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Ассоциация Российских Интернет-магазинов
18/07/2003
"Но вот почему и мои предложения и его, и многие другие до АРИМ не дошли - вот это уже весьма странно. .... Простых вещей не понимают, зато амбиций хоть отбавляй. ... А попытки поставить все на твердую землю и придать целенаправленность ..."
Вот в этом вся проблема критиков хорошо видна. Если не принимают _мои_ советы - значит дураки, безграмотные и проч. Еще бы! Ведь это же _мои_ советы, то есть советы самого мудрого, опытного и прочая. Наши критики не просто дают советы, нет! Они "ставят все на твердую землю и придают целенаправленность". Они вовсе не высказывают свое мнение, которое тоже может быть ошибочным! Они "ускоряют процесс врабатывания и избегают массы проблем". То что АРИМ основали десяток магазинов, оборот каждого из которых превышает оборот критиков вместе взятых - это их не смущает. Ведь АРИМ совершил страшное преступление - не взял под козырек их умным советам. Да и советы их - "проанализировать, выделить, посмотреть"... То есть подумать. Критики убеждены в том, что преуспевающие инет магазины создали АРИМ не думая. А убеждение это строится на том лишь основании, что, во-первых, они остались в стороне от такого важного события (обидно), а во-вторых, им не нравится то, что мы делаем. Что же, это так естественно - верить в свою мудрость и глупость остальных. Кстати, именно поэтому нельзя выполнять некоторые действия на КП...
"Но вот почему и мои предложения и его, и многие другие до АРИМ не дошли - вот это уже весьма странно. .... Простых вещей не понимают, зато амбиций хоть отбавляй. ... А попытки поставить все на твердую землю и придать целенаправленность ..."
Вот в этом вся проблема критиков хорошо видна. Если не принимают _мои_ советы - значит дураки, безграмотные и проч. Еще бы! Ведь это же _мои_ советы, то есть советы самого мудрого, опытного и прочая. Наши критики не просто дают советы, нет! Они "ставят все на твердую землю и придают целенаправленность". Они вовсе не высказывают свое мнение, которое тоже может быть ошибочным! Они "ускоряют процесс врабатывания и избегают массы проблем". То что АРИМ основали десяток магазинов, оборот каждого из которых превышает оборот критиков вместе взятых - это их не смущает. Ведь АРИМ совершил страшное преступление - не взял под козырек их умным советам. Да и советы их - "проанализировать, выделить, посмотреть"... То есть подумать. Критики убеждены в том, что преуспевающие инет магазины создали АРИМ не думая. А убеждение это строится на том лишь основании, что, во-первых, они остались в стороне от такого важного события (обидно), а во-вторых, им не нравится то, что мы делаем. Что же, это так естественно - верить в свою мудрость и глупость остальных. Кстати, именно поэтому нельзя выполнять некоторые действия на КП...
18/07/2003
2Эксперт ("эксперт"???)
"Вот в этом вся проблема критиков хорошо видна..." и далее по тексту.
Если до этого высказывания и были каке-то надежды, то теперь могу с полным основанием сказать - ДЕТ. САД, 2-я группа...
Милчеловек, с каких шишек вы решили, что у меня (а я один из критиков/советчиков) есть проблемы? Или у Олега, Сергея и прочих?.. Цитирую Oxana S "Уважаемые господа!
Уже неоднократно на заседаниях нашей Ассоциации я слышала от вновь появившихся людей, что мы не информируем здесь, на форуме "Оборота", о том, что мы начали работу и приглашаем всех желающих принять участие в нашей Ассоциации."
-------------
"...ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕЙ АССОЦИАЦИИ..."
-------------
Так видно?
"...что, во-первых, они остались в стороне от такого важного события (обидно)..."
Нет, нефига не обидно... а теперь даже и РАДОСТНО! Если у истоков организации стоят такие вот "эксперты", которые, судя по комментариям, еще не вышли из возраста:
- А мой папа - директор!
- А мой папа - гениральный директор!
- А мой!... а мой!... А я вам вообще щас всем по морде дам!
Ваша огранизация - мыльный пузырь, и теперь, я, как и Олег, потерял всякую надежду, что положения когда-либо исправиться... по крайней мере с таким руководством (хотя, на мой взгляд, Оксана и Тимофей не безнадежны).
"То что АРИМ основали десяток магазинов, оборот каждого из которых превышает оборот критиков вместе взятых - это их не смущает."
Нет, не смущает!
Во-первых, если бы это даже и было так, то к черту такую организацию, в которой уважение строиться на величине оборота. "Ааа, я крут, а ты - нет. Вот и молчи в тряпочку". На oborot.ru лично я прихожу за информацией, за возможность обсудить проблемы, идеи и т.п. Если я не смогу это получать здесь, для меня утратит интерес этот ресурс. В вашей ассоциации, кроме хамства и необоснованный амбиций я ничего не вижу...
Во-вторых, ваш годовой оборот имеет 6 нулей после цифры? В долларовом эквиваленте, естественно... Или у любого другого магазина из ваше ассоциации? Ооочень сомневаюсь. Не делайте не обоснованных заявлений, глупо.
Лично от себя, Эксперт - ваши комментарии не делают вам чести. Мне все-равно, что вы делаете. Это НЕ важное событие (только для вас оно важно). Я НЕ верю в глупость (чью-либо). Мне глубоко БЕЗРАЗЛИЧНО примите ли вы мои советы или нет.
Честно говоря, я просто в шоке. Люди БЕСПЛАТНО указвыают на ЯВНЫЕ просчеты, предлагают варианты РЕШЕНИЯ, а в ответ слышат только "сам дурак, а я... - Бог!".
Очень рад, что на этом форуме не все такие как вы, члены АРИМа... иначе ноги бы моей здесь не было...
2Эксперт ("эксперт"???)
"Вот в этом вся проблема критиков хорошо видна..." и далее по тексту.
Если до этого высказывания и были каке-то надежды, то теперь могу с полным основанием сказать - ДЕТ. САД, 2-я группа...
Милчеловек, с каких шишек вы решили, что у меня (а я один из критиков/советчиков) есть проблемы? Или у Олега, Сергея и прочих?.. Цитирую Oxana S "Уважаемые господа!
Уже неоднократно на заседаниях нашей Ассоциации я слышала от вновь появившихся людей, что мы не информируем здесь, на форуме "Оборота", о том, что мы начали работу и приглашаем всех желающих принять участие в нашей Ассоциации."
-------------
"...ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕЙ АССОЦИАЦИИ..."
-------------
Так видно?
"...что, во-первых, они остались в стороне от такого важного события (обидно)..."
Нет, нефига не обидно... а теперь даже и РАДОСТНО! Если у истоков организации стоят такие вот "эксперты", которые, судя по комментариям, еще не вышли из возраста:
- А мой папа - директор!
- А мой папа - гениральный директор!
- А мой!... а мой!... А я вам вообще щас всем по морде дам!
Ваша огранизация - мыльный пузырь, и теперь, я, как и Олег, потерял всякую надежду, что положения когда-либо исправиться... по крайней мере с таким руководством (хотя, на мой взгляд, Оксана и Тимофей не безнадежны).
"То что АРИМ основали десяток магазинов, оборот каждого из которых превышает оборот критиков вместе взятых - это их не смущает."
Нет, не смущает!
Во-первых, если бы это даже и было так, то к черту такую организацию, в которой уважение строиться на величине оборота. "Ааа, я крут, а ты - нет. Вот и молчи в тряпочку". На oborot.ru лично я прихожу за информацией, за возможность обсудить проблемы, идеи и т.п. Если я не смогу это получать здесь, для меня утратит интерес этот ресурс. В вашей ассоциации, кроме хамства и необоснованный амбиций я ничего не вижу...
Во-вторых, ваш годовой оборот имеет 6 нулей после цифры? В долларовом эквиваленте, естественно... Или у любого другого магазина из ваше ассоциации? Ооочень сомневаюсь. Не делайте не обоснованных заявлений, глупо.
Лично от себя, Эксперт - ваши комментарии не делают вам чести. Мне все-равно, что вы делаете. Это НЕ важное событие (только для вас оно важно). Я НЕ верю в глупость (чью-либо). Мне глубоко БЕЗРАЗЛИЧНО примите ли вы мои советы или нет.
Честно говоря, я просто в шоке. Люди БЕСПЛАТНО указвыают на ЯВНЫЕ просчеты, предлагают варианты РЕШЕНИЯ, а в ответ слышат только "сам дурак, а я... - Бог!".
Очень рад, что на этом форуме не все такие как вы, члены АРИМа... иначе ноги бы моей здесь не было...
21/07/2003
2Тимофей.
Дело не в 50$ и даже не 500$.
Для крупного ИМ - это не деньги. Не деньги, если мы знаем за что и почему платим.
И именно на это я указал, а не на то, что кто-то ходит в рестораны на эти 50 у.е. У кого о чем болит, как говорится. =)
Подписался на рассылку - приходит новость про создание АРИМА некоего. Захожу - а здесь Тимофеи и Оксаны, постоянно обижающиеся на то, что их обвиняют в хапужничестве и непрофессионализме.
Будет что-то серьезное - вступим.
2Тимофей.
Дело не в 50$ и даже не 500$.
Для крупного ИМ - это не деньги. Не деньги, если мы знаем за что и почему платим.
И именно на это я указал, а не на то, что кто-то ходит в рестораны на эти 50 у.е. У кого о чем болит, как говорится. =)
Подписался на рассылку - приходит новость про создание АРИМА некоего. Захожу - а здесь Тимофеи и Оксаны, постоянно обижающиеся на то, что их обвиняют в хапужничестве и непрофессионализме.
Будет что-то серьезное - вступим.
21/07/2003
ссылку на обиду пришлёте? ;)
Меня лично вообще очень сложно обидеть ;)
Насчет "будет ли что-то серьёзное", так это всё от нас же и зависит! Может быть нам, Владимир, есть о чем поговорить? Крупным магазинам идеи объединения усилий должны казаться более интересными.
Кстати, не надо обо мне во множественном числе ;)
ссылку на обиду пришлёте? ;)
Меня лично вообще очень сложно обидеть ;)
Насчет "будет ли что-то серьёзное", так это всё от нас же и зависит! Может быть нам, Владимир, есть о чем поговорить? Крупным магазинам идеи объединения усилий должны казаться более интересными.
Кстати, не надо обо мне во множественном числе ;)
26/07/2003
Я поприсутствовала в качестве гостя на заседании Совета асоциации. Поэтому могу ответить насчёт серьёзности или несерьёзности ассоциации.
Alexander aka Thor - Вы писали ".... к черту такую организацию, в которой уважение строиться на величине оборота. "Ааа, я крут, а ты - нет. Вот и молчи в тряпочку".
Оставляя в стороне обсуждение внутренних политических проблем ассоциации, остановлюсь на разговоре "по делу". Я не заметила на заседании "бряцания доспехами", как раз наоборот - очень доброжелательно и заинтересованно, не взирая на "обороты магазинов", обсуждались конкретные дела, и даже на первый взгляд "заоблачные" предложения по дальнейшему развитию ассоциации не отвергались сходу, а обсуждались шаги, как и с помощью чего можно этих целей достичь.
Я поняла, что на данный момент у членов ассоциации есть определённые ресурсы, которые позволяют уже сейчас приступить к конкретной деятельности. Кончно, просто необходимо увеличивать их количество, чтобы консолидируя в едином центре возможности каждого, иметь больше общих возможностей вести деятельность на благо всех и каждого. И это вполне выполнимо - с увеличением числа членов ассоциации, включая и региональные интернет-магазины в том числе.
Лично мне идея создания на базе асоциации единого ресурсного центра кажется очень симпатичной, а главное - полезной для всех.
Я поприсутствовала в качестве гостя на заседании Совета асоциации. Поэтому могу ответить насчёт серьёзности или несерьёзности ассоциации.
Alexander aka Thor - Вы писали ".... к черту такую организацию, в которой уважение строиться на величине оборота. "Ааа, я крут, а ты - нет. Вот и молчи в тряпочку".
Оставляя в стороне обсуждение внутренних политических проблем ассоциации, остановлюсь на разговоре "по делу". Я не заметила на заседании "бряцания доспехами", как раз наоборот - очень доброжелательно и заинтересованно, не взирая на "обороты магазинов", обсуждались конкретные дела, и даже на первый взгляд "заоблачные" предложения по дальнейшему развитию ассоциации не отвергались сходу, а обсуждались шаги, как и с помощью чего можно этих целей достичь.
Я поняла, что на данный момент у членов ассоциации есть определённые ресурсы, которые позволяют уже сейчас приступить к конкретной деятельности. Кончно, просто необходимо увеличивать их количество, чтобы консолидируя в едином центре возможности каждого, иметь больше общих возможностей вести деятельность на благо всех и каждого. И это вполне выполнимо - с увеличением числа членов ассоциации, включая и региональные интернет-магазины в том числе.
Лично мне идея создания на базе асоциации единого ресурсного центра кажется очень симпатичной, а главное - полезной для всех.
28/07/2003
Юленька. Ты приезжай к нам в Хабаровск, посиди тут, поговори с нами, посмотри как живем. А потом и выводы делай. И кстати о серьезности АРИМ по одному заседанию выводы делать нельзя, потому что не видишь - слишком многое от тебя пока скрыто.
Теперь опять о серьезности. Что можно взять с организации, если в своих целях она записала - выпуск газеты. Она что типография или книгоиздатель. Нет - это ассоциация интернет-магазинов. Конечно, а газета в данном случае в задачи входит (или для неучей в маркетинге и администрировании - в способы достижения поставленных целей).
Ты говоришь не заметила ничего такгого криминального. А хотела ты заметить вообще? Я вот заметил сразу, когда не получил внятного ответа на свои простые вопросы. Начал уточнять, детализировать, чтобы понять чем занимается АРИМ. Смотрю, меня никто не приглашает (хотя с самого начала обсуждения этой идеи я поддерживал ее), думаю ладно обожду пока вступать, но вот советом помогу - некоторые несуразности в заявлениях и официальных выписках просто резали глаза. Серьезные люди таких проколов не делают. А здесь понятно - люди новые, необкатанные в общественной деятельности. Сайты только вот недавно делать научились. Интернет-торговлей занимаются. Но опыта организационного маловато, менеджмент и маркетинг только в картинках видели (когда говоришь им об этом обижаются и начинают своим великим оборотом тыкать). А когда начинают всякие глупости в качестве первых шагов этой ассоциации делать - тут даже не смешно становится, грустно. От того, что люди явно не своим делом занялись.
А когда пытаешься подсказать что-то, дабы избежать явных ошибок и всяких глупостей - делают вид, что не знают такого. А у меня работа такая - консультирование и экспертиза. Короче я советы даю другим, как что-то делать. В основном это касается менеджмента и маркетинга. И в общественной деятельности я не новичок - занимаюсь этим с 1993 года. Поэтому хотелось помочь, так как знаю об этой деятельности достаточно, да и сама идея АРИМ весьма здравая, поэтому заинтересовала.
А клуб единомышленников пивка попить я и здесь найду - на месте, никуда не выезжая - и дешевле и приятнее.
Юленька. Ты приезжай к нам в Хабаровск, посиди тут, поговори с нами, посмотри как живем. А потом и выводы делай. И кстати о серьезности АРИМ по одному заседанию выводы делать нельзя, потому что не видишь - слишком многое от тебя пока скрыто.
Теперь опять о серьезности. Что можно взять с организации, если в своих целях она записала - выпуск газеты. Она что типография или книгоиздатель. Нет - это ассоциация интернет-магазинов. Конечно, а газета в данном случае в задачи входит (или для неучей в маркетинге и администрировании - в способы достижения поставленных целей).
Ты говоришь не заметила ничего такгого криминального. А хотела ты заметить вообще? Я вот заметил сразу, когда не получил внятного ответа на свои простые вопросы. Начал уточнять, детализировать, чтобы понять чем занимается АРИМ. Смотрю, меня никто не приглашает (хотя с самого начала обсуждения этой идеи я поддерживал ее), думаю ладно обожду пока вступать, но вот советом помогу - некоторые несуразности в заявлениях и официальных выписках просто резали глаза. Серьезные люди таких проколов не делают. А здесь понятно - люди новые, необкатанные в общественной деятельности. Сайты только вот недавно делать научились. Интернет-торговлей занимаются. Но опыта организационного маловато, менеджмент и маркетинг только в картинках видели (когда говоришь им об этом обижаются и начинают своим великим оборотом тыкать). А когда начинают всякие глупости в качестве первых шагов этой ассоциации делать - тут даже не смешно становится, грустно. От того, что люди явно не своим делом занялись.
А когда пытаешься подсказать что-то, дабы избежать явных ошибок и всяких глупостей - делают вид, что не знают такого. А у меня работа такая - консультирование и экспертиза. Короче я советы даю другим, как что-то делать. В основном это касается менеджмента и маркетинга. И в общественной деятельности я не новичок - занимаюсь этим с 1993 года. Поэтому хотелось помочь, так как знаю об этой деятельности достаточно, да и сама идея АРИМ весьма здравая, поэтому заинтересовала.
А клуб единомышленников пивка попить я и здесь найду - на месте, никуда не выезжая - и дешевле и приятнее.
28/07/2003
Газеты тут не наблюдается
http://www.arim.ru/?do=print_document&name=ustav
2Юлия Лебедева
Спасибо за оценку. Приятно, что все, кто был на наших заседаниях - отзываются хорошо. Будем держать марку.
Газеты тут не наблюдается
http://www.arim.ru/?do=print_document&name=ustav
2Юлия Лебедева
Спасибо за оценку. Приятно, что все, кто был на наших заседаниях - отзываются хорошо. Будем держать марку.
28/07/2003
Да о чем здесь говорить?
После объявления о том, что данная организация желает быть в нашей реальности, я зашел к ним на сайт, подал заявку на вступление в оную.
При чем заявка была сделана еще до первого заседания, примерно за 5-7 дней.
И чтобы Вы думали? Мне кто-нибудь хотя бы письмо в электронном виде послал???? или перезвонил, пригласил хотя бы послушать что будут говорить??? я уж не говорю про участие?
:-)))) Ответ Вам понятен...
Причина? Либо снобизм..... либо личные амбиции - а Оксану Сакович знаю лично, приходилось общаться, потом по некоторым причинам пришлось отказаться от сотрудничества...
Так чем тогда будет данная организация заниматься?
Помогать СВОИМ интернет-магазинам, которым они сочтут нужным выбрать исходя из каких-то личностных предпочтений???
Тогда назовитесь иначе, господа, без претензий на всероссийскую значимость...
При чем, насколько я понимаю, в числе инициаторов всего - Оксана Сакович и спонсор ее информационного проекта, который, конечно, своих посеителей имеет, он особой популярности так и не приобрел...
Теперь Оксана желает развивать следующий проект...
Счастья, удачи, успехов...
Несостоявшийся член этой организации (теперь скажу себе -и, слава Богу).
Да о чем здесь говорить?
После объявления о том, что данная организация желает быть в нашей реальности, я зашел к ним на сайт, подал заявку на вступление в оную.
При чем заявка была сделана еще до первого заседания, примерно за 5-7 дней.
И чтобы Вы думали? Мне кто-нибудь хотя бы письмо в электронном виде послал???? или перезвонил, пригласил хотя бы послушать что будут говорить??? я уж не говорю про участие?
:-)))) Ответ Вам понятен...
Причина? Либо снобизм..... либо личные амбиции - а Оксану Сакович знаю лично, приходилось общаться, потом по некоторым причинам пришлось отказаться от сотрудничества...
Так чем тогда будет данная организация заниматься?
Помогать СВОИМ интернет-магазинам, которым они сочтут нужным выбрать исходя из каких-то личностных предпочтений???
Тогда назовитесь иначе, господа, без претензий на всероссийскую значимость...
При чем, насколько я понимаю, в числе инициаторов всего - Оксана Сакович и спонсор ее информационного проекта, который, конечно, своих посеителей имеет, он особой популярности так и не приобрел...
Теперь Оксана желает развивать следующий проект...
Счастья, удачи, успехов...
Несостоявшийся член этой организации (теперь скажу себе -и, слава Богу).
28/07/2003
"Первый год АРИМ будет пиарить себя, не принося дивидендов участникам (или принося мизерные), и только на второй год он начнет пиарить своих участников."
"АРИМ создается людьми, которые понимают необходимость объединяться для решения каких-то вопросов. В этом объединении - суть и смысл любой ассоциации."
Эти обе цитаты - из ответа Оксаны Сакович...
Так как согласовать второе изречение о том, что цель организации - помочь участникам рынка со вторым???, где говориться о том, что НА ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВЫЙ ГОД БУДЕТ РАЗВИВАТЬ САМА СЕБЯ, а лишь только потом, раскрутившись, будет помогать развиваться членам своей организации... И насколько, я понимаю, суть процессов, членский взнос во второй год работы Ассоциации будет отнюдь не 50 долларов США :-)))... Она ведь уже раскрученная, может многим помочь :-))))
Суть сего дела проста - дейсвительно, в этом бизнесе проблем много, особенно у тех, кто занимается этим без серьезной финансовой подпитки (да и у тех, у кого она есть, тоже проблем хватает). Воспользовавшись этим, некие господа решили раскрутится за счет имеющих проблемы...
Как-то не хочется вслух называть КАК это называется :-)))
"Первый год АРИМ будет пиарить себя, не принося дивидендов участникам (или принося мизерные), и только на второй год он начнет пиарить своих участников."
"АРИМ создается людьми, которые понимают необходимость объединяться для решения каких-то вопросов. В этом объединении - суть и смысл любой ассоциации."
Эти обе цитаты - из ответа Оксаны Сакович...
Так как согласовать второе изречение о том, что цель организации - помочь участникам рынка со вторым???, где говориться о том, что НА ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВЫЙ ГОД БУДЕТ РАЗВИВАТЬ САМА СЕБЯ, а лишь только потом, раскрутившись, будет помогать развиваться членам своей организации... И насколько, я понимаю, суть процессов, членский взнос во второй год работы Ассоциации будет отнюдь не 50 долларов США :-)))... Она ведь уже раскрученная, может многим помочь :-))))
Суть сего дела проста - дейсвительно, в этом бизнесе проблем много, особенно у тех, кто занимается этим без серьезной финансовой подпитки (да и у тех, у кого она есть, тоже проблем хватает). Воспользовавшись этим, некие господа решили раскрутится за счет имеющих проблемы...
Как-то не хочется вслух называть КАК это называется :-)))
28/07/2003
старая песня...
а насчет того, что никто не ответил... так может быть проблема с почтой? Отправьте письмо на info@arim.ru...
Теперь насчет Оксаны. Она один из (!!!) "начинателей", но это не её идея.
Что до пользы.... не совсем согласен насчет того, что первый год пользы не будет, лично для меня ПОЛЬЗА УЖЕ ЕСТЬ.
Т.е. глобальная отдача пойдёт не скоро, но ПОЛЬЗА есть и она стоит 50 в месяц.
старая песня...
а насчет того, что никто не ответил... так может быть проблема с почтой? Отправьте письмо на info@arim.ru...
Теперь насчет Оксаны. Она один из (!!!) "начинателей", но это не её идея.
Что до пользы.... не совсем согласен насчет того, что первый год пользы не будет, лично для меня ПОЛЬЗА УЖЕ ЕСТЬ.
Т.е. глобальная отдача пойдёт не скоро, но ПОЛЬЗА есть и она стоит 50 в месяц.
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