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Черный Список- кто возьмется?



Ссылка на сообщение Дмитрий
19/01/2003

2 Валентин ...



Нажеюсь, у вас хватит ресурсов для осуществления проекта. Буду рад стать участником - наполнителем :)



Ссылка на сообщение Andre
19/01/2003

Лед тронулся :)

Ждем ссылочку.



Ссылка на сообщение Владимир
19/01/2003

Прям со всей страны соберутся и будут пинать Админа.



Ссылка на сообщение Vladimir
19/01/2003

Проблема актуальна. Но были случаи когда клиент получает сообщение о подтверждении заказа, то иногда приходят ответы, что либо не заказывал, либо отказ, либо чья-то шутка.

Этих можно заносить в так называемый серый список, а конкретных отказников сразу в черный, но действительно не засвечивать, ведь информация нужна нам ,а не им. И неважно сколько раз он отказался, но это количество отказов, надо для нас же указывать. А уж конкретный магазин сам решает рисковать ему с этим клиентом или нет. А уж злостным сразу отлуп пока не заплатит, в том числе и за моральный ущерб. Не знаю как у кого, у меня была ситуация: Заказала, сама позвонила, все подтвердила. Отправили , через три месяца

вернулась дорогая посылка. За истечением срока хранения. Шлю на мыло: какие проблемы? - Дорого. Ну так откажись хотя бы у себя на почте. Что бы не валялась она на вашей почте.

Еще думаю, что данный проект должен быть максимально некомерческим. Что бы не было злоупотреблений. Все просчитать. И этой сметы придерживаться.



Ссылка на сообщение Покупатель
21/01/2003

А как на счет создания списка неблагонадежных интернет-магазинов? Поместить закрытую инфу в онлайн и брать деньги за просмотр с клиентов... Клиентов-то больше чем владельцев магазинов...

Я бы 3-4 назвал бы с пдтверждением.



Ссылка на сообщение Andre
21/01/2003

А такой инфы, открытой, в рунете пруд пруди, и кто только их (и-магазины) не пинает, каждый ресурс и ресурсик считает своим долгом отметиться. См рикн.ру и другие. Просто если у магазина есть хоть какие-то обороты, то и недовольные рано или поздно появятся, ничего тут не поделаешь, правда, в основном это принципиально-больные люди, нормальным всегда можно объяснить, в чем трабла и предложить варианты ее решения.



Ссылка на сообщение Валентин
06/02/2003

Добрый день.



Прежде всего хочу извиниться. Произошол форс-мажор по причине которого я отсуствовал две недели - апендицит, больница, операция. Соотвественно разработка остановилась. (кстати говоря, пришлось отказаться от пары заказов в инет-мегезинах - пища для размышлений).

Сейчас я вернулся к привычной жизни и к разработке проекта. На днях приглашу всех заинтересованных на место разработки.

С уважением, Валентин Архонтов.



Ссылка на сообщение Евгений
06/02/2003

Вообще-то клиент имеет право отказаться от покупки в любой момент. В больших ИМ типа m-video, dostavka это прямо указывается.



Ссылка на сообщение Евгений
06/02/2003

Есть другая идея - сделать единую базу данных пользователей. Хорошо всем - у магазина есть юзвери, юзверям не надо регистрироваться тысячу раз + ведется глобальная статистика. + эта услуга может быть платной как для магазинов так и для пользователей.

делается элементарно, но желательно на отдельном компьютере.



Ссылка на сообщение Andre
06/02/2003

Евгений, у многих и-магазинов клиентская база-это единственный капитал, так как брэндом занимаются очень немногие, и никто никогда никому не отдаст добросовестных покупателей. Вот покупателей -кидальщиков пожалуйста.

Речь идет не о форс-мажорных причинах неполучения заказа, ну всякое бывает, а об умышленном действии, неважно из-за чего- из злости к е-коммерсантам, недомыслию, несерьезности и тп.



Ссылка на сообщение Фотиния
06/02/2003

А вот немного не в тему:

если заказ привезен, обсужден до того с покупателем по телефону, а он отказывается. Берете ли вы за доставку (как бы неустойку). Ведь бывают просто комические до трагизма (или наоборот) случаи. Вот. если не возражаете свежий пример:

Заказали у нас ионизатор-глобус звездного (!) неба. Привозим, достаем из коробки. Покупатель недоуменно:"А где земля? Нам нужна земля." ОК. У нас с собой было (с). Приносим глобус обычный: "Вот вам земля". "Ой! а тут иголочки! Ребенок может уколоться!" Вот такие клиены.



Ссылка на сообщение Andre
06/02/2003

Ессессно :), А как иначе? Хотя бывали и случаи, когда после подтверждения заказа клиент просто не открывал дверь и кричал "Уходитя, Уходдитяяя!" Тут уж за доставку не получишь :(



Ссылка на сообщение Фотиния
06/02/2003

блин! а хорошее слово получилось: "клиены".



Ссылка на сообщение Николай
15/02/2003

Действительно идея одна из гениальнийших на этом сайте! Моё уважение и почтение автору. Мы тоже обязуемся не разглошать инфу, но доступ в базу можно сделать, только участникам, а мы владельцы ИМ ещё раз повторно обязуемся не разглошать и не использовать инфу для других нужд. Даже письменно по почте, переслать что-то наподобии расписки (надо в понедельник юриста своего дёрнуть ипосоветоваться) Это же нам всем будет удобно. Можно так же создать базу "V.I.P." клиентов всем будет хорошо приходит человек а его уже знаешь как честного платёжеспособного и так далее к нему изначально ещё более доверительное отношение ему приятно следовательно он постояный клиент.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
15/02/2003

ХА! Во дают, неужели Вы думаете, что это нельзя будет обойти???



Ну допустим, что человек зарегистрировался в магазине, сделал заказ, а потом по доставке ОТКАЗАЛСЯ.... что? в черный список его??? НЕТ, правильно!



А если отказался дважды, трижды?



Лично я таким спискам доверять не смогу, я же не уверен в том, что МАГАЗИН НЕ БЫЛ виноват в том, что клиент отказался...



Далее, кто мешает человеку зарегистрироваться на вымышленное имя? Вы частенько у клиентов паспорт спрашиваете??



Понимаю, что для сотовых компаний - это проблема вместо комиссионных отчислений одни убытки, но для остальных-то как???


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