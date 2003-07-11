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Ассоциация Российских Интернет-магазинов
11/07/2003
Эксперт:
Перевожу.
1) Всего за жалкие 50 у.е. я могу отправить вам копии своих документов и радоваться, что я в Ассоциации.
2) Мне будут слать какой-то спам, который мне вряд ли когда-либо понадобится (дисконтные карты и материалы семинаров).
3) Если у меня нет представителя или знакомого в Москве, я - убогий сельхозработник из деревни.
И если серьёзно.
Зачем вам копии моих документов? Я у вас ничего покупать не собираюсь и представлять их вам никуда не надо.
Эксперт:
Перевожу.
1) Всего за жалкие 50 у.е. я могу отправить вам копии своих документов и радоваться, что я в Ассоциации.
2) Мне будут слать какой-то спам, который мне вряд ли когда-либо понадобится (дисконтные карты и материалы семинаров).
3) Если у меня нет представителя или знакомого в Москве, я - убогий сельхозработник из деревни.
И если серьёзно.
Зачем вам копии моих документов? Я у вас ничего покупать не собираюсь и представлять их вам никуда не надо.
11/07/2003
Думаю, здесь опять имеет место некоторая неосведомленность отдельно взятых участников беседы.
Да, действительно, во многих организациях, в том числе и в ассоциациях, для вступления достаточно просто заполненной анкеты и заявления.
Но, поскольку мы имеем дело в интернет-магазинами, которые ну просто обязаны быть зарегистрированы в соответствующих органах, то для того чтобы максимально упростить процедуру проверки, мы просим предоставить документ о регистрации юридического лица.
Не думаю, что это сильно ущемит самолюбие тех, у кого все документы оформлены в соответствии с действующим законодательством.
Думаю, здесь опять имеет место некоторая неосведомленность отдельно взятых участников беседы.
Да, действительно, во многих организациях, в том числе и в ассоциациях, для вступления достаточно просто заполненной анкеты и заявления.
Но, поскольку мы имеем дело в интернет-магазинами, которые ну просто обязаны быть зарегистрированы в соответствующих органах, то для того чтобы максимально упростить процедуру проверки, мы просим предоставить документ о регистрации юридического лица.
Не думаю, что это сильно ущемит самолюбие тех, у кого все документы оформлены в соответствии с действующим законодательством.
11/07/2003
Оксана:
Если вы скажите, что ваши магазины не нарушают ни одного правила, установленного "нашим" убогим законодательством, вы соврёте. Поэтому не вижу никакого смысла, пытаться выдавать желаемое за действительное.
Зачем собирать данные, которые а) вас совершенно не касаются и б) вам совершенно не нужны?
Оксана:
Если вы скажите, что ваши магазины не нарушают ни одного правила, установленного "нашим" убогим законодательством, вы соврёте. Поэтому не вижу никакого смысла, пытаться выдавать желаемое за действительное.
Зачем собирать данные, которые а) вас совершенно не касаются и б) вам совершенно не нужны?
13/07/2003
"""
Уважаемые господа!
Ассоциация Российских Интернет-Магазинов Арим http://arim.ru приглашает Вас на очередное собрание,
которое состоится 18 июля с.г. в офисе АРИМ по адресу:
метро Краснопресненская ул. Дружинниковская дом 11/2 домофон 35
третий подъезд
от метро три минуты пешком в сторону Белого дома
вход со стороны парка
На очередной повестке дня заседания АРИМ:
1. Прием новых участников в Ассоциацию.
2. Региональное членство.
3. Дисконтная программа.
4. Обмен траффиком.
5. Прочее.
Обращаем Ваше внимание, что работает форум Ассоциации по адресу:
http://www.arim.ru/forum/ , где Вы можете задавать интересующие Вас вопросы.
Просьба известить о Вашем присутствии на заседании Арим по е-мейлу saoxana@hotmail.com или по телефону (095) 205 48 92
Оксана Сакович,
Вице-президент Ассоциации Российских Интернет-магазинов АРИМ http://arim.ru
Руководитель проекта Конкурс WebПризнание http://priznaem.ru
Автор проекта 8яКлубМногодетныхСемей http://8ya.ru
Пресс-секретарь Консорциума Инфорус http://inforus.org
""""""
Вот такое мне пришло по почте. Насколько помню майл тут я свой не оставлял нигде и информацию не затребовал...
"""
Уважаемые господа!
Ассоциация Российских Интернет-Магазинов Арим http://arim.ru приглашает Вас на очередное собрание,
которое состоится 18 июля с.г. в офисе АРИМ по адресу:
метро Краснопресненская ул. Дружинниковская дом 11/2 домофон 35
третий подъезд
от метро три минуты пешком в сторону Белого дома
вход со стороны парка
На очередной повестке дня заседания АРИМ:
1. Прием новых участников в Ассоциацию.
2. Региональное членство.
3. Дисконтная программа.
4. Обмен траффиком.
5. Прочее.
Обращаем Ваше внимание, что работает форум Ассоциации по адресу:
http://www.arim.ru/forum/ , где Вы можете задавать интересующие Вас вопросы.
Просьба известить о Вашем присутствии на заседании Арим по е-мейлу saoxana@hotmail.com или по телефону (095) 205 48 92
Оксана Сакович,
Вице-президент Ассоциации Российских Интернет-магазинов АРИМ http://arim.ru
Руководитель проекта Конкурс WebПризнание http://priznaem.ru
Автор проекта 8яКлубМногодетныхСемей http://8ya.ru
Пресс-секретарь Консорциума Инфорус http://inforus.org
""""""
Вот такое мне пришло по почте. Насколько помню майл тут я свой не оставлял нигде и информацию не затребовал...
13/07/2003
2 Nik
По крайней мере, определенными нормами этики и законодательством они, безусловно, руководствуются.
2 А.Р.
Просьба сообщить мне на е-мейл saoxana@hotmail.com Ваши координаты, дабы мы больше не беспокоили Вас письмами об очередных заседаниях.
К слову сказать, и свой е-мейл на интерфейсе магазина тоже скройте, пожалуйста, чтобы другим неповадно было Вам информацию присылать.:)
2 Nik
По крайней мере, определенными нормами этики и законодательством они, безусловно, руководствуются.
2 А.Р.
Просьба сообщить мне на е-мейл saoxana@hotmail.com Ваши координаты, дабы мы больше не беспокоили Вас письмами об очередных заседаниях.
К слову сказать, и свой е-мейл на интерфейсе магазина тоже скройте, пожалуйста, чтобы другим неповадно было Вам информацию присылать.:)
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