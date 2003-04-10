Черный Список- кто возьмется?
10/04/2003
А в ответ на http://1bazar.com/sp/admin.php
ПОЛУЧАЕМ:
Невозможно найти страницу
Возможно, эта страница была удалена, переименована, или она временно недоступна.
--------------------------------------------------------------------------------
Попробуйте следующее:
Проверьте правильность адреса страницы в строке адреса.
Откройте 1bazar.com домашнюю страницу, затем найдите там ссылки на нужные данные.
Нажмите кнопку Назад, чтобы использовать другую ссылку.
Нажмите кнопку Поиск для поиска сведений в Интернете.
HTTP 404 - Файл не найден
Internet Explorer
А в ответ на http://1bazar.com/sp/admin.php
ПОЛУЧАЕМ:
Невозможно найти страницу
Возможно, эта страница была удалена, переименована, или она временно недоступна.
--------------------------------------------------------------------------------
Попробуйте следующее:
Проверьте правильность адреса страницы в строке адреса.
Откройте 1bazar.com домашнюю страницу, затем найдите там ссылки на нужные данные.
Нажмите кнопку Назад, чтобы использовать другую ссылку.
Нажмите кнопку Поиск для поиска сведений в Интернете.
HTTP 404 - Файл не найден
Internet Explorer
12/04/2003
Прошу прощения за ошибку.
Предыдущая версия базы данных была недостаточно защищена, поэтому я поставил новую версию. Она доступна по адресу:
http://1bazar.com/antispam
Вход без авторизации.
Прошу прощения за ошибку.
Предыдущая версия базы данных была недостаточно защищена, поэтому я поставил новую версию. Она доступна по адресу:
http://1bazar.com/antispam
Вход без авторизации.
14/10/2003
Браво!!! Настолько реальный ответ на тему про чёрный список!!! Я "читал и плакал" - как же человек ситуацию чувствует. Это нормальный подход к делу - так как фигни полно - а нормального мало.
Константин, полностью поддерживаю Вас, т.к. знакомо до боли, в реальном деле. "Клиент - всегда прав" это пункт номер 1. Иначе это не правильный подход к делу. Ещё раз БРАВО!!!!! вот это и есть уровень управленца или директора.
Браво!!! Настолько реальный ответ на тему про чёрный список!!! Я "читал и плакал" - как же человек ситуацию чувствует. Это нормальный подход к делу - так как фигни полно - а нормального мало.
Константин, полностью поддерживаю Вас, т.к. знакомо до боли, в реальном деле. "Клиент - всегда прав" это пункт номер 1. Иначе это не правильный подход к делу. Ещё раз БРАВО!!!!! вот это и есть уровень управленца или директора.
14/10/2003
to Константин Тимошенко
"покупатель ИМЕЕТ ПРАВО не только отказаться при покупке, а даже ВЕРНУТЬ вам товар (не гигиенич., например телевизор) в теч. 2 недель БЕЗ объяснения причин. А в случае выявления скрытого дефекта - в течении срока эксплуатации. "
Константин как специалиста прошу помогите вернуть Win 95 (лицензинзия, в коробке, с чеком) сбоит падла ...
опять же Костантин знали бы Вы кто "помогает" Рамстору и тп в их "честном" бизнесе вряд ли бы стали писать что у них могут отнять лицензию :-)
to Фотния - Вы гарантировали неразглашение клиентам, если человек ничего не купил, он не клиент. Не путайте Кодекс Чести с догматами (или догмами?) :-)
Хотя по уму отказаться может любой и даже когда доставили (хотя по уму, доставку должен оплатить, услуга доставки осуществлена).
Здравым решенеим был бы отказ клиенту в кредитовании. Подобный механизм существует для кредитных карт.
То есть если потенциальный клиент из стоп листа, доставка по предоплате.
to Константин Тимошенко
"покупатель ИМЕЕТ ПРАВО не только отказаться при покупке, а даже ВЕРНУТЬ вам товар (не гигиенич., например телевизор) в теч. 2 недель БЕЗ объяснения причин. А в случае выявления скрытого дефекта - в течении срока эксплуатации. "
Константин как специалиста прошу помогите вернуть Win 95 (лицензинзия, в коробке, с чеком) сбоит падла ...
опять же Костантин знали бы Вы кто "помогает" Рамстору и тп в их "честном" бизнесе вряд ли бы стали писать что у них могут отнять лицензию :-)
to Фотния - Вы гарантировали неразглашение клиентам, если человек ничего не купил, он не клиент. Не путайте Кодекс Чести с догматами (или догмами?) :-)
Хотя по уму отказаться может любой и даже когда доставили (хотя по уму, доставку должен оплатить, услуга доставки осуществлена).
Здравым решенеим был бы отказ клиенту в кредитовании. Подобный механизм существует для кредитных карт.
То есть если потенциальный клиент из стоп листа, доставка по предоплате.
15/10/2003
"Константин как специалиста прошу помогите вернуть Win 95 (лицензинзия, в коробке, с чеком) сбоит падла ..."
А вы читали "лицензионное соглашение", когда ее устанавливали? Там наверняка есть фраза - "как есть".
Сбоит? - Обратитесь в ближайшую гарантийную мастерскую по ремонту "окон" - отделение МС в России.
А компик сами собирали? - тогда вообще без притензий.
"Но покажите мне фирму которая работает под девизом "Потенциальный клиент всегда прав" :-)"
99% нормальных фирм именно такие. "Я хочу, что бы булочкик пек вкусные булки не потому, что он меня любит, а потому что он себя любит".
Т.е. "правы все, кто потенциально может дать мне денег".
Пытаться переделывать клиента под себя - задача трудная, глупая и бесперспективная. Если клиент повернется к вам задом - фирме вашей труба. А он другую фирму найдет. КонкуЭнция, батенька, конкуэнция...
Это в начале 90-х было - "ну типа, походи по базару, поищи...". А сейчас клиент походит и поищет. И найдет. И может даже лучше и дешевле и быстрее.
"вчера опять 10 бандеролей вернулись- после звонков и клятвенных подтверждений заказов."
А вот вам бы позвонить еще раз да и узнать, а в чем причина, а нет ли у клиента каких либо проблем, и что вам жаль, что так случилось, но зла вы на клиента не держите, но просто хотите улучшить свой сервис, пэтому его мнение для вас ценно..."
А если контора занимается "втюхиванием" и "впариванием" - то результат закономерный, имхо.
"Константин как специалиста прошу помогите вернуть Win 95 (лицензинзия, в коробке, с чеком) сбоит падла ..."
А вы читали "лицензионное соглашение", когда ее устанавливали? Там наверняка есть фраза - "как есть".
Сбоит? - Обратитесь в ближайшую гарантийную мастерскую по ремонту "окон" - отделение МС в России.
А компик сами собирали? - тогда вообще без притензий.
"Но покажите мне фирму которая работает под девизом "Потенциальный клиент всегда прав" :-)"
99% нормальных фирм именно такие. "Я хочу, что бы булочкик пек вкусные булки не потому, что он меня любит, а потому что он себя любит".
Т.е. "правы все, кто потенциально может дать мне денег".
Пытаться переделывать клиента под себя - задача трудная, глупая и бесперспективная. Если клиент повернется к вам задом - фирме вашей труба. А он другую фирму найдет. КонкуЭнция, батенька, конкуэнция...
Это в начале 90-х было - "ну типа, походи по базару, поищи...". А сейчас клиент походит и поищет. И найдет. И может даже лучше и дешевле и быстрее.
"вчера опять 10 бандеролей вернулись- после звонков и клятвенных подтверждений заказов."
А вот вам бы позвонить еще раз да и узнать, а в чем причина, а нет ли у клиента каких либо проблем, и что вам жаль, что так случилось, но зла вы на клиента не держите, но просто хотите улучшить свой сервис, пэтому его мнение для вас ценно..."
А если контора занимается "втюхиванием" и "впариванием" - то результат закономерный, имхо.
15/10/2003
Константин, ответ будет один- никаких извещений не было...
Однако это не так, на бандеролях всегда пишутся даты выписки извещений. Ну редко-редко кто признается- денег нет, погорячился, пошутить хотел, проверить, работает ли магазин и тп. При нормально работающем магазине- сумма убытков от таких шутников достигает четырехзначных цифр в месяц.
В целом, Ваша позиция по данному топику ясна- "Я плачу деньги- сделайте мне красиво" Ключевое слово здесь- "плачу". Не понятно другое- почему из яростного обличителя халявщиков и раздолбаев в других топиках, в этом Вы превращаетесь в аполегета оных, и готовы чуть ли не собрать их под своими знаменами для крестового похода против ИМ.
Константин, ответ будет один- никаких извещений не было...
Однако это не так, на бандеролях всегда пишутся даты выписки извещений. Ну редко-редко кто признается- денег нет, погорячился, пошутить хотел, проверить, работает ли магазин и тп. При нормально работающем магазине- сумма убытков от таких шутников достигает четырехзначных цифр в месяц.
В целом, Ваша позиция по данному топику ясна- "Я плачу деньги- сделайте мне красиво" Ключевое слово здесь- "плачу". Не понятно другое- почему из яростного обличителя халявщиков и раздолбаев в других топиках, в этом Вы превращаетесь в аполегета оных, и готовы чуть ли не собрать их под своими знаменами для крестового похода против ИМ.
15/10/2003
". Ну редко-редко кто признается- денег нет, погорячился, пошутить хотел, проверить, работает ли магазин и тп."
Значит надо какие то меры применять по отсеву "проверяльщиков", Например, "заполни нашу анкету - получи 20%-ю накопительную скидку".
Серьезный юзер будет простимулирован на ее заполнение и вознагражден "потом", а несерьезный - вряд ли будет связываться.
"Я плачу деньги- сделайте мне красиво"
Увы, но именно так работает весь цивилизованный бизнес! И степень "красиво" определяется ценой.
Я и сейчас против халявщиков и пр. Но как активный интернет-покупатель я очень страдаю от чрезвычайно низкого уровня сервмса ИМ.
Вот нужна какая-то вещь. Не так, что бы срочно,но и тянуть не охота... Вот вибираешь ИМ, делаешь заказ - "ждите, наш менеджер с вами свяжется". И хрен его знает, когда он свяжется? Через 5 минут, или через 3 часа. Я что, ждать должен?
Или получаешь от робота письмишко, с просьбой подтвердить. Подтвержаю. А товар-то есть или нет? не секрет ведь, что большинство ИМ торгуют товаром, которого у них реально нет в даный момент. А сайты свои они не очень любят обновлять, на предмет "отсутствия".
Ну слава Богу, позвонили. "Подтверждаете?"- Подтверждаю!" "Завтра привезем с по" А поконкретнее? Нет, только с по.
Да что щас, блин, совок, весь день сидеть ждать Щастья, за свои деньги!
Ну ладно, я в принципе почти из дома работаю. Не в обузу.
Время проходит - ничего нет.
Ну все, ребята, время вышло, я перед вами чист как стекло. Не я, а вы НЕ выполнили обязательства. (хорошо, что я денег не платил, а то вообще, по закону о ЗПП мог бы и счетчик вкючить).
Звонить к вам и выяснять судьбу своего заказа я не собираюсь! Не хотите моих денег - не надо! Других найдем.
Иду в другой магазин - заказываю - "мы можем сейчас привезти" - Привозите. Привезли.
На следующий день привозят первый заказ. А я уже купил. Да как же так! вы же подтвердили! Мы на вас в суд (:)))! Да вчера пробки были! Машина поломалась!
Ребята, да мне плевать на ВАШИ проблемы, а черный список засуньте директору своему в Ж! Успехов в бизнесе!
Андре, я не против ИМ, и не за халявщиков. Но ИМ- их по пальцам перечесть, в основном это полу-подпольные лавочки.
Вот сейчас хочу купить видак новый (е-хаусам просьба не беспокоиться). И душа в сомнении. Толи покупать через интернет (а вдруг в этот раз все будет хорошо, и я сэкономлю много времени. Или все же лучше съездить в офф-лайн? Сэкономлю нервы...
". Ну редко-редко кто признается- денег нет, погорячился, пошутить хотел, проверить, работает ли магазин и тп."
Значит надо какие то меры применять по отсеву "проверяльщиков", Например, "заполни нашу анкету - получи 20%-ю накопительную скидку".
Серьезный юзер будет простимулирован на ее заполнение и вознагражден "потом", а несерьезный - вряд ли будет связываться.
"Я плачу деньги- сделайте мне красиво"
Увы, но именно так работает весь цивилизованный бизнес! И степень "красиво" определяется ценой.
Я и сейчас против халявщиков и пр. Но как активный интернет-покупатель я очень страдаю от чрезвычайно низкого уровня сервмса ИМ.
Вот нужна какая-то вещь. Не так, что бы срочно,но и тянуть не охота... Вот вибираешь ИМ, делаешь заказ - "ждите, наш менеджер с вами свяжется". И хрен его знает, когда он свяжется? Через 5 минут, или через 3 часа. Я что, ждать должен?
Или получаешь от робота письмишко, с просьбой подтвердить. Подтвержаю. А товар-то есть или нет? не секрет ведь, что большинство ИМ торгуют товаром, которого у них реально нет в даный момент. А сайты свои они не очень любят обновлять, на предмет "отсутствия".
Ну слава Богу, позвонили. "Подтверждаете?"- Подтверждаю!" "Завтра привезем с по" А поконкретнее? Нет, только с по.
Да что щас, блин, совок, весь день сидеть ждать Щастья, за свои деньги!
Ну ладно, я в принципе почти из дома работаю. Не в обузу.
Время проходит - ничего нет.
Ну все, ребята, время вышло, я перед вами чист как стекло. Не я, а вы НЕ выполнили обязательства. (хорошо, что я денег не платил, а то вообще, по закону о ЗПП мог бы и счетчик вкючить).
Звонить к вам и выяснять судьбу своего заказа я не собираюсь! Не хотите моих денег - не надо! Других найдем.
Иду в другой магазин - заказываю - "мы можем сейчас привезти" - Привозите. Привезли.
На следующий день привозят первый заказ. А я уже купил. Да как же так! вы же подтвердили! Мы на вас в суд (:)))! Да вчера пробки были! Машина поломалась!
Ребята, да мне плевать на ВАШИ проблемы, а черный список засуньте директору своему в Ж! Успехов в бизнесе!
Андре, я не против ИМ, и не за халявщиков. Но ИМ- их по пальцам перечесть, в основном это полу-подпольные лавочки.
Вот сейчас хочу купить видак новый (е-хаусам просьба не беспокоиться). И душа в сомнении. Толи покупать через интернет (а вдруг в этот раз все будет хорошо, и я сэкономлю много времени. Или все же лучше съездить в офф-лайн? Сэкономлю нервы...
17/10/2003
А вообще-то по исследованиям не помню кого (РА Эксперта?) основная причина отсутствия доверия к ИМ - низкий уровень обслуживания.
Я лично покупал через Интернет телевизор, Palm, коляску для ребенка. В 3-х случаях из 6-ти ИМ работают ПН-ПТ 10:00-20:00! Я просто упал. На хрена это нужно? кроме того, полное доверие вызывал только два магазина (адрес не называю, чтобы не обвинили в рекламе, но скажу что раскрученный), потому, что ПОЗВОНИЛИ СРАЗУ после отсылки заказа. Правда в одном мне сказали - типа вам повезло, мы можем доставить сегодня (значит, бывает, что на сайте есть, а доставить не могут). В другом еще на сайте было сказано, что доставка через день, так что я не напрягался.
Так-то. Почта-почтой, а звонок - самое главное.
А вообще-то по исследованиям не помню кого (РА Эксперта?) основная причина отсутствия доверия к ИМ - низкий уровень обслуживания.
Я лично покупал через Интернет телевизор, Palm, коляску для ребенка. В 3-х случаях из 6-ти ИМ работают ПН-ПТ 10:00-20:00! Я просто упал. На хрена это нужно? кроме того, полное доверие вызывал только два магазина (адрес не называю, чтобы не обвинили в рекламе, но скажу что раскрученный), потому, что ПОЗВОНИЛИ СРАЗУ после отсылки заказа. Правда в одном мне сказали - типа вам повезло, мы можем доставить сегодня (значит, бывает, что на сайте есть, а доставить не могут). В другом еще на сайте было сказано, что доставка через день, так что я не напрягался.
Так-то. Почта-почтой, а звонок - самое главное.
19/10/2003
Хотелось бы услышать мнение Уважаемого Шиколенкова о черных списках по мошенничеству с кредитками, когда кончается частная жизнь и начинается воровство, ведь кто-то обманул, а у другого и кредитку украли. А ведь это бизнес, заказал-получил, а потом пошел в банк и заявил "авторизация произошла без моего ведома" и вернут ему, а магазинов в отечестве много и доказать ничего нельзя.
Хотелось бы услышать мнение Уважаемого Шиколенкова о черных списках по мошенничеству с кредитками, когда кончается частная жизнь и начинается воровство, ведь кто-то обманул, а у другого и кредитку украли. А ведь это бизнес, заказал-получил, а потом пошел в банк и заявил "авторизация произошла без моего ведома" и вернут ему, а магазинов в отечестве много и доказать ничего нельзя.
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