы и похвалы.
Короче.
Скрипт базы данных готов к работе и находится по адресу:http://1bazar.com/sp/
В окне надо нажать "Черный список".
Для того чтобы записать информацию надо набрать адрес: http://1bazar.com/sp/admin.phpи в окне авторизации набрать, там где имя - buyer,
там где пароль - kidala
Затем в новом окне выбрать добавление информации.
Туда же можно писать и хулы и похвалы.
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