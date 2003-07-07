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Ассоциация Российских Интернет-магазинов
07/07/2003
Господа AntonM и Freech, спорить с постулатами достаточно трудно. Если Вы твердо убеждены, что толку не будет, то логика здесь бесполезна.
По поводу "раскрутки участников" - на словах все очень просто. Проводится кампания по продвижению Ассоциации: в оффлайн-СМИ, на радио, телевидении, в Интернете. И пользователь с большей вероятностью купит в магазине, который состоит в сообществе качественных магазинов (условно), чем в тех, о которых он слыхом не слыхивал. В Российской (и Московской) Гильдиях риэлторов такая схема, насколько я знаю, работает.
По поводу же того, что АРИМ выгоден только своим основателям - тоже не совсем верно. Выборы в Совет проводятся общим собранием, каждые полгода. Никаких преференций основатели не имеют.
Господа AntonM и Freech, спорить с постулатами достаточно трудно. Если Вы твердо убеждены, что толку не будет, то логика здесь бесполезна.
По поводу "раскрутки участников" - на словах все очень просто. Проводится кампания по продвижению Ассоциации: в оффлайн-СМИ, на радио, телевидении, в Интернете. И пользователь с большей вероятностью купит в магазине, который состоит в сообществе качественных магазинов (условно), чем в тех, о которых он слыхом не слыхивал. В Российской (и Московской) Гильдиях риэлторов такая схема, насколько я знаю, работает.
По поводу же того, что АРИМ выгоден только своим основателям - тоже не совсем верно. Выборы в Совет проводятся общим собранием, каждые полгода. Никаких преференций основатели не имеют.
07/07/2003
Павел, да и ни к чему спорить с постулатами. Ну уж очень тот Ваш постинг напомнил мне массовое развитие различных "интернет-премий" учреждаемых всеми подряд и на каждом шагу. А учитывая то, что именно этот постинг был первым, четко описывающим средства и цели АРИМ (общие пафосные слова не в счет), то он меня искренне позабавил :-)
А с другой стороны, достигнут положительный результат: Вы огласили хоть какой-то конкретный пункт из плана действий. И это плюс :-) Особенно на фоне пафосных и бессодержательных заявлений от руководства АРИМ.
Павел, да и ни к чему спорить с постулатами. Ну уж очень тот Ваш постинг напомнил мне массовое развитие различных "интернет-премий" учреждаемых всеми подряд и на каждом шагу. А учитывая то, что именно этот постинг был первым, четко описывающим средства и цели АРИМ (общие пафосные слова не в счет), то он меня искренне позабавил :-)
А с другой стороны, достигнут положительный результат: Вы огласили хоть какой-то конкретный пункт из плана действий. И это плюс :-) Особенно на фоне пафосных и бессодержательных заявлений от руководства АРИМ.
07/07/2003
Нда, как я и думал.
Ребята! Руководство просто не знает чем занимается! Вот и все. Они похоже свято верят в свою правду. Тем хуже для них. Как Вы думаете, Вы первые? В России?
Нет ребятки, не первые, были и до Вас желающие собрать вместе всех инетчиков(руководство инет-магазинов). Но все заглохло из-за того, что у каждого магазина свои цели и способы.
Вашей ассоцуиацией могут заинтересоваться только мелкие конторки и неудачники в надежде на Вашу помощь. Но они ее не получат, так как Вы просто не знаете что она из себя(помощь эта) должна представлять.
Эх, хотелось бы все-таки Ваши условия узнать и узнать заодно кто именно кроме так гордо восседающих на главной странице еще к Вам присоеденился. Хотя думаю больше никто. Крупные игроки к Вам не пойдут. Они поумнее будут.
Нда, как я и думал.
Ребята! Руководство просто не знает чем занимается! Вот и все. Они похоже свято верят в свою правду. Тем хуже для них. Как Вы думаете, Вы первые? В России?
Нет ребятки, не первые, были и до Вас желающие собрать вместе всех инетчиков(руководство инет-магазинов). Но все заглохло из-за того, что у каждого магазина свои цели и способы.
Вашей ассоцуиацией могут заинтересоваться только мелкие конторки и неудачники в надежде на Вашу помощь. Но они ее не получат, так как Вы просто не знаете что она из себя(помощь эта) должна представлять.
Эх, хотелось бы все-таки Ваши условия узнать и узнать заодно кто именно кроме так гордо восседающих на главной странице еще к Вам присоеденился. Хотя думаю больше никто. Крупные игроки к Вам не пойдут. Они поумнее будут.
07/07/2003
Уважаемые коллеги!
На последнем заседании АРИМа наблюдал любопытную картину. Человек, пришедший впервые на собрание, сначала задает те же вопросы, что звучат здесь - а зачем, а как, а для чего и т.п. И только потом фишка - что готового ответа НЕТ, что ОН РЕШАЕТ своим участием, что и как.
Неумно критиковать кого-то за то, что собрались и что-то делают в своих интересах. Что мешает вышеозначенным господам сделать, к примеру РАИМ и двигать его? А если не нужна вообще ассоциация - так чего зря воздух сотрясать.
Еще фенька - МЛМ, кто первый тот и сверху. Тут поподробнее. Структура сама по себе выборная. Здесь такой вариант, как это не досадно покажется (а я являюсь одними из учредителей АРИМа) не выполним - структура прозрачная и выборная. И Оксана, кстати, была выбрана также голосованием.
Никого агитировать не буду, а то скоро заседать будет негде - мест не хватает на всех :)
Уважаемые коллеги!
На последнем заседании АРИМа наблюдал любопытную картину. Человек, пришедший впервые на собрание, сначала задает те же вопросы, что звучат здесь - а зачем, а как, а для чего и т.п. И только потом фишка - что готового ответа НЕТ, что ОН РЕШАЕТ своим участием, что и как.
Неумно критиковать кого-то за то, что собрались и что-то делают в своих интересах. Что мешает вышеозначенным господам сделать, к примеру РАИМ и двигать его? А если не нужна вообще ассоциация - так чего зря воздух сотрясать.
Еще фенька - МЛМ, кто первый тот и сверху. Тут поподробнее. Структура сама по себе выборная. Здесь такой вариант, как это не досадно покажется (а я являюсь одними из учредителей АРИМа) не выполним - структура прозрачная и выборная. И Оксана, кстати, была выбрана также голосованием.
Никого агитировать не буду, а то скоро заседать будет негде - мест не хватает на всех :)
08/07/2003
Светик. Улучшить продажи можно через хорошую рекламу, маркетинг и грамотное позиционирование. АРИМ здесь не нужен.
Ник. Я имею ввиду книгу Котлера "Основы маркетинга" (1991-1993 годов выпуска в России). По моему мнению лучшего пока нет. Прочие, позднего выпуска просто переложение на новый лад той классической книги. Последнюю книгу Котлера смотрел, но сказать что она лучше Основ пока не могу.
Раскрутка АРИМ - это раскрутка АРИМ. Естественно, и по другому быть не может. Чтобы на нее обращали внимание и е-коммерсанты и е-покупатели она должна быть узнаваема и раскручена. Чего пока не наблюдается.
Квит. Я не могу физически наблюдать забавную картину про участников.
Но проблемы которые передо мной стоят, мне так и не помогли решить. Каковы цели и задачи создания АРИМ я так и не выяснил. Поэтому решение вступать в АРИМ или нет - принять пока не могу.
Второе. Если АРИМ продвигать, то сразу это делать грамотно. А тут сначала идет что-то непонятное. А потом вдруг все озаботятся имиджем всей Ассоциации, когда от этого имиджа уже инчего не останется. Ну не глупость ли это?
Третье. Никак не решена проблема с региональщиками. И ее никто решать не собирается. Как вы хотите привлечь участников? Когда на элементарные вопросы нет ответа.
Светик. Улучшить продажи можно через хорошую рекламу, маркетинг и грамотное позиционирование. АРИМ здесь не нужен.
Ник. Я имею ввиду книгу Котлера "Основы маркетинга" (1991-1993 годов выпуска в России). По моему мнению лучшего пока нет. Прочие, позднего выпуска просто переложение на новый лад той классической книги. Последнюю книгу Котлера смотрел, но сказать что она лучше Основ пока не могу.
Раскрутка АРИМ - это раскрутка АРИМ. Естественно, и по другому быть не может. Чтобы на нее обращали внимание и е-коммерсанты и е-покупатели она должна быть узнаваема и раскручена. Чего пока не наблюдается.
Квит. Я не могу физически наблюдать забавную картину про участников.
Но проблемы которые передо мной стоят, мне так и не помогли решить. Каковы цели и задачи создания АРИМ я так и не выяснил. Поэтому решение вступать в АРИМ или нет - принять пока не могу.
Второе. Если АРИМ продвигать, то сразу это делать грамотно. А тут сначала идет что-то непонятное. А потом вдруг все озаботятся имиджем всей Ассоциации, когда от этого имиджа уже инчего не останется. Ну не глупость ли это?
Третье. Никак не решена проблема с региональщиками. И ее никто решать не собирается. Как вы хотите привлечь участников? Когда на элементарные вопросы нет ответа.
08/07/2003
Мне тоже кажется, что Ассоциация нужна небольшим , только начинающим магазинам, и рассуждения о том, что вот покупатель будет смотреть на то - состоит ИМ в Ассоциации или нет, да ему по большому счету нас....ть на это, для него главное приемлемая цена, своевременная доставка и т.д.,крупным ИМ, которые на рынке не один год, у которых все отлажено участие в Ассоциации - пустая трата времени, ну вот скажите, что какому-нибудь OZON"у она нужна, у него что упадут продажи, если он не вступит в Ассициацию? Я дума все это от переизбытка свободного времени - заняться нечем.
Мне тоже кажется, что Ассоциация нужна небольшим , только начинающим магазинам, и рассуждения о том, что вот покупатель будет смотреть на то - состоит ИМ в Ассоциации или нет, да ему по большому счету нас....ть на это, для него главное приемлемая цена, своевременная доставка и т.д.,крупным ИМ, которые на рынке не один год, у которых все отлажено участие в Ассоциации - пустая трата времени, ну вот скажите, что какому-нибудь OZON"у она нужна, у него что упадут продажи, если он не вступит в Ассициацию? Я дума все это от переизбытка свободного времени - заняться нечем.
08/07/2003
Всегда приятно цитировать .... себя :)
"Основную проблему интернет-магазинов я вижу сейчас в разрозненности. Каждый рекламирует себя на одних и тех же площадках, одними и теми же методами. То есть, мы боремся за ту, пока не очень значительную, группу клиентов, готовых покупать в онлайне. Так не лучше ли рекламировать не себя, а идею? Вспомним: два года назад никто не знал о стоковых магазинах. Ряд статей о самой идее в различных изданиях – и теперь о стоках знают все. «Пиво? Из алюминиевой банки? Фи, оно отдает жестью!» «РусАл» провел мощную рекламную кампанию, поддержал производителей пива. Зато теперь мы с удовольствием покупаем банки, забыли о «привкусе жести», поняли, что банки всегда непрозрачны, в отличие от бутылок. "
Для меня это основное...
Всегда приятно цитировать .... себя :)
"Основную проблему интернет-магазинов я вижу сейчас в разрозненности. Каждый рекламирует себя на одних и тех же площадках, одними и теми же методами. То есть, мы боремся за ту, пока не очень значительную, группу клиентов, готовых покупать в онлайне. Так не лучше ли рекламировать не себя, а идею? Вспомним: два года назад никто не знал о стоковых магазинах. Ряд статей о самой идее в различных изданиях – и теперь о стоках знают все. «Пиво? Из алюминиевой банки? Фи, оно отдает жестью!» «РусАл» провел мощную рекламную кампанию, поддержал производителей пива. Зато теперь мы с удовольствием покупаем банки, забыли о «привкусе жести», поняли, что банки всегда непрозрачны, в отличие от бутылок. "
Для меня это основное...
08/07/2003
Ну развели тут... ;)
Народ, а все ли участвующие в обсуждении являются высшими чинами ИМ? Подозреваю, что нет...
Всё просто. Если Вы не можете для себя прикинуть ПОЛЬЗУ от ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ, то, само собой, и ассоциация Вам не нужна.
Что конкретно мы будем делать вместе в будущем? Отвечу - то, что захотим. То, что хотели бы сделать сами, но не можем в одиночку. Поднятие престижа электронной торговли - вот главная цель, разве не этого нам всем НЕ ХВАТАЕТ? Разве не задают вам вопросы типа "а почему я должен верить вашему магазину?", нам задают, часто, один из самых часто задаваемых вопросов. И это при том, что мы давно существуем и нас многие знают. А почему? Потому, что народ наслушался/начитался про то, что в инете сплошной обман! Должен быть контролирующий орган, вот им и будет Ассоциация.
Так, что давайте бросим спорить на тему нужна ассоциация или НЕ нужна. Давайте иначе - кто какую пользу для себя ХОТЕЛ БЫ ИЗВЛЕЧЬ из подобной организации?
Вот лично я вижу в этом:
две ГЛАВНЫЕ вещи:
1. популяризацию электронной торговли
2. консолидация усилий (по разным фронтам, причем это не обязательно совместные рекламные кампании.)
Ну развели тут... ;)
Народ, а все ли участвующие в обсуждении являются высшими чинами ИМ? Подозреваю, что нет...
Всё просто. Если Вы не можете для себя прикинуть ПОЛЬЗУ от ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ, то, само собой, и ассоциация Вам не нужна.
Что конкретно мы будем делать вместе в будущем? Отвечу - то, что захотим. То, что хотели бы сделать сами, но не можем в одиночку. Поднятие престижа электронной торговли - вот главная цель, разве не этого нам всем НЕ ХВАТАЕТ? Разве не задают вам вопросы типа "а почему я должен верить вашему магазину?", нам задают, часто, один из самых часто задаваемых вопросов. И это при том, что мы давно существуем и нас многие знают. А почему? Потому, что народ наслушался/начитался про то, что в инете сплошной обман! Должен быть контролирующий орган, вот им и будет Ассоциация.
Так, что давайте бросим спорить на тему нужна ассоциация или НЕ нужна. Давайте иначе - кто какую пользу для себя ХОТЕЛ БЫ ИЗВЛЕЧЬ из подобной организации?
Вот лично я вижу в этом:
две ГЛАВНЫЕ вещи:
1. популяризацию электронной торговли
2. консолидация усилий (по разным фронтам, причем это не обязательно совместные рекламные кампании.)
09/07/2003
АРИМ мог бы заняться на мой взгляд выработкой единых этических норм электронной торговли, стандартов качества обслуживания и др. Это действительно в одиночку не потянуть. А уж про популяризацию е-торговли... тем более.
Поэтому если мы говорим, что АРИМ хочеть добиться увеличения продаж своих членов, то может ему надо смотреть немного дальше простой рекламы. Шире и глубже видеть весь процесс в целом, тогда будет польза от этой ассоциации.
АРИМ мог бы заняться на мой взгляд выработкой единых этических норм электронной торговли, стандартов качества обслуживания и др. Это действительно в одиночку не потянуть. А уж про популяризацию е-торговли... тем более.
Поэтому если мы говорим, что АРИМ хочеть добиться увеличения продаж своих членов, то может ему надо смотреть немного дальше простой рекламы. Шире и глубже видеть весь процесс в целом, тогда будет польза от этой ассоциации.
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