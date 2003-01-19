Черный Список- кто возьмется?
19/01/2003
2 Валентин ...
Нажеюсь, у вас хватит ресурсов для осуществления проекта. Буду рад стать участником - наполнителем :)
2 Валентин ...
Нажеюсь, у вас хватит ресурсов для осуществления проекта. Буду рад стать участником - наполнителем :)
19/01/2003
Проблема актуальна. Но были случаи когда клиент получает сообщение о подтверждении заказа, то иногда приходят ответы, что либо не заказывал, либо отказ, либо чья-то шутка.
Этих можно заносить в так называемый серый список, а конкретных отказников сразу в черный, но действительно не засвечивать, ведь информация нужна нам ,а не им. И неважно сколько раз он отказался, но это количество отказов, надо для нас же указывать. А уж конкретный магазин сам решает рисковать ему с этим клиентом или нет. А уж злостным сразу отлуп пока не заплатит, в том числе и за моральный ущерб. Не знаю как у кого, у меня была ситуация: Заказала, сама позвонила, все подтвердила. Отправили , через три месяца
вернулась дорогая посылка. За истечением срока хранения. Шлю на мыло: какие проблемы? - Дорого. Ну так откажись хотя бы у себя на почте. Что бы не валялась она на вашей почте.
Еще думаю, что данный проект должен быть максимально некомерческим. Что бы не было злоупотреблений. Все просчитать. И этой сметы придерживаться.
Проблема актуальна. Но были случаи когда клиент получает сообщение о подтверждении заказа, то иногда приходят ответы, что либо не заказывал, либо отказ, либо чья-то шутка.
Этих можно заносить в так называемый серый список, а конкретных отказников сразу в черный, но действительно не засвечивать, ведь информация нужна нам ,а не им. И неважно сколько раз он отказался, но это количество отказов, надо для нас же указывать. А уж конкретный магазин сам решает рисковать ему с этим клиентом или нет. А уж злостным сразу отлуп пока не заплатит, в том числе и за моральный ущерб. Не знаю как у кого, у меня была ситуация: Заказала, сама позвонила, все подтвердила. Отправили , через три месяца
вернулась дорогая посылка. За истечением срока хранения. Шлю на мыло: какие проблемы? - Дорого. Ну так откажись хотя бы у себя на почте. Что бы не валялась она на вашей почте.
Еще думаю, что данный проект должен быть максимально некомерческим. Что бы не было злоупотреблений. Все просчитать. И этой сметы придерживаться.
21/01/2003
А такой инфы, открытой, в рунете пруд пруди, и кто только их (и-магазины) не пинает, каждый ресурс и ресурсик считает своим долгом отметиться. См рикн.ру и другие. Просто если у магазина есть хоть какие-то обороты, то и недовольные рано или поздно появятся, ничего тут не поделаешь, правда, в основном это принципиально-больные люди, нормальным всегда можно объяснить, в чем трабла и предложить варианты ее решения.
А такой инфы, открытой, в рунете пруд пруди, и кто только их (и-магазины) не пинает, каждый ресурс и ресурсик считает своим долгом отметиться. См рикн.ру и другие. Просто если у магазина есть хоть какие-то обороты, то и недовольные рано или поздно появятся, ничего тут не поделаешь, правда, в основном это принципиально-больные люди, нормальным всегда можно объяснить, в чем трабла и предложить варианты ее решения.
06/02/2003
Добрый день.
Прежде всего хочу извиниться. Произошол форс-мажор по причине которого я отсуствовал две недели - апендицит, больница, операция. Соотвественно разработка остановилась. (кстати говоря, пришлось отказаться от пары заказов в инет-мегезинах - пища для размышлений).
Сейчас я вернулся к привычной жизни и к разработке проекта. На днях приглашу всех заинтересованных на место разработки.
С уважением, Валентин Архонтов.
Добрый день.
Прежде всего хочу извиниться. Произошол форс-мажор по причине которого я отсуствовал две недели - апендицит, больница, операция. Соотвественно разработка остановилась. (кстати говоря, пришлось отказаться от пары заказов в инет-мегезинах - пища для размышлений).
Сейчас я вернулся к привычной жизни и к разработке проекта. На днях приглашу всех заинтересованных на место разработки.
С уважением, Валентин Архонтов.
06/02/2003
Есть другая идея - сделать единую базу данных пользователей. Хорошо всем - у магазина есть юзвери, юзверям не надо регистрироваться тысячу раз + ведется глобальная статистика. + эта услуга может быть платной как для магазинов так и для пользователей.
делается элементарно, но желательно на отдельном компьютере.
Есть другая идея - сделать единую базу данных пользователей. Хорошо всем - у магазина есть юзвери, юзверям не надо регистрироваться тысячу раз + ведется глобальная статистика. + эта услуга может быть платной как для магазинов так и для пользователей.
делается элементарно, но желательно на отдельном компьютере.
06/02/2003
Евгений, у многих и-магазинов клиентская база-это единственный капитал, так как брэндом занимаются очень немногие, и никто никогда никому не отдаст добросовестных покупателей. Вот покупателей -кидальщиков пожалуйста.
Речь идет не о форс-мажорных причинах неполучения заказа, ну всякое бывает, а об умышленном действии, неважно из-за чего- из злости к е-коммерсантам, недомыслию, несерьезности и тп.
Евгений, у многих и-магазинов клиентская база-это единственный капитал, так как брэндом занимаются очень немногие, и никто никогда никому не отдаст добросовестных покупателей. Вот покупателей -кидальщиков пожалуйста.
Речь идет не о форс-мажорных причинах неполучения заказа, ну всякое бывает, а об умышленном действии, неважно из-за чего- из злости к е-коммерсантам, недомыслию, несерьезности и тп.
06/02/2003
А вот немного не в тему:
если заказ привезен, обсужден до того с покупателем по телефону, а он отказывается. Берете ли вы за доставку (как бы неустойку). Ведь бывают просто комические до трагизма (или наоборот) случаи. Вот. если не возражаете свежий пример:
Заказали у нас ионизатор-глобус звездного (!) неба. Привозим, достаем из коробки. Покупатель недоуменно:"А где земля? Нам нужна земля." ОК. У нас с собой было (с). Приносим глобус обычный: "Вот вам земля". "Ой! а тут иголочки! Ребенок может уколоться!" Вот такие клиены.
А вот немного не в тему:
если заказ привезен, обсужден до того с покупателем по телефону, а он отказывается. Берете ли вы за доставку (как бы неустойку). Ведь бывают просто комические до трагизма (или наоборот) случаи. Вот. если не возражаете свежий пример:
Заказали у нас ионизатор-глобус звездного (!) неба. Привозим, достаем из коробки. Покупатель недоуменно:"А где земля? Нам нужна земля." ОК. У нас с собой было (с). Приносим глобус обычный: "Вот вам земля". "Ой! а тут иголочки! Ребенок может уколоться!" Вот такие клиены.
15/02/2003
Действительно идея одна из гениальнийших на этом сайте! Моё уважение и почтение автору. Мы тоже обязуемся не разглошать инфу, но доступ в базу можно сделать, только участникам, а мы владельцы ИМ ещё раз повторно обязуемся не разглошать и не использовать инфу для других нужд. Даже письменно по почте, переслать что-то наподобии расписки (надо в понедельник юриста своего дёрнуть ипосоветоваться) Это же нам всем будет удобно. Можно так же создать базу "V.I.P." клиентов всем будет хорошо приходит человек а его уже знаешь как честного платёжеспособного и так далее к нему изначально ещё более доверительное отношение ему приятно следовательно он постояный клиент.
Действительно идея одна из гениальнийших на этом сайте! Моё уважение и почтение автору. Мы тоже обязуемся не разглошать инфу, но доступ в базу можно сделать, только участникам, а мы владельцы ИМ ещё раз повторно обязуемся не разглошать и не использовать инфу для других нужд. Даже письменно по почте, переслать что-то наподобии расписки (надо в понедельник юриста своего дёрнуть ипосоветоваться) Это же нам всем будет удобно. Можно так же создать базу "V.I.P." клиентов всем будет хорошо приходит человек а его уже знаешь как честного платёжеспособного и так далее к нему изначально ещё более доверительное отношение ему приятно следовательно он постояный клиент.
15/02/2003
ХА! Во дают, неужели Вы думаете, что это нельзя будет обойти???
Ну допустим, что человек зарегистрировался в магазине, сделал заказ, а потом по доставке ОТКАЗАЛСЯ.... что? в черный список его??? НЕТ, правильно!
А если отказался дважды, трижды?
Лично я таким спискам доверять не смогу, я же не уверен в том, что МАГАЗИН НЕ БЫЛ виноват в том, что клиент отказался...
Далее, кто мешает человеку зарегистрироваться на вымышленное имя? Вы частенько у клиентов паспорт спрашиваете??
Понимаю, что для сотовых компаний - это проблема вместо комиссионных отчислений одни убытки, но для остальных-то как???
ХА! Во дают, неужели Вы думаете, что это нельзя будет обойти???
Ну допустим, что человек зарегистрировался в магазине, сделал заказ, а потом по доставке ОТКАЗАЛСЯ.... что? в черный список его??? НЕТ, правильно!
А если отказался дважды, трижды?
Лично я таким спискам доверять не смогу, я же не уверен в том, что МАГАЗИН НЕ БЫЛ виноват в том, что клиент отказался...
Далее, кто мешает человеку зарегистрироваться на вымышленное имя? Вы частенько у клиентов паспорт спрашиваете??
Понимаю, что для сотовых компаний - это проблема вместо комиссионных отчислений одни убытки, но для остальных-то как???
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