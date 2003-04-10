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Черный Список- кто возьмется?



Ссылка на сообщение Николай
10/04/2003

А в ответ на http://1bazar.com/sp/admin.php



ПОЛУЧАЕМ:



Невозможно найти страницу

Возможно, эта страница была удалена, переименована, или она временно недоступна.



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Попробуйте следующее:



Проверьте правильность адреса страницы в строке адреса.



Откройте 1bazar.com домашнюю страницу, затем найдите там ссылки на нужные данные.

Нажмите кнопку Назад, чтобы использовать другую ссылку.

Нажмите кнопку Поиск для поиска сведений в Интернете.







HTTP 404 - Файл не найден

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Ссылка на сообщение Admin
12/04/2003

Прошу прощения за ошибку.

Предыдущая версия базы данных была недостаточно защищена, поэтому я поставил новую версию. Она доступна по адресу:

http://1bazar.com/antispam

Вход без авторизации.



Ссылка на сообщение Дмитрий
14/10/2003

Браво!!! Настолько реальный ответ на тему про чёрный список!!! Я "читал и плакал" - как же человек ситуацию чувствует. Это нормальный подход к делу - так как фигни полно - а нормального мало.

Константин, полностью поддерживаю Вас, т.к. знакомо до боли, в реальном деле. "Клиент - всегда прав" это пункт номер 1. Иначе это не правильный подход к делу. Ещё раз БРАВО!!!!! вот это и есть уровень управленца или директора.



Ссылка на сообщение Dima
14/10/2003

to Константин Тимошенко

"покупатель ИМЕЕТ ПРАВО не только отказаться при покупке, а даже ВЕРНУТЬ вам товар (не гигиенич., например телевизор) в теч. 2 недель БЕЗ объяснения причин. А в случае выявления скрытого дефекта - в течении срока эксплуатации. "

Константин как специалиста прошу помогите вернуть Win 95 (лицензинзия, в коробке, с чеком) сбоит падла ...

опять же Костантин знали бы Вы кто "помогает" Рамстору и тп в их "честном" бизнесе вряд ли бы стали писать что у них могут отнять лицензию :-)

to Фотния - Вы гарантировали неразглашение клиентам, если человек ничего не купил, он не клиент. Не путайте Кодекс Чести с догматами (или догмами?) :-)



Хотя по уму отказаться может любой и даже когда доставили (хотя по уму, доставку должен оплатить, услуга доставки осуществлена).

Здравым решенеим был бы отказ клиенту в кредитовании. Подобный механизм существует для кредитных карт.

То есть если потенциальный клиент из стоп листа, доставка по предоплате.



Ссылка на сообщение Dima
14/10/2003

Хочу обратить внимание на то что в пословице "Клиент - всегда прав" говорится о клиенте !!!

Но покажите мне фирму которая работает под девизом "Потенциальный клиент всегда прав" :-)



Ссылка на сообщение Andre
14/10/2003

В общем-то, я когда начинал этот топик и имел в виду именно таких НЕ-клиентов. А как их назвать... ну не буду засорять форум, а то вчера опять 10 бандеролей вернулись- после звонков и клятвенных подтверждений заказов. Не сдержусь, блин...



Ссылка на сообщение Константин
15/10/2003

"Константин как специалиста прошу помогите вернуть Win 95 (лицензинзия, в коробке, с чеком) сбоит падла ..."



А вы читали "лицензионное соглашение", когда ее устанавливали? Там наверняка есть фраза - "как есть".

Сбоит? - Обратитесь в ближайшую гарантийную мастерскую по ремонту "окон" - отделение МС в России.

А компик сами собирали? - тогда вообще без притензий.



"Но покажите мне фирму которая работает под девизом "Потенциальный клиент всегда прав" :-)"

99% нормальных фирм именно такие. "Я хочу, что бы булочкик пек вкусные булки не потому, что он меня любит, а потому что он себя любит".

Т.е. "правы все, кто потенциально может дать мне денег".

Пытаться переделывать клиента под себя - задача трудная, глупая и бесперспективная. Если клиент повернется к вам задом - фирме вашей труба. А он другую фирму найдет. КонкуЭнция, батенька, конкуэнция...

Это в начале 90-х было - "ну типа, походи по базару, поищи...". А сейчас клиент походит и поищет. И найдет. И может даже лучше и дешевле и быстрее.



"вчера опять 10 бандеролей вернулись- после звонков и клятвенных подтверждений заказов."

А вот вам бы позвонить еще раз да и узнать, а в чем причина, а нет ли у клиента каких либо проблем, и что вам жаль, что так случилось, но зла вы на клиента не держите, но просто хотите улучшить свой сервис, пэтому его мнение для вас ценно..."

А если контора занимается "втюхиванием" и "впариванием" - то результат закономерный, имхо.



Ссылка на сообщение Andre
15/10/2003

Константин, ответ будет один- никаких извещений не было...

Однако это не так, на бандеролях всегда пишутся даты выписки извещений. Ну редко-редко кто признается- денег нет, погорячился, пошутить хотел, проверить, работает ли магазин и тп. При нормально работающем магазине- сумма убытков от таких шутников достигает четырехзначных цифр в месяц.

В целом, Ваша позиция по данному топику ясна- "Я плачу деньги- сделайте мне красиво" Ключевое слово здесь- "плачу". Не понятно другое- почему из яростного обличителя халявщиков и раздолбаев в других топиках, в этом Вы превращаетесь в аполегета оных, и готовы чуть ли не собрать их под своими знаменами для крестового похода против ИМ.



Ссылка на сообщение Константин
15/10/2003

". Ну редко-редко кто признается- денег нет, погорячился, пошутить хотел, проверить, работает ли магазин и тп."



Значит надо какие то меры применять по отсеву "проверяльщиков", Например, "заполни нашу анкету - получи 20%-ю накопительную скидку".

Серьезный юзер будет простимулирован на ее заполнение и вознагражден "потом", а несерьезный - вряд ли будет связываться.



"Я плачу деньги- сделайте мне красиво"

Увы, но именно так работает весь цивилизованный бизнес! И степень "красиво" определяется ценой.



Я и сейчас против халявщиков и пр. Но как активный интернет-покупатель я очень страдаю от чрезвычайно низкого уровня сервмса ИМ.

Вот нужна какая-то вещь. Не так, что бы срочно,но и тянуть не охота... Вот вибираешь ИМ, делаешь заказ - "ждите, наш менеджер с вами свяжется". И хрен его знает, когда он свяжется? Через 5 минут, или через 3 часа. Я что, ждать должен?

Или получаешь от робота письмишко, с просьбой подтвердить. Подтвержаю. А товар-то есть или нет? не секрет ведь, что большинство ИМ торгуют товаром, которого у них реально нет в даный момент. А сайты свои они не очень любят обновлять, на предмет "отсутствия".

Ну слава Богу, позвонили. "Подтверждаете?"- Подтверждаю!" "Завтра привезем с по" А поконкретнее? Нет, только с по.

Да что щас, блин, совок, весь день сидеть ждать Щастья, за свои деньги!

Ну ладно, я в принципе почти из дома работаю. Не в обузу.

Время проходит - ничего нет.

Ну все, ребята, время вышло, я перед вами чист как стекло. Не я, а вы НЕ выполнили обязательства. (хорошо, что я денег не платил, а то вообще, по закону о ЗПП мог бы и счетчик вкючить).

Звонить к вам и выяснять судьбу своего заказа я не собираюсь! Не хотите моих денег - не надо! Других найдем.

Иду в другой магазин - заказываю - "мы можем сейчас привезти" - Привозите. Привезли.

На следующий день привозят первый заказ. А я уже купил. Да как же так! вы же подтвердили! Мы на вас в суд (:)))! Да вчера пробки были! Машина поломалась!

Ребята, да мне плевать на ВАШИ проблемы, а черный список засуньте директору своему в Ж! Успехов в бизнесе!



Андре, я не против ИМ, и не за халявщиков. Но ИМ- их по пальцам перечесть, в основном это полу-подпольные лавочки.



Вот сейчас хочу купить видак новый (е-хаусам просьба не беспокоиться). И душа в сомнении. Толи покупать через интернет (а вдруг в этот раз все будет хорошо, и я сэкономлю много времени. Или все же лучше съездить в офф-лайн? Сэкономлю нервы...



Ссылка на сообщение Dib_oly
15/10/2003

Мегашоп действительно отстой.

Тоже заказывал там мелочевку - прождал около недели хотя и не горело но все равно несколько раз звонить пришлось ругаться. А щас еще и спам начали рассылать.. типа новости.



Ссылка на сообщение Константин
15/10/2003

" щас еще и спам начали рассылать.. типа новости."

Видать не круто у ребят дела идут. Приличные конторы сами себя РАБОТОЙ рекламируют.



Ссылка на сообщение Евгений
17/10/2003

А вообще-то по исследованиям не помню кого (РА Эксперта?) основная причина отсутствия доверия к ИМ - низкий уровень обслуживания.

Я лично покупал через Интернет телевизор, Palm, коляску для ребенка. В 3-х случаях из 6-ти ИМ работают ПН-ПТ 10:00-20:00! Я просто упал. На хрена это нужно? кроме того, полное доверие вызывал только два магазина (адрес не называю, чтобы не обвинили в рекламе, но скажу что раскрученный), потому, что ПОЗВОНИЛИ СРАЗУ после отсылки заказа. Правда в одном мне сказали - типа вам повезло, мы можем доставить сегодня (значит, бывает, что на сайте есть, а доставить не могут). В другом еще на сайте было сказано, что доставка через день, так что я не напрягался.

Так-то. Почта-почтой, а звонок - самое главное.



Ссылка на сообщение Евгений
17/10/2003

И доставка в удобное и оговоренное с клиентом время



Ссылка на сообщение Игорек
18/10/2003

Что-то сервиса я не вижу...

Или не туда смотрю?



Ссылка на сообщение Ольга
19/10/2003

Хотелось бы услышать мнение Уважаемого Шиколенкова о черных списках по мошенничеству с кредитками, когда кончается частная жизнь и начинается воровство, ведь кто-то обманул, а у другого и кредитку украли. А ведь это бизнес, заказал-получил, а потом пошел в банк и заявил "авторизация произошла без моего ведома" и вернут ему, а магазинов в отечестве много и доказать ничего нельзя.


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