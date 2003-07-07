/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9 Следующая
Ответить

Ассоциация Российских Интернет-магазинов



Ссылка на сообщение Павел Коротов
07/07/2003

Господа AntonM и Freech, спорить с постулатами достаточно трудно. Если Вы твердо убеждены, что толку не будет, то логика здесь бесполезна.



По поводу "раскрутки участников" - на словах все очень просто. Проводится кампания по продвижению Ассоциации: в оффлайн-СМИ, на радио, телевидении, в Интернете. И пользователь с большей вероятностью купит в магазине, который состоит в сообществе качественных магазинов (условно), чем в тех, о которых он слыхом не слыхивал. В Российской (и Московской) Гильдиях риэлторов такая схема, насколько я знаю, работает.



По поводу же того, что АРИМ выгоден только своим основателям - тоже не совсем верно. Выборы в Совет проводятся общим собранием, каждые полгода. Никаких преференций основатели не имеют.



Ссылка на сообщение AntonM
07/07/2003

Павел, да и ни к чему спорить с постулатами. Ну уж очень тот Ваш постинг напомнил мне массовое развитие различных "интернет-премий" учреждаемых всеми подряд и на каждом шагу. А учитывая то, что именно этот постинг был первым, четко описывающим средства и цели АРИМ (общие пафосные слова не в счет), то он меня искренне позабавил :-)



А с другой стороны, достигнут положительный результат: Вы огласили хоть какой-то конкретный пункт из плана действий. И это плюс :-) Особенно на фоне пафосных и бессодержательных заявлений от руководства АРИМ.



Ссылка на сообщение Nik
07/07/2003

Павел:

Весьма признателен, что хоть как-то смогли объяснить, зачем ваша организация существует.



Ссылка на сообщение Серьезный
07/07/2003

Нда, как я и думал.

Ребята! Руководство просто не знает чем занимается! Вот и все. Они похоже свято верят в свою правду. Тем хуже для них. Как Вы думаете, Вы первые? В России?

Нет ребятки, не первые, были и до Вас желающие собрать вместе всех инетчиков(руководство инет-магазинов). Но все заглохло из-за того, что у каждого магазина свои цели и способы.

Вашей ассоцуиацией могут заинтересоваться только мелкие конторки и неудачники в надежде на Вашу помощь. Но они ее не получат, так как Вы просто не знаете что она из себя(помощь эта) должна представлять.

Эх, хотелось бы все-таки Ваши условия узнать и узнать заодно кто именно кроме так гордо восседающих на главной странице еще к Вам присоеденился. Хотя думаю больше никто. Крупные игроки к Вам не пойдут. Они поумнее будут.



Ссылка на сообщение kwit
07/07/2003

Уважаемые коллеги!



На последнем заседании АРИМа наблюдал любопытную картину. Человек, пришедший впервые на собрание, сначала задает те же вопросы, что звучат здесь - а зачем, а как, а для чего и т.п. И только потом фишка - что готового ответа НЕТ, что ОН РЕШАЕТ своим участием, что и как.



Неумно критиковать кого-то за то, что собрались и что-то делают в своих интересах. Что мешает вышеозначенным господам сделать, к примеру РАИМ и двигать его? А если не нужна вообще ассоциация - так чего зря воздух сотрясать.



Еще фенька - МЛМ, кто первый тот и сверху. Тут поподробнее. Структура сама по себе выборная. Здесь такой вариант, как это не досадно покажется (а я являюсь одними из учредителей АРИМа) не выполним - структура прозрачная и выборная. И Оксана, кстати, была выбрана также голосованием.



Никого агитировать не буду, а то скоро заседать будет негде - мест не хватает на всех :)



Ссылка на сообщение Олег
08/07/2003

Светик. Улучшить продажи можно через хорошую рекламу, маркетинг и грамотное позиционирование. АРИМ здесь не нужен.

Ник. Я имею ввиду книгу Котлера "Основы маркетинга" (1991-1993 годов выпуска в России). По моему мнению лучшего пока нет. Прочие, позднего выпуска просто переложение на новый лад той классической книги. Последнюю книгу Котлера смотрел, но сказать что она лучше Основ пока не могу.

Раскрутка АРИМ - это раскрутка АРИМ. Естественно, и по другому быть не может. Чтобы на нее обращали внимание и е-коммерсанты и е-покупатели она должна быть узнаваема и раскручена. Чего пока не наблюдается.

Квит. Я не могу физически наблюдать забавную картину про участников.

Но проблемы которые передо мной стоят, мне так и не помогли решить. Каковы цели и задачи создания АРИМ я так и не выяснил. Поэтому решение вступать в АРИМ или нет - принять пока не могу.

Второе. Если АРИМ продвигать, то сразу это делать грамотно. А тут сначала идет что-то непонятное. А потом вдруг все озаботятся имиджем всей Ассоциации, когда от этого имиджа уже инчего не останется. Ну не глупость ли это?

Третье. Никак не решена проблема с региональщиками. И ее никто решать не собирается. Как вы хотите привлечь участников? Когда на элементарные вопросы нет ответа.



Ссылка на сообщение Nik
08/07/2003

Олег:

Я как раз недавно (буквально вчера) купил себе Котлера 1993 года издания и Акио Морита 1990 (кстати, по вашей рекомендации). Решил вплотную занятся самобразованием :)



Ссылка на сообщение Михаил
08/07/2003

Мне тоже кажется, что Ассоциация нужна небольшим , только начинающим магазинам, и рассуждения о том, что вот покупатель будет смотреть на то - состоит ИМ в Ассоциации или нет, да ему по большому счету нас....ть на это, для него главное приемлемая цена, своевременная доставка и т.д.,крупным ИМ, которые на рынке не один год, у которых все отлажено участие в Ассоциации - пустая трата времени, ну вот скажите, что какому-нибудь OZON"у она нужна, у него что упадут продажи, если он не вступит в Ассициацию? Я дума все это от переизбытка свободного времени - заняться нечем.



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
08/07/2003

Всегда приятно цитировать .... себя :)

"Основную проблему интернет-магазинов я вижу сейчас в разрозненности. Каждый рекламирует себя на одних и тех же площадках, одними и теми же методами. То есть, мы боремся за ту, пока не очень значительную, группу клиентов, готовых покупать в онлайне. Так не лучше ли рекламировать не себя, а идею? Вспомним: два года назад никто не знал о стоковых магазинах. Ряд статей о самой идее в различных изданиях – и теперь о стоках знают все. «Пиво? Из алюминиевой банки? Фи, оно отдает жестью!» «РусАл» провел мощную рекламную кампанию, поддержал производителей пива. Зато теперь мы с удовольствием покупаем банки, забыли о «привкусе жести», поняли, что банки всегда непрозрачны, в отличие от бутылок. "



Для меня это основное...



Ссылка на сообщение Nik
08/07/2003

Михаил:

И для этого нужно создавать ассоциацию? Скинулись один раз и провели рекламную кампанию.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
08/07/2003

Ну развели тут... ;)



Народ, а все ли участвующие в обсуждении являются высшими чинами ИМ? Подозреваю, что нет...



Всё просто. Если Вы не можете для себя прикинуть ПОЛЬЗУ от ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ, то, само собой, и ассоциация Вам не нужна.



Что конкретно мы будем делать вместе в будущем? Отвечу - то, что захотим. То, что хотели бы сделать сами, но не можем в одиночку. Поднятие престижа электронной торговли - вот главная цель, разве не этого нам всем НЕ ХВАТАЕТ? Разве не задают вам вопросы типа "а почему я должен верить вашему магазину?", нам задают, часто, один из самых часто задаваемых вопросов. И это при том, что мы давно существуем и нас многие знают. А почему? Потому, что народ наслушался/начитался про то, что в инете сплошной обман! Должен быть контролирующий орган, вот им и будет Ассоциация.



Так, что давайте бросим спорить на тему нужна ассоциация или НЕ нужна. Давайте иначе - кто какую пользу для себя ХОТЕЛ БЫ ИЗВЛЕЧЬ из подобной организации?



Вот лично я вижу в этом:



две ГЛАВНЫЕ вещи:



1. популяризацию электронной торговли



2. консолидация усилий (по разным фронтам, причем это не обязательно совместные рекламные кампании.)



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
08/07/2003

насчет президента.



Должность президента вакантна. Обязанности президента в данный момент частично выполняет Оксана Сакович.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
08/07/2003

Орешин Михаил, почему-то сразу не прочитал Ваш пост ;)



Очень правильно насчет баночного пива! Очень похоже на то, что мы будем делать!



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
08/07/2003

Тимофей. Мы этот пример, кстати, вместе с вами уже обсуждали :))))



Ссылка на сообщение Олег
09/07/2003

АРИМ мог бы заняться на мой взгляд выработкой единых этических норм электронной торговли, стандартов качества обслуживания и др. Это действительно в одиночку не потянуть. А уж про популяризацию е-торговли... тем более.

Поэтому если мы говорим, что АРИМ хочеть добиться увеличения продаж своих членов, то может ему надо смотреть немного дальше простой рекламы. Шире и глубже видеть весь процесс в целом, тогда будет польза от этой ассоциации.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены