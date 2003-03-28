Черный Список- кто возьмется?
28/03/2003
2: Константин Тимошенко
Уважаемый .. здесь обсуждаются проблемы магазинов, а не потребителей. Своим заявлением вы сказали "^#%^вы все, не умеете работать". Уверен на 100%, что вы не побывали в нашей (продавцов) шкуре и не сталкивались с нашими проблемами. Это все равно что прийти на сервер голубых и написать "педики вы все, стрелять вас надо".
Что касается сервера, где покупатели жалуются на магазины. На своих страницах я бы ни за что не стал держать подобную площадку. Люди вкалывают, отдают делу всю душу, продают иногда недвижимость .. транспорт, влезают в долги чтоб запустить СВОЕ детище. Делают добро 99 покупателям. А вот одному не угодили - или сбой в бизнесе прошел, или на психа нарвались ... и вот этот один начнет трезвонить по всем площадкам, что продавец мошейник, мерзавец, бандит ... А теперь представьте, что отзывы таких "доброжелателей" собраны на одной площадке .. Ну соберете вы отзывы на небольшие магазины .. напишите отзыв на какой-нибудь Рамстор - Перекресток и "считайте зубы" ...
2: Константин Тимошенко
Уважаемый .. здесь обсуждаются проблемы магазинов, а не потребителей. Своим заявлением вы сказали "^#%^вы все, не умеете работать". Уверен на 100%, что вы не побывали в нашей (продавцов) шкуре и не сталкивались с нашими проблемами. Это все равно что прийти на сервер голубых и написать "педики вы все, стрелять вас надо".
Что касается сервера, где покупатели жалуются на магазины. На своих страницах я бы ни за что не стал держать подобную площадку. Люди вкалывают, отдают делу всю душу, продают иногда недвижимость .. транспорт, влезают в долги чтоб запустить СВОЕ детище. Делают добро 99 покупателям. А вот одному не угодили - или сбой в бизнесе прошел, или на психа нарвались ... и вот этот один начнет трезвонить по всем площадкам, что продавец мошейник, мерзавец, бандит ... А теперь представьте, что отзывы таких "доброжелателей" собраны на одной площадке .. Ну соберете вы отзывы на небольшие магазины .. напишите отзыв на какой-нибудь Рамстор - Перекресток и "считайте зубы" ...
28/03/2003
Родной, когдабывают "сбои", их надо компенсировать, как это принято в цивилизованном мире. Потому что не надо перекладывать со своей больной головы на чужую здоровую. Вот пример сегодняшнего дня. Заказал разного барахла на 600$ в Мегашопе. ОПЛАТИЛ (по безналу). Со дня оплаты прошло 3 дня. Сегодня привезли. Половину позицый. А вторую? А вторую завтра, наверное...
Это что, не "педики"? Да мне наплевать, как они остальные 9999 заказов отработали, меня мой волнует. И ты думаешь, они свою лажу чемто намерены компенсировать? Ну там CD какой должить, (по сути - просто извиниться)? А вот хрен! Они считают себя круче яйца на пасху.
Теперь что касается Рамсторов, Ашанов, Перекрекстков... Вот с ними то как раз никаких проблем. У них все эти правила в открытую висят и выполняются вообще-то. Им проблемы точно не нужны - риск велик лицензии лишиться. Компенсируют они все на-раз, поэтому про них никто и не "пишет".
А "воняют" как раз эти интернет-сельпо. "Дело" у них... Бизнес по-русски.
- есть вагон водки!
- Есть 1.000.000 денег!
заключают сделку.
Один идет искать вагон водки, второй - деньги.
А все что я про закон написал- сущая правда, Димитрий. Т.ч. учти и не рискуй. А то какой нить псих свое твое "дело" сметет с поляны как пыль с мебели.
Родной, когдабывают "сбои", их надо компенсировать, как это принято в цивилизованном мире. Потому что не надо перекладывать со своей больной головы на чужую здоровую. Вот пример сегодняшнего дня. Заказал разного барахла на 600$ в Мегашопе. ОПЛАТИЛ (по безналу). Со дня оплаты прошло 3 дня. Сегодня привезли. Половину позицый. А вторую? А вторую завтра, наверное...
Это что, не "педики"? Да мне наплевать, как они остальные 9999 заказов отработали, меня мой волнует. И ты думаешь, они свою лажу чемто намерены компенсировать? Ну там CD какой должить, (по сути - просто извиниться)? А вот хрен! Они считают себя круче яйца на пасху.
Теперь что касается Рамсторов, Ашанов, Перекрекстков... Вот с ними то как раз никаких проблем. У них все эти правила в открытую висят и выполняются вообще-то. Им проблемы точно не нужны - риск велик лицензии лишиться. Компенсируют они все на-раз, поэтому про них никто и не "пишет".
А "воняют" как раз эти интернет-сельпо. "Дело" у них... Бизнес по-русски.
- есть вагон водки!
- Есть 1.000.000 денег!
заключают сделку.
Один идет искать вагон водки, второй - деньги.
А все что я про закон написал- сущая правда, Димитрий. Т.ч. учти и не рискуй. А то какой нить псих свое твое "дело" сметет с поляны как пыль с мебели.
29/03/2003
А Вы, Андре, не волнуйтесь. Уж в вашем лабазе я точно ничего не куплю :)
Я уже взрослый мальчик, и привык, когда мои деньги ОТРАБАТЫВАЮТ, а не отдолжение мне делают.
В российских деревнях есть такие бригады "строителей". Их основная задача - получить аванс, и потом все становится проблемой заказчика. Это он будет бегать и уговаривать "отработайте хоть аванс, плз..."
Мы уже это прошли и давно.
Хорошему магазину никакие черные списки не нужны. А плохому - они не помогут.
А Вы, Андре, не волнуйтесь. Уж в вашем лабазе я точно ничего не куплю :)
Я уже взрослый мальчик, и привык, когда мои деньги ОТРАБАТЫВАЮТ, а не отдолжение мне делают.
В российских деревнях есть такие бригады "строителей". Их основная задача - получить аванс, и потом все становится проблемой заказчика. Это он будет бегать и уговаривать "отработайте хоть аванс, плз..."
Мы уже это прошли и давно.
Хорошему магазину никакие черные списки не нужны. А плохому - они не помогут.
29/03/2003
Мда, в общем, пора закрывать дискуссию. Впрочем, идеи не умирают, не сейчас, так позже кто-нибудь все же возьмется. Да и тут были попытки-archie.lgg.ru, жаль, что скрипт не работал и обсуждения не получилось. Попробую в очередной, последний раз описать проблему- речь ведь не о капризных клиентах, хотя и они доставляют массу неприятностей- чуть что- а подарок? Потом- а поцеловать? потом- а @#$%? :)
Привыкли на рынке торговаться, цивилизованные взаимоуважительные торговые отношения ну не по нраву, что сделаешь? Речь то о других- о тех, кто клиентом не стал, т.е. не купил ничего, а убытки принес. Если купил, потом вернул- это одно, это- в правовом поле, если сознательно или по недомыслию навредил- другое. Вот есть у нас закон о свободе информации, каждый может в т.ч. звонить по телефону, и я могу и он может и вы можете. Но если вы наберете заветный номер и скажете- здание заминировано- причем здесь этот закон? И вставят вам, если поймают, за такие шутки совсем по другому закону. Черный список -именно против таких шутников и полудурков, только в и-коммерс.
Успехов.
Мда, в общем, пора закрывать дискуссию. Впрочем, идеи не умирают, не сейчас, так позже кто-нибудь все же возьмется. Да и тут были попытки-archie.lgg.ru, жаль, что скрипт не работал и обсуждения не получилось. Попробую в очередной, последний раз описать проблему- речь ведь не о капризных клиентах, хотя и они доставляют массу неприятностей- чуть что- а подарок? Потом- а поцеловать? потом- а @#$%? :)
Привыкли на рынке торговаться, цивилизованные взаимоуважительные торговые отношения ну не по нраву, что сделаешь? Речь то о других- о тех, кто клиентом не стал, т.е. не купил ничего, а убытки принес. Если купил, потом вернул- это одно, это- в правовом поле, если сознательно или по недомыслию навредил- другое. Вот есть у нас закон о свободе информации, каждый может в т.ч. звонить по телефону, и я могу и он может и вы можете. Но если вы наберете заветный номер и скажете- здание заминировано- причем здесь этот закон? И вставят вам, если поймают, за такие шутки совсем по другому закону. Черный список -именно против таких шутников и полудурков, только в и-коммерс.
Успехов.
29/03/2003
А что могут быть за амбиции, уважаемые?
Я согласна с Константином на 150%. Чтобы клиенты были довольны, надо всегда ставить себя на их место.
Я как и заявляла ранее против черного списка по многим причинам, но в первую очередь потому, что мой магазин вовсеуслышание обязуется не разглашать тайну регистрации. Это можно интерпретировать по-разному, но для меня это - "кодекс чести" что ли. Хотя все это, Константин, не мешает нам оставаться сельпо.
А что могут быть за амбиции, уважаемые?
Я согласна с Константином на 150%. Чтобы клиенты были довольны, надо всегда ставить себя на их место.
Я как и заявляла ранее против черного списка по многим причинам, но в первую очередь потому, что мой магазин вовсеуслышание обязуется не разглашать тайну регистрации. Это можно интерпретировать по-разному, но для меня это - "кодекс чести" что ли. Хотя все это, Константин, не мешает нам оставаться сельпо.
29/03/2003
Фотиния, спасибо за поддержку. Вообще-то я именно это и хотел донести, может немного сумбурно :(
"Сельпо" определяется не оборотом и не местом расположения. А отношением между Продавцом и Покупателем. Вместо нормальных и цивилизованных - вась-вась. "ну ты жа понима-а-аешь, тут вот значит накладка... но другие то заказы мы четко...". Да не колышут никого "другие заказы". И список этот не нужен. Что ты туда запишешь? Имя? оно м.б. вымышленным. Адрес - скорее. Но и тут вопрос. Вот у тебя - "сбоЙ". А у заказчика его что, не может быть?
Просто правильно организуй торговлю - и всех дел. С подтверждениями, хоть тройными, с предоплатой, задатком, если можно.
А иначе получается, заказчика дома нет - он козел. А доставка на 6 часов или сутки динамит - это "сбои", Мы жа в дело душу вклвдываем. И никакой ответсвенности.
Вобщем, простите, как в детстве говорили - на можешь какать - не мучай попу.
Фотиния, спасибо за поддержку. Вообще-то я именно это и хотел донести, может немного сумбурно :(
"Сельпо" определяется не оборотом и не местом расположения. А отношением между Продавцом и Покупателем. Вместо нормальных и цивилизованных - вась-вась. "ну ты жа понима-а-аешь, тут вот значит накладка... но другие то заказы мы четко...". Да не колышут никого "другие заказы". И список этот не нужен. Что ты туда запишешь? Имя? оно м.б. вымышленным. Адрес - скорее. Но и тут вопрос. Вот у тебя - "сбоЙ". А у заказчика его что, не может быть?
Просто правильно организуй торговлю - и всех дел. С подтверждениями, хоть тройными, с предоплатой, задатком, если можно.
А иначе получается, заказчика дома нет - он козел. А доставка на 6 часов или сутки динамит - это "сбои", Мы жа в дело душу вклвдываем. И никакой ответсвенности.
Вобщем, простите, как в детстве говорили - на можешь какать - не мучай попу.
30/03/2003
Согласен с позицией Константина Тимошенко, хоть и так эмоционально выраженной, и с твердой позицией Фотинии. Сбои редко, но бывают. Однако я не стал бы их объяснять "злым умыслом" клиента. Обычно сам звонит и отменяет заказ. Обстоятельства могут быть разные, но не могу предположить таких, которые позволяют занести его в Черный список.
Согласен с позицией Константина Тимошенко, хоть и так эмоционально выраженной, и с твердой позицией Фотинии. Сбои редко, но бывают. Однако я не стал бы их объяснять "злым умыслом" клиента. Обычно сам звонит и отменяет заказ. Обстоятельства могут быть разные, но не могу предположить таких, которые позволяют занести его в Черный список.
31/03/2003
Андре. Какое то имя недоде...
Если у вас сбои в бизнесе - идите в сторожа. На кладбище. Осмелюсь сделать прогноз - вы не заработаете с таким отношением к клиенту. Нам совершенно безразличны ваши старания и желание разбогатеть за наш счет, за счет нашего времени. И ваше уродливое ДЕТИЩЕ вызывает отвращение.
Пусть оно загнется...
Андре. Какое то имя недоде...
Если у вас сбои в бизнесе - идите в сторожа. На кладбище. Осмелюсь сделать прогноз - вы не заработаете с таким отношением к клиенту. Нам совершенно безразличны ваши старания и желание разбогатеть за наш счет, за счет нашего времени. И ваше уродливое ДЕТИЩЕ вызывает отвращение.
Пусть оно загнется...
31/03/2003
А мне кажется, что подобный сервис мог бы быть полезным. Иметь информацию о том, что некоторый клиент отказывался от своих заказов, причем независимо от того по каким причинам, по моему совсем неплохо. Особенно если речь идет о крупногабаритных товарах и многократных отказах.
Также надо понимать, что наличие человека в этом списке вовсе не означает что он шутник, мошенник или еще бог знает кто, но отнестись к нему с осторожностью лишним не будет.
А мне кажется, что подобный сервис мог бы быть полезным. Иметь информацию о том, что некоторый клиент отказывался от своих заказов, причем независимо от того по каким причинам, по моему совсем неплохо. Особенно если речь идет о крупногабаритных товарах и многократных отказах.
Также надо понимать, что наличие человека в этом списке вовсе не означает что он шутник, мошенник или еще бог знает кто, но отнестись к нему с осторожностью лишним не будет.
31/03/2003
Константин прав. Действительно такая практика когда поставщики товаров, продавцы попирая все законы устанавливают свои гарантииные сроки. Перечень товаров которые невозможно вернуть, обменять ограничены об этом можно прочитать в правовой базе. Иначе действительно найдется какой-нибудь упертый типа меня, хорошо знающий закон и еще самое страшное, что для некоторых это является источником дохода.
Константин прав. Действительно такая практика когда поставщики товаров, продавцы попирая все законы устанавливают свои гарантииные сроки. Перечень товаров которые невозможно вернуть, обменять ограничены об этом можно прочитать в правовой базе. Иначе действительно найдется какой-нибудь упертый типа меня, хорошо знающий закон и еще самое страшное, что для некоторых это является источником дохода.
31/03/2003
Про телевизор :)
ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ....
.....
11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; кухонное оборудование; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура, электромузыкальные инструменты; игрушки электронные).
Про телевизор :)
ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ....
.....
11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; кухонное оборудование; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура, электромузыкальные инструменты; игрушки электронные).
31/03/2003
Александр, Так ЭТИ орлы гарантийных сроков зачастую не дают. Если вещь нормальная, ее номер обязательно внесен в БД реального белого дилера. А если это "серый" товар или вообще контрафакт - этот "типа магазин" можно так выставить, что он проклянет день, когда комп купил.
А белый дилер никогда до "черных списков" не опустится. И Попадают на деньги при "отказе" именно "типа магазины". Т.е. он находит лоха, который у него что то заказал с его накруткой. Паренек не помня себя от счастью бежит к реальному дилеру, выкупает у него товар и мчится к фраеру ушастому за наваром. А фраер уже и сам, допустим, вышел на белого дилера. И быстро прикидывает, на сколько он мог попасть по горячке. И, ес-но, отказывается. И правильно делает.
Александр, Так ЭТИ орлы гарантийных сроков зачастую не дают. Если вещь нормальная, ее номер обязательно внесен в БД реального белого дилера. А если это "серый" товар или вообще контрафакт - этот "типа магазин" можно так выставить, что он проклянет день, когда комп купил.
А белый дилер никогда до "черных списков" не опустится. И Попадают на деньги при "отказе" именно "типа магазины". Т.е. он находит лоха, который у него что то заказал с его накруткой. Паренек не помня себя от счастью бежит к реальному дилеру, выкупает у него товар и мчится к фраеру ушастому за наваром. А фраер уже и сам, допустим, вышел на белого дилера. И быстро прикидывает, на сколько он мог попасть по горячке. И, ес-но, отказывается. И правильно делает.
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