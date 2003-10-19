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Черный Список- кто возьмется?



Ссылка на сообщение Andre
19/10/2003

Вообще, Константин,

"мы можем щас привезти"

свидетельствует только об одном- Вы обратились в полуподпольную лавку, у которой 1 курьер и 0 заказов.

Для более-менее крупных контор- самый быстрый вариант- на следующий день, если логистик хороший.

А что касается Вашего примера, за слова, конечно, надо отвечать :) Обещали привезти сегодня- привозите, или извинитесь и сделайте подарок.



Ссылка на сообщение Константин
19/10/2003

"свидетельствует только об одном- Вы обратились в полуподпольную лавку, у которой 1 курьер и 0 заказов."



Андре, так клиенту, вообще то НАПЛЕВАТЬ. Если он заказывает "вещь", скажем холодильник "Брандт", понятно, что ЭТО - не фальшивка-подделка, на коленке не сваяешь. Т.е. производитель - ОДИН И ТОТ ЖЕ. Только магазин А продает его и при этом еще выеживается, а Б - просто продает.

Тут важен результат.

Ясно, что я духи не буду заказывать в "вам скока литров", я в бутик пойду.

Да и то, блин, подделки так уже достали, что в России стараешься уже ничего не брать серьезного и что можно подделать. Совесть у всех по-нулям. Даже бутики и "солидные" фирмы и то стараются "втюхать-впарить".

Противно...



Ссылка на сообщение kts
20/10/2003

ну я бы хотела несколько защитить покупателей, так сама им являюсь, ну когда поле заказа проходит более недели и при постоянной проверке получаешь сообщение типа еще не известно когда выполнят Ваш заказ - ну, тогода не принимайте если неизвестно, а зачем же принимаете, а через месяц - Вы получаете сообщение что заказ можно выкупать, то такой заказ мне уже не нужен - поэтому и заказываю через интернет, что нужно срочно, а месяц - это уже не срочно. Так что м.б. и нерадивых продавцов можно заносить в черный список - либо не принимай заказ либо сообщай оперативно, о возможности его выполнения.



Ссылка на сообщение прохожий
21/10/2003

неужели тяжело предоплату сделать? оформить ее как услугу за доставку...



Остануться только серьезные покупатели.



Ссылка на сообщение Константин
21/10/2003

"Остануться только серьезные покупатели."



:) Но их будет о-о-о-очень мало. зато все серьезные.:)



Я "предоплату" делаю только если в случае безналичных расчетов, после долгих разговоров-переговоров уточнений и все такое.



А ныненшним нашим ИМ на предоплате настаивать - это нонсенс. Это все равно, что пытаться заставить Гору-покупателей идти к Магомету-ИМ. Т.е. равнозначно бизнес закрыть. Если только не элексиром жизни-бессмертия торгуешь.



Менталитет наших И-торговцев (да и вообще людей :)) таков, что если денежки получены - интерес к тебе потерян.



Ссылка на сообщение прохожий
21/10/2003

предоплату нужно брать только на стоимость доставки, а не всего товара



Ссылка на сообщение Константин
21/10/2003

"предоплату нужно брать только на стоимость доставки, а не всего товара".

Никакой разницы. Если клиент доверяет фирме - он и за все сразу платит. Если нет - он и за первый километр на заплатит. Не притягивайте за уши.



Думайте, как несерьезных отсекать на стадии заказа, стимулировать серьезных и пр. А дробить оплату на 17 частей - не выход. (если это только не кредит :))



Ссылка на сообщение Freech
22/10/2003

А мы работаем только по предоплате (специфика товара), проблемы черного списка не существует. У нас все покупатели серьезные. Чего и всем желаю :)



Ссылка на сообщение Andy
12/06/2004

Мне кажется достаточно просто сделать прямой список на одном листе с разделителем и указывать всю инфу о человеке,

НО не где не писать что это БЛЭК ЛИСТ просто тот кто знает тот знает а другим всеравно...



Ссылка на сообщение Spider
28/07/2006

Я бы тоже подкинул десяток фамилий из своего черного списка :)



Ссылка на сообщение DD
28/07/2006

Эхх... какие темы поднимались, какие Люди участвовали...

В 2003 году. Не чета нынешним дискуссиям.



Ссылка на сообщение Denis
28/07/2006

Добрый день ! Мы готовы сделать для Вас бесплатно такую систему. Доступ к ней будет открыватся только лицам докозавшим что у них есть свой интернет магазин.

Данную систему готовы бесплатно разместить на своем сервере и под это дело предоставить домен. Так что если Вы за дайте знать. Мы Вас поддержим ! Спасибо за внимание



Ссылка на сообщение Denis
28/07/2006

Забыл добавить. Система Black List будет готова в течении недели.


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