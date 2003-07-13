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Ассоциация Российских Интернет-магазинов
13/07/2003
Оксана:
В регистрационных документах, а уж тем более в паспорте ничего не говорится о том, какими нормами кто руководствуется.
А по поводу этики у меня возник один вопрос: этично ли требовать предоставления конфиденциальной информации?
Оксана:
В регистрационных документах, а уж тем более в паспорте ничего не говорится о том, какими нормами кто руководствуется.
А по поводу этики у меня возник один вопрос: этично ли требовать предоставления конфиденциальной информации?
16/07/2003
Мда. Что хочется сказать. Для организации только начинающей раскручиваться, важно провести несколько маркетинговых ходов для привлечение клиентов (ИМов).
Первое, что я вижу - БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ.
Какие 50$ за какой АРИМ? Я не против АРИМа как такового, но если он пока позиционируется как организация без миссии и целей, которые надо совместно выработать, то извольте. Прозрачность, господа.
Пишите смету и т д. На что тратятся деньги коли уж организация не создана только для зарабатывания денег.
Мда. Что хочется сказать. Для организации только начинающей раскручиваться, важно провести несколько маркетинговых ходов для привлечение клиентов (ИМов).
Первое, что я вижу - БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ.
Какие 50$ за какой АРИМ? Я не против АРИМа как такового, но если он пока позиционируется как организация без миссии и целей, которые надо совместно выработать, то извольте. Прозрачность, господа.
Пишите смету и т д. На что тратятся деньги коли уж организация не создана только для зарабатывания денег.
16/07/2003
Вот уж странные люди, чего секретного в учредительных документах?
А насчет того, что все должно быть нахаляву - это Вы не по адресу, $50 - это МИНИМАЛЬНО необходимая на данный момент сумма для функционирования ассоциации.
Как-то неправильно пошел разговор. Как будто мы (инициативная группа ассоциации) пытаемся чего-то навязать/продать. НЕТ, это НЕ ТАК, мы ничего не продаём и ничего не навязываем.
Те, кто уверен в своих силах, в том, что сам по себе он много чего представляет, то вперёд, я уже писал об этом, но гораздо проще работать сообща! ЭТО ЖЕ ЛОГИЧНО!
Вот в скорости запускается дисконтная программа... она же РЕКЛАМИРОВАТЬСЯ БУДЕТ. Думаете её бесплатно будут рекламировать? Естесссно нет, вот на это деньги, например...
Неужели кто-то из Вас думает, что мы решили собрать по $50 со всех инет магазинов и пойти в ресторан??? МЫ САМИ ЭТИ $50 платим.
Насчет бумажных дел еще раз:
Создаётся ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, а не просто группка людишек, которые собирают по 50 долларов непонятно на что...
ЛЮДИ, ОЧНИТЕСЬ, ОТКЛЮЧИТЕ СВОИ ПСЕВДОЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЙМИТЕ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО ВСЕМ. НЕ НАДО ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ, ВНОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.... ЭТО ЖЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!!!
Вот уж странные люди, чего секретного в учредительных документах?
А насчет того, что все должно быть нахаляву - это Вы не по адресу, $50 - это МИНИМАЛЬНО необходимая на данный момент сумма для функционирования ассоциации.
Как-то неправильно пошел разговор. Как будто мы (инициативная группа ассоциации) пытаемся чего-то навязать/продать. НЕТ, это НЕ ТАК, мы ничего не продаём и ничего не навязываем.
Те, кто уверен в своих силах, в том, что сам по себе он много чего представляет, то вперёд, я уже писал об этом, но гораздо проще работать сообща! ЭТО ЖЕ ЛОГИЧНО!
Вот в скорости запускается дисконтная программа... она же РЕКЛАМИРОВАТЬСЯ БУДЕТ. Думаете её бесплатно будут рекламировать? Естесссно нет, вот на это деньги, например...
Неужели кто-то из Вас думает, что мы решили собрать по $50 со всех инет магазинов и пойти в ресторан??? МЫ САМИ ЭТИ $50 платим.
Насчет бумажных дел еще раз:
Создаётся ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, а не просто группка людишек, которые собирают по 50 долларов непонятно на что...
ЛЮДИ, ОЧНИТЕСЬ, ОТКЛЮЧИТЕ СВОИ ПСЕВДОЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЙМИТЕ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО ВСЕМ. НЕ НАДО ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ, ВНОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.... ЭТО ЖЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!!!
17/07/2003
Тимофей. Как видно, в новоиспеченном АРИМ нет ни одного маркетолога. Это конечно не ваша вина, но это можно исправить. Начните хотя бы c того, что ПРОЧТИТЕ КНИГУ КОТЛЕРА "МАРКЕТИНГ". Поверьте это лучшее вложение денег и хорошее средство от головной боли. Поймите одну простую вещь (это кстати и в вашем бизнесе весьма актуально) - нельзя продать товар, который никому не нужен. Вы никому ничего не навязываете. А вот это уже плохо. Зачем мне идти в АРИМ, если мне он не нужен. Вы нашли какие-нибудь убедительные аргументы, для того, чтобы я встроупил в ассоциацию. Нет. Потому что пустые слова "это общее дело" никого не трогают. Мало того, что маркетинг в АРИМ отсутствует, так еще и реклама тоже не видна.
АРИМ как и любое другое дело тоже нужно и должно продавать, конечно по-своему, но общие законы для рекламы и маркетинга здесь вполне применимы. И поэтому я бы первым делдом стал бы запускать не дисконтную программу (ловушка для дураков), а грамотный маркетинговый комплекс и рекламу самой АРИМ. Иначе говоря, вы немного не тем занялись.
А предложения... Я вношу, только толку нет. Спрашивается, зачем мне АРИМ, если меня там не слушают.
И последнее. Это не псевдозащитные функции. Это нормальный подход: кто, что м как будет делать? Я пока не получил ответа на этот вопрос.
Тимофей. Как видно, в новоиспеченном АРИМ нет ни одного маркетолога. Это конечно не ваша вина, но это можно исправить. Начните хотя бы c того, что ПРОЧТИТЕ КНИГУ КОТЛЕРА "МАРКЕТИНГ". Поверьте это лучшее вложение денег и хорошее средство от головной боли. Поймите одну простую вещь (это кстати и в вашем бизнесе весьма актуально) - нельзя продать товар, который никому не нужен. Вы никому ничего не навязываете. А вот это уже плохо. Зачем мне идти в АРИМ, если мне он не нужен. Вы нашли какие-нибудь убедительные аргументы, для того, чтобы я встроупил в ассоциацию. Нет. Потому что пустые слова "это общее дело" никого не трогают. Мало того, что маркетинг в АРИМ отсутствует, так еще и реклама тоже не видна.
АРИМ как и любое другое дело тоже нужно и должно продавать, конечно по-своему, но общие законы для рекламы и маркетинга здесь вполне применимы. И поэтому я бы первым делдом стал бы запускать не дисконтную программу (ловушка для дураков), а грамотный маркетинговый комплекс и рекламу самой АРИМ. Иначе говоря, вы немного не тем занялись.
А предложения... Я вношу, только толку нет. Спрашивается, зачем мне АРИМ, если меня там не слушают.
И последнее. Это не псевдозащитные функции. Это нормальный подход: кто, что м как будет делать? Я пока не получил ответа на этот вопрос.
17/07/2003
Мда, стыдно дамы и господа.
АРИМ - Ассоциация Российских Интернет Магазинов. Москва - это вся Россия? Где ИМ из регионов? АМИМ - Ассоциация Московских Интернет Магазинов будет вернее. Судя по всему (это форум, сайт arim.ru) у ассоциации нет четких механизмов для взаимодействия ИМ из регионов с центром. Вообще качество организации данного сообщества очень сомнительно. Дет. сад какой-то: "Ааа, давайте соберемся - бутет весело, не знаю, что будем делать, но всем станет хорошо!" С такой оганизацией, закономерно, что вас не воспринимают всерьез.
Теперь, по пунктам:
"Способствовать развитию электронной и иных форм удаленной торговли в России"
Как? Или опять "Миру - мир"? Где предложения (хоть одно). Так - это просто мечты.
"Консультировать органы власти по вопросам электронной коммерции и содействовать принятию законодательных актов, регламентирующих деятельность онлайновых магазинов"
Ха-ха-ха. Может еще Amazon будете консультировать по вопросам электронной коммерции? Где эксперты? И, вообще, с какой стати вы решили, что к вам обратятся за консультацией?
"Выработать критерии качества работы интернет-магазинов с целью повышения доверия потребителей к электронной торговле"
Ну предложите хоть эскиз этих критериев... Как повысить доверие? Где идеи?
"Предоставить участникам новые возможности развития бизнеса благодаря объединению ресурсов различных компаний"
Это лишне. В довесок - возможно, но как одна из основных целей... Давно есть механизмы налаживания деловых контактов (специальные онлайн сервисы).
"Повысить общую эффективность работы интернет-магазинов путем проведения обучающих семинаров, организации общих рекламных кампаний, дисконтных программ, схем доставки"
Ооочень сомнительно, опять же нет ясных предложений...
И напоследок
"Участники Ассоциации уже приступили к практической реализации этих амбициозных планов: в ближайшие месяцы будет открыта совместная дисконтная программа и проведена серия обучающих семинаров для сотрудников электронных магазинов; начата работа над проектом общего стандарта обслуживания покупателей в онлайновых торговых точках, а также над созданием финансового пула для проведения масштабных рекламной кампаний. Участие в Ассоциации открыто для всех онлайновых магазинов и компаний, работающих в области электронной коммерции, – вне зависимости от их статуса на рынке. Основными критериями приема является желание содействовать продвижению электронной коммерции в Российской Федерации, совершенствовать собственный бизнес и придерживаться норм качественного сервиса и цивилизованной конкуренции."
Что значиь начали? Что начали? Как начали? Кто начал? Какой план? Когда будут результаты?
Резюмирую.
Призрачные цели, бессмысленные посиделки, неопытное руководство (судя по, порой, почти хамским высказываниям в форуме) и, как следствие, отсутствие четкого плана развития, не адекватное восприятие критики:
- Вступайте в АРИМ!
- Но мне не ясны цели...
- "Так не идите в АРИМ, в чем проблема-то?"
Не могу всерьез воспринимать такое и, судя по этому форуму, не я один.
С точки зрения полезности, вам еще и расти и расти до данного проекта (www.oborot.ru) - т.к. я знаю зачем сюда прихожу и, при явной полезности, с меня не берут деньги. Проект абсолютно адекватен. Ваш - нет.
Рекомендую вам не огрызаться на заявления того же Олега, а попросить его подробнее объеснить в чем он видит просчеты. Во-первых, любая конструктивная критика полезна (здесь таковой много), во-вторых, его высказывания ясно демонстрируют, что человек он опытный и знает о чем говорит (в отличии от ваших, организаторы).
А ваш сайт просто кошмар. Есть только эфемерные цели и больше НИЧЕГО! Если судить о ваших собраниях по отчетам... я не готов тратить время на это...
Мда, стыдно дамы и господа.
АРИМ - Ассоциация Российских Интернет Магазинов. Москва - это вся Россия? Где ИМ из регионов? АМИМ - Ассоциация Московских Интернет Магазинов будет вернее. Судя по всему (это форум, сайт arim.ru) у ассоциации нет четких механизмов для взаимодействия ИМ из регионов с центром. Вообще качество организации данного сообщества очень сомнительно. Дет. сад какой-то: "Ааа, давайте соберемся - бутет весело, не знаю, что будем делать, но всем станет хорошо!" С такой оганизацией, закономерно, что вас не воспринимают всерьез.
Теперь, по пунктам:
"Способствовать развитию электронной и иных форм удаленной торговли в России"
Как? Или опять "Миру - мир"? Где предложения (хоть одно). Так - это просто мечты.
"Консультировать органы власти по вопросам электронной коммерции и содействовать принятию законодательных актов, регламентирующих деятельность онлайновых магазинов"
Ха-ха-ха. Может еще Amazon будете консультировать по вопросам электронной коммерции? Где эксперты? И, вообще, с какой стати вы решили, что к вам обратятся за консультацией?
"Выработать критерии качества работы интернет-магазинов с целью повышения доверия потребителей к электронной торговле"
Ну предложите хоть эскиз этих критериев... Как повысить доверие? Где идеи?
"Предоставить участникам новые возможности развития бизнеса благодаря объединению ресурсов различных компаний"
Это лишне. В довесок - возможно, но как одна из основных целей... Давно есть механизмы налаживания деловых контактов (специальные онлайн сервисы).
"Повысить общую эффективность работы интернет-магазинов путем проведения обучающих семинаров, организации общих рекламных кампаний, дисконтных программ, схем доставки"
Ооочень сомнительно, опять же нет ясных предложений...
И напоследок
"Участники Ассоциации уже приступили к практической реализации этих амбициозных планов: в ближайшие месяцы будет открыта совместная дисконтная программа и проведена серия обучающих семинаров для сотрудников электронных магазинов; начата работа над проектом общего стандарта обслуживания покупателей в онлайновых торговых точках, а также над созданием финансового пула для проведения масштабных рекламной кампаний. Участие в Ассоциации открыто для всех онлайновых магазинов и компаний, работающих в области электронной коммерции, – вне зависимости от их статуса на рынке. Основными критериями приема является желание содействовать продвижению электронной коммерции в Российской Федерации, совершенствовать собственный бизнес и придерживаться норм качественного сервиса и цивилизованной конкуренции."
Что значиь начали? Что начали? Как начали? Кто начал? Какой план? Когда будут результаты?
Резюмирую.
Призрачные цели, бессмысленные посиделки, неопытное руководство (судя по, порой, почти хамским высказываниям в форуме) и, как следствие, отсутствие четкого плана развития, не адекватное восприятие критики:
- Вступайте в АРИМ!
- Но мне не ясны цели...
- "Так не идите в АРИМ, в чем проблема-то?"
Не могу всерьез воспринимать такое и, судя по этому форуму, не я один.
С точки зрения полезности, вам еще и расти и расти до данного проекта (www.oborot.ru) - т.к. я знаю зачем сюда прихожу и, при явной полезности, с меня не берут деньги. Проект абсолютно адекватен. Ваш - нет.
Рекомендую вам не огрызаться на заявления того же Олега, а попросить его подробнее объеснить в чем он видит просчеты. Во-первых, любая конструктивная критика полезна (здесь таковой много), во-вторых, его высказывания ясно демонстрируют, что человек он опытный и знает о чем говорит (в отличии от ваших, организаторы).
А ваш сайт просто кошмар. Есть только эфемерные цели и больше НИЧЕГО! Если судить о ваших собраниях по отчетам... я не готов тратить время на это...
17/07/2003
Уважаемые аМим (Александр прав) посетите сайт http://www.stp.ru/ - и посмотрите как "серьезные" люди из "серьезных" компаний организуют Сообщество, которое реально вносит РЕАЛЬНЫЙ вклад в развитие отрасли !
Уважаемые аМим (Александр прав) посетите сайт http://www.stp.ru/ - и посмотрите как "серьезные" люди из "серьезных" компаний организуют Сообщество, которое реально вносит РЕАЛЬНЫЙ вклад в развитие отрасли !
17/07/2003
2Тимофей Шиколенков
Эх... Тимофей, никто не собирается "гнобить" вашу организацию, собирайтесь и дальше на здоровье. Не надо обижаться. Конструктивной критики в этом топике "пруд-пруди", вы просто не хотите ее замечать.
От себя могу предложить вам такую последовательность действий:
1. Проанализировать сайты аналогичных организаций (один линк вам уже дал Сергей) и западных тоже;
2. Выделить из собранных данных актуальные темы;
3. Посмотреть как решали или предлагают решать отмеченные проблемы эти организации. Доработать, либо предложить свой метод решения;
4. Повторить пункты 2-3, только с точки зрения структуры организации.
Это навскидку (эскиз :)
Вы же изобретаете велосипед... и он у вас, пока, без колес.
То, что мы (надеюсь, что выскажу мнение большинства авторов в этом топике :) тратим свое время на анализ вашего АРИМ и написание комментариев уже говорит о том, что нам подобные инициативы не безразличны.
Смею надеяться, что мои комментарии будут восприняты организаторами как посильная помощь, а не "наезд".
Искрене желаю успехов вашей организации.
2Тимофей Шиколенков
Эх... Тимофей, никто не собирается "гнобить" вашу организацию, собирайтесь и дальше на здоровье. Не надо обижаться. Конструктивной критики в этом топике "пруд-пруди", вы просто не хотите ее замечать.
От себя могу предложить вам такую последовательность действий:
1. Проанализировать сайты аналогичных организаций (один линк вам уже дал Сергей) и западных тоже;
2. Выделить из собранных данных актуальные темы;
3. Посмотреть как решали или предлагают решать отмеченные проблемы эти организации. Доработать, либо предложить свой метод решения;
4. Повторить пункты 2-3, только с точки зрения структуры организации.
Это навскидку (эскиз :)
Вы же изобретаете велосипед... и он у вас, пока, без колес.
То, что мы (надеюсь, что выскажу мнение большинства авторов в этом топике :) тратим свое время на анализ вашего АРИМ и написание комментариев уже говорит о том, что нам подобные инициативы не безразличны.
Смею надеяться, что мои комментарии будут восприняты организаторами как посильная помощь, а не "наезд".
Искрене желаю успехов вашей организации.
17/07/2003
Надо и мне свои 5 копеек вставить :))
Я был на собрании в качестве гостя - все понравилось (больше всего атмосфера - собрались единомышленики с одинаковыми целями/проблемами), но решил повременить - подождать, когда появится лидер и подтянется БИтуБИшная публика.
Мои пожелания к Оксане и активистам организации
1. как нибудь познакомиться с московским представительством ГИПИ (http://www.gipiproject.org/) - это общественная организация, занимающаяся проблемами развития интернета. Т.к. торговля все-таки двигатель всего (или это про рекламу сказано ?), то наверняка должны найтись общие интересы. По секрету скажу - ГИПИ очень твердо стоящая на ногах общественная организация. Если бы там не было юристов .. (ой... понесло ...)
2. Все таки привлечь к сотрудничеству титанов е-торговли. Нам, мелким, очень интересен их опыт. Будут ли они им делится, это другая тема :)
3. Подтянуть заинтересованную в нас аудиторию - баннерные сети, площадки типа "рамблер покупки", партнерские мегаполисы и т.п. Ну и растерзать их вопросами на встрече ...
Надо и мне свои 5 копеек вставить :))
Я был на собрании в качестве гостя - все понравилось (больше всего атмосфера - собрались единомышленики с одинаковыми целями/проблемами), но решил повременить - подождать, когда появится лидер и подтянется БИтуБИшная публика.
Мои пожелания к Оксане и активистам организации
1. как нибудь познакомиться с московским представительством ГИПИ (http://www.gipiproject.org/) - это общественная организация, занимающаяся проблемами развития интернета. Т.к. торговля все-таки двигатель всего (или это про рекламу сказано ?), то наверняка должны найтись общие интересы. По секрету скажу - ГИПИ очень твердо стоящая на ногах общественная организация. Если бы там не было юристов .. (ой... понесло ...)
2. Все таки привлечь к сотрудничеству титанов е-торговли. Нам, мелким, очень интересен их опыт. Будут ли они им делится, это другая тема :)
3. Подтянуть заинтересованную в нас аудиторию - баннерные сети, площадки типа "рамблер покупки", партнерские мегаполисы и т.п. Ну и растерзать их вопросами на встрече ...
17/07/2003
последние два поста более похожи на советы, чем предыдущие посты подобного содержания ;)
Большое спасибо за внимание и за советы.
Со своей стороны еще раз замечу - мы не специалисты по созданию общественных организаций, мы специалисты по торговле и если мы безо всяких супер-пупер специалистов в этой области видим для себя пользу от объединения, то значит она есть и говорить, что её нет бессмысленно ;)
последние два поста более похожи на советы, чем предыдущие посты подобного содержания ;)
Большое спасибо за внимание и за советы.
Со своей стороны еще раз замечу - мы не специалисты по созданию общественных организаций, мы специалисты по торговле и если мы безо всяких супер-пупер специалистов в этой области видим для себя пользу от объединения, то значит она есть и говорить, что её нет бессмысленно ;)
18/07/2003
На самом деле, всё еще проще.
АРИМ создается людьми, которые понимают необходимость объединяться для решения каких-то вопросов. В этом объединении - суть и смысл любой ассоциации. Те, кому объединяться не нужно и те, кто считает себя достаточно крутым для того, чтобы НЕ объединяться - пусть идут мимо. Значит, не приперло. Когда у человека воспаление аппендикса, он не рассуждает, когда резать, за сколько резать, кому резать - он хватается от боли за живот и согласен на всё. Значит, у вас, уважаемые сомневающиеся, пока не болит. И слава Богу.
А те, у кого болит (то есть те, кто не могут решить свои вопросы без объединения в ассоциацию) - приходят к нам.
Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание - ваши советы. Мы бесконечно благодарны тем, кто высказывает конструктивную критику, тем более тем, кто дает советы. Действительно, если бы критикующих и советующих не было - вот тогда и можно было бы говорить о мертворожденности ассоциации, о ее бесполезности. Раз идут дебаты - значит, тема небезразлична. Это хорошо.
Плохо то, что критикующие и советующие по каким-то только им ведомым причинам ставят себя выше тех, кто создает ассоциацию. Не скажу, что я разделяю мнение Тимофея о том, что среди нас нет специалистов по созданию общественных организаций. (Скромненько так) Ну, вот я - специалист по созданию общественных организаций, по привлечению участников, по PR и маркетингу. И мне удивительно слышать, когда нам говорят, что у нас нет ресурсов, нет перспектив, нет целей. Всё это есть и - еще лучше! - всё это сейчас находится в процессе становления и разработки. Именно поэтому сейчас - самое благоприятное время для того чтобы примкнуть к нам (это я для скептиков и сомневающихся), потому что именно на этом этапе можно влиять на дальнейшую работу ассоциации, то есть придать ей то направление, которое посчитают нужным не чужие дяди, а сами участники ассоциации.
Выдам один секрет. Гораздо хуже не то, что сторонние наблюдатели не видят наших ресурсов и планов (или, возможно, мы недостаточно ясно их формулируем), а то, что нет согласия и среди самих участников. Происходит это потому, что, понимая необходимость объединяться, большинство объединяющихся, действительно, являются талантливыми руководителями интернет-магазинов и холдингов, но не являются организаторами ассоциаций. То есть у каждого есть свое собственное вИдение ситуации, но нет согласованности действий и планов. Каждый считает себя самым умным (возможно, он и есть самый умный - в своей области!), но не является при этом специалистом, имеющим связи и ходы в инстанции.
Да, наши заседания сейчас пока больше напоминают посиделки в кругу друзей, а не конструктивный диалог соратников. Возможно, в будущем нужно будет создать клуб и устраивать встречи с периодичностью раз в две недели (как это делают, скажем, Киты АйТи-бизнеса http://www.it-club.ru ). Да, пока наши участники (да простят меня те из них, кто это читает) не видят дальше собственного носа, то есть хотят получить дивиденды от вступления в АРИМ прямо сию минуту. А так не будет. Первый год АРИМ будет пиарить себя, не принося дивидендов участникам (или принося мизерные), и только на второй год он начнет пиарить своих участников. Это нормальное явление, через это прошли все серьезные ассоциации, число которых, действительно, сейчас в Рунете всё увеличивается. И хорошо, что увеличивается. В жизни нашей страны был период, когда на прилавках был один сорт колбасы и два сорта хлеба - многие из нас это время еще застали. Этот период назывался "застой". То, что сейчас множество ассоциаций - это отлично. Нам нужно учиться на их ошибках и не делать своих. К сожалению, не могу сказать, что мы не совершаем тех же ошибок, что и они. Правда, радует, что некоторые ошибки мы всё же обошли - в частности, вопрос с президентом ассоциации. Пока у нас его нет. Именно затем, чтобы не отвлекать время и силы участников на то, чтобы выбрать "самого равного среди равных". Лидер найдется сам - тогда, когда будет нужно. Таким образом мы сэкономили время (учась на ошибке компании Руссофт http://www.russoft.org/index.cfm?id=2, которая первый год своего существования потратила на то, чтобы поделить портфель главы ассоциации, пока, наконец, не догадались пригласить лидера со стороны).
Что касается расплывчатости наших целей и задач - да, вынуждена признать, что пока наши цели и задачи весьма расплывчаты. Почему? Причина проста - возьмите двадцать сайтов самых известных ассоциаций Рунета и попробуйте найти под кнопкой "Миссия, Цели и Задачи" похожие фразы. Заранее разочарую - практически все они повторяются или в какой-то степени перепевают друг друга. Все они содержат обороты речи типа "дальнейшее развитие, улучшение ситуации, содействие успеху" и т.д. Мы не хотим попугайничать. Мы хотим создать программу действий, которая реально отображала бы наши нужды и желания, а также способы достижения этих желаний. И именно сейчас - повторяю! - идет тот период, когда всё это создается, то есть период живой, естественный, - такое время, когда всё еще можно сделать, как хочется, с пользой для дела и для каждого из вновь вступивших в ассоциацию.
Поэтому именно сейчас - самое время для вступления в наши ряды. Мы выслушаем всех, кто придет на наши заседания в качестве гостя - вы же прочитали высказывание Дмитрия Б., присутствовавшего на прошлом заседании. (Кстати, Дмитрий, спасибо за пожелания и предложения, обязательно будем дружить и с титанами е-бизнеса, и с общественными организациями).
Общая беда наша в том, что люди привыкли приходить "нахаляву". И здесь даже не о деньгах речь, не о вступительных взносах (очевидно, что на первых порах ассоциации сама себя содержит, то есть существует на деньги ее участников). Плохо то, что люди, приходящие на заседания в качестве гостей, ожидают увидеть традиционный зал с президиумом, выступающих с отчетами о проделанной работе людей, услышать трескучие фразы о том самом "дальнейшем развитии", "светлом будущем" и "гарантиях". Того не понимая, что гарантий успешности нашей организации сейчас нет. А если вы своим скепсисом еще и будете ставить палки в колеса - то их и не будет. Никогда.
Отсюда предложение. Мы открыты для диалога. Пожалуйста, сформулируйте свои предложения не в виде критики, а в виде советов и шагов, которые, на ваш взгляд, необходимо сделать на первых порах. Можно написать это в письме и прислать это письмо мне по почте saoxana@msn.ru. Можно прийти на наше заседание и зачитать эти предложения на заседании. Можно сформулировать их прямо здесь, на этом форуме. Вот это и будет реальная помощь нашему общему делу.
Большое спасибо всем дочитавшим.
На самом деле, всё еще проще.
АРИМ создается людьми, которые понимают необходимость объединяться для решения каких-то вопросов. В этом объединении - суть и смысл любой ассоциации. Те, кому объединяться не нужно и те, кто считает себя достаточно крутым для того, чтобы НЕ объединяться - пусть идут мимо. Значит, не приперло. Когда у человека воспаление аппендикса, он не рассуждает, когда резать, за сколько резать, кому резать - он хватается от боли за живот и согласен на всё. Значит, у вас, уважаемые сомневающиеся, пока не болит. И слава Богу.
А те, у кого болит (то есть те, кто не могут решить свои вопросы без объединения в ассоциацию) - приходят к нам.
Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание - ваши советы. Мы бесконечно благодарны тем, кто высказывает конструктивную критику, тем более тем, кто дает советы. Действительно, если бы критикующих и советующих не было - вот тогда и можно было бы говорить о мертворожденности ассоциации, о ее бесполезности. Раз идут дебаты - значит, тема небезразлична. Это хорошо.
Плохо то, что критикующие и советующие по каким-то только им ведомым причинам ставят себя выше тех, кто создает ассоциацию. Не скажу, что я разделяю мнение Тимофея о том, что среди нас нет специалистов по созданию общественных организаций. (Скромненько так) Ну, вот я - специалист по созданию общественных организаций, по привлечению участников, по PR и маркетингу. И мне удивительно слышать, когда нам говорят, что у нас нет ресурсов, нет перспектив, нет целей. Всё это есть и - еще лучше! - всё это сейчас находится в процессе становления и разработки. Именно поэтому сейчас - самое благоприятное время для того чтобы примкнуть к нам (это я для скептиков и сомневающихся), потому что именно на этом этапе можно влиять на дальнейшую работу ассоциации, то есть придать ей то направление, которое посчитают нужным не чужие дяди, а сами участники ассоциации.
Выдам один секрет. Гораздо хуже не то, что сторонние наблюдатели не видят наших ресурсов и планов (или, возможно, мы недостаточно ясно их формулируем), а то, что нет согласия и среди самих участников. Происходит это потому, что, понимая необходимость объединяться, большинство объединяющихся, действительно, являются талантливыми руководителями интернет-магазинов и холдингов, но не являются организаторами ассоциаций. То есть у каждого есть свое собственное вИдение ситуации, но нет согласованности действий и планов. Каждый считает себя самым умным (возможно, он и есть самый умный - в своей области!), но не является при этом специалистом, имеющим связи и ходы в инстанции.
Да, наши заседания сейчас пока больше напоминают посиделки в кругу друзей, а не конструктивный диалог соратников. Возможно, в будущем нужно будет создать клуб и устраивать встречи с периодичностью раз в две недели (как это делают, скажем, Киты АйТи-бизнеса http://www.it-club.ru ). Да, пока наши участники (да простят меня те из них, кто это читает) не видят дальше собственного носа, то есть хотят получить дивиденды от вступления в АРИМ прямо сию минуту. А так не будет. Первый год АРИМ будет пиарить себя, не принося дивидендов участникам (или принося мизерные), и только на второй год он начнет пиарить своих участников. Это нормальное явление, через это прошли все серьезные ассоциации, число которых, действительно, сейчас в Рунете всё увеличивается. И хорошо, что увеличивается. В жизни нашей страны был период, когда на прилавках был один сорт колбасы и два сорта хлеба - многие из нас это время еще застали. Этот период назывался "застой". То, что сейчас множество ассоциаций - это отлично. Нам нужно учиться на их ошибках и не делать своих. К сожалению, не могу сказать, что мы не совершаем тех же ошибок, что и они. Правда, радует, что некоторые ошибки мы всё же обошли - в частности, вопрос с президентом ассоциации. Пока у нас его нет. Именно затем, чтобы не отвлекать время и силы участников на то, чтобы выбрать "самого равного среди равных". Лидер найдется сам - тогда, когда будет нужно. Таким образом мы сэкономили время (учась на ошибке компании Руссофт http://www.russoft.org/index.cfm?id=2, которая первый год своего существования потратила на то, чтобы поделить портфель главы ассоциации, пока, наконец, не догадались пригласить лидера со стороны).
Что касается расплывчатости наших целей и задач - да, вынуждена признать, что пока наши цели и задачи весьма расплывчаты. Почему? Причина проста - возьмите двадцать сайтов самых известных ассоциаций Рунета и попробуйте найти под кнопкой "Миссия, Цели и Задачи" похожие фразы. Заранее разочарую - практически все они повторяются или в какой-то степени перепевают друг друга. Все они содержат обороты речи типа "дальнейшее развитие, улучшение ситуации, содействие успеху" и т.д. Мы не хотим попугайничать. Мы хотим создать программу действий, которая реально отображала бы наши нужды и желания, а также способы достижения этих желаний. И именно сейчас - повторяю! - идет тот период, когда всё это создается, то есть период живой, естественный, - такое время, когда всё еще можно сделать, как хочется, с пользой для дела и для каждого из вновь вступивших в ассоциацию.
Поэтому именно сейчас - самое время для вступления в наши ряды. Мы выслушаем всех, кто придет на наши заседания в качестве гостя - вы же прочитали высказывание Дмитрия Б., присутствовавшего на прошлом заседании. (Кстати, Дмитрий, спасибо за пожелания и предложения, обязательно будем дружить и с титанами е-бизнеса, и с общественными организациями).
Общая беда наша в том, что люди привыкли приходить "нахаляву". И здесь даже не о деньгах речь, не о вступительных взносах (очевидно, что на первых порах ассоциации сама себя содержит, то есть существует на деньги ее участников). Плохо то, что люди, приходящие на заседания в качестве гостей, ожидают увидеть традиционный зал с президиумом, выступающих с отчетами о проделанной работе людей, услышать трескучие фразы о том самом "дальнейшем развитии", "светлом будущем" и "гарантиях". Того не понимая, что гарантий успешности нашей организации сейчас нет. А если вы своим скепсисом еще и будете ставить палки в колеса - то их и не будет. Никогда.
Отсюда предложение. Мы открыты для диалога. Пожалуйста, сформулируйте свои предложения не в виде критики, а в виде советов и шагов, которые, на ваш взгляд, необходимо сделать на первых порах. Можно написать это в письме и прислать это письмо мне по почте saoxana@msn.ru. Можно прийти на наше заседание и зачитать эти предложения на заседании. Можно сформулировать их прямо здесь, на этом форуме. Вот это и будет реальная помощь нашему общему делу.
Большое спасибо всем дочитавшим.
18/07/2003
Тимофей вы и советы и предложения отказываетесь воспринимать.
И сами признаетесь, что безграмотные и не специалисты в создании общественных организаций. А вот рассуждать на тему дизайна и пр. движкостроительства вы можете. Причем выступаете при этом в ролли специалиста. И вроде как согласны, что инет-коммерцией должны заниматься профессионалы: в дизайне, в програмировании, в коммерции и пр. Тогда почему вы решили, что уж общественной деятельностью вы вполне можете заниматься - тут много ума не надо. Если вам советуют как лучше это сделать, а вы со всей старательностью и упрямством упорно не замечаете полезное в советах, равно как и самих советчиков.
Польза от вашего объединения может и есть, но можно ускорить процесс врабатывания и избежать массы проблем начального периода, то почему бы этим не воспользоваться. Или это такой мазохим в натуре - приятно создавать себе дополнительные проблемы и упорно их преодолевать.
Александр очень подробно и конструктивно проанализировал недостатки АРИМ - поэтому повторяться не буду. Но вот почему и мои предложения и его, и многие другие до АРИМ не дошли - вот это уже весьма странно. Вроде взрослые люди, а в действительности дет.сад какой-то. Простых вещей не понимают, зато амбиций хоть отбавляй. Так ведь основания для этого нет совсем - один воздух. А попытки поставить все на твердую землю и придать целенаправленность - моментально блокируются утверждениями "сам дурак". Это не повышает заинтересованности и желания продолжать. Но призрачная надежда все же была, поэтому и пытался помочь, чтобы свое время не напрасно тратилось. Видимо зря... А жаль.
Тимофей вы и советы и предложения отказываетесь воспринимать.
И сами признаетесь, что безграмотные и не специалисты в создании общественных организаций. А вот рассуждать на тему дизайна и пр. движкостроительства вы можете. Причем выступаете при этом в ролли специалиста. И вроде как согласны, что инет-коммерцией должны заниматься профессионалы: в дизайне, в програмировании, в коммерции и пр. Тогда почему вы решили, что уж общественной деятельностью вы вполне можете заниматься - тут много ума не надо. Если вам советуют как лучше это сделать, а вы со всей старательностью и упрямством упорно не замечаете полезное в советах, равно как и самих советчиков.
Польза от вашего объединения может и есть, но можно ускорить процесс врабатывания и избежать массы проблем начального периода, то почему бы этим не воспользоваться. Или это такой мазохим в натуре - приятно создавать себе дополнительные проблемы и упорно их преодолевать.
Александр очень подробно и конструктивно проанализировал недостатки АРИМ - поэтому повторяться не буду. Но вот почему и мои предложения и его, и многие другие до АРИМ не дошли - вот это уже весьма странно. Вроде взрослые люди, а в действительности дет.сад какой-то. Простых вещей не понимают, зато амбиций хоть отбавляй. Так ведь основания для этого нет совсем - один воздух. А попытки поставить все на твердую землю и придать целенаправленность - моментально блокируются утверждениями "сам дурак". Это не повышает заинтересованности и желания продолжать. Но призрачная надежда все же была, поэтому и пытался помочь, чтобы свое время не напрасно тратилось. Видимо зря... А жаль.
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