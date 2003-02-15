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Черный Список- кто возьмется?



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
15/02/2003

интересная мысля создать базу данных "клиентов" с контрольными закупками ;))



Их все равно не избежать, но зато можно будет хорошо подготовиться!



Ссылка на сообщение Andre
15/02/2003

Николай, единственно что можно вообще не включать в базу (и что может принести "клиентам" какие-то неудобства- это e-mail, к тому же его легко сменить. Все остальное- адрес, фио, и даже только фио и город+индекс например позволяют легко идентифицировать лже-клиента.

Остальная информация собственно для целей списка и не нужна. Кроме того отсутсвие e-mail помешает лже-клиентам объединиться для решения глобальных черных дел (напр. бить Админа :))



Ссылка на сообщение Виртуров
15/02/2003

Было бы неплохо также завести черные списки компаний, прибегающих к услугам спамеров. Иметь дело с ними опасно, так как они финансово-несостоятельны (нет денег на цивилизованную рекламу). Отмазки не принимать - пусть знают, что вляпываются в дерьмо.



Ссылка на сообщение Alex
15/02/2003

У меня на сайте уже давно ведется черный список(разных фирм), но так как последнее время очень занят, то нет времени пополнять его самому. Если черный список действительно кому-то нужен, могу написать специальный скрипт(бесплатно), чтобы эту базу могли поплонять другие. Пишите если интересно.



Ссылка на сообщение Виртуров
15/02/2003

Да, посмотрел и даже ссылку на Ваш раздел в форуме проставил. :)



-------

Пополнение черного списка кидал. Матерых, высокопрофессиональных, а потому опасных:

<a>Черный список сайтов, которым не стоит доверять</a>

Мошенничество превращается в индустрию! Имейте это ввиду. Многие приходят в инет именно с целью кидать - так как здесь трудно набить морду или найти иную управу.

------



Скрипт нужен, я еще год назад начал собирать спамеров, но без автоматизации дело загнулось :( Кое-какие записи сохранились... Пишите на мыло.



Что касается клиентов, которые не хотят платить... Может, это дети балуются?

Я не думаю, что психические расстройства такого рода распространены. Или злые шутки? Вот добавили адрес в блэклист, а человек не сном не духом, об этом не знает... Потом захочет реально купить - и его "обрадуют"...



Ссылка на сообщение Alex
16/02/2003

В общем если нужно скрипт с меня, можно так же ограничить доступ к некоторым разделам, скажем специально для интернет магазинов. Если найду поддержку в плане информационного пополения, могу организовать такой сервис.



Ссылка на сообщение Andre
16/02/2003

Хотелось бы всеж чтобы этим занялся на коммерческой основе разработкой-продвижением профи-энтузиаст (или коллектив).

Иначе идея загубится.

Я думаю, 20-30 в месяц с магазина вполне реальная цена для начала.



Ссылка на сообщение Валентин
19/02/2003

Всех заинтересованных приглашаю на сайт archie.lgg.ru



Ссылка на сообщение euhenio
19/02/2003

А чем адрес доставки хуже имени "плохого" заказчика? Наоброт, решаются все проблемы с регистрациями новых мейлов и имен.



Кстати, необязательно им вообще отказывать в сервисе. Просто "запретить" выбор товара с оплатой после доставки. Т.е., требовать предоплату.



Ссылка на сообщение Николай
20/02/2003

euhenio

Согласен хорошее развитие идеи



Ссылка на сообщение Николай
20/02/2003

Тут прозвучало мнение от уважаемого Тимофея Шиколенкова: что человек раз отказался от заказа его в чёрный список. Да конечно, а как же иначе, для этого его делать и собираемся!!! Каждый из нас (как правило) подтверждает заказ по телефону перед доставкой. Вот пример: Мне для склада нужны были картриджи для Лексмарка. Очень срочно! в понедельник был крайняк или у меня скалад вообще останавливался я был готов ехать покупать новый принтер лишь бы в нём был картридж. Ну и как всегда водится сообщили мне что закончились картриджи в пятницу в 21-00. Господа Вы представляете моё состояние... склады у меня круглосуточные. короче что я делаю за полничи заказываю их во всех практически возможных ИМ. В понеделькик мне первыми позвонили из 2 контор (не буду говорить из каких мы ведь не рекламу делаем) У них я подтвердил заказ пообещал по 30$ сверху и привезли уже к 14-15 часа дня понедельника. Нор суть не в этом втечении дня мне звонили из всех остальных контор в которых я просто вежливо обьяснял что ребята Вы слишком долго спите.... :-))) я остался передними честным, и они будут рады меня видеть в следующий раз. Я просто отказался от заказа в момент подтверждения. А вот теперь прикиньте заказ у меня был на 2500$ если бы я решил подтвердит всем из того расчёта кто рантше привезёт у того и куплю, а? на хило? как бы я выгледял при таких раскладах, и какими бы словами меня называли потом? Такой список нужен просто неообходим.



Andre

дейтсвуй давай может действительно коллектив создадим или я дам задание своим пацанам, кликнуть студеньтиков каих-нибудь посадим их дадиим задание сроки и пускай ковыряются. Ответ пришли пожалуйста на мыльце.



Спасибо за внимание, господа.



Ссылка на сообщение Валентин
20/02/2003

2 Николай

Уже прозвучала идея о том что это не будет именно черный список, это будет база данных, изходя из ответа которой мененджер (или скрипт) магазина примет решение о допустимости ситуации "утром стулья - вечером деньги".

--------------------

проект Стоп-лист

archie.lgg.ru



Ссылка на сообщение Александр Остапенко
27/03/2003

Я практически во всем с вами согласен, за исключением одной маленькой детали - вы можете допустить, что отказ покупателя от товара после его доставки может быть результатом действий интернет магазина?



Я обязательно отомщу интернет магазину мегамарт.ком.уа за то, что они более двух недель морочили мне голову с доставкой встраиваемой бытовой техники. Я оставалься дома, ожидал доставки - "машина уже выехала к вам" и нихрена так и не дождался!



В результате я купил технику по такой же цене в другом месте - непосредственно в представительстве торговой марки. Надеюсь, что представительство перекроет им кислород!



Я закажу у них на адрес моих друзей дорогие и объемные вещи. Когда их привезут я их лично распакую под крики "это как раз то, о чем я мечтал". Потом мне не понравится запах и я потребую убрать эту гадость из моего дома.



И так несколько раз.

До тех пор, пока не буду удовлетворен.



Я имею право на сатисфакцию.



Александр.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
28/03/2003

Читал долго и веселился от души. То ли детский сад, то ли в дурдом интернет провели :)

Ребятки, все понятны ваши проблемы "с огромными убытками" и всем прочим. Но это ВАШИ ПРОБЛЕМЫ. Значит так хреново организована торгвля. Вы то считате. чтоинтернет-магазин это картинка+описание и кнопочки "положить в корзину" и "оплатить".

Блин, да откройте вы Закон! На вас ведь все распространяется! И Закон о правах потребителя в т.ч. и ГК и все-все-все.

А там - покупатель ИМЕЕТ ПРАВО не только отказаться при покупке, а даже ВЕРНУТЬ вам товар (не гигиенич., например телевизор) в теч. 2 недель БЕЗ объяснения причин. А в случае выявления скрытого дефекта - в течении срока эксплуатации. Да еще и выставит моральный ущерб.

И главное - все "правила" что вы лепите в магазинах это полное фуфло. Закон гласит, что лубой пункт правил и договоров ничтожен, если он противоречит закону. Поэтому ваши "гарантия 5 дней" - это еркнда. Гарантия по закону не может быть меньше 6 месяцев.

Вот и все.

-------------------

Что касается "базы фейс-конроля". иметь его в своем магазине - ваше право. Но "товарищь" действительно должен совершить против вас нечто противозаконное (например - украсть, что в ИМ невозможно). А если он просто РЕАЛИЗОВАЛ СВОЕ ПРАВО, то то, что вы предлагаете - это называется ДИСКРИМИНАЦИЯ. Один умник вывесил объявление "американцы и англичане не обслуживаются" (из-за войны) - тут же попал на бабки.

Ваши магазины - это публичная оферта. Если она не публичная - закрывайте вход паролем. Сначала регистрация (с соглашением с правилами) - потом - покупки (а не наоборот). Тогда ваш "клуб" еще будет работать.

И не бай Бог, если из вашей БД "негодяев" произодет утечка. Вы можете попасть на такие бабки и по таким тяжелым статьям, что проклянете день, когда магазин открыли.

Повторюсь, но что бы кому то что то "предъявить", этот кто то должен совершить против вас нечто противозаконное. А в ИМ - это крайне сложно. Закон тут в 99% нарушает сам ИМ. И ИМ ПРЕПЯТСВУЕТ реализации прав. Поэтому попадется "упертый обиженный" - сдаст он вас со всеми потрохами и в налоговую, и в торговую и просто ментам. А уж если пи-арить начнет...

---------------------

Так что лучше "работайте над своими ошибками", анализируйте - а почему он отказался, а так ли хорош ваш сервис и пр. и др. А потребителейц лучше не трогайте, мой вам совет. Выйдет вам еще дороже, чем "убытки".



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
28/03/2003

PS. Кстати. а вот "черный список" ИМ-ов с жалобами потребителей - абсолютно легален и будет популярен.

Более того, "жалобную книгу" вы сами должны у себя держать. На видном и доступном покупателям месте.


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