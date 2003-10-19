Черный Список- кто возьмется?
19/10/2003
Вообще, Константин,
"мы можем щас привезти"
свидетельствует только об одном- Вы обратились в полуподпольную лавку, у которой 1 курьер и 0 заказов.
Для более-менее крупных контор- самый быстрый вариант- на следующий день, если логистик хороший.
А что касается Вашего примера, за слова, конечно, надо отвечать :) Обещали привезти сегодня- привозите, или извинитесь и сделайте подарок.
Вообще, Константин,
"мы можем щас привезти"
свидетельствует только об одном- Вы обратились в полуподпольную лавку, у которой 1 курьер и 0 заказов.
Для более-менее крупных контор- самый быстрый вариант- на следующий день, если логистик хороший.
А что касается Вашего примера, за слова, конечно, надо отвечать :) Обещали привезти сегодня- привозите, или извинитесь и сделайте подарок.
19/10/2003
"свидетельствует только об одном- Вы обратились в полуподпольную лавку, у которой 1 курьер и 0 заказов."
Андре, так клиенту, вообще то НАПЛЕВАТЬ. Если он заказывает "вещь", скажем холодильник "Брандт", понятно, что ЭТО - не фальшивка-подделка, на коленке не сваяешь. Т.е. производитель - ОДИН И ТОТ ЖЕ. Только магазин А продает его и при этом еще выеживается, а Б - просто продает.
Тут важен результат.
Ясно, что я духи не буду заказывать в "вам скока литров", я в бутик пойду.
Да и то, блин, подделки так уже достали, что в России стараешься уже ничего не брать серьезного и что можно подделать. Совесть у всех по-нулям. Даже бутики и "солидные" фирмы и то стараются "втюхать-впарить".
Противно...
"свидетельствует только об одном- Вы обратились в полуподпольную лавку, у которой 1 курьер и 0 заказов."
Андре, так клиенту, вообще то НАПЛЕВАТЬ. Если он заказывает "вещь", скажем холодильник "Брандт", понятно, что ЭТО - не фальшивка-подделка, на коленке не сваяешь. Т.е. производитель - ОДИН И ТОТ ЖЕ. Только магазин А продает его и при этом еще выеживается, а Б - просто продает.
Тут важен результат.
Ясно, что я духи не буду заказывать в "вам скока литров", я в бутик пойду.
Да и то, блин, подделки так уже достали, что в России стараешься уже ничего не брать серьезного и что можно подделать. Совесть у всех по-нулям. Даже бутики и "солидные" фирмы и то стараются "втюхать-впарить".
Противно...
20/10/2003
ну я бы хотела несколько защитить покупателей, так сама им являюсь, ну когда поле заказа проходит более недели и при постоянной проверке получаешь сообщение типа еще не известно когда выполнят Ваш заказ - ну, тогода не принимайте если неизвестно, а зачем же принимаете, а через месяц - Вы получаете сообщение что заказ можно выкупать, то такой заказ мне уже не нужен - поэтому и заказываю через интернет, что нужно срочно, а месяц - это уже не срочно. Так что м.б. и нерадивых продавцов можно заносить в черный список - либо не принимай заказ либо сообщай оперативно, о возможности его выполнения.
ну я бы хотела несколько защитить покупателей, так сама им являюсь, ну когда поле заказа проходит более недели и при постоянной проверке получаешь сообщение типа еще не известно когда выполнят Ваш заказ - ну, тогода не принимайте если неизвестно, а зачем же принимаете, а через месяц - Вы получаете сообщение что заказ можно выкупать, то такой заказ мне уже не нужен - поэтому и заказываю через интернет, что нужно срочно, а месяц - это уже не срочно. Так что м.б. и нерадивых продавцов можно заносить в черный список - либо не принимай заказ либо сообщай оперативно, о возможности его выполнения.
21/10/2003
"Остануться только серьезные покупатели."
:) Но их будет о-о-о-очень мало. зато все серьезные.:)
Я "предоплату" делаю только если в случае безналичных расчетов, после долгих разговоров-переговоров уточнений и все такое.
А ныненшним нашим ИМ на предоплате настаивать - это нонсенс. Это все равно, что пытаться заставить Гору-покупателей идти к Магомету-ИМ. Т.е. равнозначно бизнес закрыть. Если только не элексиром жизни-бессмертия торгуешь.
Менталитет наших И-торговцев (да и вообще людей :)) таков, что если денежки получены - интерес к тебе потерян.
"Остануться только серьезные покупатели."
:) Но их будет о-о-о-очень мало. зато все серьезные.:)
Я "предоплату" делаю только если в случае безналичных расчетов, после долгих разговоров-переговоров уточнений и все такое.
А ныненшним нашим ИМ на предоплате настаивать - это нонсенс. Это все равно, что пытаться заставить Гору-покупателей идти к Магомету-ИМ. Т.е. равнозначно бизнес закрыть. Если только не элексиром жизни-бессмертия торгуешь.
Менталитет наших И-торговцев (да и вообще людей :)) таков, что если денежки получены - интерес к тебе потерян.
21/10/2003
"предоплату нужно брать только на стоимость доставки, а не всего товара".
Никакой разницы. Если клиент доверяет фирме - он и за все сразу платит. Если нет - он и за первый километр на заплатит. Не притягивайте за уши.
Думайте, как несерьезных отсекать на стадии заказа, стимулировать серьезных и пр. А дробить оплату на 17 частей - не выход. (если это только не кредит :))
"предоплату нужно брать только на стоимость доставки, а не всего товара".
Никакой разницы. Если клиент доверяет фирме - он и за все сразу платит. Если нет - он и за первый километр на заплатит. Не притягивайте за уши.
Думайте, как несерьезных отсекать на стадии заказа, стимулировать серьезных и пр. А дробить оплату на 17 частей - не выход. (если это только не кредит :))
28/07/2006
Добрый день ! Мы готовы сделать для Вас бесплатно такую систему. Доступ к ней будет открыватся только лицам докозавшим что у них есть свой интернет магазин.
Данную систему готовы бесплатно разместить на своем сервере и под это дело предоставить домен. Так что если Вы за дайте знать. Мы Вас поддержим ! Спасибо за внимание
Добрый день ! Мы готовы сделать для Вас бесплатно такую систему. Доступ к ней будет открыватся только лицам докозавшим что у них есть свой интернет магазин.
Данную систему готовы бесплатно разместить на своем сервере и под это дело предоставить домен. Так что если Вы за дайте знать. Мы Вас поддержим ! Спасибо за внимание
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