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Ассоциация Российских Интернет-магазинов



Ссылка на сообщение Nik
11/07/2003

Эксперт:

Перевожу.

1) Всего за жалкие 50 у.е. я могу отправить вам копии своих документов и радоваться, что я в Ассоциации.

2) Мне будут слать какой-то спам, который мне вряд ли когда-либо понадобится (дисконтные карты и материалы семинаров).

3) Если у меня нет представителя или знакомого в Москве, я - убогий сельхозработник из деревни.



И если серьёзно.

Зачем вам копии моих документов? Я у вас ничего покупать не собираюсь и представлять их вам никуда не надо.



Ссылка на сообщение Эксперт
11/07/2003

Для вступления в любую организацию нужны копии документов.

Если это вам не нужно и вы смеетесь наэ тим - зачем вы обсуждаете и тратите время?



Ссылка на сообщение Nik
11/07/2003

Эксперт:

Для вступления в нормальную организацию достаточно заполнить простенькую анкету без всяких копий и прочего.



Ссылка на сообщение Oxana S.
11/07/2003

Думаю, здесь опять имеет место некоторая неосведомленность отдельно взятых участников беседы.

Да, действительно, во многих организациях, в том числе и в ассоциациях, для вступления достаточно просто заполненной анкеты и заявления.

Но, поскольку мы имеем дело в интернет-магазинами, которые ну просто обязаны быть зарегистрированы в соответствующих органах, то для того чтобы максимально упростить процедуру проверки, мы просим предоставить документ о регистрации юридического лица.

Не думаю, что это сильно ущемит самолюбие тех, у кого все документы оформлены в соответствии с действующим законодательством.



Ссылка на сообщение Nik
11/07/2003

Оксана:

А какая вам собственно разница, зарегистрирован магазин или нет? Вам не нужно вести с ним каких-либо финансовых операций.



То же самое и про паспорт. Что вам до паспортных данных того или иного участника?



Ссылка на сообщение Oxana S.
11/07/2003

Объясняю еще раз:

Коль скоро мы собираемся представлять интересы наших участников перед государственными органами, мы должны быть уверены в том, что интернет-магазин не нарушает никаких правил, установленных существующим законодательством.



Ссылка на сообщение Nik
11/07/2003

Оксана:

Не обижайтесь, но это бред.



Ссылка на сообщение Oxana S.
11/07/2003

На кого обижаться-то?



Вы бы лучше аргументировали свою точку зрения.



Ссылка на сообщение Nik
11/07/2003

Оксана:

Если вы скажите, что ваши магазины не нарушают ни одного правила, установленного "нашим" убогим законодательством, вы соврёте. Поэтому не вижу никакого смысла, пытаться выдавать желаемое за действительное.



Зачем собирать данные, которые а) вас совершенно не касаются и б) вам совершенно не нужны?



Ссылка на сообщение Oxana S.
12/07/2003

Простите, если это вопрос лично ко мне, то о каких "моих магазинах" идет речь?



Ссылка на сообщение Nik
12/07/2003

Оксана:

Магазины, уже участвующие в ассоциации.



Ссылка на сообщение А.Р.
13/07/2003

"""

Уважаемые господа!



Ассоциация Российских Интернет-Магазинов Арим http://arim.ru приглашает Вас на очередное собрание,

которое состоится 18 июля с.г. в офисе АРИМ по адресу:

метро Краснопресненская ул. Дружинниковская дом 11/2 домофон 35

третий подъезд

от метро три минуты пешком в сторону Белого дома

вход со стороны парка



На очередной повестке дня заседания АРИМ:

1. Прием новых участников в Ассоциацию.



2. Региональное членство.



3. Дисконтная программа.



4. Обмен траффиком.



5. Прочее.





Обращаем Ваше внимание, что работает форум Ассоциации по адресу:

http://www.arim.ru/forum/ , где Вы можете задавать интересующие Вас вопросы.



Просьба известить о Вашем присутствии на заседании Арим по е-мейлу saoxana@hotmail.com или по телефону (095) 205 48 92

Оксана Сакович,



Вице-президент Ассоциации Российских Интернет-магазинов АРИМ http://arim.ru

Руководитель проекта Конкурс WebПризнание http://priznaem.ru

Автор проекта 8яКлубМногодетныхСемей http://8ya.ru

Пресс-секретарь Консорциума Инфорус http://inforus.org

""""""



Вот такое мне пришло по почте. Насколько помню майл тут я свой не оставлял нигде и информацию не затребовал...



Ссылка на сообщение Oxana S.
13/07/2003

2 Nik

По крайней мере, определенными нормами этики и законодательством они, безусловно, руководствуются.



2 А.Р.

Просьба сообщить мне на е-мейл saoxana@hotmail.com Ваши координаты, дабы мы больше не беспокоили Вас письмами об очередных заседаниях.

К слову сказать, и свой е-мейл на интерфейсе магазина тоже скройте, пожалуйста, чтобы другим неповадно было Вам информацию присылать.:)



Ссылка на сообщение А.Р.
13/07/2003

Оксана, мейл на интерфейсе - для клиентов. Вы в каком-нить из моих магазинов что-нибудь уже купили? :)



Ссылка на сообщение AlexJoy
13/07/2003

А.Р.

Трафик пишется с одной "ф"


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